Przegląd prasy 25.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 25.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 25.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 25.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 25.07? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w warmińsko-mazurskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 25.07.23

📢 Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 25.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 25.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w mazowieckim.

📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim? Stan na 25.07.2023 Które drogi w województwie warmińsko-mazurskim 25.07.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 58, Ruciane - Pisz - Biała Piska - gr. woj (106. km na odc. 43 km) Uzupełnienie zaniżonych poboczy.

Prasówka 25.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (25.07.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie mazowieckim 25.07.2023 nie są przejezdne? Pielgrzymka: droga S7, Kazun Nowy (331. km na odc. 0,4 km) .

📢 Tak mieszka Klaudia Halejcio. Zajrzyj do luksusowego domu aktorki. Prywatny staw i wyjątkowy ogród w rezydencji Klaudii Halejcio Klaudia Halejcio lubi komfort i przestrzeń. Celebrytka mieszka w luksusowej willi zlokalizowanej w Warszawie. W przestronnej nieruchomości nie brakuje modnych i nowoczesnych rozwiązań. Zaglądamy do warszawskiego domu Klaudii Halejcio i sprawdzamy, w jakich wnętrzach żyje na co dzień celebrytka.

📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirem Peszko? [25.07.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka! 📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia [25.07.2023] Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Takie były śluby gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. Te pary poznały się w programie „Rolnik szuka żony” to reality-show, w którym kilkoro bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne szuka miłości swojego życia. W programie poznało się już wiele par. Przypomnijmy sobie śluby, które przeszły do historii programu. Okazja jest wielka - niedawno Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Nie tylko zmarszczki i bóle pleców. Masz te objawy? To znaczy, że za szybko się starzejesz. Sprawdź, co możesz zrobić, żeby temu zaradzić Starzenie się jest procesem nieuniknionym i w pełni naturalnym, któremu podlegamy wszyscy. Z wiekiem skóra traci jędrność, organizm gorzej znosi infekcje oraz zmniejsza się jego wydolność. Choć nie mamy znaczącego wpływu na spowolnienie tego procesu, to prowadzony styl życia oraz różne nawyki mogą go istotnie przyspieszyć. Zobacz, jakie symptomy wskazują na przedwczesne starzenie się i co możesz zrobić, żeby temu zapobiec. 📢 Jarosław Suchecki z Chudka okrąża na rowerze Bałtyk. Opowiedział nam o swojej wyprawie. 24.07.2023 Jarosław Suchecki pochodzi z Chudka. Obecnie mieszka z żoną pod Olsztynem, ale to Chudek okazał się miejscem startu jego wyprawy, czyli okrążenia Bałtyku na rowerze. Przed nim ponad 4500 km trasy.

📢 Najpiękniejsze wodospady w Polsce. Oto dowód na to, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by zobaczyć wyjątkowe miejsca. Gdzie je znaleźć? Wodospady są jednymi z najbardziej hipnotyzujących atrakcji turystycznych na całym świecie. Spadająca z wysokości woda tworzy wspaniałe widowisko dla turystów i wytwarza uspokajający szum, który skutecznie koi nerwy. Nasz kraj również może poszczycić się takimi cudami natury. Przygotowaliśmy dla Was galerię najpiękniejszych wodospadów w Polsce. Te zdjęcia dowodzą, że wcale nie trzeba wyjeżdżać za granicę, by na własne oczy zobaczyć naprawdę wyjątkowe miejsca. Gdzie znaleźć i jak dotrzeć do najpiękniejszych polskich wodospadów?

📢 Anna Suchcicka "Bez światło-cienia..."- wernisaż wystawy odbył się 21.07.2023 w Ostrołęckim Centrum Kultury Tytuł wystawy nawiązuje do „Mojej piosenki” Cypriana Kamila Norwida jeszcze w jeden sposób, górnolotnie mówiąc patriotyczny. Wszystkie zdjęcia powstały w najbliższej okolicy Ostrołęki, autorka nie pokazuje nam kadrów z egzotycznych wycieczek, ale to co mamy tuż przed sobą, wystarczy tylko zatrzymać się i spojrzeć.

