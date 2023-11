Przegląd prasy 25.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY]”?

Prasówka 25.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 25.11.23

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żyje na co dzień marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Najlepsi nauczyciele na Mazowszu wybrani! Wśród nich jest 7 nauczycieli z naszego regionu. Nagrody wręczono 24.11.2023 48 nauczycieli z woj. mazowieckiego odebrało z rąk Elżbiety Lanc wyróżnienia w 6. edycji konkursu dla nauczycieli-opiekunów stypendystów w projekcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Każdy z nich otrzymał od samorządu Mazowsza nagrodę finansową w wysokości 4 tys. złotych.

Prasówka 25.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 80. urodziny prof. Adama Dobrońskiego w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystość odbyła się w Starej Elektrowni 23.11.2023 W czwartek, 23 listopada w Starej Elektrowni odbył się jubileusz z okazji 80 urodzin prof. Adama Czesława Dobrońskiego, honorowego obywatela Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Forum Seniora w Warszawie. Ciekawe wykłady, porady ekspertów i wiele niespodzianek. Za nami druga edycja wyjątkowego wydarzenia We wtorek 21 listopada 2023 roku, w Terminalu Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 w Warszawie, odbyło się II Forum Seniora w ramach ogólnopolskich spotkań Forum Seniora organizowanych przez Polska Press Grupę. Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia była "Druga Młodość Seniora". W trakcie imprezy zaproszeni goście wzięli udział w ciekawych wykładach na temat zdrowia, aktywności, bezpieczeństwa, a także świadczeń emerytalnych i aktorstwa. Gościem specjalnym był popularny aktor Dariusz Kordek.

📢 Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie-Borkach. 24.11.2023 dzieci odwiedził miś Benio W piątek, 24 listopada dzieci z Przedszkola Samorządowego świętowały Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia wszystkie dzieci przyniosły swojego ulubionego misia. 📢 Najpiękniejsze bombki choinkowe na 2023. Wyjątkowe ozdoby świąteczne zobacz w naszej galerii. Modne dekoracje na choinkę na Boże Narodzenie Bombki choinkowe i modne ozdoby na choinkę to istotny element świątecznych dekoracji. Elegancko przystrojone świąteczne drzewko to jeden z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Podpowiadamy, jak pięknie możemy ubrać iglaste drzewko, żeby prezentowało się wyjątkowo i stylowo. Zobaczcie w galerii, jakie bombki choinkowe i świąteczne ozdoby są w tym roku najmodniejsze. 📢 To nie ekranizacja Dragon Ball Z, ale postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii, a rysunkowe wersje bohaterów zna każdy. Okazuje się jednak, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości i wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych postacie w realnym wydaniu. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 Katarzyna Niezgoda była partnerka Tomasza Kammela zachwyca na nowych zdjęciach. Jej czarna kreacja wygląda na niej obłędnie Katarzyna Niezgoda to była partnerka Tomasza Kammela. Kobieta była na ustach wszystkich ze względu na swój związek, ale nie tylko. Należy ona do grona osób, które mają za sobą spektakularną metamorfozę wizerunkową. Zobacz, jej najnowsze zdjęcia.

📢 Jarmarki Bożonarodzeniowe w Ostrołęce i powiatach: ostrołęckim, ostrowskim i makowskim Jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce mają dość młodą tradycję, a przywędrowała ona do nas z Niemiec i Austrii. Z roku na rok jarmarki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W naszym regionie odbędzie się kilka takich jarmarków. Po raz pierwszy odbędzie się w Ostrołęce. Gdzie jeszcze? Sprawdźcie naszą galerię. 📢 Najseksowniejsza hokeistka świata złożyła erotyczne gratulacje subskrybentom w Święto Dziękczynienia – gorące ZDJĘCIA Królowej Śniegu Kanadyjska hokeistka Mikayla Demeiter, nazywana najseksowniejszą reprezentantką swojej dyscypliny sportowej, kolejny raz przykuła uwagę swoich obserwujących.

📢 Masz telefon z Androidem? Poznaj te 5 ukrytych funkcji systemu. Pozwolą ci korzystać z telefonu w zupełnie nowy sposób Android to najpopularniejszy system operacyjny na komórki. Przeznaczony jest głównie na smartfony i tablety. Jego funkcjonalność jest stale poszerzana, jednak niektóre z dostępnych, bardzo przydatnych funkcji są ukryte głęboko w oprogramowaniu. Wiele osób zupełnie nie zdaje sobie nawet sprawy z ich istnienia. Zobacz najbardziej przydatne triki w systemie Android i sprawdź. Znałeś je wcześniej? 📢 Wręczenie medalu im. Wiktora Godlewskiego w Bogutach-Piankach, 22.11.2023 Kapituła medalu im. Wiktora Godlewskiego po raz 31. wręczyła medale osobom i instytucjom, które wniosły znaczący wkład w popularyzowanie wiedzy przyrodniczej oraz ochronę przyrody. 22.11.2023 r. w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach odbyło się uroczyste wręczenie medali im. Wiktora Godlewskiego.

📢 Orientalny owoc dla urody, wzroku i na mocne serce. Sięgaj po persymonę właśnie teraz. Zobacz, dlaczego warto i jak jeść owoc kaki Jesienią i zimą, gdy kończy się sezon na nasze rodzime owoce takie jak gruszki czy jabłka w sklepach dostępnych jest dużo owoców egzotycznych. Niektóre są bardziej popularne, inne mniej. Owoc kaki należy właśnie do tych, których jeszcze dobrze nie znamy. Warto jednak sięgać po persymonę, która nie tylko jest smaczna, ale też posiada wiele cennych dla zdrowia właściwości. Zadba o urodę oraz wygląd skóry, włosów i paznokci, a także wzmocni serce i wzrok. Zobacz, dlaczego warto jeść kaki.

📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna żyją jak w bajce. 130 hektarowe gospodarstwo gwiazd 9. edycji robi wielkie wrażenie Michał i Adrainna to bohaterowie dziewiątego sezonu programu "Rolnik szuka żony", emitowanego w TVP. Para mieszka w 130. hektarowym gospodarstwie, w którym hodowane są krowy mlecze oraz konie ciężkie, zimnokrwiste. Piękne tereny i malownicza okolica znajduje się w miejscowości Kalinówka-Basie na Podlasiu. Zobacz gdzie wspólne chwile spędzają gwiazdy rolniczego show.

📢 Roman Świerżewski - długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach - zmarł 23.11.2023 nad ranem Wieloletni dyrektor GOKiS (w latach 1985-2019) i niestrudzony popularyzator folkloru mazowiecko-podlaskiego pogranicza zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. Miał 71 lat.

📢 Biedronka rozdaje vouchery na zakupy. Zaniesiesz butelkę, otrzymasz pieniądze. Sieć postawiła pierwszy recyklomat W pierwszym sklepie sieci Biedronka pojawił się recyklomat, czyli urządzenie do przyjmowania pustych opakowań. Klienci, którzy wrzucą do niego puste puszki lub butelki PET, otrzymają specjalne bony na zakupy. Jak skorzystać z recyklomatu Biedronki i co można za to dostać? 📢 Wypadek w Laskowcu. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna Jedna osoba została zabrana do szpitala w wyniki zdarzenia, które miało miejsce dziś rano (23.11.2023) na trasie krajowej K-61 w Laskowcu.

📢 Otwarcie drogi w Szygach. Nawierzchnia zmieniła się z gruntowej na asfaltową W Szygach odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej drogi. W wyniku realizacji zadania nastąpiła zmiana nawierzchni gruntowej na asfaltową. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 22.11.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Turniej "Od serca do serca" w Różanie. Cel? Pomoc Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę W niedzielę 19.11.2023 w Szkole Podstawowej w Różanie odbyła się sportowa impreza charytatywna. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą zbiórkę Oli Załęskiej chorej na mukowiscydozę. Gośćmi specjalnymi byli aktor Piotr Mróz oraz policjant i sportowiec- Dariusz Popiołek. Działo się!

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Narodowi i Ojczyźnie - uroczyste wręczenie wyróżnienia ustanowionego w Ostrołęce, 21.11.2023. Laureat 19. edycji to Adam Tadeusz Bujak 21 listopada 2023 roku społeczność Zespołu Szkół SIGiE, księża z parafii pw. św. Wojciecha oraz fundacja oświatowa im. prof. Kobylińskiego w Ostrołęce zorganizowali spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie odbyło się w kościele w Wojciechowicach oraz w siedzibie szkoły (obok). Ważnym jego elementem było wręczenie wyróżnienia „Narodowi i Ojczyźnie”. Jest ono przyznawane od 2004 roku (z przerwą w 2020 roku, z powodu pandemii). 📢 Nowy dworzec kolejowy w Małkini Górnej. Kiedy rozpocznie się budowa? Jest odpowiedź PKP W Małkini Górnej ma zostać wybudowany nowy dworzec kolejowy. W kwietniu 2022 roku podpisano umowę z PKP S.A. Co dalej? Kiedy rozpocznie się budowa nowego dworca kolejowego w Małkini Górnej? Na jakim etapie jest inwestycja? Z pytaniami zwróciliśmy się do Polskich Kolei Państwowych S.A.

