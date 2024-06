Przegląd prasy 24.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zakazane imiona w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!”?

Prasówka 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zakazane imiona w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 100 lat OSP w Laskach i Gminny Dzień Strażaka, 23.06.2024 Uroczystość rozpoczęła się w czerwińskim kościele mszą świętą w intencji strażaków. Ksiądz poświęcił także sztandar OSP Laski, ufundowany przez życzliwe strażakom osoby prywatne, firmy i samorządy. Dalsza część uroczystości odbyła się w Laskach, przy remizie OSP. Na jej teren wozy strażackie gminnych OSP wjechały na sygnałach...

Prasówka 24.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rzekuń wita lato. 23.06.2024 wystąpią m.in. Piękni i Młodzi - Dawid Narożny oraz kabaret pod Wyrwigroszem Jak co roku można tu miło spędzić czas: oglądając zabytkowe pojazdy, słuchając muzyki, tańcząc, śmiejąc się z kabaretowych skeczów...

📢 Noc Sobótkowa w Myszyńcu. 29. edycja wydarzenia odbyła się 22.06.2024 Zgodnie z wieloletnią tradycją w Myszyńcu pod koniec czerwca Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej organizuje Noc Sobótkową. Podczas imprezy na scenie amfiteatru przy ul. Dzieci Polskich prezentują się miejscowe zespoły folklorystyczne i wykonawcy muzyki z nurtu disco polo. Nie inaczej było podczas 29. Nocy Sobótkowej, która odbyła się w sobotę 22 czerwca 2024. 📢 Wypadek na drodze nr 690 w gminie Boguty-Pianki, 22.06.2024 Jak podaje OSP Boguty-Pianki, w sobotę 22 czerwca o godz. 11:29 po godz. 11.00 na drodze 690 w okolicach miejscowości Drewnowo-Lipskie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego. 📢 Stachursky w Rzewniu, 22.06.2024. Koncert na zakończenie MAZOpikniku To był trzeci z 10 MAZOpikników organizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego z okazji 25-lecia. Główna ulica Rzewnia zamieniła się w sobotę w swoiste miasteczko, w którym odbywały się warsztaty, koncerty, animacje. Była też strefa zdrowia, a w niej m.in. można było porozmawiać ze specjalistami i wykonać podstawowe badania. Na zakończenie wydarzenia była część muzyczna.

📢 Wianki dla Słowianki - impreza charytatywna w Dobrołęce gm. Olszewo-Borki. 22.06.2024 Na terenie siedliska Pojednanie wydarzenie zorganizowali w sobotnie popołudnie Stowarzyszenie Polska 2050 Ostrołęka - Kurpie oraz Koło Gospodyń Wiejskich ,,Borkowianki'' z Olszewa-Borek. Podczas imprezy zbierane były pieniądze na leczenie Alberta Gąski.

📢 Dzień Rodziny w Dobrołęce gm. Olszewo-Borki, 22.06.2024 Imprezę pod hasłem "Chwile kolorowe jak motyle" zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrołęce wspólnie z sołtys Małgorzatą Milewską. Na placu przy kaplicy w Dobrołęce na młodszych i starszych czekały atrakcje. 📢 Piękne hostessy na Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Swoją urodą zachwycały uczestników wydarzenia. Zobacz zdjęcia W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach.

📢 Oferty pracy w regionie. Jest praca m.in. dla psychologa, nauczyciela i kasjera. Zobaczcie oferty z powiatowych urzędów pracy Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie Mazowieckim. Są to oferty na umowę o pracę. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy styl i budzi kontrowersje Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie zachowuje się jak gwiazda światowego formatu, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu i ma wyjątkowy styl -to pewne. Nie unika też kontrowersji. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Zakończenie roku szkolnego w ZS CKR w Starym Lubiejewie. Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie rozpoczęło się od mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. Następnie goście, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w części oficjalnej, która odbyła się na sali gimnastycznej. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w PSP w Czarni, 21.06.2024 W piątek 21 czerwca w większości szkół w Polsce zabrzmiał ostatni dzwonek. Szkolne mury pożegnali także uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni. O godzinie 9.00 większość z nich wraz z rodzicami i nauczycielami wzięła udział we Mszy św. w parafialnym kościele pw. NP NMP. Po nabożeństwie wszyscy zjawili się w budynku szkoły, gdzie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania absolwentów.

