Przegląd prasy 24.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.07.

Prasówka 24.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 24.07.2023 Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (24.07.2023) utrudnień? Pielgrzymka: droga S7, Kazun Nowy (331. km na odc. 0,4 km) .

📢 Czy będą wyłączenia prądu 24.07 w warmińsko-mazurskim? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 24.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 24.07 w warmińsko-mazurskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim.

📢 Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 24.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Czy są planowane wyłączenia prądu w mazowieckim 24.07? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 24.07. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Prasówka 24.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dni Różana 2023. Na zakończenie koncerty gwiazd – Tribbs i Cleo. 23 lipca 2023. Zdjęcia Dni Różana odbyły się 22 i 23 lipca 2023. Na plac targowy przy ul. Królowej Bony zarówno w sobotę jak i w niedzielę ciągnęły prawdziwe tłumy.

📢 Dni Różana 2023. Nagrody dla najzdolniejszych młodych wokalistów. 23 lipca 2023 W sobotę i niedzielę – 22 i 23 lipca – trwały Dni Różana. Jedną z atrakcji był konkurs wokalny „Śpiewanie w Różanie”. 📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie te tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wakacyjny wypoczynek. Gdzie jest największe polskie uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Lato to najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje. 📢 Piknik wiejski w Czarni (gmina Kadzidło). Wspólnie zorganizowały go dwie wsie. 23 lipca 2023. Zdjęcia Lato to czas wiejskich pikników. W niedzielę 23 lipca swoją imprezę mieli mieszkańcy wsi Czarnia i Brzozowa w gminie Kadzidło.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 23.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Te sanatoria mamy w Polsce. To tutaj wyśle cię ZUS. Masz skierowanie ZUS na rehabilitacje leczniczą? Sprawdź listę uzdrowisk. SPRAWDŹ LISTĘ Jeśli stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy, możesz zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Z bezpłatnej opieki skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo, by przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia. Jak dostaniesz się do sanatorium i gdzie na Pomorzu i w Polsce znajdują się placówki, do których warto wyjechać? Zobacz, jak załatwić pobyt sanatorium.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Tak mieszka nowa para młoda. Michał i Adrianna z programu "Rolnik szuka żony 9". 130 hektarowe gospodarstwo robi wielkie wrażenie Michał i Adrainna to bohaterowie dziewiątego sezonu programu "Rolnik szuka żony", emitowanego w TVP. Młoda para mieszka w 130. hektarowym gospodarstwie, w którym hodowane są krowy mlecze oraz konie ciężkie, zimnokrwiste. Piękne tereny i malownicza okolica znajduje się w miejscowości Kalinówka-Basie na Podlasiu. Zobacz gdzie wspólne chwile spędzają gwiazdy rolniczego show.

📢 Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie zaprosiło do siebie. Dni otwarte KSOP. 22 lipca 2023. Zdjęcia W ten weekend (22 i 23 lipca 2023) można wejść do miejsca, które na co dzień jest niedostępne i pilnie strzeżone. Swoje bramy dla zwiedzających otworzyło Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie. 📢 Wypadek w Ostrołęce. Na ulicy Słowackiego doszło do zderzenia dwóch aut. 22.07.2023 Do wypadku doszło w sobotę 22 lipca 2023 na ulicy Słowackiego w Ostrołęce, tuż przy granicy z Rzekuniem. 📢 Oto groźni przestępcy seksualni poszukiwani przez policję. Zobacz zdjęcia i pomóż ich złapać! Policja poszukuje kilkudziesięciu przestępców seksualnych, za którymi polskie sądy wystawiły listy gończe. Wielu z nich ma na koncie brutalne gwałty. Niestety, wciąż nie udało się ich namierzyć. Zobacz wizerunki tych osób i pomóż policji w ich ujęciu. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 9 stycznia 2023 roku. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia przestępców seksualnych poszukiwanych przez policję w całym kraju.

📢 Oto najładniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 22.07.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Budowa remizy strażackiej w Drążdżewie. Ma być gotowa jeszcze w tym roku Na inwestycję pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drążdżewie” gmina Krasnosielc pozyskała pieniądze z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 960 000 zł. Całkowity koszt inwestycji to 1 540 465 zł. Planowany termin odbioru to jesień bieżącego roku.

📢 Nocna Zmiana Bluesa w Multimedialnym Centrum Natura. Koncert odbył się w piątek 21 lipca 2023. Wideo Multimedialne Centrum Natura zaprosiło na kolejny świetny koncert. W piątek 21 lipca 2023, na scenie w Naturze wystąpiła Nocna Zmiana Bluesa. 📢 Policjantka z Warszawy w jednym z ostrołęckich marketów przekleiła metki z cenami warzyw, aby zapłacić mniej. Została zatrzymana Policjantka z Warszawy robiąc zakupy w ostrołęckim markecie na wadze samoobsługowej zważyła warzywa oraz nakleiła oznaczenia zawierające wartość towaru oraz jego wagę. Naklejki z cenami nie odzwierciedlały prawidłowej ceny, jeden produkt miał błędną wagę. Następnie udała się do kas samoobsługowych, gdzie próbowała skanować zawartość swojego koszyka. Z uwagi na problemy z wagą produktów i nieprawidłowo naklejone naklejki z cenami, kobieta nie dokończyła transakcji. Problemy te zauważyła jedna z pracownic sklepu i wezwała policję. Znamy finał tej sprawy.

📢 Inwestycje w gminie Czarnia: nowy budynek biblioteki, drogi i boisko Centrum Czarni przypomina wielki plac budowy. Trwa przygotowywanie terenu pod przyszłe inwestycje. Wyburzane są stare budynki, m.in. była zlewnia mleka, budynek dawnego sklepu GS w Myszyńcu czy pamiętający przedwojenne czasy były budynek GOPS. W miejscowości gminnej oraz w sąsiednich wsiach realizowanych jest wiele inwestycji.

📢 Makowska straż pożarna dostała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Uroczyście przekazany został 21.07.2023 W piątek 21.07.2023 na placu przed komendą Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie nowego wozu strażackiego. Stary samochód natomiast został przekazany druhom- ochotnikom z OSP Chodkowo- Załogi. 📢 Sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej robi furorę. Lniana kreacja jest idealna na upalne lato Lniana sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej stała się hitem sieci. Wykonanie z naturalnego materiału zapewnia komfort i wygodę. Jest zwiewna, a przy tym romantyczna, a w swojej prostocie po prostu piękna. Jej krój ukrywa ewentualne mankamenty sylwetki. Aktorka całość wystylizowała niezwykle gustownie.

📢 Psy do adopcji. Zobacz zdjęcia pupili. 21.07.2023 Pieski polecają się do adopcji. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką wolontariuszy ze Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Psiaki posiadają profilaktykę weterynaryjną ( szczepienia, książeczki zdrowia, profilaktykę p/ pasożytniczą, są po zabiegach kastracji -dorosłe ,zachipowane), potrafią chodzić na smyczy. Więcej informacji pod nr tel. 533 902 461. 📢 Imprezy w weekend 22.07-23.07 w powiatach: ostrołęckim i makowskim Największą imprezą będą Dni Różana, podczas których wystąpi m.in. Cleo, Kubańczyk, Mig, Defis, ale to nie wszystko. Sprawdź w naszej galerii. 📢 Niesamowicie piękne piłkarki na mistrzostwach świata w Australii i Nowej Zelandii. Zobacz ich prywatne zdjęcia 20 lipca rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet w Australii i Nowej Zelandii. 32 zespoły powalczą o złoty medal. Zobaczcie utalentowane i piękne piłkarki, które wystąpią na tej imprezie. Zapraszamy do galerii zdjęć.

📢 Mazowieckie Obchody Święta Policji w Ostrołęce. Policyjny piknik z mnóstwem atrakcji. 20 lipca 2023. Zdjęcia W czwartek 20 lipca 2023 w Ostrołęce zorganizowano Mazowieckie Obchody Święta Policji. Po uroczystym apelu policja zaprosiła na rodzinny piknik. Było mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych.

📢 ASF w powiecie makowskim. Od 20.07.2023 cztery gminy objęte strefą czerwoną W związku z wystąpieniem w lipcu na terenie powiatu makowskiego przypadku afrykańskiego pomoru świń (w gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną) oraz wielu przypadków wystąpienia ASF u dzików w lasach gm. Płoniawy-Bramura i Krasnosielc, od 20 lipca 2023 gminy Płoniawy-Bramura, Sypniewo, Krasnosielc i Czerwonka objęte są strefą czerwoną. Co to oznacza? 📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata.

