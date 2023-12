Przegląd prasy (24.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie tylko "Kevin sam w domu". Zobaczcie Top 20 filmów na święta. Warto je zobaczyć na Boże Narodzenie”?

📢 Nie tylko "Kevin sam w domu". Zobaczcie Top 20 filmów na święta. Warto je zobaczyć na Boże Narodzenie Kiedy Polsat zdjął kilka lat temu ze świątecznej ramówki film „Kevin sam w domu", widzowie tak masowo protestowali, że film jednak w końcu i tak wyemitowano w telewizji! Ułożyliśmy ranking 20 najlepiej ocenianych filmów świątecznych. Zobaczcie w naszej galerii, co warto obejrzeć w święta.

📢 Wigilia Miejska w Ostrołęce. Spotkanie opłatkowe na Placu Wolności, 23.12.2023 Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, spotkanie z Mikołajem, stoiska z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, na scenie występy dzieci, przedszkolaków i seniorów, a przy scenie zagroda ze zwierzętami - to wszystko przygotowano na sobotnie popołudnie, na wigilijne spotkanie mieszkańców Ostrołęki.

📢 Memy o budowlańcach. Internauci zabrali się za tych, co budują domy, drogi i nie tylko. Zobacz memy o budownictwie Przedstawiamy najfajniejsze memy o budowlańcach. Jak widać internauci i tę dziedzinę życia postanowili obśmiać. Wybraliśmy kilka najfajniejszych memów o budowie domu.

Prasówka 24.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek na S61. 23.12.2023 w okolicy Starego Lubiejewa doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką Do zdarzenia doszło w sobotę 23 grudnia 2023 przed godz. 10.00, na drodze S61, w okolicy Starego Lubiejewa. Auto marki Dodge uderzyło w ciężarówkę z naczepą.

📢 Zmarł ksiądz Jan Józef Czajkowski - pierwszy proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lelisie Ksiądz Czajkowski zmarł 21 grudnia 2023 r. w wieku 74 lat.

📢 27 niesamowitych faktów i ciekawostek o Polsce, które was zaskoczą. Najwęższy dom, najkrótsza rzeka i inne cuda Polska może być bardzo zaskakująca. Zebraliśmy dla was niemal 30 ciekawostek i faktów o Polsce, które mogą was zadziwić. Sprawdźcie, jak dobrze znacie nasz kraj i zainspirujcie się do wycieczki po Polsce w najbliższy weekend czy urlop. 📢 Dwa wypadki na przejściach dla pieszych w Ostrołęce, 22.12.2023 Po godz. 17.00 na ul. Brata Żebrowskiego pieszy został potrącony przez kierowcę mazdy. Kilka minut później pieszy przechodzący przez pasy na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Bogusławskiego został potrącony przez kierowcę bmw.

📢 Grzywacz nakarmi pisklęta ptasim mleczkiem, a sam chętnie zje brukselkę. Zobacz, jak wyglądają największe gołębie i jakie mają zwyczaje Grzywacz to największy polski gołąb. Jeszcze stosunkowo niedawno bardzo trudno było go spotkać, ale zaczął osiedlać się w Polsce, a w dodatku upodobał sobie miasta, ale bywa też na wsiach. Zobacz, jak wygląda gołąb grzywacz, co je, czym karmi młode i czy zimuje w Polsce.

📢 Spotkanie świąteczne w Centrum Integracji Społecznej w Ostrołęce, 22.12.2023 Różne gremia organizują w ostatnich tygodniach spotkania świąteczne (wigilijne, opłatkowe). W piątek 22 grudnia 2023 takie wydarzenie odbyło się w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kołobrzeskiej w Ostrołęce. A spotkali się uczestnicy CIS oraz pracownicy spółdzielni socjalnej "Samodzielność, Praca, Aktywność". Prezes Marek Olszewski, zaproszeni goście oraz pracownicy Centrum złożyli bożonarodzeniowe życzenia. Wszyscy spędzili czas w miłej atmosferze. Nie zabrakło także prezentów.

📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. 20.12.2023 było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia.

📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo kochliwe i romantyczne. Zakochują się w mig! Zobacz listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie, czy rodzice szukający imienia dla dziecka, zwracają uwagę na jego znaczenie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są kochliwe. Zobacz w naszej galerii imiona szybko zakochujących się osób! 📢 Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim W środę 20.12.2023 podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim łamali się opłatkiem, składali życzenia oraz zasiedli do wspólnej wieczerzy.

📢 Kolędy w sercu stolicy Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi to państwowa instytucja kultury, której jednym z głównych zadań jest popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. Misję tę realizuje m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy o kulturze wsi oraz zachęcanie mieszkańców wsi do poznania swojego dziedzictwa. W ramach swojej działalności Instytut zorganizował cykl koncertów pt. „Zjechaliśmy kapelą... w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia” w wielu miastach w Polsce, by pokazać piękno polskiej tradycji, w tym szczególnym okresie oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. 📢 Spotkanie wigilijne Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 20.12.2023 Spotkanie odbyło się 20 grudnia w małej sali kinowej. Był program artystyczny, życzenia, wigilijny poczęstunek i dzielenie się opłatkiem. 📢 Wygraj Thermomixa w NASZEJ LOTERII! Spraw sobie prezent na Święta i Nowy Rok. Wystarczy SMS! Jeszcze tylko do 5 stycznia trwa specjalna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa lub spora gotówka. Jeśli włączysz się do gry już teraz, weźmiesz udział w trzech losowaniach! Szczegóły poniżej.

