Przegląd prasy (25.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. mazowieckie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 25.08.2023”?

Prasówka 25.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. mazowieckie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 25.08.2023 Na których drogach w województwie mazowieckim prowadzone są dzisiaj (25.08.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S17, W.Otwock-w.Ostrów (12. km na odc. 3 km) .

📢 Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 25.08 Gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim (25.08)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew mazowieckim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Koncert w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce. 24.08.2023 zagrali i zaśpiewali Luis Nubiola i Los Cubanitos Był to koncert w ramach cyklu "Muzyczne podróże - pożegnanie lata". 24.08.2023 tematem była Kuba. Przed koncertem odbyło się spotkanie z podróżnikiem Michałem Szulimem. Kolejne muzyczne podróże już za kilka dni.

Prasówka 25.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostrołęka. Art-Czwartek, 24.08.2023. Recital ostrołęczanina Grzegorza Augustyniaka na placu Bema 24 sierpnia ostrołęczanie mogli posłuchać koncertu Grzegorza Augustyniaka pt. "Muzo moja...". Artyście towarzyszył zespół w składzie: Krzysztof Lewandowski - gitara basowa, Tomasz Rybacki - instrumenty perkusyjne, Tadeusz Kowalewski - piano.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 62 w Kręgach Nowych. 23.08.2023 W środę 23.08.2023 na drodze krajowej K-62 w miejscowości Kręgi Nowe doszło do wypadku drogowego. 77-latek kierujący mercedesem najechał na tył audi, którego kierujący zatrzymał się przed przejściem dla pieszych.

📢 Duże pieniądze za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Maków Mazowiecki. Brak ciepłej wody w kranie- informuje JUMA Spółka JUMA z Makowa Mazowieckiego informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na kotłowni miejskiej jest zmuszona do wstrzymania dostawy ciepłej wody do wszystkich nieruchomości na terenie miasta. Przerwa w dostawie ciepłej wody rozpocznie się

28.08.2023 r. od godz. 6:00 i potrwa do 30.08.2023 r. do godz. 17:00.

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 23.08.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Niewybuchy w powiecie ostrowskim. W Starej Złotorii znaleziono granat, a w Kozikach pocisk przeciwpancerny W ostatnich dniach dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej otrzymał dwa zgłoszenia na temat odnalezionego niewybuchu na terenie powiatu ostrowskiego. 📢 Oszustwo na BLIKa. Oszust włamał się na konto społecznościowe kobiety W minionym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie o oszustwie metodą "na BLIKa". Mieszkanka powiatu ostrowskiego poinformowała policjantów, że ktoś włamał się na jej konto na portalu społecznościowym, a następnie podszywając się pod nią skontaktował się jej znajomymi poprzez komunikator i poprosił o szybką pożyczkę pieniędzy przekazaną kodem BLIK.

📢 Wypadek pod Warszawą. Karetka pogotowia zderzyła się z samochodem. Ambulans przewrócił się na bok Karetka pogotowia przewożąca na sygnale dwie osoby, które zostały poszkodowane w wypadku w Potasznikach, zderzyła się z samochodem osobowym. Ambulans przewrócił się na bok. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Garwolinie.

📢 Śledztwo przeciwko burmistrzowi Ostrowi Mazowieckiej umorzone. Chodzi o nieprzyjemny zapach w mieście i działalność mleczarni Ostrowia Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce umorzyła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka. Sprawa ma związek z mleczarnią Ostrowia. 📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

📢 Syn zgwałcił matkę. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzut gwałtu. Do zdarzenia doszło w pow. ostrowskim Do brutalnego gwałtu doszło 3 lipca 2023 na terenie powiatu ostrowskiego. W sprawę zamieszany jest syn ofiary. Co dzieje się w sprawie? 📢 Odnowili pomnik w Bieli i posadzili przy nim drzewka. Po roku ktoś te drzewka ukradł Pamiątkowy głaz został odświeżony, naprawiliśmy kopiec, uporządkowaliśmy teren wokół pomnika, dodaliśmy maszt z narodową flagą i tablicę informacyjną. Wokół pomnika wykonano kamienne alejki, a całość zwieńczona została posadzeniem trzech czerwonych buków, które miały stanowić piękne tło dla tego miejsca. Jakież było nasze zdziwienie i zażenowanie, kiedy okazało się, że w po roku, kiedy drzewka pięknie się przyjęły i zaczęły rosnąć, zostały skradzione – mówi Andrzej Sadowski, sekretarz Stowarzyszenia Klub Motocyklowy „Stajnia”.

📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobacz, co można kupić 19.08.2023. Zdjęcia W godzinach 9.00-13.00, na targowisku miejskim przy ul. Zawadzkiego w Ostrołęce można kupić/sprzedać prawie wszystko: zabawki, książki, akcesoria i sprzęty domowe, różnorodne walory kolekcjonerskie i inne rzeczy...

📢 15 sierpnia 2023 w Małkini Górnej. Mieszkańcy uczcili potrójne święto. Zdjęcia, wideo 15 sierpnia to dzień szczególny – rocznica Bitwy Warszawskiej, święto Wojska Polskiego i święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 15 sierpnia 2023 r. władze gminy i mieszkańcy Małkini Górnej uczcili potrójne święto hołdem dla Marszałka Józefa Piłsudskiego i żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny oraz udziałem w uroczystej mszy św. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Wąsewie. 15.08.2023. Zdjęcia, wideo Mieszkańcy gminy Wąsewo dziękowali za plony podczas uroczystej mszy świętej. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na stadion, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku.

📢 Niedziela na wsi w Czarni, 13.08.2023. Zdjęcia W niedzielę 13 sierpnia 2023 w Czarni odbywa się największa impreza kulturalna w gminie. Na placu obok kościoła parafialnego już od godziny 10.00 dużo się działo. 📢 Oto groźni przestępcy seksualni poszukiwani przez policję. Zobacz zdjęcia i pomóż ich złapać! Policja poszukuje kilkudziesięciu przestępców seksualnych, za którymi polskie sądy wystawiły listy gończe. Wielu z nich ma na koncie brutalne gwałty. Niestety, wciąż nie udało się ich namierzyć. Zobacz wizerunki tych osób i pomóż policji w ich ujęciu. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 9 stycznia 2023 roku. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia przestępców seksualnych poszukiwanych przez policję w całym kraju.

