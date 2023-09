Przegląd prasy (24.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany”?

Prasówka 24.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo. Banany dostarczają energii, zapobiegają zaparciom a nawet pomagają schudnąć. Jakie są skutki jedzenia bananów? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy banany? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy.

📢 Ostrołęka. Festiwal "Giganci rocka w Naturze" z niespodzianką dla szefowej Multimedialnego Centrum Natura, 23.09.2023. Zdjęcia Na plenerowy koncert zaprosiło w sobotę 23 września 2023 Multimedialne Centrum Natura. Wystąpili Felicjan Andrzejczak, Kasia Kowalska i Adam Kalinowski. Zanim jednak rozbrzmiała muzyka, przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego zaprosili na scenę Dorotę Drozdowską-Szymborską - prezes fundacji Drabina Rozwoju, która prowadzi Multimedialne Centrum Natura w Ostrołęce.

📢 Horoskop dzienny na jutro (24.09, niedzielę). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę? Zobacz horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu powinno się wydarzyć w niedzielę 24.09.2023. Czy doda Ci to skrzydeł? Przeczytaj horoskop na jutro (niedzielę, 24.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

Prasówka 24.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wykopki Sołeckie w Rząśniku-Majdanie. Wspólne kopanie ziemniaków, występ "Świtanek" i spektakl w wykonaniu mieszkańców 23.09.2023 Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców Rząśnika-Majdanu i okolicznych miejscowości. Rok temu mieszkańcy przygotowali pokaz żęcia sierpem i koszeniem kosą zboża. Tym razem pokazali, jak dawniej wyglądały wykopki.

📢 Wszystko pasuje koszmarnie! Faszyn from Raszyn, czyli modowe wpadki Polaków. Oto moda wprost z polskich ulic Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne! 📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Rajd "W jak Witkacy" wyruszył 23.09.2023 z Ostrowi Mazowieckiej. Rowerzyści przejadą blisko 70 km. Po rajdzie odbędzie się wernisaż Tuż po godz. 8.00 z Letniego Ogrodu Miejskiej Biblioteki Publicznej wystartował dziewiąty Rajd Rowerowy "W jak Witkacy". Trasa liczy ok. 70 km i prowadzi przez miejscowości powiatu ostrowskiego. 📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju Zbliża się początek nowego roku akademickiego, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Co robić w Polsce jesienią? 28 pomysłów na wycieczki dla całej rodziny, od górskich szlaków po nawiedzone zamki Możecie się zastanawiać, co właściwie można robić w Polsce jesienią. Tymczasem atrakcji i pomysłów na wycieczki i zabawy nie brakuje! Zebraliśmy dla was 28 propozycji rzeczy, które warto zrobić jesienią w Polsce. Są wśród nich pomysły na spacery i wycieczki, które pozwolą maksymalnie wykorzystać pogodę i nacieszyć się pięknem jesiennej przyrody, a także podpowiedzi, gdzie zabrać dzieci na weekend i czego spróbować, gdy akurat – jak to się zdarza jesienią – deszcz i wiatr zniechęcają do przebywania na dworze.

📢 Jesienne dekoracje z Pepco, KiK, Homli i Sinsay – zobacz zdjęcia. Modne ozdoby do domu za grosze. W tych sklepach tanio udekorujesz salon Jesienne dekoracje do domu wcale nie muszą być drogie, żeby pięknie przystroiły przestrzeń. Warto więc poszukać w sklepach ozdób, które pomogą stworzyć w domu przytulny klimat. Podpowiadamy, jakie dekoracje są teraz na topie. Sprawdź, gdzie kupisz ozdoby w jesiennym klimacie za grosze. Zaglądamy do Pepco, Sinsay, Homli, Biedronki, Aldi, Lidla i innych popularnych sieci. 📢 Ostrołęka. XVIII Memoriał Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców, 19-22.09.2023 XVIII Memoriał Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców odbył się 19-22.09.2023 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. 250 młodych szczypiornistów przyjechało do Ostrołęki, by uczcić pamięć wspaniałego nauczyciela wychowania fizycznego i trenera, który zmarł w 2005 roku po długiej i ciężkiej chorobie.