📢 Oto najbardziej niebezpieczni ludzie w Polsce! Może wyglądają niepozornie, ale to poszukiwani zabójcy Najniebezpieczniejsi przestępcy w Polsce! Obejrzyj i zapamiętaj ich twarze! Ci ludzie poszukiwani są przez policję. Wielu z nich od dłuższego czasu cieszy się wolnością. Jak widać, ukrywają się dość sprawnie. Sprawdź, czy osoby poszukiwane w związku z artykułem 148 KK nie mieszkają przypadkiem w Twojej okolicy. Obejrzyj listy gończe! 📢 Marcin Kacprzak z Przasnysza potrzebuje pomocy po wypadku komunikacyjnym. Lada dzień opuści klinikę Budzik. 24.07.2023 Marcin w drodze do pracy uległ wypadkowi samochodowemu. Spędził 7 godzin na SORze z krwiakiem w mózgu. Następnie został przetransportowany helikopterem do szpitala MSWiA, gdzie odbyła się operacja usunięcia krwiaka. Po niej została Marcinowi duża dziura w głowie. Marcin nie chodzi, nie mówi. Ma całkowity niedowład lewej strony. Lada dzień opuści klinikę Budzik, gdzie przebywał w śpiączce kilka miesięcy. Potrzebuje rehabilitacji i przystosowania infrastruktury do jego obecnych potrzeb. Rodzice Marcina proszą o pomoc.

📢 Budowa mostu przez Piasecznicę. Będą utrudnienia przez kilka miesięcy Wkrótce rozpocznie się rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez Piasecznicę wraz z dojazdami. 📢 Ile zarabia policjant w 2023 roku? Jak wygląda rekrutacja i ilu funkcjonariuszy brakuje? Sprawdzamy w dniu ich święta! Czy ciężko jest dostać się do policji? Jak wygląda codzienna praca policjanta i na jakie zarobki może liczyć? Okazuje się, że w Polsce nadal brakuje kilkunastu tysięcy policjantów. W dniu Święta Policji 2023 sprawdzamy, gdzie najbardziej odczuwalne są braki kadrowe.

📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 24.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Dni Różana 2023. Na zakończenie koncerty gwiazd – Tribbs i Cleo. 23 lipca 2023. Zdjęcia Dni Różana odbyły się 22 i 23 lipca 2023. Na plac targowy przy ul. Królowej Bony zarówno w sobotę jak i w niedzielę ciągnęły prawdziwe tłumy.

📢 Dni Różana 2023. Nagrody dla najzdolniejszych młodych wokalistów. 23 lipca 2023 W sobotę i niedzielę – 22 i 23 lipca – trwały Dni Różana. Jedną z atrakcji był konkurs wokalny „Śpiewanie w Różanie”. 📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie te tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wakacyjny wypoczynek. Gdzie jest największe polskie uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Lato to najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje. 📢 Piknik wiejski w Czarni (gmina Kadzidło). Wspólnie zorganizowały go dwie wsie. 23 lipca 2023. Zdjęcia Lato to czas wiejskich pikników. W niedzielę 23 lipca swoją imprezę mieli mieszkańcy wsi Czarnia i Brzozowa w gminie Kadzidło.

📢 Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie zaprosiło do siebie. Dni otwarte KSOP. 22 lipca 2023. Zdjęcia W ten weekend (22 i 23 lipca 2023) można wejść do miejsca, które na co dzień jest niedostępne i pilnie strzeżone. Swoje bramy dla zwiedzających otworzyło Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie. 📢 Inwestycje w gminie Czarnia: nowy budynek biblioteki, drogi i boisko Centrum Czarni przypomina wielki plac budowy. Trwa przygotowywanie terenu pod przyszłe inwestycje. Wyburzane są stare budynki, m.in. była zlewnia mleka, budynek dawnego sklepu GS w Myszyńcu czy pamiętający przedwojenne czasy były budynek GOPS. W miejscowości gminnej oraz w sąsiednich wsiach realizowanych jest wiele inwestycji.

📢 Makowska straż pożarna dostała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Uroczyście przekazany został 21.07.2023 W piątek 21.07.2023 na placu przed komendą Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie nowego wozu strażackiego. Stary samochód natomiast został przekazany druhom- ochotnikom z OSP Chodkowo- Załogi.

📢 Sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej robi furorę. Lniana kreacja jest idealna na upalne lato Lniana sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej stała się hitem sieci. Wykonanie z naturalnego materiału zapewnia komfort i wygodę. Jest zwiewna, a przy tym romantyczna, a w swojej prostocie po prostu piękna. Jej krój ukrywa ewentualne mankamenty sylwetki. Aktorka całość wystylizowała niezwykle gustownie. 📢 Psy do adopcji. Zobacz zdjęcia pupili. 21.07.2023 Pieski polecają się do adopcji. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką wolontariuszy ze Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Psiaki posiadają profilaktykę weterynaryjną ( szczepienia, książeczki zdrowia, profilaktykę p/ pasożytniczą, są po zabiegach kastracji -dorosłe ,zachipowane), potrafią chodzić na smyczy. Więcej informacji pod nr tel. 533 902 461. 📢 Imprezy w weekend 22.07-23.07 w powiatach: ostrołęckim i makowskim Największą imprezą będą Dni Różana, podczas których wystąpi m.in. Cleo, Kubańczyk, Mig, Defis, ale to nie wszystko. Sprawdź w naszej galerii.