📢 Nowy blok socjalny w Ostrowi Mazowieckiej ma wkrótce zostać zasiedlony. 17.11.2023 miasto uzyskało prawomocne pozwolenie na użytkowanie 17 listopada 2023 r. Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Piaskowej i Wołodyjowskiego. Znajduje się tam 27 nowych lokali mieszkalnych. 📢 Brak prądu w regionie. PGE planuje prace w Ostrołęce i powiatach: ostrołęckim, ostrowskim, makowskim i przasnyskim Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski. Poznajcie harmonogram prac w dniach 20-24 listopada 2023. 📢 Walny Zjazd Towarzystwa Kurpiowskiego "Strzelec" w Czarni, 18.11.2023 Towarzystwo Kurpiowskie "Strzelec" jest największą i najstarszą organizacją społeczno-kulturalną w gminie Czarnia. Do stowarzyszenia należy około 100 członków indywidualnych oraz jeden członek zbiorowy - Kurpiowski Zespół Folklorystyczny "Carniacy". Tradycyjnie pod koniec roku organizacja przygotowuje zjazd, który jest podsumowaniem jej działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W zjeździe uczestniczą nie tylko członkowie stowarzyszenia, lecz także zaproszeni goście.

📢 Święto Odzyskania Niepodległości w Makowie Mazowieckim: msza święta i złożenie wieńców Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz makowskich instytucji uczcili 105. rocznicę odzyskania niepodległości oddając hołd poległym i składając kwiaty pod pomnikiem „Bohaterów Poległych w Walce o Niepodległość w Latach 1914-1920”. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Teraz są pełnoprawnymi uczniami! Ślubowanie odbyło się 5.10.2023 W czwartkowe popołudnie na hali ostrowskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. To bardzo ważny dzień dla całej szkoły, rodziców, a przede wszystkim dzieci - po pasowaniu stają się oni częścią wielkiej "szkolnej rodziny".

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowanych do nagrody. Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! 📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia.

📢 Rubinowe, złote i diamentowe gody w Gminie Olszewo-Borki. Lista jubilatów. Zdjęcia. 15.04.2023 Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale obchody rubinowych, złotych i diamentowych godów to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli wspólnie tyle lat – tak gmina Olszewo-Borki informuje o uroczystości, która odbyła się w Olszewie-Borkach w sobotę 15 kwietnia 2023. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Zobaczcie, jak bawili się goście tej restauracji w sobotni wieczór, 18.02.2023. Zdjęcia To z pewnością była jedna z większych ostatkowych imprez w okolicach Ostrołęki (jeśli nie największa). Goście bawili się świetnie - co doskonale widać na zdjęciach. Gospodarze zapewnili smaczne jedzenie oraz dobrą zabawę, którą prowadzili sympatyczni DJ-e. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego balu. 📢 Studniówka 2023 II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika. 11.02.2023 Sezon studniówkowy dobiega końca. Jako ostatni bawili się między innymi maturzyści z II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika. Wybrali salę bankietową Alicja w Ostrołęce.

📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody. 📢 Żabin. Festiwal Pierogów 2022. Pyszny konkurs odbył się 16.07.2022. Zdjęcia To była trzecia edycja Festiwalu Pierogów. W tegorocznym konkursie wzięło udział 14 stowarzyszeń z powiatów ostrołęckiego i wyszkowskiego, głównie KGW. 📢 Cmentarz w Piskach, powiat ostrołęcki. Zdjęcia nekropolii z maja 2022 Cmentarz w Piskach odwiedziliśmy 10 maja 2022 roku.

📢 Maków Mazowiecki w Google Street View: sprawdź, czy uchwyciła cię kamera Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego w Google Street View. Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta, aktualizując bazę zdjęć. Kogo i co udało im się zarejestrować w Makowie Mazowieckim? Zobaczcie, kogo obiektywy Google w Street View uchwyciły w Makowie Mazowieckim w latach 2013 i 2017. 📢 Zima MEMY 2021. Znów zaskoczyła kierowców. Zobacz najzabawniejsze memy o zimie 2021 [demotywatory, memy, śmieszne obrazki] Memy o zimie 2021. W tym roku wyjątkowo mocno możemy poczuć prawdziwą zimę. Kierowcy zaskoczeni, drogowcy nie lepiej. Internauci jak zwykle nie mogli się powstrzymać. W internecie roi się aż od zimowych memów. Zobaczcie najlepsze memy o zimie 2021. 📢 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie świętuje 70-lecie. Zdjęcia Samodzielny Oddział Topograficzno-Geodezyjny utworzony 15 listopada 1951 r. po dwóch latach przemianowano na 22. Samodzielny Oddział Geodezyjny i przeniesiono z Warszawy do Komorowa. Od 2004 roku jednostka w Komorowie funkcjonuje jako 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny.