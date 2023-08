Przegląd prasy (24.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim? Stan na 24.08.2023”?

Prasówka 24.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim? Stan na 24.08.2023 Gdzie w województwie warmińsko-mazurskim należy spodziewać się dzisiaj (24.08.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga 59, Giżycko (5. km na odc. 0 km) Wymiana uszkodzonych krawężników.

📢 Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 24.08.2023 Które drogi w województwie mazowieckim 24.08.2023 nie są przejezdne? Awaria pojazdu: droga S7n, Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna (45. km) Ruch w kierunku Kielc odbywa się lewym pasem. 📢 Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 24.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim (24.08)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew warmińsko-mazurskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Prasówka 24.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 23.08.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Niewybuchy w powiecie ostrowskim. W Starej Złotorii znaleziono granat, a w Kozikach pocisk przeciwpancerny W ostatnich dniach dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej otrzymał dwa zgłoszenia na temat odnalezionego niewybuchu na terenie powiatu ostrowskiego. 📢 Oszustwo na BLIKa. Oszust włamał się na konto społecznościowe kobiety W minionym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie o oszustwie metodą "na BLIKa". Mieszkanka powiatu ostrowskiego poinformowała policjantów, że ktoś włamał się na jej konto na portalu społecznościowym, a następnie podszywając się pod nią skontaktował się jej znajomymi poprzez komunikator i poprosił o szybką pożyczkę pieniędzy przekazaną kodem BLIK. 📢 Gdzie znajdziesz te grzyby? Niektóre lubią sąsiedztwo sosen, niektóre dębów. Pod tymi drzewami rosną kurki lub gąski Grzybiarze donoszą, że już można wybrać się na grzyby. Choć szczyt sezonu nastąpi jesienią, wiele grzybów widać w polskich lasach. Okazuje się, że można uniknąć ślepego krążenia po lesie w poszukiwaniu znanych gatunków. Wystarczy wiedzieć, jakie miejsca lubią borowiki, podgrzybki czy maślaki. Niektóre preferują sąsiedztwo sosen i innych drzew iglastych, niektóre masowo wyrastają pod brzozami lub dębami. Oto, gdzie szukać ulubionych grzybów. W tych miejscach możesz liczyć na urodzaj!

📢 Radosny Świetlicobus w Ostrołęce na osiedlu Starosty Kosa. 23.08.2023 Animatorzy wraz w wolontariuszami MOPR w okresie wakacyjnym prowadzą gry i zabawy z dziećmi na ostrołęckich osiedlach mieszkaniowych. Każdy tydzień działań mobilnej świetlicy inspirowany jest inną tematyką. W środę 23.08.2023 odwiedzili osiedle Starosty Kosa. Partnerem przedsięwzięcia jest także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Najlepsze memy na upały. Niekonwencjonalne sposoby na ochłodę w upalne chwile. Oni wiedzą jak ochłodzić się bez klimy! Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły.

📢 Jesienne stylizacje gwiazd. Internautki pytają Małgorzatę Rozenek o jej dzianinowy zestaw. Ukryje cellulit na udach i zmarszczki na dekolcie Dzianinowa bluzka i spódnica Małgorzaty Rozenek przyciągnęły uwagę internautek. Celebrytka zamieściła w swoich mediach społecznościowych zdjęcie w stylowym komplecie w paski, w którym pozuje na... kanapie w paski o podobnej kolorystyce. Uwagę zwróciła jednak nie tyle estetyka fotografii, co właśnie stylizacja celebrytki. 📢 Wandale uszkodzili budynek szkoły w Białobieli: zniszczyli elewację, barierki i ławkę Nieznani sprawcy uszkodzili budynek szkoły. Została powiadomiona policja, a lokalna społeczność na własną rękę szuka sprawcy lub sprawców.

📢 Wypadek pod Warszawą. Karetka pogotowia zderzyła się z samochodem. Ambulans przewrócił się na bok Karetka pogotowia przewożąca na sygnale dwie osoby, które zostały poszkodowane w wypadku w Potasznikach, zderzyła się z samochodem osobowym. Ambulans przewrócił się na bok. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Garwolinie.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Zobacz zdjęcia! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Spodnie szwedy Małgorzaty Kożuchowskiej to hit jesieni. W nich najbardziej problematyczne partie ciała nie będą już zmartwieniem Małgorzata Kożuchowska ponownie zachwyciła swoją stylizacją. Tym razem założyła na siebie ubranie, które działa cuda z sylwetką. Mowa o szerokich spodniach, które są na topie już od wiosny. Ten model będzie jednak rządził jesienią. Spodnie szwedy świetnie układają się na każdej figurze.

📢 Pożar obory w Tyszkach- Nadborach, gm. Czerwin. Ruszyła zbiórka pieniędzy dla pogorzelca. Straty są ogromne Do tragicznego pożaru doszło 13 sierpnia. Zginęło 30 sztuk bydła, straty są ogromne. Ruszyła zbiórka pieniędzy na odbudowę gospodarstwa.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 23.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Spódnica midi to idealny wybór dla dojrzałych kobiet. Model, który wybrała Beata Ścibakówna ukryje mankamenty figury Spódnica midi to taka, która sięga do połowy łydek. Kiedyś kojarzona raczej z bardziej formalnym strojem, dzisiaj można ją założyć na wiele okazji. Świetnie będzie współgrać z butami na obcasie, jak i trampkami. Na wersję plisowaną zdecydowała się Beata Ścibakówna. Zobacz, jak się prezentuje aktorka.

📢 Cichopek i Kurzajewski zdecydowali się na rozłąkę. Oboje opublikowali wymowne wpisy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają już dość przytyków ze strony Pauliny Smaszcz? Po dwóch szeroko komentowanych w mediach urlopach para w końcu postanowiła się rozdzielić. "Kobieta petarda" nie kryje satysfakcji. 📢 Syn zgwałcił matkę. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzut gwałtu. Do zdarzenia doszło w pow. ostrowskim Do brutalnego gwałtu doszło 3 lipca 2023 na terenie powiatu ostrowskiego. W sprawę zamieszany jest syn ofiary. Co dzieje się w sprawie? 📢 Matura poprawkowa 2023 z języka angielskiego. Zobacz arkusz CKE dla formuły 2023 i 2015. Co było na maturze pisemnej 22 sierpnia? Matura poprawkowa 2023 z języka angielskiego odbyła się 22 sierpnia. Maturzyści, którzy w maju na egzaminie maturalnym zdobyli mniej niż 30 proc. na jednym z egzaminów obowiązkowych (matematyka, polski lub angielski), mogli zdecydować się na ponowne zdawania matury w terminie poprawkowym. Najwięcej osób nie uzyskało wystarczającego wyniku z matematyki. Matura poprawkowa pisemna ze wszystkich przedmiotów odbywa się jednego dnia. Po godzinie 14 opublikowaliśmy arkusze matury poprawkowej z obu formuł.

📢 Odnowili pomnik w Bieli i posadzili przy nim drzewka. Po roku ktoś te drzewka ukradł Pamiątkowy głaz został odświeżony, naprawiliśmy kopiec, uporządkowaliśmy teren wokół pomnika, dodaliśmy maszt z narodową flagą i tablicę informacyjną. Wokół pomnika wykonano kamienne alejki, a całość zwieńczona została posadzeniem trzech czerwonych buków, które miały stanowić piękne tło dla tego miejsca. Jakież było nasze zdziwienie i zażenowanie, kiedy okazało się, że w po roku, kiedy drzewka pięknie się przyjęły i zaczęły rosnąć, zostały skradzione – mówi Andrzej Sadowski, sekretarz Stowarzyszenia Klub Motocyklowy „Stajnia”.

📢 Pielgrzymka rowerowa do Wilna. Pielgrzymi z Ostrowi Mazowieckiej przejechali 1040 kilometrów! Grupa pielgrzymów wzięła udział w pielgrzymce rowerowej do Wilna, do Matki Bożej Ostrobramskiej. Pątnicy z Ostrowi odbyli tę podróż już po raz piętnasty.

📢 Dożynki regionalne na Kurpiach w Lelisie. Future Folk gwiazdą wieczoru. 20 sierpnia 2023. Zdjęcia To była największa impreza w regionie w ten weekend. Mowa o Dożynkach regionalnych na Kurpiach zorganizowanych w Lelisie. Gwiazdą wieczoru był zespół Future Folk. 📢 Festyn gminny w Krasnosielcu. Mieszkańcy dopisali. Na scenie wystąpił m.in. zespół Milano, Diadem czy Imperium. 20.08.2023 Mieszkańcy gminy tłumnie przyszli na festyn gminny zorganizowany tradycyjnie już na targowicy w Krasnosielcu. Tego dnia zagrały dla mieszkańców gwiazdy disco polo. Było głośno, wesoło i smacznie.

📢 Biesiada seniorów w Lipiance. 20.08.2023 odbyło się spotkanie integracyjne seniorów z gmin Goworowo i Czerwin. Zdjęcia, wideo To była kolejna taka biesiada. Seniorzy spotykają się kilka razy w roku. Tym razem gospodarzem był Klub Seniora "Jesienne kwiaty" z Goworowa.