📢 Ostrołęka. Sportowe wakacje w mieście. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Sprawdźcie! We wtorek 25 czerwca br. startuje cykl bezpłatnych zajęć i turniejów w ramach ,,Sportowych wakacji w mieście 2024”. Dzięki współpracy Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ostrołęckimi klubami sportowymi, dzieci oraz młodzież będą miały okazję skorzystać z szeregu form aktywności fizycznej przez cały okres trwania wakacji. 📢 Masz słabe Wi-Fi w domu? Te 7 rzeczy blokuje sygnał twojego internetu. Usuń je z okolicy swojego routera, aby poprawić zasięg sieci Posiadanie Wi-Fi w domu to obecne norma. Jego największymi zaletami jest duża wygoda użytkowania, brak limitu transferu danych i duży obszar bezproblemowego działania. Jeśli sygnał sieci w twoim domu jest słaby, to może to wynikać z obecności przeszkód, które zakłócają sygnał. Sprawdź, co blokuje zasięg Wi-Fi w twoim domu i co należy usunąć z okolicy routera.

📢 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Starym Lubotyniu, 16.06.2024 16.06.2024 r. na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy. W zawodach udział wzięło łącznie 11 drużyn: dwie kobiece i dziewięć męskich. 📢 Zakończenie roku akademickiego UTW w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się 19.06.2024 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podzielono na dwie części: pierwsza - rozrywkowa - miała miejsce w kinie Ostrovia, a druga - oficjalna - w Starej Elektrowni. 📢 Różan. Inicjatywy lokalne już wybrane. Co się będzie działo? Przeczytajcie We wtorek 18.06.2024 w GOUK w Różanie odbyło się posiedzenie Komisji Oceniającej nabór inicjatyw lokalnych w gminie Różan w ramach programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2024 "Akcja Od-Nowa".

📢 Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Rozstrzygnięcie etapu regionalnego 21. edycji ogólnokrajowego konkursu Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" odbyło się 19.06.2024 r. w sali konferencyjnej Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce. W trakcie spotkania nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom.

📢 Wkrótce otwarcie gminnego żłobka w Nagoszewce. W żłobku będą 34 miejsca dla dzieci do 3 lat Budowa żłobka rozpoczęła się w maju 2023 roku, a uroczyste otwarcie placówki zaplanowano na ostatni kwartał 2024 roku. W placówce utworzone zostaną 34 miejsca dla dzieci w wieku do 3 lat. Przy żłobku w Nagoszewce powstała tężnia solankowa. 📢 Budowa mostu przez Narew w miejscowościach Nowe Łachy - Nowy Lubiel. Podpisano umowę We wtorek, 18 czerwca 2024 podpisana została umowa wykonawcza na realizację zadania pod nazwą: Budowa przeprawy mostowej na rzece Narew w miejscowościach Nowe Łachy - Nowy Lubiel. Generalnym wykonawcą będzie firma Skanska S.A. Oddział Warszawa. 📢 Konkurs Piosenki Anglojęzycznej w Starym Szelkowie. Znamy zwycięzców! W poniedziałek 17.06.2024 w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Starym Szelkowie odbył się XX Jubileuszowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. W konkursie wzięło 42 uczestników z 9 szkół powiatu makowskiego.

📢 Dni Różana 2024. Co w programie imprezy, która odbędzie się od 19 do 21.07.2024? Jakie gwiazdy? Sprawdźcie Dni Różana będą w lipcu - od 19 do 21, na placu targowym przy ul. Królowej Bony. Tradycyjnie sporo się będzie działo: koncerty, pokazy, zawody, konkursy... Będą też gwiazdy muzyczne. Kto przyjedzie do Różana? Przeczytaj. 📢 Wieczorek koleżeński LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Impreza odbyła się z okazji XII Zjazdu Absolwentów 15.06.2024 Pierwszy dzień XII Zjazdu Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył się wieczorkiem koleżeńskim. Wieczorek zorganizowano na Hali Powiatowej przy "Koperniku". Przy muzyce zespołu "Pekwadrat" bawiło się blisko 200 osób.

📢 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. 15.06.2024 burmistrz wręczył nagrody oraz stypendia Po przemówieniu burmistrza i wystąpieniach gości wręczono stypendia i nagrody za wybitne osiągniecia w nauce i osiągnięcia sportowe.

📢 XII Zjazd Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. "Kopernik" skończył 115 lat! W dniach 15 - 16 czerwca Koło Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało XII Zjazd Absolwentów. Zjazd rozpoczął się od rejestracji uczestników i zbiórki przed budynkiem szkoły. Następnie odbyła się msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. 📢 Festyn Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. OSM świętuje 65-lecie Wokół siedziby OSM przy ul. Hallera w sobotnie popołudnie 15 czerwca przygotowano mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych. Festyn trwa do wieczora, warto zajrzeć. Są występy, dmuchańce, pyszne jedzenie, stoiska z różnymi rzeczami. 📢 Makowianka awansowała do IV ligi. Drużyna otrzymała symboliczny puchar i owacje podczas Dni Makowa Mazowieckiego 14.06.2024 14 czerwca 2024, podczas Dni Makowa Mazowieckiego, na scenę zostali zaproszeni piłkarze Makowianki, którzy awansowali do IV ligi. Otrzymali gratulację i symboliczny puchar od burmistrza miasta oraz list gratulacyjny od starosty makowskiego.

📢 Przytulisko w Gnatach. Interwencyjny odbiór psów, 13.06.2024 W czwartek 13 czerwca 2024 po godz. 9.30 przy nieruchomości, gdzie funkcjonuje przytulisko, pojawiło się ponad 20 osób - byli pracownicy Urzędu Gminy w Lelisie (z wójtem Stefanem Prusikiem), pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, schroniska Canis w Kruszewie, policjanci, przedstawicielki poseł Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, dawne wolontariuszki przytuliska, mieszkańcy wsi. 📢 Zlot motocykli "Legendy PRL-u" w Ostrowi Mazowieckiej. Zlot odbył się przy Rubinku, 9.06.2024 W niedzielę, 9 czerwca przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się XIII Wystawa motocykli "Legendy PRL-u". Rano padał obfity deszcz i można było zastanawiać się, czy trzynasta edycja nie będzie pechowa, jednak ostatecznie tradycji stało się zadość - pogoda dopisała. W tym roku wystawie motocykli towarzyszyła jeszcze jedna wystawa: radioodbiorników.

📢 Boże Ciało w Myszyńcu. Wyjątkowa uroczystość 30.05.2024 Myszyniecka procesja w tym roku była znacznie okazalsza niż w latach poprzednich. Było znacznie więcej feretronów i chorągwi, ale też więcej wiernych. Myszyniecka procesja Bożego Ciała może zostać wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. 📢 Złote Gody w Małkini Górnej. Wójt Dariusz Rafalik odwiedził pary, które obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego Wójt gminy Dariusz Rafalik w towarzystwie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewy Jarka odwiedził w miejscu zamieszkania te pary, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości Złotych Godów. Podczas spotkań wójt przekazał jubilatom medale nadane im przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, listy gratulacyjne oraz upominki. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty w Myszyńcu, 26.05.2024 W niedzielę 26 maja 2024 w Myszyńcu odbył się 35. Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty. Podczas imprezy na scenie amifiteatru Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Dzieci Polskich występują regionalni artyści ludowi. Ich występy oceniane są przez jurorów. Laureaci mogą liczyć na nagrody finansowe ufundowane przez RCKK i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Głównym organizatorem imprezy jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. W przygotowanie Jarmarku Kurpiowskiego zaangażowały się także władze gminy Myszyniec i Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca. 📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka.

