Przegląd prasy (23.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Koncertu pieśni sakralnych można było wysłuchać w środowy wieczór, 22 listopada 2023 w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Chór wystąpił pod dyrekcją Bożeny Harasimowicz-Pęzy, przy akompaniamencie Kamila Fluksa.

📢 Cena karpia 2023 - ile kosztuje kilogram w 2023 roku? Oto prognozy hodowców. Pierwsza taka sytuacja od wielu lat W ostatnich latach ceny karpia przed świętami rosły, co spowodowane było droższą karmą, podwyżkami wynagrodzeń, a także wyższymi kosztami transportu. Zdaniem hodowców w tym roku nastąpi odwrócenie tego trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile będzie kosztował karp na święta?

📢 Wieniec adwentowy na grudzień 2023: najpiękniejsze wzory dekoracji. Zobacz, jak ozdobić dom w świątecznym klimacie – galeria zdjęć Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika.

📢 Zabezpiecz rośliny przed mrozem, ale uważaj na błędy. Sprawdź, kiedy okryć rośliny i czego użyć jako zimowych osłon Okrywanie roślin na zimę pomaga im przetrwać tę mroźną porę roku, a także uniknąć niepotrzebnych strat w ogrodzie. Warto jednak zabrać się do tego z głową, by osiągnąć zamierzony efekt i odpowiednio zabezpieczyć roślinę przed mrozem. Sprawdź, co robić, a czego nie robić, zanim weźmiesz się za okrywanie roślin na zimę w swoim ogrodzie, a także jaką osłonę najlepiej wybrać. 📢 Ciężarówka wjechała do przydrożnego rowu. Do zdarzenia doszło 22.11.2023 w Prosienicy W środę 22 listopada 2023 przed godz. 9.00 dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie, że niedaleko stacji paliw w Prosienicy, w przydrożnym rowie jest samochód ciężarowy. 📢 Otwarcie drogi w Szygach. Nawierzchnia zmieniła się z gruntowej na asfaltową W Szygach odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej drogi. W wyniku realizacji zadania nastąpiła zmiana nawierzchni gruntowej na asfaltową.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 22.11.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Lista zwycięskich gmin w ramach akcji #BitwaoRemizy. Opublikowana została 22.11.2023 przez Komendę Główną PSP 314 gmin w całej Polsce z najwyższą frekwencją w październikowych wyborach parlamentarnych zostało wyróżnionych w akcji „Bitwa o remizy”. Trzy z nich osiągnęły rekordowe wyniki: ponad 90 proc. wyniosła frekwencja w gminie Klwów w powiecie przysuskim, blisko 89 proc. w gminie Michałowice w powiecie pruszkowskim oraz prawie 88 proc. w gminie Suchy Las w powiecie poznańskim.

📢 Te owoce cytrusowe to źródło witaminy C, ale nie dla każdego. Kto powinien unikać mandarynek? W tych schorzeniach nie powinno się ich jeść Mandarynki to najpopularniejsze owoce cytrusowe, które kojarzone są głównie ze Świętami Bożego Narodzenia i sylwestrem. Owoce te stanowią znakomite źródło witaminy C, a ich niski indeks glikemiczny sprawia, że mogą być spożywane przez osoby chore na cukrzycę i insulinooporność. Niestety, w niektórych przypadkach jedzenie mandarynek może zaszkodzić zdrowiu. Podpowiadamy, kto powinien unikać tych cytrusów. 📢 Bombki choinkowe z PRL-u są warte krocie. Czy pamiętasz anielskie włosy i papierowe łańcuchy? Te ozdoby z PRL-u kosztują majątek – zdjęcia Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u.

📢 Co zrobić w przypadku kradzieży telefonu? 7 kroków, o których warto pamiętać. Przydadzą się też w przypadku zgubienia Nikt nie planuje, że zgubi telefon, lub że zostanie on mu skradziony. Przypadki chodzą po ludziach, więc warto wiedzieć, co zrobić w takiej niecodziennej sytuacji. W ten sposób nie tylko upewnimy się, że nasze dane są bezpieczne, ale również ułatwimy sobie odzyskanie swojej własności. Zobacz 7 kroków, o których warto pamiętać w przypadku kradzieży lub zgubienia telefonu. 📢 Wójt gminy Rzekuń poleca się do wynajęcia. Na licytację charytatywną Bartosz Podolak wystawił...siebie Masz działalność gospodarczą? Potrzebujesz osoby, która pomoże Ci wykonać drobne naprawy w Twoim domu lub ogrodzie? Chcesz, aby przez jeden dzień wójt gminy Rzekuń pracował właśnie u Ciebie? Proponuję nietypową licytację! Przez cały dzień będę pracował w firmie lub u osoby prywatnej, która zaproponuje najwyższą kwotę podczas aukcji. Cały dochód zostanie przekazany na rzecz chorego dziecka z terenu naszej gminy- proponuje Bartosz Podolak. Ruszyła licytacja!

📢 Rozkład jazdy Kolei Mazowieckich zostanie zmieniony 10.12.2023 Od 10 grudnia wchodzi w życie nowy roczny rozkład jazdy Kolei Mazowieckich. Jak przekazał przewoźnik, pierwsze zmiany będą obowiązywały do 9 marca 2024 roku. Związane są przede wszystkim z pracami prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Szczegóły poniżej. 📢 Ostrołęccy policjanci ujawnili 65 wykroczeń, posypały się mandaty, głównie kierowcom, ale oberwało się też pieszym i rowerzystom We wtorek 21.11.2023 na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego prowadzone były działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W ramach działań policjanci kontrolowali stosowanie się do przepisów ruchu drogowego zarówno przez niechronionych uczestników, jak i kierowców. 📢 Łukasz Kulik: będę kandydował w wyborach na prezydenta Ostrołęki Obecny prezydent Ostrołęcki zapowiedział 22.11.2023 w mediach społecznościowych, że w kwietniowych wyborach w 2024 roku znów będzie się ubiegał o tę funkcję.

📢 Jak zrobić świąteczny stroik w szkle? Pomysły na piękne dekoracje na Boże Narodzenie. Wyjątkowe ozdoby świąteczne za grosze – zobacz zdjęcia Stroiki świąteczne w szkle to pomysł na wyjątkową dekorację na adwent i Boże Narodzenie. Te modne ozdoby bez problemu samodzielnie wykonamy w domu. Dlatego warto już teraz przystroić dom bożonarodzeniowymi dekoracjami w szkle. Zobacz, jak możesz pięknie ozdobić salon, sypialnię i kuchnię w świątecznym klimacie, nie wydając na dekoracje ani grosza. 📢 12 najtańszych jarmarków bożonarodzeniowych Europy. Ile kosztuje weekendowa wycieczka? Polskie miasto ukrytym zwycięzcą rankingu Który jarmark bożonarodzeniowy jest najtańszy w Europie? Gdzie grzane wino, pyszne pierniki, ale też zwykłe posiłki i noclegi kosztują najmniej? Powstał nowy ranking, stworzony przez brytyjskich ekspertów, wskazujący, w którym europejskim mieście wycieczka na jarmark świąteczny kosztuje najmniej. Zwycięzca zestawienia zaskakuje, ale ukrytym zwycięzcą jest jeden z polskich jarmarków!

📢 Turniej "Od serca do serca" w Różanie. Cel? Pomoc Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę W niedzielę 19.11.2023 w Szkole Podstawowej w Różanie odbyła się sportowa impreza charytatywna. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą zbiórkę Oli Załęskiej chorej na mukowiscydozę. Gośćmi specjalnymi byli aktor Piotr Mróz oraz policjant i sportowiec- Dariusz Popiołek. Działo się! 📢 Oto jakie sanatoria są w Polsce. To tutaj wyśle cię ZUS. Masz skierowanie ZUS na rehabilitacje leczniczą? Sprawdź listę uzdrowisk ZUS Jeśli stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy, możesz zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Z bezpłatnej opieki skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo, by przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia. Jak dostaniesz się do sanatorium i gdzie na Pomorzu i w Polsce znajdują się placówki, do których warto wyjechać? Zobacz, jak załatwić pobyt sanatorium.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Sanatorium za darmo. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w uzdrowisku. Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatatorium Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Tyle zarabiają polscy żołnierze. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 14 najpiękniejszych wysp świata. Tropikalne raje, arktyczne cudeńka, ukryte skarby, o których nie słyszeliście. Musicie je zobaczyć! Szukacie idealnego miejsca na urlop tej zimy lub w przyszłe wakacje? Proponujemy relaks na jednej z 14 najpiękniejszych wysp na świecie. Te niezwykłe miejsca oferują krajobrazy jak z bajki i mnóstwo dodatkowych atrakcji dla miłośników aktywnego wypoczynku, zwierząt, kultury i historii. Niektóre wyspy z naszej listy to tropikalne raje, inne leżą za kołem podbiegunowym, jedne są znane, o innych słyszało niewielu turystów. Sprawdźcie w naszej galerii, które wyspy są najpiękniejsze na świecie – na pewnie znajdziecie wśród nich wymarzone miejsce na kolejny urlop.

📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Niewybuchy znalezione w powiecie ostrowskim. To pociski artyleryjskie z okresu II wojny światowej Jesień to czas, gdy policja otrzymuje więcej zgłoszeń dotyczących odnalezienia niewybuchów- najczęściej znalezionych podczas grzybobrania. Tak było w tym przypadku. 📢 Policjant po służbie zatrzymał pijanego motorowerzystę. Kierujący miał 3,5 promila! Sierż. szt. Patryk Krupka w czasie wolnym od służby zauważył, że motorowerzysta wykonuje niebezpieczne manewry na drodze. Postanowił go zatrzymać. I dobrze, bo kierowca jednośladu miał 3,5 promila!

📢 Miałeś Atari? W te 7 produkcji z pewnością grałeś. Sprawdź, czy pamiętasz wszystkie gity, jeśli miałeś ten sprzęt Gry na Atari były dla dużej części osób wychowujących się w czasach PRL-u, pierwszą stycznością z multimedialną rozrywką. Obok Amigi była to najpopularniejsza marka na bazarach, stadionach, rynkach, jak i w domach ówczesnych Polaków. W zeszłym roku obchodziła ona swoje 50. urodziny. Z tej okazji warto powrócić do najlepiej wspominanych gier na tę platformę. Zobacz 7 najlepszych gier na Atari. 📢 Tajemnicze twory pojawiają się na różach, świerkach i innych roślinach. Sprawdź, czym są galasy, skąd się biorą i czy trzeba je zwalczać Na liściach i pędach niektórych roślin takich jak róże, świerki, dęby, lipy i inne drzewa czasem pojawiają się dziwne twory. To tak zwane galasy. Nie są naturalną częścią rośliny, choć czasem wyglądają dekoracyjnie. Wyjaśniamy, co to są galasy, skąd się biorą, a także czy szkodzą roślinom i czy należy je zwalczać.

📢 Pomysł na obiad. TOP 15 obiadów na listopad. Obiady tanie i rozgrzewające [PRZEPISY] Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w listopadzie. Gdy za oknem szaro i zimno – przygotujcie kolorowe dania, które was rozgrzeją i ucieszą oko. Zapiekanka mięsno-ziemniaczana, makaron spaghetti z boczkiem i sosem pomidorowym, a może piersi z kurczaka w cieście majonezowym? Z pewnością wybierzecie coś dla siebie.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Narodowi i Ojczyźnie - uroczyste wręczenie wyróżnienia ustanowionego w Ostrołęce, 21.11.2023. Laureat 19. edycji to Adam Tadeusz Bujak 21 listopada 2023 roku społeczność Zespołu Szkół SIGiE, księża z parafii pw. św. Wojciecha oraz fundacja oświatowa im. prof. Kobylińskiego w Ostrołęce zorganizowali spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie odbyło się w kościele w Wojciechowicach oraz w siedzibie szkoły (obok). Ważnym jego elementem było wręczenie wyróżnienia „Narodowi i Ojczyźnie”. Jest ono przyznawane od 2004 roku (z przerwą w 2020 roku, z powodu pandemii). 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska w luksusowej posiadłość ze stawem. Zobacz wyjątkowy dom gwiazdy zaprojektowany przez Macieja Myszkowskiego Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Nowy dworzec kolejowy w Małkini Górnej. Kiedy rozpocznie się budowa? Jest odpowiedź PKP W Małkini Górnej ma zostać wybudowany nowy dworzec kolejowy. W kwietniu 2022 roku podpisano umowę z PKP S.A. Co dalej? Kiedy rozpocznie się budowa nowego dworca kolejowego w Małkini Górnej? Na jakim etapie jest inwestycja? Z pytaniami zwróciliśmy się do Polskich Kolei Państwowych S.A. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Walny Zjazd Towarzystwa Kurpiowskiego "Strzelec" w Czarni, 18.11.2023 Towarzystwo Kurpiowskie "Strzelec" jest największą i najstarszą organizacją społeczno-kulturalną w gminie Czarnia. Do stowarzyszenia należy około 100 członków indywidualnych oraz jeden członek zbiorowy - Kurpiowski Zespół Folklorystyczny "Carniacy". Tradycyjnie pod koniec roku organizacja przygotowuje zjazd, który jest podsumowaniem jej działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W zjeździe uczestniczą nie tylko członkowie stowarzyszenia, lecz także zaproszeni goście. 📢 Trzy wypadki na S8 na wysokości Lucynowa. 18.11.2023 Do wszystkich zdarzeń doszło wieczorem, 18 listopada 2023. 📢 Konkurs pieśni patriotycznej "Młodzi śpiewają dla Niepodległej" rozstrzygnięty. Podsumowanie odbyło się 18.11.2023 W sobotnie popołudnie w ostrowskim Zajeździe "Cobra" odbyło się podsumowanie konkursu pieśni patriotycznej "Młodzi śpiewają dla Niepodległej". Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży z północno-wschodniego Mazowsza, w tym do dzieci i młodzieży z powiatu ostrowskiego.

📢 Jesienny Festiwal Smaków w Ostrołęce. Druga edycja wydarzenia odbyła się 18.11.2023 W ramach festiwalu odbył się konkurs jesiennych specjałów o puchar przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Zarzyckiego w trzech kategoriach: przetwory z owoców – dżemy, konfitury, powidła; nalewki oraz ciasta z owocami lub warzywami. 📢 Złote gody w Ugniewie. Małżeństwa z gm. Ostrów Mazowiecka zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 18.11.2023 Prezydent RP przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 24 parom z terenu gminy Ostrów Mazowiecka. Ponadto, w uroczystości w Ugniewie wzięły udział 2 pary, które świętowały diamentowe gody - 60. rocznicę ślubu. 📢 Uroczyste oddanie do użytku wyremontowanej drogi wojewódzkiej nr 647 w gminie Łyse, 18.11.2023. Zdjęcia, wideo Nowa nawierzchnia, pobocza i zjazdy do nieruchomości, a także poprawione odwodnienie – to efekty remontu drogi wojewódzkiej nr 647 w gminie Łyse. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zmodernizowano 11-kilometrowy odcinek od miejscowości Dęby do granicy województwa. Inwestycja kosztowała ponad 25,3 mln złotych. Wstęgę przecięto w sobotę 18 listopada 2023.

📢 Złote Gody w gm. Łyse. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 12 par. Uroczystość odbyła się 14.11.2023 Dwanaście par z gminy Łyse świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji jubilatów w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych.

📢 Uroczyste zaprzysiężenie na Rycerza Zakonu Świętego Jana Pawła II w parafii pw. Św. Brata Alberta. W niedzielę 12.11.2023 w parafii pw. Św. Brata Alberta odbyło się zaprzysiężenie na Rycerza Zakonu Jana Pawła II oraz promocja na trzeci stopień pięciu rycerzy Zakonu. 📢 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Mieczysława Górzyńskiego w Ostrołęce, 10.11.2023 Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce postanowili upamiętnić nauczyciela muzyki, twórcę chóru i orkiestry w Liceum Pedagogicznym odsłaniając pamiątkową tablicę przy budynku szkoły. Uroczystości odbyły się w piątek 10.11.2023.

📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Pogrzeb znanego i lubianego tancerza, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Cezarego Olszewskiego, odbył się w kościele pw. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. 📢 Młodzież z klasy pierwszej mundurowego I Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks im. Polskich Spadochroniarzy z Ostrołęki pasowana na uczniów Ślubowanie kadetów pierwszych klas liceów Feniks odbyło się na Górze Gradowej w Gdańsku. Obecni na nim byli uczniowie I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ostrołęce. W piątek 27.10.2023 młodzież wróciła do Ostrołęki. Rodzice postanowili zrobić im niespodziankę i wręczyć pamiątkowe róże.

📢 Piknik rodzinny w Kordowie w gminie Olszewo-Borki. Impreza odbyła się w sobotę 8 lipca 2023. Zdjęcia Rodzinny piknik Kordowiada odbył się w Kordowie (gmina Olszewo-Borki) w sobotę 8 lipca 2023. To była już druga edycja tej imprezy.

📢 Matura 2023 z matematyki. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do matury na poziomie podstawowym. Jak wyglądał egzamin z matematyki? Są już wyniki Matura 2023 z matematyki na poziomie podstawowym jest jednym z trzech obowiązkowych egzaminów, do którego podchodzą uczniowie. Odbył się 8 maja 2023 roku. Maturzyści rozpoczęli pracę o godzinie 9, a pióra musieli odłożyć o godzinie 12. Arkusz CKE i odpowiedzi do matury udostępniamy w tym materiale. Zobacz, jak wyglądał egzamin z matematyki i sprawdź rozwiązania zadań. Mamy arkusze do formuły 2023 i 2015. Przypominamy informacje o wynikach i o maturze poprawkowej.

📢 Studniówki 2023. Zobacz zdjęcia najładniejszych dziewcząt na studniówkach z terenu powiatu ostrowskiego. 22.02.2023 Studniówki 2023. Najpiękniejsze dziewczyny na studniówkach w regionie - subiektywny przegląd. Obejrzyjcie zdjęcia.

📢 Ostatki w Biesiadzie. Zobaczcie, jak bawili się goście tej restauracji w sobotni wieczór, 18.02.2023. Zdjęcia To z pewnością była jedna z większych ostatkowych imprez w okolicach Ostrołęki (jeśli nie największa). Goście bawili się świetnie - co doskonale widać na zdjęciach. Gospodarze zapewnili smaczne jedzenie oraz dobrą zabawę, którą prowadzili sympatyczni DJ-e. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego balu. 📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne.

📢 WOŚP 2023 w Ostrowi Mazowieckiej. Zbiórka, wspólne bieganie i morsowanie, a wieczorem licytacje i koncert 29.01.2023 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w niedzielę, 29 stycznia. To wydarzenie, które zawsze – bez względu na pogodę, która w styczniu nie jest zbyt łaskawa – mobilizuje tłumy dzieci, młodzieży i dorosłych. 📢 Ostrołęka. Sylwester 2022 w Niebieskich Migdałach. 31.12.2022 W sylwestrową noc odwiedziliśmy salę bankietową Niebieskie Migdały. Dziękujemy za miłe przyjęcie. 📢 Kolej Plus: Z Ostrowi Mazowieckiej do Małkini Górnej znów pojedziemy pociągiem Na linię z Sokołowa Podlaskiego do Siedlec i z Ostrowi Mazowieckiej do Małkini po ponad 30 latach wrócą pociągi pasażerskie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podpisały 17.10.2022 umowy na realizację prac z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Szacowana wartość obu projektów to ponad 620 mln zł.