📢 Ostrołęka. Piknik Czytelniczy z okazji otwarcia Filii nr 1 w nowej lokalizacji Na piknik zaprosili: Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki oraz dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce. 📢 Sky Bridge 721, czyli najdłuższy most wiszący na świecie – znajdziecie go tuż za polską granicą. Ile kosztują bilety? Sky Bridge 721, czyli najdłuższy pieszy most wiszący na świecie, to atrakcja turystyczna ośrodka Dolní Morava w Czechach, znanego do tej pory m.in. z ogromnej wieży widokowej, nazywanej „ścieżką w chmurach”. Wiszący most w Czechach jest rozpięty pomiędzy dwoma sąsiadującymi szczytami i wisi na wysokości prawie 100 metrów! Zobaczcie, jak wygląda Sky Bridge 721. Czy warto się tam wybrać? Ile kosztują bilety? 📢 KIA EV9. Największa w rodzinie - wrażenia z prezentacji Nic tak dobrze nie wzmacnia pozycji marki samochodowej na rynku jak nowe modele. Wiedzą o tym dobrze w Kia, która co rusz ma w ofercie nowy model. Tym razem jest to elektryczny SUV oznaczony symbolem EV9. W tej samej klasie aut na prąd plasują się Audi Q8 e-tron, BMW iX, Mercedes EQE, Tesla X oraz Volvo EX90. Zwracamy uwagę, że to samochody z grupy premium.

📢 Co robić w weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim? W najbliższy weekend czeka nas wiele atrakcyjnych wydarzeń, m.in. rajd rowerowy w Tobolicach, koncert rocka w Naturze, zawody kawaleryjskie czy festyn w Grucelach. Sprawdźcie szczegóły. 📢 Bordowe paznokcie to idealny kolor na jesień. Świetnie wygląda z różnobarwnymi zdobieniami, jak i solo. Zobacz, komu pasuje Bordowe paznokcie to manicure, któremu nie mogą się oprzeć kobiety. Ten kolor jest intensywny i pięknie prezentuje się na dłoniach. Możesz go wzbogacić wzorkami lub zdobieniami w typowo jesiennym klimacie, ale w wersji sauté też wygląda rewelacyjnie! Zobacz, jak pięknie możesz ozdobić swoje pazurki właśnie tym lakierem do paznokci.

📢 Oliwia Marczak napisała powieść kryminalną "Sędzia". 21.09.2023 odbyło się spotkanie autorskie z ostrołęczanką To debiutancka powieść młodej ostrołęczanki i debiutanckie spotkanie autorskie. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce.

📢 Piosenki Mieczysława Fogga w Starej Elektrowni. Prawnuk artysty opowiedział o swoim dziadku, a Michał Klociński dał koncert 21.09.2023 Przed miłośnikami twórczości Mieczysława Fogga wystąpił prawnuk artysty, który przybliżył wszystkim postać sławnego pradziadka. Ponadto, muzyk Michał Klociński wystąpił w koncercie pt. "Bo to się zwykle tak zaczyna...". 📢 Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Ostrołęce. Przedstawiono kandydatów do sejmu. 21 września 2023. Zdjęcia W czwartek 21 września 2023 – w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce – odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości.

📢 O „tradycjach od pokoleń” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Otwarcie wystawy na placu Bema. 21.09.2023 „Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce” to wystawa plenerowa, która została otwarta uroczyście na placu Bema w czwartek 21 września 2023.

📢 Nawiedzony dom w Grabowie? Mystery Hunters z wizytą w powiecie ostrowskim. Spędzili noc w opuszczonym domu Mystery Hunters to łowcy tajemnic, którzy starają się wyjaśniać zjawiska niewyjaśnione. Niedawno odwiedzili Grabowo - wieś w gm. Zaręby Kościelne, ponieważ dowiedzieli się, że znajduje się tu opuszczony od 30 lat dom. Postanowili sprawdzić, czy dom skrywa w sobie jakieś tajemnice. 📢 „Nazajutrz”. Spektakl o zakończeniu bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem wystawiony w kościele w Andrzejewie. 20.09.2023 Dla mieszkańców gminy Andrzejewo rozegrana we wrześniu 1939 r. bitwa pod Łętownicą i Andrzejewem to istotny i pielęgnowany z pietyzmem element tożsamości. 20 września 2023 w kościele pw. św. Bartłomieja w Andrzejewie przedstawiono spektakl „Nazajutrz”. To wspólne przedsięwzięcie parafii w Andrzejewie, Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją”.

📢 Rok więzienia za kopnięcie kota. Zapadł wyrok w bulwersującej sprawie z Myszyńca O tej sprawie było głośno nie tylko w regionie. Wszystko działo się pod sklepem w Myszyńcu. Pewien mężczyzna ni stąd ni zowąd podszedł do siedzącego na parkingu kota i z całej siły go kopnął. Po czym spokojnie odjechał… 📢 Najmodniejsze jesienne dekoracje z wrzosów. Zdjęcia wyjątkowych ozdób na taras i balkon. Zobacz, jak pięknie ozdobić salon i sypialnię Dekoracyjne wrzosy w pięknych kolorach, które pojawiają się w ogrodach, sklepach i kwiaciarniach jesienią, mogą stanowić niezwykłą ozdobę tarasu, balkonu i domowego wnętrza. Zobacz, jak modnie udekorować dom wrzosami za grosze i zrobić błyskawiczną jesienną metamorfozę na czasie. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny, żeby tworzyły niepowtarzalny klimat. Polecamy piękne jesienne dekoracje.

📢 Dożynki w Lipnikach, gm. Łyse. Dziękowali za plony Dożynki rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej. Następnie na placu przy kościele na wiernych z lipnickiej parafii czekało mnóstwo atrakcji: występy, smaczny poczęstunek, dmuchańce dla dzieci. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Jubileusz 75-lecia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 65 w Małkini Górnej. Uroczyste spotkanie odbyło się 16.09.2023 Koło PZW nr 65 w Małkini Górnej świętuje jubileusz. 16.09.2023 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkach Wielkich zarząd i członkowie Koła PZW nr 65 w Małkini Górnej wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 75-lecie działalności. 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu. 📢 Piknik rodzinny w Nagoszewie. Druhowie zbierają na nowy wóz strażacki. Piknik i zbiórkę zorganizowano 9.09.2023 Piknik rodzinny odbył się z inicjatywy strażaków-ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewie. W organizację pikniku, który odbył się przy Publicznej Szkole Podstawowej włączyło się wiele osób, kół, firm i instytucji.

📢 Pogrzeb prof. dr hab. Jana Kaczyńskiego - honorowego obywatela Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystości odbyły się 8.09.2023 8.09.2023 odbyło się ostatnie pożegnanie śp. prof. dr hab. Jana Kaczyńskiego. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w kościele pw. świętego Franciszka z Asyżu w Olsztynie, a następnie prochy zmarłego zostały przewiezione na cmentarz parafialny w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002.

📢 Ostrołęka. ROD Energetyk. Zobaczcie jak wyglądają działki rekreacyjne w mieście. 30.06.2021 r. Zdjęcia Sezon działkowy w pełni. Odwiedziliśmy Rodzinne Ogródki Działkowe Energetyk. Działkowicze hodują warzywa, owoce, inni stawiają na kolorowe kwiaty, a jeszcze inni traktują działkę jako miejsce odpoczynku: z hamakami, basenami i miejscem zabaw dla dzieci. 📢 Te znaki zodiaku to dopiero leniuszki! Pierwsi do odpoczynku, ostatni do pracy. Czy należysz do leniwych znaków zodiaku? Niektóre znaki zodiaku cechuje lenistwo. Wbrew pozorom nie zawsze jest to zła cecha – czasami leniuchowanie sprzyja wymyślaniu ciekawych rozwiązań, które ułatwiają pracę. Poza tym nadgorliwość czasem bardziej szkodzi niż słodkie lenistwo. Do której grupy znaków zodiaku się zaliczasz? Jesteś bardziej pracowity czy bardziej leniwy? A może cechy te po prostu się w tobie przeplatają? Sprawdź!

📢 Brother's Pizza w Rzekuniu i w Ostrołęce: MENU, LOKALIZACJA, GODZINY OTWARCIA Brother's Pizza - jego specjalność to pizza, na standardowym cieście, z dwoma sosami gratis.

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży