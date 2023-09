Przegląd prasy (25.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce, 24.09.2023”?

Prasówka 25.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Impreza integracyjna "Mała wieś - wielki festyn pokoleniowy" w Grucelach gm. Troszyn, 24.09.2023 Na imprezę integracyjną zaprosiło 24 września 2023 stowarzyszenie "W kręgu przyjaciół Troszyna" i mieszkańcy wsi. Na dzieci czekały animacje, na starszych - poczęstunek i występ kapeli. Pogoda w pierwszą niedzielę jesieni wyjątkowo sprzyjała organizacji wydarzeń plenerowych.

📢 Spotkanie KGW z regionu w Starym Lubiejewie w ramach projektu "Z pamięcią o niepodległej Polsce", 24.09.2023 W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbyło się spotkanie w ramach projektu "Z pamięcią o niepodległej Polsce". W spotkaniu wzięły udział koła gospodyń wiejskich i zespoły artystyczne z całego regionu.

📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie zorganizowano w ogródku jordanowskim 24.09.2023 W niedzielne popołudnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zorganizował wyprzedaż garażową. 📢 Święto 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, pn. "Tradycje Oręża Polskiego" - 5. Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, 24.09.2023 Święto Pułkowe rozpoczęło się mszą świętą w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych żołnierzy 5. Pułku Ułanów Zasławskich oraz w intencji uczestników uroczystości, odprawioną w kościele pw. św. Wojciecha w Ostrołęce (dawnym kościele garnizonowym). Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli do nieodległego pomnika 5. Pułku Ułanów Zasławskich.

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski, 25-29.09.2023 PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu.

📢 Zawody Kawaleryjskie w Ostrołęce. W sobotę rywalizowali na błoniach nad Narwią W sobotę na błoniach nad Narwią odbyły się zawody kawaleryjskie. Był to pokaz sprawności kawaleryjskiej w skokach przez przeszkody. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Rodzinne podchody w Łęgu Starościńskim, 23.09.2023 odbyła się 3. edycja wydarzenia Wzięło w nich udział kilkadziesiąt drużyn. 📢 Myszyniecka Seniorada, 23.09.2023. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia Termin Seniorady w Myszyńcu wyznaczono na sobotę 23 września 2023. Pogoda nie okazała się sprzymierzeńcem organizatorów, czyli Miasta i Gminy Myszyniec oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu. Ale przyznać trzeba, że impreza wywołała spore zainteresowanie. 📢 Marsz Nordic Walking – Mistrzostwa Mazowsza Pracowników Oświaty w Lelisie. Oddział Powiatowy ZNP w Ostrołęce zorganizował w sobotę 23 września 2023r. w Lelisie imprezę sportową skierowaną do nauczycieli z całego województwa. Na starcie zgłosiło się około 40 zawodników.

📢 Senator Maria Koc z wizytą w Ostrowi. Oglądała kompleks szkolno-przedszkolny budowany przy ul. Partyzantów W piątek, 22 września do Ostrowi przyjechała senator Maria Koc, aby spotkać się z lokalnymi samorządowcami i zobaczyć nowy kompleks szkolno-przedszkolny, który powstaje przy ul. Partyzantów. W spotkaniu wzięli też udział burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer, starosta ostrowski Zbigniew Chrupek i wójt gminy Boguty-Pianki Jędrzej Drewnowski. 📢 Ostrołęka. XVIII Memoriał Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców, 19-22.09.2023 XVIII Memoriał Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców odbył się 19-22.09.2023 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. 250 młodych szczypiornistów przyjechało do Ostrołęki, by uczcić pamięć wspaniałego nauczyciela wychowania fizycznego i trenera, który zmarł w 2005 roku po długiej i ciężkiej chorobie. 📢 Ostrołęka. Piknik Czytelniczy z okazji otwarcia Filii nr 1 w nowej lokalizacji Na piknik zaprosili: Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki oraz dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce.