📢 Mazowieckie jest piękne! Zobacz, czym ten region zachwyca turystów i swoich mieszkańców Zachwycające krajobrazy, bogate dziedzictwo historyczne i pulsujące życie kulturalne - województwo mazowieckie to prawdziwa perła Polski, która nieustannie zachwyca zarówno turystów, jak i swoich mieszkańców. Od malowniczych zaułków Starego Miasta w Warszawie, po urokliwe tereny przyrodnicze, ten region oferuje niezapomniane doświadczenia, które trwale pozostają w pamięci każdego, kto tu zawita, jak i jego mieszkańców. 📢 Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystości odbyły się 23.05.2024 W czwartek, 23 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Podczas uroczystości wyróżniającym się strażakom wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

📢 Myszyniec. Uroczystość z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 28.04.2024 W niedzielę 28 kwietnia 2024 w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu odbyła się podniosła uroczystość patriotyczna z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

📢 Interesujące wykłady, porady ekspertów i wiele niespodzianek. Za nami trzecia edycja Forum Seniora w Warszawie W środę 17 kwietnia 2024 roku, w Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie, odbyło się III Forum Seniora w ramach ogólnopolskich spotkań Forum Seniora organizowanych przez Polska Press Grupę. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Mazowsza. Nic dziwnego - w trakcie imprezy wzięli oni udział w ciekawych wykładach na temat zdrowia, aktywności, bezpieczeństwa, a także aktorstwa. Gościem specjalnym była Larysa Tsoy - finalistka "The Voice Senior". 📢 Stanisław Szydlik obchodził 80 urodziny. Jubileusz wielkiego społecznika Stanisław Szydlik to postać znana nie tylko mieszkańcom gminy Czarnia. Poprzez swoją aktywność i działalność społeczną oraz kulturalną zdobył uznanie i szacunek w całym regionie kurpiowskim. W niedzielę 1 kwietnia pan Stanisław obchodził 80. rocznicę swoich urodzin. Miejscem wielkiego jubileuszu była remiza OSP w Czarni.

📢 Fort nr 4 w Różanie już prawie gotowy. Tak wygląda nocą Fort nr 4 w Różanie zmienia swoje oblicze. Będzie taras widokowy, ścieżki edukacyjne, plac zabaw, parking, miejsca dla odpoczynku i zabawy. 📢 Noworoczne spotkanie z twórcami ludowymi, folklorystami i działaczami kultury w Myszyńcu, 22.02.2024 Pierwszym punktem wydarzenia było odsłonięcie w holu RCKK tablicy poświęconej Annie Kordeckiej ze Świdwiborka - prekursorce twórczości ludowej na Kurpiach (3 lutego 2024 r. minęła 50. rocznica jej śmierci). Tablicę poświęcił ksiądz Przemysław Soliwoda z myszynieckiej parafii, a odsłonili ją: Dorota Czyż (reprezentująca marszałka Mazowsza), Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki oraz Stefania i Jan Prusaczykowie (którzy chronią pamięć o dokonaniach artystki) oraz Stanisława Borkowskiego - członka rodziny Anny Kordeckiej.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Piknik wiejski w Wachu w gminie Kadzidło. Zobaczcie co się działo. Impreza odbyła się w niedzielę 20 sierpnia 2023. Zdjęcia Sezon pikników wiejskich w gminie Kadzidło w pełni. W niedzielę 20 sierpnia 2023 do wspólnej zabawy i integracji zaprosili mieszkańcy Wachu. 📢 Mazopiknik w Brzózem Małym w powiecie makowskim. Zobaczcie co dzieje się nad zbiornikiem wodnym w Brzózem Małym. 19.08.2023. Zdjęcia To już 11. w tym sezonie Mazopiknik, czyli impreza plenerowa organizowana przez samorząd Mazowsza. W sobotę 19 sierpnia do wspólnej zabawy władze Mazowsza zaprosiły mieszkańców do miejscowości Brzóze Małe w powiecie makowskim.

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia.

📢 Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szkół w Różanie. 28.04.2023. Zdjęcia 28 kwietnia 2023 uczniowie klas maturalnych w całej Polsce zakończyli edukację i pożegnali się ze swoimi szkołami.

