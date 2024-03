Przegląd prasy (24.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 24.03.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 24.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 24.03.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Które drogi w województwie mazowieckim 24.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S2, S2 POW (481. km) Prace związane z naprawą nawierzchni. Prace nocne, wyłaczony pas wolny,.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 23.03.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Dekoracje wielkanocne. TOP wieńce na drzwi, koszyczki, kompozycje kwiatowe i figurki [24.03.2024] Wielkanocne dekoracje wprowadzają świąteczną atmosferę do domu. Wieńce na drzwi, dekoracje na okna, stoły i komody - to tylko część propozycji na wielkanocne dekoracje. W kwiaciarniach mamy też figurki, świece, ozdobione koszyki. Zobacz w galerii jak udekorować dom na Wielkanoc.

Prasówka 24.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pierwsze biegi przełajowe i marsze nordic walking zaliczane do XXIII Grand Prix Małkini w Biegach Przełajowych 2024 i III Grand Prix „Biegam/chodzę nie dla wyniku, lecz dla zdrowego nawyku” – to hasło, pod którym w Małkini Górnej odbędzie się 5 imprez zaliczanych do Grand Prix w biegach przełajowych i nordic walking. 22 marca 2024 r. odbyły się pierwsze biegi przełajowe i marsze nordic walking zaliczane do XXIII Grand Prix Małkini w Biegach Przełajowych 2024 i III Grand Prix Małkini w Nordic Walking.

📢 Jarmark Wielkanocny w Czerwinie: występy na scenie, rękodzieło i degustacja potraw wielkanocnych W sobotę 23.03.2024 w Czerwinie odbył się II Jarmark Wielkanocny. Pogoda tego dnia nie dopisała, padał deszcz, ale i tak na rynek w Czerwinie przybyło wielu mieszkańców i gości. 📢 Księżna Kate ma raka. W oficjalnym oświadczeniu przyznała, że przechodzi chemioterapię Potwierdził się najgorszy scenariusz. Księżna Kate oficjalnie poinformowała, że walczy z rakiem. Jej styczniowa operacja jamy brzusznej i późniejsze zniknięcie były związane właśnie z nowotworem. 📢 Spotkanie Wielkanocne w Centrum Aktywności Seniorów W czwartek 21.03.2024 Klub "Senior+" w Ostrołęce zorganizował w Centrum Aktywności Seniorów spotkanie wielkanocne. Wszystkim seniorom oraz osobom tworzącym życzenia wielkanocne złożył Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki. Nie zabrakło wielkanocnych potraw oraz mile spędzonych chwil przy rozmowie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Rafał Patyra, znany prezenter sportowy i dziennikarz, odwiedził Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce Rafał Patyra, znany prezenter telewizyjny i dziennikarz sportowy wraz z żoną i dziećmi odwiedził w piątek 22.02.2024 Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, o czym poinformowała sama placówka. Po wystawie oprowadził ich dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych Janusz Kotowski, który mówił o walce podziemia antykomunistycznego w Polsce, ale też i w regionie, a także opowiedział o misji placówki. 📢 Droga krzyżowa ulicami Makowa Mazowieckiego, 22.03.2024 W piątek 22.03.2024 ulicami Makowa Mazowieckiego odbyła się droga krzyżowa. Wierni uczestniczyli we mszy świętej w kościele pw. Św. Józefa, następnie wyszli z kościoła i skierowali się do kościoła pw. Św. Brata Alberta. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 23.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 23.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 23.03.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Wypadek w Nasiadkach. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Do zdarzenia doszło 20.03.2024 Do wypadku doszło w gminie Lelis. Mężczyzna kierujący toyotą zakończył jazdę na ogrodzeniu jednej z posesji w Nasiadkach. 📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia sprawdzą się dla pań 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Targi Edukacyjne w Surowem. Po raz drugi szkoły się zaprezentowały Po raz drugi w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem 21 marca odbyły się Targi Edukacyjne 📢 Stroiki wielkanocne to hit – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na Wielkanoc 2024? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, parapet i drzwi Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024. 📢 Topolowy Zakątek w Ostrowi Mazowieckiej przywitał wiosnę. Świętowanie odbyło się 21.03.2024 W czwartek, 21 marca odbyło się wydarzenie pn. "Pierwszy Dzień Wiosny w Topolowym Zakątku". W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta, Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Menu na Wielkanoc 2024 – sałatki, przystawki, żurki, jajka, ciasta. Zobacz, co można podać na świąteczny stół [PRZEPISY] Przepisy na pyszne dania wielkanocne – sałatki, przystawki, żurki, jajka i ciasta. Jeżeli nie macie pomysłu, jakie dania wielkanocne podać na święta 2024 – zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy.

📢 Złote Gody w gminie Baranowo. Jubileusz małżeński świętowało siedemnaście par Uroczystości Złotych Godów odbyły się w czwartek 21.03.2024 w gminie Baranowo. Jubilaci uczestniczyli we mszy świętej w ich intencji, a następnie oficjalna część odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury.

📢 Kiermasz wielkanocny i powitanie wiosny w Kadzidle. Było kolorowo i wesoło! W czwartek 21.03.2024, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, na placu przy Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle odbył się kiermasz wielkanocny. Tego dnia także uczniowie szkół z terenu gminy topili marzannę, a tym samym powitali wiosnę. Było kolorowo i radośnie! 📢 II Jarmark Wielkanocny w Myszyńcu. Piękne serwety, palmy i pisanki Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu już po raz drugi zorganizowało Jarmark Wielkanocny. Stoiska z wyrobami rękodzieła ludowego, świątecznymi ozdobami i regionalnymi produktami gastronomicznymi przyciągnęły liczne grono kupujących. 📢 Horoskop astrologiczny na wiosnę. Zobacz, przed którymi znakami zodiaku otworzą się nowe możliwości. Poznaj swoją przyszłość Horoskop astrologiczny zdradzi, co czeka poszczególne znaki zodiaku wiosną tego roku. Okazuje się, że nowy rok astrologiczny to nowy etap w życiu każdego człowieka w różnych dziedzinach.

📢 Żołnierze z 5. MBOT zmierzyli się w Lublińcu z ekstremalnym biegiem "Setka Komandosa" Blisko 700 mundurowych z całej Polski wystartowało w morderczym biegu VIII edycji „Setki Komandosa”, który odbył się w Lublińcu. To trzeci z pięciu biegów będących częścią Wielkiego Szlema Komandosa. Wśród nich był terytorials z Komorowa. 📢 Protest rolników na Via Baltice. Rolnicy zablokowali węzeł Podborze. Protest zakończy się 21.03.2024 W środę rano rolnicy rozpoczęli blokadę dróg w całej Polsce. W pow. ostrowskim utrudnienia występują na węźle Podborze: drodze S8 i S61 na rondzie, węzłach ze zjazdami i wyjazdami w obu kierunkach.

📢 Wielkanocny konkurs kulinarny w Krasnosielcu zorganizowany w Gminnym Ośrodku Kultury We wtorek 19.03.2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu został rozstrzygnięty konkurs kulinarny związany z Wielkanocą. Do konkursu zgłoszono 32 potrawy w trzech kategoriach: przystawki, słodkości i mięsa.

📢 X Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo „Królewskie Szachy” w Starej Ruskołęce Szachy to jedyna dyscyplina, w której dzieci i młodzież mogą zmierzyć się z seniorami – różnica wieku między najstarszym i najmłodszym uczestnikiem X Otwartego Turnieju „Królewskie Szachy” w Starej Ruskołęce to 64 lata! 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Protest rolników. Utrudnienia na węźle Podborze oraz drogach S8 i S61. Protest będzie trwać od 20 do 21 marca Rolnicy zapowiedzieli blokady dróg w całej Polsce. W pow. ostrowskim utrudnienia wystąpią na węźle Podborze: drodze S8 i S61 na rondzie, węzłach ze zjazdami i wyjazdami w obu kierunkach.

📢 Oto najlepsze memy o pracy, czyli śmiech na etacie! Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 19.03.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Niezwykłe ogłoszenia o pracę, czyli gdy śmiech spotyka się z rekrutacją. Zobacz te niecodzienne ogłoszenia Szukając pracy, często spodziewamy się poważnych ogłoszeń wymagających konkretnych umiejętności i doświadczenia. Jednakże w morzu standardowych ofert można natknąć się na niezwykłe i zabawne ogłoszenia, które skradną serce nawet najbardziej szaremu poniedziałkowi. Oto kilka perełek z krainy nietypowych propozycji zawodowych - zobacz je w naszej galerii zdjeć. 📢 Średniowieczne skarby Pomorza – 7 fascynujących zamków regionu. Idealne miejsca na wiosenną wycieczkę Zabytkowe zamki Pomorza stanowią jedne z najbardziej malowniczych atrakcji w Polsce. Ich imponująca architektura i bogata historia przyciągają zwiedzających z całego świata. Szczególnie godnych uwagi jest 7 zamków, które każdy entuzjasta historii i architektury powinien zobaczyć. Pomorze to prawdziwa perła dla każdego, kto ceni sobie kulturowe i historyczne skarby.

📢 Koncert kameralny dla pań w Ostrołęckim Centrum Kultury, 9.03.2024 W sobotni wieczór sala OCK wypełniła się niemal do ostatniego miejsca. Dominowały panie. Bo też z myślą o nich był to koncert. Z okazji Dnia Kobiet. 📢 Dzień Kobiet w Krasnosielcu. Biesiada dla pań. Były życzenia, upominki i występ kabaretu Tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbyło się spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku panie mogły liczyć na życzenia, drobne upominki, odbył się także występ kabaretu.

📢 Dzień Kobiet Stowarzyszenia "Kobiety wspierają Kobiety" w Ekonomiku w Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 8 marca w sali gimnastycznej ostrowskiego Zespołu Szkół nr 2 zorganizowano konferencję pn. "Kobiety są wyjątkowe". Podczas konferencji kobiety reprezentujące różne zawody i różne aktywności społeczne dzieliły się swoim doświadczeniem z uczestniczkami spotkania.

📢 Jerzy Bauer - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Bauer - reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, obecny burmistrz miasta i kandydat na następną - trzecią - kadencję, zaplanował 3 spotkania wyborcze. Każde spotkanie odbywa się w innym okręgu wyborczym. 📢 Hubert Betlejewski - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Koalicji Obywatelskiej We wtorek, 5 marca w Starej Elektrowni odbyło się spotkanie kandydata na burmistrza Huberta Betlejewskiego z mieszkańcami. Hubert Betlejewski reprezentuje Koalicję Obywatelską. Podczas spotkania przedstawił także kandydatów na radnych do rady miasta i do rady powiatu. 📢 Bieg Tropem Wilczym w Małkini Górnej, 3.03.2024 3 marca 2024 r. na trasę Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wyruszyło 88 biegaczy (39 pań i 49 panów), którzy wcześniej zarejestrowali w GOKiS oraz kilka osób, które spontanicznie zdecydowały się na udział w biegu.

📢 Bieg Tropem Wilczym w Ostrołęce. Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych, 3.03.2024 3 marca w całej Polsce odbyła się XII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". Bieg w Ostrołęce zorganizowało Muzeum Żołnierzy Wyklętych. 📢 Agata Bartkiewicz - kandydatka na burmistrza, zaprezentowała kandydatów na radnych KWW "Wspólna przyszłość miasta" Komitet "Wspólna przyszłość miasta" wystawia kandydatkę na burmistrza, kandydatów na radnych do rady miasta oraz na radnych do rady powiatu. Spotkanie komitetu oraz mieszkańców odbyło się 2 marca w Starej Elektrowni.

📢 Kandydaci na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej. Zobacz zdjęcia wszystkich kandydatów Kto będzie walczył o fotel burmistrza w zbliżających się wyborach samorządowych? Przeczytajcie. 📢 Dzielnicowi z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego. Znasz swojego dzielnicowego? Zobacz, jak wygląda i jak się z nim skontaktować Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mail. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

📢 Dzień Kota 2024: MEMY. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach Koty w polskich domach mają specjalny status. W sobotę obchodzą swoje święto. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez miauczącego towarzysza, który (jak mawiają niektórzy) pozwala w swej wspaniałomyślności żyć człowiekowi ze sobą. O wyższości kotów nad psami nawet nie ma co wspominać bo dla każdego kociarza to sprawa oczywista. Każdy lubi oglądać zabawne zdjęcia w internecie z kotami w roli głównej. Staraliśmy się wybrać dla was te najlepsze. 📢 Klub Senior+ w Ostrowi Mazowieckiej ma 5 lat. Klub zrzesza 32 osoby Urodziny Klubu Senior+ wypadają 14 lutego, ale ze względu na to, że w tym roku w tym dniu wypada Środa Popielcowa, wspólne świętowanie odbyło się 8 lutego. Były życzenia, prezenty i oczywiście - tort.

📢 Wybory samorządowe 2024. Anna Truszkowska-Aptacy kandydatką na prezydenta Ostrołęki W poniedziałek 12.02.2024 KWW Ostrołęka na pokolenia przedstawił swojego kandydata na fotel prezydenta miasta. Konferencja prasowa odbyła się w budynku WSAP w Ostrołęce.

📢 Studniówki 2023. Zobacz zdjęcia najładniejszych dziewcząt na studniówkach z terenu powiatu makowskiego. 9.02.2023 Studniówki 2023. Najpiękniejsze dziewczyny na studniówkach w regionie - subiektywny przegląd. Obejrzyjcie zdjęcia. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi.

📢 Cmentarz w Piskach, powiat ostrołęcki. Zdjęcia nekropolii z maja 2022 Cmentarz w Piskach odwiedziliśmy 10 maja 2022 roku. 📢 Cyk. Dzień Strażaka 2022. Strażacy świętowali 15.05.2022. Zdjęcia Strażacy swoje święto obchodzą 4 maja. W gminie Czarnia uroczystość zaplanowano jednak dopiero na niedzielę 15 maja. Wszystko to za sprawą remontu budynku strażnicy w Cyku. W tej miejscowości według harmonogramu miał odbyć się Dzień Strażaka.

📢 Ostrołęka i powiat ostrołęcki jesienią... 2001 roku. Ludzie i wydarzenia. Zobaczcie zdjęcia z archiwum TO Publikujemy zdjęcia z października i listopada 2001 roku. Znajdziecie tu m.in. fotki z marketów, z uroczystości miejskich, jubileuszowych. Z Ostrołęki oraz kilku gmin powiatu ostrołęckiego. 📢 Cmentarz żołnierzy radzieckich w Ostrołęce Wojciechowicach. Zdjęcia W październiku wierni robią porządki na cmentarzach, przygotowując groby bliskich na dzień Wszystkich Świętych. W regionie mamy też wiele cmentarzy wojennych. Największy z nich to ostrołęcki cmentarz żołnierzy radzieckich w Wojciechowicach.

📢 Baranowo. Biegowe święto w Baranowie! Pierwszy bieg mikołajkowy [ZDJĘCIA] Baranowo. Takiego wydarzenia w gminie Baranowo jeszcze nie było. Klub KS Świt Baranowo z okazji Mikołajek zorganizował imprezę biegową, w której udział wzięło około 150 osób. Biegały dzieci, ruszali się także dorośli, a wśród uczestników był nawet... miejscowy ksiądz! Biegowe szaleństwo ogarnęło całą gminę.

📢 Węgrzynowo. Piknik patriotyczno-rodzinny z obozowiskiem żołnierskim, turniejem siatkówki i ogniskiem [ZDJĘCIA] Węgrzynowo. Piknik odbył się w sobotę 21 września 2019. Organizatorami byli Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego w Węgrzynowie i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie. 📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa w Makowie Mazowieckim odbyła się po raz pierwszy. Wierni przemaszerowali 22,5 km Ekstremalna Droga Krzyżowa w Makowie Mazowieckim odbyła się w piątek 5 kwietnia. Wierni pokonali 22,5 km. Szli całą noc. Pomysłodawcą wydarzenia był proboszcz parafii pw. św. Józefa w Makowie Maz., Stanisław Dziekan.

📢 Wybory samorządowe: Zobacz najśmieszniejsze i najdziwniejsze plakaty wyborcze z lat poprzednich. GALERIA ŚMIESZNE PLAKATY WYBORCZE Wybory samorządowe 2018 - najśmieszniejsze plakaty wyborcze: Do wyborów pozostały niecałe 3 miesiące. Komitety są już zarejestrowane, teraz czas na zgłaszanie kandydatów. Powoli zatem powinny pojawiać się plakaty i reklamy wyborcze. Pośród nich znajdą się zapewne co najmniej dziwne plakaty wyborcze. W naszej galerii zobaczysz śmieszne i dziwne plakaty wyborcze z lat poprzednich. 📢 Otwarcie domu seniora w Olszewie-Borkach. Jest już niemal komplet chętnych Dzienny Dom „Senior+” w Olszewie-Borkach działa od połowy miesiąca, ale jego oficjalne otwarcie odbyło się dzisiaj, 30 stycznia. 📢 Ostrołęka. Pierwszaki z SP 10 już po pasowaniu [WIDEO+ZDJĘCIA] Wyjątkowy dzień przeżywali uczniowie klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce. W środę 18 października po lekcjach wzięli udział w wyjątkowej gali, podczas której zostali pełnoprawnymi uczniami szkoły. Gala stylizowana była na wielkie telewizyjne show.

📢 Klasyczne memy śmieszą do łez [GALERIA] Średniowieczni malarze i skrybowie również mieli dostęp do narkotyków - przekonują twórcy fanpage'a Klasyczne Memy. I łączą obrazy sprzed wieków ze współczesnymi, zabawnymi komentarzami. Uważajcie, można się popłakać ze śmiechu!