📢 Mazowieckie Obchody Święta Policji w Ostrołęce. Policyjny piknik z mnóstwem atrakcji. 20 lipca 2023. Zdjęcia W czwartek 20 lipca 2023 w Ostrołęce zorganizowano Mazowieckie Obchody Święta Policji. Po uroczystym apelu policja zaprosiła na rodzinny piknik. Było mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych. 📢 ASF w powiecie makowskim. Od 20.07.2023 cztery gminy objęte strefą czerwoną W związku z wystąpieniem w lipcu na terenie powiatu makowskiego przypadku afrykańskiego pomoru świń (w gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną) oraz wielu przypadków wystąpienia ASF u dzików w lasach gm. Płoniawy-Bramura i Krasnosielc, od 20 lipca 2023 gminy Płoniawy-Bramura, Sypniewo, Krasnosielc i Czerwonka objęte są strefą czerwoną. Co to oznacza?

📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata.

📢 Eksplozja Kolorów w Małkini Górnej, 8 lipca 2023. Zdjęcia Od pięciu lat mieszkańcy Małkini z entuzjazmem korzystają z możliwości bezpiecznego obrzucania się barwnymi proszkami. 8 lipca 2023 przy małkińskim GOKiS odbyła się Eksplozja Kolorów - szalona zabawa, w czasie której uczestnicy obrzucają się proszkami w jaskrawych kolorach. 📢 Dni Broku i Puszczy Białej 2023. Tłumy na plaży miejskiej w Broku. Zobaczcie zdjęcia z 1.07.2023 Za nami pierwszy dzień 43. Dni Broku i Puszczy Białej. Na plaży miejskiej pojawiły się tłumy ludzi, aby skorzystać z przygotowanych atrakcji. A było ich sporo.

📢 Zerwane dachy i zniszczone samochody w Krukowie. Silny wiatr przeszedł przez gm. Chorzele 27.06.2023 Zerwane dachy i uszkodzone samochody to skutek silnego wiatru, który przeszedł przez Krukowo w gm. Chorzele we wtorek, 27 czerwca. Wiatr zerwał dach na budynku obory i na nieużytkowanym drewnianym budynku mieszkalnym.

📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle. Święto folkloru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle.17.06.2023. Zdjęcia Rozpoczęło się Wesele Kurpiowskie. Dwudniowa impreza w Kadzidle to jedna z najważniejszych imprez folklorystycznych w regionie. 📢 Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne odbyły się po raz dziewiętnasty. 7.06.2023 W środę 7.06.2023 r. na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego odbyły się XIX Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne - największe cykliczne wydarzenie ornitologiczne północno-wschodniego Mazowsza organizowane przez Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w powiecie ostrowskim i Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 7.05.2023. Zdjęcia W niedzielę 7 maja 2023 do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 65 dzieci (ze SP 1 w Ostrołęce i SP z Dzbenina, gm. Rzekuń). 📢 Zakończenie roku szkolnego maturzystów w Rubinku. 206 uczniów Zespołu Szkół nr 1 przystąpi wkrótce do matury W tym roku mury Zespołu Szkół nr 1 im. rtm Witolda Pileckiego opuściło 206 maturzystów z 5 klas technicznych i 3 klas licealnych.

📢 Ostrołęka. I LO pożegnało tegorocznych maturzystów. Zakończenie roku szkolnego. 28.04.2023 W piątek 28.04.2023 maturzyści w całej Polsce kończą edukację szkolną i przygotowują się do egzaminów maturalnych. Zobacz zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w I LO im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce. 📢 Najlepsi nauczyciele, przedszkola, szkoły i uczelnie na Mazowszu, relacja z gali podsumowującej Plebiscyt Edukacyjny Celem mazowieckiego plebiscytu edukacyjnego było nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli. Takich, którzy nie tylko doskonale przekazują wiedzę, ale posiadają też umiejętność nawiązywania relacji, cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Szukaliśmy nauczycieli z pasją, wyróżniających się serdecznością i takich, którzy są dobrymi wychowawcami. Szukaliśmy i znaleźliśmy! 📢 Ostrołęka. Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 4. 28.01.2023. Zdjęcia Maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 100 dni do matury odliczali w sobotę 28 stycznia 2023 w sali bankietowej "Augustyniak"

📢 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Makowa Mazowieckiego, 9.10.2022. Zdjęcia, wyniki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Makowa Mazowieckiego odbył się 9 października 2022 r. w powiatowej hali sportowo-widowiskowej przy LO im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Maz.