📢 Seniorada w Ostrołęce, 18.06.2023. Tak się bawią seniorzy z Dj Wiką. Zdjęcia, wideo Witam państwa na drugiej Senioradzie. Jak będziecie państwo jeszcze chcieli, to zrobimy i w przyszłym roku - zadeklarował Wiesław Kędzierski, przewodniczący ostrołęckiej Rady Seniorów. I ta deklaracja wywołała aplauz publiczności, licznie zgromadzonej w niedzielne popołudnie na Placu Wolności w Ostrołęce. 📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły.

📢 Konferencja „Kultura językowa Kurpiów” w Kadzidle, 14.06.2023 W środę 14 czerwca 2023 w Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle odbyła się VII Konferencja „Kultura językowa Kurpiów”. Jej głównymi organizatorami była gmina Kadzidło oraz Związek Kurpiów. Impreza była powiązana z promocją „Słownika dialektu kurpiowskiego” autorstwa Henryka Gadomskiego. Wcześniej odbyło się zebranie walne członków Związku Kurpiów. Potem obradowała Rada Dialektu Kurpiowskiego, której przewodniczy Krystyna Łaszczych.

📢 Zlot motocyklowy w Rubinku. XII Wystawa motocykli "Legendy PRL-u" w Ostrowi Maz. przyciągnęła miłośników motoryzacji, 4.06.2023. Zdjęcia W niedzielę 4 czerwca 2023 przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się dwunasta już wystawa motocykli "Legendy PRL-u". Choć nazwa wskazuje, że wydarzenie jest skierowane jedynie do określonej grupy pojazdów to mile widziani są wszyscy pasjonaci motocykli - także współczesnych.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. 11.02.2023. Zdjęcia Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 swoją studniówkę mieli 10 lutego 2023 w sali bankietowej Elba Bis w Ostrołęce.

📢 Różan. Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych ma 60 lat. Jubileuszowa uroczystość odbyła się 10.09.2021. Zdjęcia Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych działa w Różanie od 1961 roku. Dziś jest placówką terenową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

📢 Najładniejsze zagrody w gminie Czarnia. Rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu. Zdjęcia Konkurs na najpiękniejszą zagrodę w gminie Czarnia rozstrzygnięty! Poznajcie laureatów. 📢 Ostrołęka w latach 90. XX wieku. Zapraszamy Was w podróż do przeszłości. Zdjęcia z archiwum TO Ostrołęka w latach 90. XX wieku: tak wyglądały ulice, osiedla, targowisko pod koniec dekady. Dla starszych czytelników to okazja do wspomnień, dla młodszych - spacer po miejscach, które dziś wyglądają inaczej - nie wszystkie oczywiście.

📢 Zmiany księży w diecezji łomżyńskiej. Gdzie odchodzą księża i kto przychodzi na ich miejsce W diecezji łomżyńskiej zaczęły się coroczne zmiany. Księża zmieniają parafie lub odchodzą do instytucji diecezjalnych. Nominacje otrzymali też neoprezbiterzy, czyli księża, wyświęceni w 2019 roku. W Osuchowej przestanie działać dom zakonny ojców redemptorystów.

📢 Nowe targowisko w Różanie już czynne. Kosztowało prawie 4 miliony złotych [ZDJĘCIA, CENNIK, GODZINY OTWARCIA] Największa ubiegłoroczna inwestycja Różana warta prawie 4 mln zł już udostępniona mieszkańcom. Piątek 11 stycznia był pierwszym dniem handlu w tym miejscu 📢 Top 10 gorących scen erotycznych w polskich filmach Katarzyna Figura, Grażyna Szapołowska, Renata Dancewicz – te wspaniałe aktorki nie bały się pokazać swych intymnych miejsc na planie filmowym. Nie one zresztą jedne. W znanych polskich filmach aż roi się od scen łóżkowych, które wielu widzom zapadły głęboko w pamięci. Seksizm, czy zupełnie naturalne zjawisko, skoro seks jest częścią życia każdego z nas? Już w PRL-u, gdzie przecież panowała głęboka cenzura, nie usuwano z filmów golizny. Prawdziwą rewolucją w tej materii była choćby „Seksmisja”, gdzie oprócz ogromnej dawki humoru królowała erotyka. Postanowiliśmy przypomnieć Wam sceny, które niegdyś u jednych wywoływały rumieniec na twarzy, a u innych dreszczyk emocji...