📢 Wigilia Miejska w Makowie Mazowieckiem. Wspólne kolędowanie odbyło się w Miejskim Domu Kultury 19.12.2023 Początkowo miejska wigilia miała odbyć się na rynku w Makowie, ale ze względu na deszczową pogodę, wydarzenie przeniesiono do sali Miejskiego Domu Kultury. 📢 MISTRZOWIE HANDLU Nagrodzimy wyjątkowych sprzedawców - zgłoś swoich kandydatów Znasz sympatycznego ekspedienta, który z uśmiechem doradza kupującym? A może słyszałeś o sprzedawcy, który przyciąga klientów jak magnes? Jeśli tak, to teraz masz okazję docenić ich ciężką pracę i zaangażowanie zgłaszając kandydata do nagrody Sprzedawca Roku! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Postacie z Dragon Ball Z jak żywie - SI pokazała efektowne i realistyczne zdjęcia bohaterów. Zobacz koniecznie Dragon Ball Z to jedna z najsłynniejszych i najbardziej kultowych serii anime wszech czasów. Fani tej produkcji już od dawna marzą o aktorskiej ekranizacji dzieła Akiro Toriyamy. Tymczasem sztuczna inteligencja pokazała, jak postacie z anime wyglądałyby w rzeczywistości. Może to podpowiedź w kierunku poszukiwania potencjalnej obsady?

📢 Drzewko za makulaturę - czwarta edycja naszej akcji w Ostrołęce odbyła się 19.12.2023 Zasada tej akcji jest prosta - przynosisz co najmniej 5 kg makulatury, dostajesz świąteczne drzewko. Rozdajemy choinki pod Galerią Bursztynową. 📢 Spotkanie opłatkowe mieszkańców gminy Lelis. 17.12.2023 było wspólne kolędowanie i pyszne wigilijne potrawy W niedzielę 17.12.2023 w Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie odbyło się spotkanie opłatkowe. Było wspólne kolędowanie, łamanie się opłatkiem oraz pyszne potrawy wigilijne. 📢 Czarnieński Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się 17.12.2023 Pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Czarni odbył się 5 lat temu. W tym roku zorganizowano czwartą edycję imprezy (jeden jarmark nie odbył się że względu na ograniczenia związane z pandemią). W niedzielę 17 grudnia 2023 remiza OSP w Czarni tętniła życiem już od godzin przedpołudniowych.

📢 Złote i diamentowe gody w gminie Nur. Prezydent RP nadał odznaczenia parom obchodzącym jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego Prezydent przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 8 parom z gminy Nur (w uroczystości wzięło udział 6 par). Ponadto, 4 małżeństwa obchodziły diamentowe gody. 📢 Cygańskie kolędowanie z Patrycją Runo - koncert w kościele w Dąbrówce odbył się 12.12.2023 Koncert w kościele parafialnym pw. św. Anny w Dąbrówce gm. Lelis odbył się 12 grudnia. Był rejestrowany przez ekipę telewizyjną. Nagranie będzie emitowane w telewizji TVS oraz na antenach TVP. Podczas koncertu można było usłyszeć cygańskie kolędy w wykonaniu Rolanda Bilickiego z towarzyszeniem rodziny oraz Bogdana Trojanka - znanego artysty i aktywisty romskiego wraz z zespołem Terne Roma. Wacław Cieślik z zespołu Kordian zaprezentował kolędy w klimacie góralskim, wystąpiła Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, gwiazda disco lat 90. - Venus i oczywiście główna bohaterka tego wydarzenia - Patrycja Runo (jedną z kolęd wykonała w towarzystwie zespołu Dzieciaki z Czerwina).

📢 Zespół Szkół w Różanie po modernizacji. Zobaczcie jak wygląda szkoła w środku: nowe sale, podłogi, łazienki W poniedziałek 11.12.2023 odbyło się uroczyste otwarcie budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 6 000 000 złotych. Zobaczcie jak teraz wygląda szkoła. Robi wrażenie! 📢 Podsumowanie konkursu „Skierkowski.21” w Myszyńcu, 11.12.2023 Konkurs „Skierkowski.21” organizowany jest już od kilku lat. W tym roku odbył się już po raz trzeci. Jego celem jest popularyzowanie kultury regionalnej oraz przybliżenie postaci i dorobku ks. Władysława Skierkowskiego. Duchowny ten pełnił posługę duszpasterską w parafii Myszyniec. Jego niepodważalną zasługą jest zebranie pieśni kurpiowskich, które później wydawane były wielokrotnie drukiem. 📢 Kurpiowski Ludowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Myszyńcu, 10.12.2023 Myszyniec już w świątecznym nastroju. Od rana do wieczora w mieście trwał Kurpiowski Ludowy Jarmark Bożonarodzeniowy.

📢 Baranowski Bieg Mikołajkowy po Zdrowie, 10.12.2023 odbyła się trzecia edycja imprezy. Zobaczcie zdjęcia Rozgrywane były biegi dla dzieci, był bieg integracyjny (na stadionie gminnym) oraz biegi open - na 5 i 10 km (ulicami Baranowa). Na starcie pojawiło się ok. 140 zawodników w rożnym wieku. Najmłodsi "biegli" na ramionach rodziców, najstarsi byli po siedemdziesiątce. 📢 Zenek Martyniuk często tu wraca. Rodzinna wieś gwiazdy disco polo zaskakuje. Oto Gredele, piękne miejsce na Podlasiu Gredele słyną jednak nie tylko z Zenka Martyniuka. To niewielka wieś położona nieopodal drogi krajowej nr 66 w powiecie bielskim. Mieszka tu około 150 osób, na pierwszy rzut oka to zwykła podlaska wieś. To właśnie tutaj urodził się i spędził dzieciństwo król disco polo - Zenek Martyniuk. W domu, w którym się urodził wciąż mieszka jego mama i starsza siostra.