📢 Magdalena Kaczmarek powołana na stanowisko Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 2.09.2022 Magdalena Kaczmarek, zajmująca dotychczas stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej z dniem 2 września została powołana na stanowisko Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 📢 Dożynki w Wąsewie, 15.08.2022. Mieszkańcy gminy dziękowali za plony. Zdjęcia Najpierw odprawiona została msza święta dziękczynna, potem korowód - na czele ze starostami dożynek Agnieszką i Andrzejem Zdziarskimi z Bagatel - przemaszerował na stadion gminny, gdzie odbyła się druga, rozrywkowa, część wydarzenia.

📢 Niedziela na Wsi w Czarni. Zobaczcie co się działo na imprezie 14.08.2022. Zdjęcia Niedziela na Wsi to największa impreza kulturalna w gminie Czarnia. Już od wielu lat odbywa się ona w dzień parafialnego odpustu na św. Rocha. 📢 Leśna Dycha Św. Rocha w Kalinowie-Parcelach. To była 9. edycja biegu. 13.08.2022, wyniki W biegu wzięło udział 120 osób z całego regionu. Liczba uczestników przerosła oczekiwania organizatorów, ale dla wszystkich znalazło się miejsce. Bieg i towarzyszące mu atrakcje przygotowano na terenie domku myśliwskiego koła łowieckiego Mykita. 📢 Teresa Głażewska z Głażewa-Cholew świętowała uroczyście 90. urodziny. 6.08.2022. Zdjęcia, wideo To była wyjątkowa (i niezwykle wzruszająca) uroczystość. Najpierw, w kościele w Sieluniu, odprawiona została msza św. w intencji jubilatki, potem pani Teresa oraz jej goście udali się do Różana, do sali „Tango”. Na czele korowodu podążali motocykliści, jubilatka podjechała pod drzwi pięknym starym mercedesem, za kierownicą którego siedział jej wnuk. Dziś mama jest prawdziwą celebrytką – zażartowała Jadwiga Modzelewska, córka pani Teresy.

A jubilatka, uśmiechając się, weszła do sali i zajęła fotel w centralnym jej punkcie.

📢 Nie uwierzysz! Tak kiedyś wyglądały "Królowe Życia": Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska, Kasia Alexander „Królowe życia” cieszą się niesłabnącą popularnością. Fanom tego programu nie trzeba przedstawiać barwnych bohaterek, które zdecydowały się zaprosić widzów do swoich domów i swojego życia. Jak przez lata zmieniały się niektóre gwiazdy telewizyjnego hitu: Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska-Borowiak i Katarzyna Alexander? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. TOP 10 [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. Jeśli chcesz zdać, koniecznie przeczytaj!

📢 Ostrołęka. Miejski Dzień Edukacji Narodowej połączony z koncertem dla pracowników oświaty. Lista nagrodzonych [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej połączono z niezapomnianym koncertem dla pracowników oświaty. Uroczystość była także okazją do nagrodzenia wybranych nauczycieli. W tym roku wyróżnienia z rąk prezydenta miasta otrzymało 55 nauczycieli. Poniżej publikujemy pełną listę nagrodzonych. 📢 Zmiany księży w diecezji łomżyńskiej. Gdzie odchodzą księża i kto przychodzi na ich miejsce W diecezji łomżyńskiej zaczęły się coroczne zmiany. Księża zmieniają parafie lub odchodzą do instytucji diecezjalnych. Nominacje otrzymali też neoprezbiterzy, czyli księża, wyświęceni w 2019 roku. W Osuchowej przestanie działać dom zakonny ojców redemptorystów.

📢 Ostrów Mazowiecka. Sanepid ma nowego dyrektora. Magdalena Kaczmarek powołana na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Ostrów Mazowiecka. Sanepid ma nowego dyrektora. Stanowisko to objęła Magdalena Kaczmarek, wieloletnia pracownica ostrowskiego sanepidu. Została powołana na 5 lat. 📢 Ostrołęka. Strefa Rozwoju Kobiet "Zwykłe-Niezwykłe". Kobiece spotkanie Ostrołęka. Blisko 80 pań wzięło udział w drugim spotkaniu Strefy Rozwoju Kobiet "Zwykłe-Niezwykłe". To idea cyklicznych spotkań, odbywających się raz w miesiącu, które mają na celu wspieranie kobiet w znalezieniu odwagi i podążaniu za swoimi marzeniami i zmianami życia codziennego na każdej płaszczyźnie. Tym razem temat spotkania brzmiał: "Pokochaj siebie – sztuka akceptacji". 📢 Ostrów Mazowiecka. Dzień Edukacji Narodowej: odznaczenia i nagrody dla najlepszych z subregionu [ZDJĘCIA, WIDEO] Do Ostrowi Mazowieckiej 11 października przyjechali nauczyciele i pracownicy oświaty z kilku okolicznych powiatów, aby z okazji Dnia Edukacji Narodowej odebrać odznaczenia i nagrody. Coroczną uroczystość zorganizowała ostrołęcka delegatura Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie