Przegląd prasy (23.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Meble i schody na wymiar ”?

Prasówka 23.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Meble i schody na wymiar

📢 27 niesamowitych faktów i ciekawostek o Polsce, które was zaskoczą. Najwęższy dom, najkrótsza rzeka i inne cuda Polska może być bardzo zaskakująca. Zebraliśmy dla was niemal 30 ciekawostek i faktów o Polsce, które mogą was zadziwić. Sprawdźcie, jak dobrze znacie nasz kraj i zainspirujcie się do wycieczki po Polsce w najbliższy weekend czy urlop. 📢 Dwa wypadki na przejściach dla pieszych w Ostrołęce, 22.12.2023 Po godz. 17.00 na ul. Brata Żebrowskiego pieszy został potrącony przez kierowcę mazdy. Kilka minut później pieszy przechodzący przez pasy na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Bogusławskiego został potrącony przez kierowcę bmw.

Prasówka 23.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zwłoki mężczyzny znalezione 21.12.2023 na terenie dawnego ośrodka wczasowego w Broku Ciało znajdowało się w studni. 21 grudnia 2023 wydobyli je strażacy.

📢 Dziecięcy Teatr Amatorski "Niewidzialni" na scenie ostrołęckiego Klubu Oczko. 22.12.2023 zaprezentował dwa świąteczne spektakle W piątek 22 grudnia grupa zaprezentowała dwa przedstawienia: "Elf" i "Będzie Boże Narodzenie". Obejrzała je liczna widownia. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 22.12.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Najsmaczniejszy sernik, który każdemu wychodzi. Wypróbuj przepis na tradycyjny sernik na kruchym spodzie. Wypróbowane ciasto na święta Oto sprawdzony przepis na tradycyjny sernik na kruchym spodzie z dodatkiem skórki pomarańczowej. Nigdy nie zawodzi, jest zawsze puszysty i pyszny. Takie ciasto piekły nasze mamy i babcie. Największy sekret tkwi w przygotowaniu twarogu. Wypróbuj przepis na tradycyjny sernik, który uświetni każdą okazję np. imieniny, urodziny czy nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

📢 Grzywacz nakarmi pisklęta ptasim mleczkiem, a sam chętnie zje brukselkę. Zobacz, jak wyglądają największe gołębie i jakie mają zwyczaje Grzywacz to największy polski gołąb. Jeszcze stosunkowo niedawno bardzo trudno było go spotkać, ale zaczął osiedlać się w Polsce, a w dodatku upodobał sobie miasta, ale bywa też na wsiach. Zobacz, jak wygląda gołąb grzywacz, co je, czym karmi młode i czy zimuje w Polsce.

📢 Spotkanie świąteczne w Centrum Integracji Społecznej w Ostrołęce, 22.12.2023 Różne gremia organizują w ostatnich tygodniach spotkania świąteczne (wigilijne, opłatkowe). W piątek 22 grudnia 2023 takie wydarzenie odbyło się w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kołobrzeskiej w Ostrołęce. A spotkali się uczestnicy CIS oraz pracownicy spółdzielni socjalnej "Samodzielność, Praca, Aktywność". Prezes Marek Olszewski, zaproszeni goście oraz pracownicy Centrum złożyli bożonarodzeniowe życzenia. Wszyscy spędzili czas w miłej atmosferze. Nie zabrakło także prezentów.

📢 Ukradł drogi telefon. Nie uszło mu to na sucho Policjanci z ostrołęckiego Wydziału Kryminalnego zatrzymali podejrzanego o kradzież telefonu o wartości blisko 6000 złotych. Policjanci odzyskali telefon.

📢 Święta w PRL. Jakie były święta w PRL? Zobacz, co było w sklepach i na wigilijnych stołach ZDJĘCIA Święta Bożego Narodzenia to czas dla rodziny. Wigilijne potrawy i dekoracje tworzą niepodrabialny klimat. Ciekawi cię jak to święto spędzali ludzie w czasach PRL? A może chcesz to sobie przypomnieć? Czytaj dalej! 📢 Wypadki na przejściach dla pieszych w Ostrołęce: na alei Jana Pawła II i ul. Bohaterów Warszawy Pierwszy zdarzył się ok. godz. 16.00 na al. Jana Pawła II w Ostrołęce, na przejściu dla pieszych w pobliżu sklepu E.Leclerc, drugi - ok. 18.00 przy ul. Bohaterów Warszawy, niedaleko Biedronki.

📢 Paznokcie sylwestrowe brokatowe, czarne, a może czerwone? Zobacz najpiękniejszy manicure na imprezę sylwestrową Paznokcie sylwestrowe muszą błyszczeć. W takim razie, jaki manicure wybrać na tę wyjątkową noc? Koniecznie zobacz nasze propozycje kolorów i zdobień. Będziesz nimi zachwycona. 📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo kochliwe i romantyczne. Zakochują się w mig! Zobacz listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie, czy rodzice szukający imienia dla dziecka, zwracają uwagę na jego znaczenie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są kochliwe. Zobacz w naszej galerii imiona szybko zakochujących się osób! 📢 Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim W środę 20.12.2023 podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim łamali się opłatkiem, składali życzenia oraz zasiedli do wspólnej wieczerzy.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Grzegorz Braun wywołał skandal. Internauci podsumowali zachowanie posła Konfederacji. Zobacz najlepsze memy o Grzegorzu Braunie Skandaliczne zachowanie posła Konfederacji wywołało w Polsce i na świecie ogromne poruszenie. Co na to Internet? W swoim stylu powstały memy o tym haniebnym zdarzeniu. Zobacz memy o Grzegorzu Braunie...

📢 Wigilia mieszkańców gminy Czerwin, 20.12.2023 Spotkanie wigilijne mieszkańców gminy Czerwin zorganizowane zostało po raz pierwszy. Odbyło się na placu Tysiąclecia (przy siedzibie urzędu gminy i GOK), pod hasłem "Bądźmy wszyscy razem". O godz. 16.00 kolędą przywitała uczestników spotkania młodzież.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Niepozorne odwiedziny, a pech na cały rok! O tym mało kto wie. Sprawdź świąteczne przesądy dotyczące Bożego Narodzenia Jeżeli ta osoba jako pierwsza w wigilię przyjdzie w odwiedziny, domownicy powinni mieć się na baczności, bo czeka ich nieszczęście. Świąteczne przesądy potrafią być zaskakujące. Znali je i praktykowali nasi przodkowie, jednak dziś już niewiele osób o nich pamięta. A szkoda, bo niosą ze sobą tradycje i ukazują ważne niegdyś wartości. Na czym dokładnie polega powyższy przesąd? Sprawdź ten i inne w naszym materiale.

📢 Kolędy w sercu stolicy Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi to państwowa instytucja kultury, której jednym z głównych zadań jest popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. Misję tę realizuje m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy o kulturze wsi oraz zachęcanie mieszkańców wsi do poznania swojego dziedzictwa. W ramach swojej działalności Instytut zorganizował cykl koncertów pt. „Zjechaliśmy kapelą... w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia” w wielu miastach w Polsce, by pokazać piękno polskiej tradycji, w tym szczególnym okresie oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.

📢 Katarzyna Napiórkowska – zawodniczka Lekkoatletycznego Klubu Sportowego w Makowie Mazowieckim - nagrodzona przez władze gminy Rzewnie Wójt gminy Rzewnie Wiesław Chrzanowski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Napiórkowskim, wyróżnili Katarzynę Napiórkowską – zawodniczkę Lekkoatletycznego Klubu Sportowego w Makowie Mazowieckim, mieszkankę gminy Rzewnie. To nagroda za wysokie osiągnięcia sportowe na Mistrzostwach Europy w biegach przełajowych w kategorii U20 na dystansie 5 km oraz za całokształt dokonań w dziedzinie sportu.

📢 Wygraj Thermomixa w NASZEJ LOTERII! Spraw sobie prezent na Święta i Nowy Rok. Wystarczy SMS! Jeszcze tylko do 5 stycznia trwa specjalna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa lub spora gotówka. Jeśli włączysz się do gry już teraz, weźmiesz udział w trzech losowaniach! Szczegóły poniżej.

📢 Wigilia Miejska w Makowie Mazowieckiem. Wspólne kolędowanie odbyło się w Miejskim Domu Kultury 19.12.2023 Początkowo miejska wigilia miała odbyć się na rynku w Makowie, ale ze względu na deszczową pogodę, wydarzenie przeniesiono do sali Miejskiego Domu Kultury. 📢 Zajrzyj do domu Krzysztofa Rutkowskiego w świątecznym klimacie. Zobacz, jak udekorowała salon na Boże Narodzenie żona znanego detektywa Dom Krzysztofa Rutkowskiego jest już przystrojony na Boże Narodzenie. W luksusowych wnętrzach pojawiły się modne świąteczne dekoracje i kilka choinek. Zobacz, jak Maja Plich ozdobiła dom znanego detektywa.

📢 Pożar stodoły w Czerwonce Szlacheckiej. Ogień zauważono w nocy, 17.12.2023 Ogień został zauważony w nocy z 16 na 17 grudnia. 📢 MISTRZOWIE HANDLU Nagrodzimy wyjątkowych sprzedawców - zgłoś swoich kandydatów Znasz sympatycznego ekspedienta, który z uśmiechem doradza kupującym? A może słyszałeś o sprzedawcy, który przyciąga klientów jak magnes? Jeśli tak, to teraz masz okazję docenić ich ciężką pracę i zaangażowanie zgłaszając kandydata do nagrody Sprzedawca Roku! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Postacie z Dragon Ball Z jak żywie - SI pokazała efektowne i realistyczne zdjęcia bohaterów. Zobacz koniecznie Dragon Ball Z to jedna z najsłynniejszych i najbardziej kultowych serii anime wszech czasów. Fani tej produkcji już od dawna marzą o aktorskiej ekranizacji dzieła Akiro Toriyamy. Tymczasem sztuczna inteligencja pokazała, jak postacie z anime wyglądałyby w rzeczywistości. Może to podpowiedź w kierunku poszukiwania potencjalnej obsady?

📢 Postacie z Harry'ego Pottera w The Last of Us od SI - jest mrocznie i nie tylko. Zobaczcie sami Sztuczna inteligencja pozwala łączyć różne, czasami skrajne marki i uniwersa. Postanowiliśmy skorzystać z tej możliwości i przenieśliśmy postacie z Harry’ego Pottera do uniwersum The Last of Us. Ten crossover według SI byłby mroczny, ale przy tym niezwykle intrygujący. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych. W warsztatach i animacjach wzięło udział blisko 300 osób I Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych została zorganizowana w nowym Centrum Aktywności Kulturalnej. Choinkę podzielono na dwie tury. Najpierw zorganizowano zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów klas I - IV, a następnie dla uczniów klas V - VIII. 📢 "Bieg po choinkę" w Orle. W szóstej edycji biegu wzięło udział prawie 70 osób. Bieg odbył się 17.12.2023 Uczestnicy biegu zebrali się na leśnym parkingu w Orle. Każdy, kto dotarł na metę otrzymał pamiątkowy medal. Dodatkowo wszystkie dzieci oraz 15 najszybszych biegaczy i 5 najszybszych chodziarzy z kat. nordic walking, otrzymało świąteczne drzewko - świerk.

📢 Przegląd Kolęd i Pastorałek w Milewie Wielkim gm. Troszyn, 16.12.2023 W Milewie Wielkim odbył się przegląd kolęd i pastorałek. W spotkaniu uczestniczyło 16 Kół Gospodyń Wiejskich oraz strażacy z OSP z regionu. Proboszcz rozpoczął spotkanie modlitwą, poświęcił opłatki, a potem wszyscy złożyli sobie życzenia. 📢 Gminny Wieczór Wigilijny w Małkini Górnej z koncertem Rafała Brzozowskiego, 16.12.2023 Ze sceny popłynęły świąteczne pieśni w trzech językach, a świąteczny klimat podkreślały ozdoby i stroiki do nabycia na kiermaszu. 📢 MISTRZOWIE HANDLU Wybieramy Sprzedawców i Florystów Roku oraz najlepsze sklepy i kwiaciarnie. Zgłoś swoich kandydatów! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Pierwszy polski elektryczny van powstał w Makowie Mazowieckim. Wyprodukowała go firma Autobox We wtorek, 5 grudnia w zakładzie produkcyjnym w Makowie Mazowieckim odbyła się prezentacja pierwszego polskiego elektrycznego vana firmy Autobox, należącej do Grupy Zasada. 📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrołęce oficjalnie rozpoczęty. 6.12.2023 - dzień pierwszy: zakupy, występy i zdjęcia z Mikołajem Świetna impreza, tego nam w Ostrołęce brakowało - często słychać było taką opinię w środowe popołudnie 6 grudnia 2023 na Starym Mieście w Ostrołęce. To właśnie tu do 10 grudnia potrwa Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy.

📢 Święty Mikołaj w Chrostowie gm. Troszyn. 2.12.2023 odbyło się integracyjne spotkanie: ze świątecznymi warsztatami i prezentami Tradycja Bożego Narodzenia - smaki i zapach dzieciństwa - tak zatytułowane było spotkanie, na które 2 grudnia 2023 zaprosiło mieszkańców Chrostowa Stowarzyszenie w Kręgu Przyjaciół Troszyna i Centrum Kultury w Troszynie. Było wesoło i smacznie.

📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku.

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia. 📢 Zlot samochodów w Rubinku. Samochody klasyczne i zabytkowe zawitały do Ostrowi Mazowieckiej 14.05.2023 Tradycyjnie, samochody można było oglądać na boisku przy Zespole Szkól nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej od godz. 10.00. O 12.00 odbyła się parada ulicami miasta.

📢 Studniówka II LO w Ostrołęce. Maturzyści II Liceum Ogólnokształcącego bawili się w sali Olmipia. 21.01.2023. Zdjęcia Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 21 stycznia swój bal mieli uczniowie II LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w sali bankietowej "Olimpia" w Krukach.

📢 Najciekawsze ciągniki - samoróbki wystawione na sprzedaż. Zobacz, co rolnicy skonstruowali w szopach: esioki, papaje, SAM Po co kupować ciągnik, skoro można skonstruować go samemu? Najważniejsze, to wytrzasnąć skądś silnik, a reszta to drobnostka! Zobaczcie najciekawsze konstrukcje wystawione na sprzedaż!

📢 Ostrołęka. Centrum Integracji Społecznej (CIS) zostało oficjalnie otwarte 19.06.2021. Zdjęcia Oficjalne otwarcie Centrum Integracji Społecznej odbyło się 19 czerwca 2021, przy ul. Kołobrzeskiej. 📢 Gmina Krasne sprzedaje tabor kolejki wąskotorowej. Do kupienia lokomotywy i wagony. 19.04.2021. Zdjęcia Gmina Krasne (pow. przasnyski) ogłosiła przetarg na sprzedaż elementów taboru kolejki wąskotorowej. 📢 Życzenia bożonarodzeniowe: wyślij. Życzenia na Boże Narodzenie: wzruszające, religijne, rymowane. Najlepsze życzenia świąteczne Życzenia na Boże Narodzenie to kolejny świąteczny obowiązek, który trzeba wypełnić. Życzeniami na święta obdarowujemy się jeszcze przed rozpoczęciem Wigilii. Czego życzyć na Boże Narodzenie? Jakie życzenia będą na miejscu? Wszystko zależy pd tego, do kogo kierujemy życzenia. Inne życzenia na Boże Narodzenie będą odpowiadały osobie młodej, inne małżeństwu a jeszcze inne babci czy dalekim członkom rodziny. Sąsiadom i przypadkowo spotkanym znajomym wystarczy życzyć Wesołych i spokojnych świąt. Co wpisać na świątecznych kartkach? Życzenia na Boże Narodzenie na Facebook i Messenger. Piękne życzenia na święta.

📢 Kolędy na święta: śpiewnik z tekstami do druku. Znane kolędy w pięknej oprawie. Pobierz i wydrukuj [PDF] lub wykorzystaj online Śpiewanie kolęd to jedna z najpiękniejszych, świątecznych tradycji, która sięga XIII wieku. Dlatego właśnie, z zachętą do wspólnego kolędowania - czy to przy wigilijnym stole, czy też wirtualnie, za pośrednictwem komunikatora - przygotowaliśmy dla Was śpiewnik z 20 propozycjami. Pobierz i wydrukuj plik lub skorzystaj z niego w wersji online. Zobacz kolędy w galerii lub przejdź na sam dół strony, aby pobrać PDF. 📢 Nowe mieszkania w Ostrowi Mazowieckiej. Ile kosztuje metr kwadratowy? Jest też absolutna nowość - blok z mieszkaniami na wynajem W Ostrowi deweloperzy budują teraz kilkanaście bloków i domów. Oferują mieszkania na sprzedaż, ale jeden – tylko na wynajem. Powstają też domy „bliźniaki”.

📢 Ostrołęka. Komunia święta w farze. W parafii pw. Nawiedzenia NMP pierwsza grupa dzieci przystąpiła do I komunii Ostrołęka. Komunia święta w farze. Do pierwszej komunii świętej w farze przystąpiła pierwsza grupa. Uroczystość odbyła się 5.05.2019. Dzieci z parafii pw. Nawiedzenia NMP (fara) przyjęły komunię po raz pierwszy na mszy o godz. 13.00. Parafia farna organizuje trzy uroczystości komunijne, dla trzech grup. Zobacz, ile dzieci miało pierwszą komunię w farze 5 maja 2019.

📢 Impreza z okazji 40-lecia ROD Czeczotka i Dnia działkowca Rodzinny Ogród Działkowy Czeczotka świętuje w tym roku 40-lecie swojego istnienia. Jubileuszowe obchody odbyły się w sobotę. Zostały połączone z Dniem działkowca, który tradycyjnie organizowany jest pod koniec wakacji. Były podziękowania, odznaczenia, zabawa dla dzieci i taneczna dla starszych.

📢 Studniówka 2016 CEZiU w Wyszkowie. Zobacz ZDJĘCIA z balu Sto dni do egzaminów maturalnych 9 stycznia odliczali uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie. Pierwszy w swoim dorosłym życiu bal zorganizowali w sali bankietowej "Sylwia" w Białymbocie. 📢 Studniówka 2016 III LO w Ostrołęce: zobacz zdjęcia i wideo Tak wyglądał bal maturalny uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce. 100 dni do matury świętowali tradycyjnie w swojej szkole, w nocy z soboty na niedzielę.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa