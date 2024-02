Przegląd prasy 24.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek w Zamościu, 23.02.2024 kierowca bmw uderzył w przydrożny krzyż”?

Prasówka 24.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek w Zamościu, 23.02.2024 kierowca bmw uderzył w przydrożny krzyż Do zdarzenia doszło w piątek 23 lutego 2024 przed godz. 20.00. Kierujący bmw, jadąc z Zamościa do Troszyna, na łuku drogi stracił panowanie nad autem i zjechał na pobocze. Pojazd zatrzymał się na betonowym krzyżu.

📢 Wypadek w Obiecanowie. Dwuletni chłopiec został 23.02.2024 potrącony przez samochód. Dziecko nie żyje. Policja szuka sprawcy W piątek 23 lutego 2024 tuż po godz. 18.30 makowska policja została powiadomiona o zaginięciu dziecka w Obiecanowie. Finał tej sprawy jest tragiczny. 📢 Guru fitnessu i najgorętsza fanka Milika – podziwiajcie seksowną Agatycze [ZDJĘCIA] Agata Sieramska jest wspaniałą dziewczyną rezerwowego napastnika Juventusu Turyn i byłej gwiazdy reprezentacji Polski Arkadiusza Milika.

📢 Nowi sołtysi w gminie Ostrów Mazowiecka. Podczas sesji rady gminy, 23.02.2024 odebrali zaświadczenia z rąk wójta Podczas 50. sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka wręczono zaświadczenia nowym sołtysom i podziękowano tym, którzy z tą kadencją przestali pełnić tę funkcję.

📢 Ostrołęcka policja podsumowała 2023 rok: było bezpiecznie! W ubiegłym roku policjanci z ostrołęckiej komendy przeprowadzili prawie 18 000 różnego rodzaju interwencji, co daje niemal 50 interwencji każdej doby. Funkcjonariusze odzyskali mienie o wartości 845 000 złotych. Jakie inne statystyki przedstawili podczas rocznej odprawy, która odbyła się 22.02.2024? Przeczytajcie. 📢 Tomasz Zęgota nowym komendantem Komisariatu Policji w Małkini Górnej. Jego zastępcą został Kamil Wetoszka W piątek w świetlicy ostrowskiej komendy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powierzenia obowiązków na stanowisku komendanta i zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej.

📢 Protestujący rolnicy z powiatu makowskiego spotkali się z marszałkiem sejmu Szymonem Hołownią, który przyjechał 23.02.2024 do Ciechanowa Makowscy rolnicy nie dają za wygraną- starają się zmusić rządzących do pomocy w rozwiązaniu istotnych problemów związanych z przyszłością rolnictwa w Polsce. Kiedy dowiedzieli się, że w piątek 23.02.2024 marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyjedzie do Ciechanowa, postanowili tam pojechać i spróbować z nim porozmawiać. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warszawskiej na finiszu, 23.02.2024 Zakończono prace budowlane wraz z najbardziej newralgicznym odcinkiem sieci pod rzeką Omulew, zrealizowane z wykorzystaniem technologii przewiertu sterowanego. Obecnie Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest w trakcie procedury odbioru sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej. 📢 Rusza przebudowa drogi krajowej nr 53, ronda Siemowita III oraz ul. Stacha Konwy w Ostrołęce Firma STRABAG sp. z o.o. informuje, iż od poniedziałku 26.02.2024 r. planuje rozpocząć prace związane z realizacją zadania, co może powodować utrudnienia w ruchu.

📢 Kierowca ciężarówki wyprzedzał na drodze ekspresowej. Dostał wysoki mandat, gdyż to nie był jego pierwszy raz Od lipca ubiegłego roku obowiązuje zakaz wyprzedzania na drogach ekspresowych i autostradach przez ciężarówki. Niestety nie wszyscy kierowcy przestrzegają tych przepisów, zdarza się, że w krótkim odstępie czasu popełniają ten sam błąd. Wtedy kierowca musi liczyć się z wyższą kwotą mandatu.

📢 Kamieńczyk. Kierowca wypadł z drogi i dachował. Wpadł do przydrożnego rowu pełnego wody Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na drodze K-62 w Kamieńczyku. Kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad samochodem. Podróż zakończyła się w przydrożnym rowie pełnym wody. 📢 Park kieszonkowy na osiedlu Kwiatowym w Ostrołęce. Tak wygląda! Park kieszonkowy na osiedlu Kwiatowym to projekt realizowany w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego zgłoszonego przez radnego Mariusza Łuby. Jest to jeden z dwóch parków kieszonkowych na osiedlu Centrum. Są tu ławeczki, huśtawki, leżaki, hamak, kosze na śmieci. Podobnych miejsc na odpoczynek ma być w mieście więcej, jak twierdzi obecny włodarz miasta.

📢 Gmina Stary Lubotyń: Ambitne plany inwestycyjne w trudnych czasach Władze Gminy Stary Lubotyń nie ustają w wysiłkach na rzecz rozwoju, mimo trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią i wojną na Ukrainie. Budżet Gminy Stary Lubotyń, przyjęty podczas grudniowej sesji, zakłada realizację wielu istotnych inwestycji o łącznej wartości 20,6 mln złotych. Wartość całego budżetu gminy to kwota 38,4 mln zł, przy zerowym zadłużeniu. 📢 Kurpiki 2023. Nagrody prezesa Związku Kurpiów wręczone podczas gali 22.02.2024. Kto je otrzymał? Podczas czwartkowej gali rozdano 13 Kurpików w 10 kategoriach. Oto jak przebiegała. 📢 Grecja poza sezonem: 11 najlepszych miejsc na urlop na koniec zimy i początek wiosny. Gdzie jest najpiękniej, jakie atrakcje czekają? Grecja nadaje się na urlop i wakacje nawet poza sezonem, na przełomie zimy i wiosny. Co można tam robić właśnie teraz, skoro nadal jest za zimno na plażowanie? Gdzie w Grecji zaplanować np. wielkanocny długi weekend albo majówkę? Które miejsca odwiedzić, z jakich atrakcji skorzystać? Podpowiadamy! Przekonajcie się w naszej galerii, jakie miejsca w Grecji nadają się najlepiej na pożegnanie zimy i powitanie wiosny.

📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym. 📢 Kolejne drogi powiatowe zostaną przebudowane. Umowy z wykonawcami podpisane Ponad 7 mln zł będzie kosztować przebudowa odcinków trzech dróg powiatowych. 📢 Te fryzury odejmą ci wizualnie 10 lat. Zobacz modne i twarzowe cięcia dla 40-latek. Te uczesania działają lepiej, niż botoks Odmładzające fryzury to recepta na atrakcyjny i młody wygląd. W takim razie, jakie uczesania damskie dla 40-latek będą najlepsze? Oto kilka naszych propozycji dla kobiet, które pragną odjąć sobie wizualnie kilka lat?

📢 Noworoczne spotkanie z twórcami ludowymi, folklorystami i działaczami kultury w Myszyńcu, 22.02.2024 Pierwszym punktem wydarzenia było odsłonięcie w holu RCKK tablicy poświęconej Annie Kordeckiej ze Świdwiborka - prekursorce twórczości ludowej na Kurpiach (3 lutego 2024 r. minęła 50. rocznica jej śmierci). Tablicę poświęcił ksiądz Przemysław Soliwoda z myszynieckiej parafii, a odsłonili ją: Dorota Czyż (reprezentująca marszałka Mazowsza), Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki oraz Stefania i Jan Prusaczykowie (którzy chronią pamięć o dokonaniach artystki) oraz Stanisława Borkowskiego - członka rodziny Anny Kordeckiej.

📢 Protest rolników w Ostrołęce: "Bez nas będziecie głodni, nadzy i trzeźwi" W środę 21.02.2024 w Ostrołęce odbył się strajk rolników. Podobnie jak za pierwszym razem, przemieszczali się oni ulicami: Warszawską, Mostową, Traugutta, alei Wojska Polskiego, Łomżyńską. 📢 Jak mieszka Katarzyna Pakosińska – nowa gwiazda „Pytania na śniadanie”? Katarzyna Pakosińska zadebiutowała we wtorek w „Pytaniu na śniadanie” u boku Piotra Wojdyły. Znana artystka kabaretowa po raz pierwszy w swojej karierze wcieliła się w rolę gospodyni śniadaniówki. Sprawdzamy, jak na co dzień mieszka Katarzyna Pakosińska z przystojnym gruzińskim księciem. Tak wygląda luksusowy dom z ogrodem nowej gwiazdy TVP 2 – zobacz galerię zdjęć!

📢 Park miejski w Ostrołęce zostanie zrewitalizowany. Zobaczcie, jak będzie wyglądał Prace związane z rewitalizacją parku miejskiego już trwają. Powstanie tu między innymi pumptrack i skatepark.

📢 Dzień Służby Cywilnej. Pracownicy cywilni mazowieckiego garnizonu policji zostali odznaczeni w Radomiu 16.02.2024 Z okazji obchodzonego 17 lutego Dnia Służby Cywilnej wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski i komendant wojewódzki policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec wręczyli odznaczenia pracownikom mazowieckiego garnizonu. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. dra Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Bal odbył się 17.02.2024 Ostrołęcki sezon studniówkowy zakończyli maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce. Na balu bawili się uczniowie pięciu klas oraz osoby towarzyszące i zaproszeni goście.

📢 Świetlica w Olszewce gm. Lelis uroczyście otwarta. Parapetówka odbyła się 17.02.2024 Było przecięcie wstęgi, fajerwerki, lampka szampana, prezenty. W sobotni wieczór 17 lutego 2024 mieszkańcy Olszewki spotkali się na parapetówce. Uroczyście oddano do użytku świetlicę. Obiekt został także poświęcony.

📢 Wybory samorządowe 2024. Anna Truszkowska-Aptacy kandydatką na prezydenta Ostrołęki W poniedziałek 12.02.2024 KWW Ostrołęka na pokolenia przedstawił swojego kandydata na fotel prezydenta miasta. Konferencja prasowa odbyła się w budynku WSAP w Ostrołęce. 📢 Zapusty w gminie Sypniewo: konkurs kulinarny "Smaczny zapust na stole" i biesiada, 11.02.2024 Zapusty gminne odbyły się w Domu Ludowym w Gąsewie. Tradycyjnie zorganizowano konkurs kulinarny, do którego zgłosiło się 20 osób w czterech kategoriach. Oprócz konkursu odbył się także występ kabaretu Rozumisz, a impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 10.02.2024 Tradycyjnie już Biesiada gościła w swoich progach rozrywkowych i roztańczonych mieszkańców Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, a także gości z okolicznych powiatów. Imprezę poprowadzili Radek i Robert z zespołu Vertim. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z tego wydarzenia.

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych.

📢 Wypadki w powiecie makowskim - trzy w jedną noc. Z 29 na 30.01.2024 strażacy i policjanci z Makowa Mazowieckiego mieli dużo pracy W nocy z 29 na 30 stycznia makowscy strażacy i policjanci interweniowali przy 3 zdarzeniach, w miejscowościach: Krasnosielc, Żabin Łukowski i Krzyżewo-Jurki. 📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Różanie, 28.01.2024 Różan gra z orkiestrą po raz 19., a od 7 lat wespół z mieszkańcami gminy Rzewnie. Finał odbył się w GOUK w Różanie. Były prezentacje, licytacje, koncerty, animacje.

📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyła się 27.01.2024 Młodzież z Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK bawiła się w sobotę 27.01.2024 w sali bankietowej Amor. Był piękny polonez, kwiaty, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia i zabawa do białego rana. 📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal.

📢 Spotkanie wigilijne seniorów i osób samotnych w Czarni, 20.12.2023 Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia we współpracy z Klubami Senior+ w Czarni i w Długiem przygotowało spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych. Miejscem uroczystości była remiza OSP w Czarni.

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Mieczysława Górzyńskiego w Ostrołęce, 10.11.2023 Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce postanowili upamiętnić nauczyciela muzyki, twórcę chóru i orkiestry w Liceum Pedagogicznym odsłaniając pamiątkową tablicę przy budynku szkoły. Uroczystości odbyły się w piątek 10.11.2023.

📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe.

📢 Rzekuń. Złote i srebrne gody par małżeńskich w gminie Rzekuń. Zdjęcia Pary małżeńskie z gminy Rzekuń, które przeżyły ze sobą 50 i 25 lat, świętowały jubileusze złotych i srebrnych godów.