📢 Oliwia Marczak napisała powieść kryminalną "Sędzia". 21.09.2023 odbyło się spotkanie autorskie z ostrołęczanką To debiutancka powieść młodej ostrołęczanki i debiutanckie spotkanie autorskie. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 „Nazajutrz”. Spektakl o zakończeniu bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem wystawiony w kościele w Andrzejewie. 20.09.2023 Dla mieszkańców gminy Andrzejewo rozegrana we wrześniu 1939 r. bitwa pod Łętownicą i Andrzejewem to istotny i pielęgnowany z pietyzmem element tożsamości. 20 września 2023 w kościele pw. św. Bartłomieja w Andrzejewie przedstawiono spektakl „Nazajutrz”. To wspólne przedsięwzięcie parafii w Andrzejewie, Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją”. 📢 Rok więzienia za kopnięcie kota. Zapadł wyrok w bulwersującej sprawie z Myszyńca O tej sprawie było głośno nie tylko w regionie. Wszystko działo się pod sklepem w Myszyńcu. Pewien mężczyzna ni stąd ni zowąd podszedł do siedzącego na parkingu kota i z całej siły go kopnął. Po czym spokojnie odjechał…

📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia. 📢 Ostrołęckie Spotkania Komiksowe, 16.09.2023 w hali im. A. Gołasia To druga edycja wydarzenia, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest ostrołęczanin Staszek Orłowski. 📢 Uroczystość Złotych i Diamentowych Godów w Ostrowi Mazowieckiej W sali konferencyjnej Ratusza zorganizowana została uroczystość z okazji jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowało 36 par.

📢 Święto Babki Ziemniaczanej w Gnatach gm. Lelis, 10.09.2023 Swój piknik mieli mieszkańcy wsi Gnaty. W niedzielne popołudnie 10 września 2023 czekały na nich atrakcje.

📢 Komorowo łączy pokolenia. Trzecia edycja pikniku w Komorowie odbyła się 26.08.2023. Zdjęcia W sobotę, 26 sierpnia odbył się trzeci piknik rodzinno-historyczno-kulturalny zorganizowany w ramach projektu "Komorowo łączy pokolenia". Część pikniku odbywała się w jednostce wojskowej, a część przy Szkole Podstawowej nr 4.

📢 Bursztynowy Dzień Dziecka w Ostrołęce, 3.06.2023. Moc atrakcji dla najmłodszych. Zdjęcia Galeria Bursztynowa zaprosiła dzieci w sobotnie popołudnie 3 czerwca 2023 na imprezę. Sporo się działo na placu przy galerii. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej, 13.05.2023. Zdjęcia 13.05.2023 r. w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W pierwszej turze do sakramentu przystąpiła klasa IIIa.

📢 Dzień Nauczyciela w Kadzidle. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w bibliotece w Kadzidle. 13.10.2022. Zdjęcia, lista nagrodzonych W kadzidlańskiej bibliotece w czwartek 13 października 2022 obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Dziękowano nauczycielom, oświatowym sojusznikom, pracownikom szkoły, rodzicom, a także uczniom.

📢 Ostrów Mazowiecka. Złote Gody. Małżeństwa z 50-letnim stażem z medalami przyznanymi przez Prezydenta RP. 9.12.2021. Zdjęcia Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” - 50 lecie pożycia małżeńskiego to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku – komentuje ostrowski ratusz. 📢 Cmentarz mariawicki w Długim Kącie (gmina Lelis). To coraz bardziej niszczejąca, zapomniana nekropolia. Zdjęcia Mariawicki cmentarz w Długim Kącie jest bardzo zniszczony. Czy wkrótce po bogatej niegdyś historii mariawitów na Kurpiach nie zostanie nawet ten ślad?

📢 Dożynki parafialne i festyn rodzinny w Węgrzynowie [ZDJĘCIA+WIDEO] Po raz drugi proboszcz parafii pw. Ducha Św. w Węgrzynowie zaprosił parafian na dożynki i Festyn Rodzinny. Atrakcji nie brakowało. Można było wygrać samochód! 📢 ZS w Łęgu Przedmiejskim w projekcie "Bezpieczna Szkoła Cyfrowa" [ZDJĘCIA] Zespół Szkół w Łęgu Przedmiejskim po raz drugi zakwalifikował się do projektu „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa – Cyfrowobezpieczni.pl”.