📢 Piknik wiejski w Wachu w gminie Kadzidło. Zobaczcie co się działo. Impreza odbyła się w niedzielę 20 sierpnia 2023. Zdjęcia Sezon pikników wiejskich w gminie Kadzidło w pełni. W niedzielę 20 sierpnia 2023 do wspólnej zabawy i integracji zaprosili mieszkańcy Wachu. 📢 13 najlepszych atrakcji Chorwacji na niezapomniane wakacje i urlop. Najciekawsze zabytki, wyjątkowe plaże, zaskakujące muzea, skarby UNESCO Zastanawiacie się, co warto zobaczyć i zrobić w Chorwacji w czasie urlopu lub wakacji? Możliwości jest bardzo wiele - ten kraj naprawdę potrafi zaskoczyć i zachwycić. Nie brak tu pięknych plaż, światowej sławy zabytków, miejsc wpisanych na listę UNESCO i parków narodowych, chroniących niesamowitą przyrodę. Przygotowaliśmy dla was przewodnik po 13 najlepszych atrakcjach Chorwacji w sam raz na urlop czy wakacje. Co warto zobaczyć w Zagrzebiu, Splicie czy Dubrowniku? Gdzie wybrać się na żaglówki? Gdzie grają Morskie Organy i w których miejscach kręcono „Grę o Tron”? Zapraszamy do przewodnika po 13 najfajniejszych atrakcjach Chorwacji.

📢 Dożynki regionalne na Kurpiach w Lelisie. Z przepięknymi dożynkowymi wieńcami. 20 sierpnia 2023. Zdjęcia Dożynki w Lelisie zostały zorganizowane już po raz 31. Jednym ze znaków firmowych dożynek w tej gminie są przepiękne wieńce dożynkowe. 📢 14 najbardziej niesamowitych atrakcji w Bułgarii, które musicie zobaczyć. Malowidła z odchodów nietoperza, starożytny grobowiec i inne cuda Wakacje w Bułgarii mogą być pełne wrażeń – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać atrakcji. Wyszukaliśmy dla was 14 najciekawszych miejsc, od cudów przyrody po zabytki czterech kultur, które po prostu trzeba zobaczyć na urlopie w Bułgarii. Gdzie można oglądać malowidła wykonane za pomocą odchodów nietoperzy? Gdzie stoi najstarsze drzewo w kraju? Które miejsca wpisano na listę UNESCO? Zapraszamy do przewodnika po 14 najciekawszych miejscach w Bułgarii, których nie możecie przegapić.

📢 Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 57 między Chorzelami a Przasnyszem. Nie żyją dwie osoby. 19 sierpnia 2023. Zdjęcia Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę 19 sierpnia 2023 na DK 57 w miejscowości Goski Wąsosze w powiecie przasnyskim. Po godz. 13.00 zdarzył się tam wypadek z udziałem motocykla i auta osobowego. 📢 Mazopiknik w Brzózem Małym w powiecie makowskim. Zobaczcie co dzieje się nad zbiornikiem wodnym w Brzózem Małym. 19.08.2023. Zdjęcia To już 11. w tym sezonie Mazopiknik, czyli impreza plenerowa organizowana przez samorząd Mazowsza. W sobotę 19 sierpnia do wspólnej zabawy władze Mazowsza zaprosiły mieszkańców do miejscowości Brzóze Małe w powiecie makowskim. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Oto najmodniejsze trendy na lato 2023. Odmładzające cięcia dla pań po 50. i 60-tce Fryzury dla dojrzałych kobiet wcale nie muszą być nudne. Takie cięcia mogą być wręcz ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na wiosnę na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 15 sierpnia 2023 w Małkini Górnej. Mieszkańcy uczcili potrójne święto. Zdjęcia, wideo 15 sierpnia to dzień szczególny – rocznica Bitwy Warszawskiej, święto Wojska Polskiego i święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 15 sierpnia 2023 r. władze gminy i mieszkańcy Małkini Górnej uczcili potrójne święto hołdem dla Marszałka Józefa Piłsudskiego i żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny oraz udziałem w uroczystej mszy św. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Wąsewie. 15.08.2023. Zdjęcia, wideo Mieszkańcy gminy Wąsewo dziękowali za plony podczas uroczystej mszy świętej. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na stadion, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku.

📢 Grzybobranie 2023. Po obfitych deszczach przyszła pora na grzyby. Zobaczcie zbiory Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej To już chyba tradycja, że co roku publikujemy zdjęcia grzybów zebranych przez Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej. Grzegorz Jasionowski, zastępca wójta gminy Stary Lubotyń to grzybiarz z wieloletnim doświadczeniem.

📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę wyruszyła z Ostrołęki 1.08.2023. Zdjęcia To 39. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszyli kwadrans po godz. 7.00 sprzed kościoła farnego. Wcześniej odprawiona została msza święta.

​ 📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia.

📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobaczcie, co oferowano 15.07.2023 Na pchlich targach można kupić przeróżne przedmioty - ceramikę, obrazy, aparaty, książki, rzeźby, obuwie, biżuterię... długo by wymieniać. Zobaczcie zresztą na zdjęciach, co oferowano 15 lipca 2023.

📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. 23.06.2023 Zakończenie roku szkolnego w I LO w Ostrołęce odbyło się tradycyjnie już przed budynkiem szkoły i zaczęło od części artystycznej w wykonaniu uczniów. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Lelis. Dożynki województwa mazowieckiego, 4.09.2022. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową (na stadionie gminnym w Lelisie - tu także odbyła się druga - rozrywkowa - część dożynek). 📢 Dożynki 2022 w Sielcu. Tłumy ludzi i mnóstwo atrakcji na Dożynkach Gminno-Powiatowych w Sielcu 3.09.2022 W sobotę, 3 września w Sielcu odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe, czyli dożynki gminy Ostrów Mazowiecka i powiatu ostrowskiego. To pierwszy raz, kiedy gmina Ostrów i powiat są wspólnie gospodarzami dożynek. Liczba wystawców, przygotowanych atrakcji i ludzi, którzy przybyli na festyn była imponująca. 📢 Rodzinny rajd rowerowy na pożegnanie wakacji, 28.08.2022. Zdjęcia Rowerzyści wyruszyli o godz. 10.00 z placu Bema w Ostrołęce. Mieli do pokonania 31,7 km - do Lelisa przez Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński, Nasiadki. Powrót do Ostrołęki przez Białobiel.

📢 Cmentarz w Zarębach Kościelnych. Na cmentarzu parafialnym w Zarębach jest wiele wyjątkowych nagrobków. Zdjęcia Cmentarz parafialny w Zarębach Kościelnych odwiedzaliśmy kilkakrotnie - m.in. we Wszystkich Świętych, a także po wichurze, która przeszła przez powiat ostrowski 18 - 19 lutego. Silny wiatr, który spowodował ogromne straty w całym kraju tu również przewrócił znicze i wiązanki. 📢 Pogrzeb Krzysztofa Michalca, wójta gminy Szulborze Wielkie. 21.02.2022. Zdjęcia Krzysztof Michalec, wójt gminy Szulborze Wielkie, zmarł w nocy z 17 na 18 lutego. W poniedziałek, 21 lutego odbył się pogrzeb. Żegnała go rodzina, przyjaciele, mieszkańcy gminy, samorządowcy, parlamentarzyści. 📢 Domy na wsi na sprzedaż. Oferty z naszego regionu. Zdjęcia, ceny A może by tak rzucić wszystko i... zamieszkać na wsi? Zobaczcie, jakie nieruchomości na wsi sprzedają mieszkańcy regionu. Wszystkie ogłoszenia pochodzą z serwisu otodom.pl. Zapraszamy do galerii.

📢 Ostrołęka. Studniówki 2020. Studniówka II LO w Ostrołęce [ZDJĘCIA, WIDEO] Ostrołęka. Studniówki 2020. Maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce bawili się w sali bankietowej „Olimpia” w Krukach.

📢 Zaręby Kościelne. 3 Maja: barwna uroczystość, inscenizacja historyczna, ułani. Zobaczcie zdjęcia Zaręby Kościelne. 3 Maja obchodzono, jak co roku, w sposób wyjątkowy. Uczestnicy w strojach historycznych, a także uczniowie, przedstawili historię Konstytucji 3 Maja. 📢 Konsekracja kościoła w Dylewie [ZDJĘCIA] 10 czerwca to bardzo ważna data dla kościoła pw. NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w Dylewie. Tego dnia bowiem świątynia została konsekrowana przez biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Nastąpiło to dokładnie w 10. rocznicę wmurowania kamienia węgielnego.

📢 Tak wyglądało Święto Policji w Przasnyszu (ZDJĘCIA) Medale, odznaczenia, awanse i róże na Święcie Policji w Przasnyszu. 📢 Dni Przasnysza 2016: De Mono i Golden Life gwiazdami soboty (ZDJĘCIA) Już po raz drugi organizacją Dni Przasnysza 2016 zajęła się firma Palazzi. Tym razem świętujemy na boisku głównym w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Obejrzyj zdjęcia z pierwszego dnia święta miasta.

