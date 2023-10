Przegląd prasy (23.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Polska mistrzem świata tortów. Cukierniczki zaprezentowały istne cudo”?

Prasówka 23.10: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Polska mistrzem świata tortów. Cukierniczki zaprezentowały istne cudo To nie jest rzeźba, ani element filmowej dekoracji. To najprawdziwszy tort, którego każdy, po mistrzowsku wykonany element, nadaje się do spożycia. I w dodatku jest to tort zwycięski. A co najważniejsze – jest dziełem polskich cukierniczek i dekoratorek.

📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Warto być ostrożnym, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Śmiertelny wypadek w Kordowie na drodze krajowej. DK 61 jest zablokowana Do wypadku doszło w niedzielę 22.10.2023 około godz. 19.00 w Kordowie na DK 61 ( 114 km). Zderzyły się dwa samochody osobowe: audi A4 i audi A3.

Prasówka 23.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Święto pieczonego ziemniaka w Tatarach. Koła Gospodyń Wiejskich się integrowały Koło Gospodyń Wiejskich Tatarskie Bursztynki zaprosiły do wspólnego biesiadowania przy ognisku. Pomimo niesprzyjającej pogody było smacznie i wesoło. 📢 Rozpoczęcie sezonu morsowania w Ostrołęce. Tak się bawiliście na plaży 22.10.2023! Październik jest miesiącem, kiedy morsy rozpoczynają swoją przygodę z morsowaniem. Ostrołęckie morsy spotkały się w niedzielę 22.10.2023 na plaży miejskiej.

📢 Ostrzeżenia GIS październik 2023. Kolejne produkty spożywcze wycofane ze sprzedaży. Zobacz, co znika z półek sklepowych w marketach GIS wycofuje ze sklepów produkty, dostępne w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Samochody na sprzedaż do 10 tys. zł. Zobaczcie najciekawsze ogłoszenia z regionu Zobaczcie, jakie samochody osobowe sprzedają mieszkańcy powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego i przasnyskiego. W galerii znajdziecie zdjęcia, opisy i ceny. 📢 Przegląd Pieśni Biesiadnych w Troszynie, 21.10.2023. Był śpiew i integracja przy stole Koło Gospodyń Wiejskich Troszynianki z Troszyna zaprosiły na Przegląd Pieśni Biesiadnej. Była to okazja do wspólnej integracji: śpiewu, tańców i wspólnego spędzania czasu przy suto zastawionym stole. Zapraszamy do galerii zdjęć.

📢 Memoriał Barbary Pawelczyk w tenisie stołowym w Ostrołęce, 21.10.2023. Rywalizowało ponad 60 zawodników W sobotę 21.10.2023 odbył się VI Memoriał Barbary Pawelczyk w tenisie stołowym pod honorowym patronatem prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika oraz przewodniczącego rady miasta Wojciecha Zarzyckiego. 📢 Starlinki znów nad naszymi głowami. Widoczne będą od 21 października 2023 przez kilka kolejnych nocy Od soboty 21 października - godzina 19.10 - przez kilka kolejnych nocy na niebie znów będą widoczne starlinki. Umieszczone dziś na orbicie, utworzą ciasną formację, odbijających światło satelitów, które wzbudzają zainteresowanie obserwatorów nieba oraz przypadkowych przechodniów - napisał do naszej redakcji pan Zbyszek z nocneniebo.pl. 📢 Warsztaty szydełkowania w Bibliotece Pedagogicznej. Poprowadziła je Olena Konstantinowa Miłośnicy szydełkowania spotkali się w sobotę 21.10.2023 w Bibliotece Pedagogicznej na warsztatach, które poprowadziła Olena Konstantinova pochodząca z Ukrainy. Można też było zobaczyć prace artystki: lale, misie, zwierzątka wykonane na szydełku, ale też obrazy. Warsztaty nosiły nazwę "Tworzymy mimo wojny".

📢 Pożar w Zastawiu, pow. ostrowski. Zapalił się budynek mieszkalny. Straty są duże W sobotę o godzinie 12:09 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Zastawie. W akcji uczestniczyli: OSP Brudki Stare, OSP Wąsewo, PSP JRG Ostrów Mazowiecka oraz policja. Straty są duże.

📢 Piknik sportowy dla dzieci w Lipnikach. Tak się bawiliście 21.10.2023 W sobotę 21.10.2023 w Zespole Szkół w Lipnikach odbyła się sportowa impreza skierowana do dzieci i ich rodzin. W programie były: konkurencje sportowe, animacje, gra terenowa. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobaczcie, co można było tu kupić w sobotę 21.10.2023 W sobotę 21.10.2023 odbył się ostatni w tym roku Pchli Targ. Można było kupić monety, obrazy, stary sprzęt rolniczy, zabawki, rękodzieło, wazony, porcelanowe figurki, rzeźby. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Marsz Różowej Wstążki w Ostrołęce. 21.10.2023 amazonki przemaszerowały przez miasto Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Co roku ostrołęckie Amazonki organizują marsz Różowej Wstążki. Panie wraz z młodzieżą z klasy promocji zdrowia przemaszerowali od pałacyku do sceny przy kupcu niosąc ze sobą transparenty oraz różowe baloniki i wstążki- symbole marszu. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Carniacy i Kurpiowszczyzna wystąpią w Tarnogrodzie, w 40. Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. Wydarzenie odbywa się 20-22.10.2023 Tarnogród to niewielkie miasto w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim. W październiku lub w listopadzie każdego roku w miasteczku odbywa się Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej. Podczas imprezy prezentowane są najlepsze spektakle przygotowywane przez zespoły folkorystyczne i wiejskie grupy teatralne. Uczestnicy ogólnopolskiego sejmiku wyłaniani są podczas 5 sejmików międzywojewódzkich, m.in. w Stoczku Łukowskim. W sejmiku w tym mieście późną wiosną zaprezentowały się we wspólnym przedstawieniu zespoły “Carniacy” z Czarni oraz “Kurpiowszczyzna” z Myszyńca. Autorem scenariusza widowiska “Zaślubiny po kurpiowsku” jest Witold Kuczyński.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. i 60. Oto najmodniejsze trendy na jesień 2023. Te cięcia dla dojrzałych pań odejmują lat Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne - wręcz przeciwnie mają spory potencjał. Takie cięcia mogą być ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Kiszenie kapusty w Aleksandrowie. 20.10.2023 na takie wydarzenie zaprosiło KGW "Ale Kurde Wianki" W piątkowe popołudnie 20 października 2023 na placu wiejskim w Aleksandrowie panie i panowie z KGW "Ale Kurde Wianki" kroili i szatkowali kapustę, przygotowując ją do kiszenia. A po pracy zasiedli przy ognisku. - Efekt dzisiejszych prac będzie można posmakować już 9 grudnia podczas "Wigilii na sportowo" - podali organizatorzy.

📢 Tragiczny wypadek w Gutach Małych. Śmierć poniósł 51-letni mieszkaniec powiatu makowskiego Policjanci makowskiej policji wyjaśniają przyczyny tragicznego w skutkach wypadku drogowego jaki miał miejsce w czwartek 19.10.2023 w Gutach Małych. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł 51 – letni mieszkaniec powiatu makowskiego.

📢 Co robić w weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim? Zobacz wydarzenia i imprezy 20-22.10.2023 Sprawdź w naszej galerii co się będzie działo w piątek, sobotę i niedzielę w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Jest kilka ciekawych imprez. 📢 Dekoracje z gipsówki to hit jesieni 2023. Podpowiadamy, jak tanio i modnie ozdobić salon, sypialnię i łazienkę. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Subtelne gałązki gipsówki większości z nas kojarzą się, jako element okazałych bukietów, które wręczamy na ślubach lub przy innych uroczystych okazjach. Tym razem jednak przedstawiamy tę dekoracyjną roślinę w zupełnie nowym wydaniu. Suszona gipsówka w tym roku to dekoracyjny hit w salonach, sypialniach i łazienkach. Zobacz, jak wyjątkowo możesz nią ozdobić dom za grosze.

📢 11 najtańszych miast w Europie na weekend jesienią. Tam noclegi i wyżywienie nie kosztują dużo, a pogoda jest najlepsza Zastanawiacie się, gdzie w Europie jesienny urlop czy choćby weekendowa wycieczka kosztują najmniej? Brytyjscy eksperci stworzyli przydatny ranking, który wskazuje najtańsze miasta Europy na wypoczynek jesienią 2023. Pod uwagę wzięto m.in. koszty pobytu i wybór tanich hoteli i restauracji, a także – co ważne jesienią – warunki pogodowe. Przekonajcie się, które europejskie miasta są najtańsze na jesienny weekend. Tam nie wydacie majątku i nacieszycie się dobrą pogodą. 📢 Dziewięcioletnia Ola Załęska z Różana cierpi na mukowiscydozę. Zbiera na roczną terapię nowoczesnymi lekami Ola ma dziewięć lat. Cierpi na mukowiscydozę, zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami oraz przewlekłe zapalenie zatok. Zbiera na roczną nierefundowaną terapię lekami przyczynowymi. Do pomocy ruszyli mieszkańcy powiatu makowskiego, w tym strażacy- ochotnicy. Każdy może pomóc.

📢 Ostrołęka. Obchody Dnia Patrona miasta - Jana Pawła II: złożenie wieńców oraz uroczysta msza św. 16.10.2023 Urząd Miasta w Ostrołęce oraz parafia pw. św. Franciszka z Asyżu zaprosili na obchody Dnia Patrona Miasta Ostrołęki św. Jana Pawła II. Uroczystości odbyły się w poniedziałek 16.10.2023. 📢 Takie były śluby gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. Te pary poznały się w programie „Rolnik szuka żony” to reality-show, w którym kilkoro bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne szuka miłości swojego życia. W programie poznało się już wiele par. Przypomnijmy sobie śluby, które przeszły do historii programu. Okazja jest wielka - niedawno Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu.

📢 „Więcej życia w życiu”. Tradycje Kulinarne Seniorów – konkurs kulinarny w Goworowie. 12 października 2023. Zdjęcia To była wyjątkowa, bo jubileuszowa, edycja konkursu kulinarnego organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.

📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Pogrzeb prof. dr hab. Jana Kaczyńskiego - honorowego obywatela Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystości odbyły się 8.09.2023 8.09.2023 odbyło się ostatnie pożegnanie śp. prof. dr hab. Jana Kaczyńskiego. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w kościele pw. świętego Franciszka z Asyżu w Olsztynie, a następnie prochy zmarłego zostały przewiezione na cmentarz parafialny w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele.

📢 Cmentarz parafialny w Goworowie. 22.03.2022. Zdjęcia Nekropolię w Goworowie odwiedziliśmy 22 marca 2022 roku

📢 Ostrołęka. Pogrzeb Ewy Niewiarowskiej. Uczyła biologii w III Liceum Ogólnokształcącym. 20.12.2021 Ewa Niewiarowska uczyła biologii w III LO. Zmarła 16.12.2021 mając 56 lat. 📢 Ksiądz Mirosław Teofilak - podejrzany o potrącenie nastolatki - przebywa w areszcie. Jest niewinny! - przekonuje brat księdza Tak mówi brat księdza Mirosława Teofilaka - podejrzanego o potrącenie nastolatki w Dudach Puszczańskich, gm. Łyse (zdarzenie z 28.02.2021). Ksiądz przebywa w areszcie. - On jest niewinny! - przekonuje brat księdza, Stanisław Teofilak. Ma też żal do prokuratury. Z jakiego powodu? I co na to prokuratura? Przeczytajcie w artykule.

📢 Pogrzeb Małgorzaty Gołaszewskiej w Ostrowi Mazowieckiej. 9.11.2021 zmarłą żegnała rodzina, bliscy i współpracownicy. Zdjęcia 9 listopada 2021 rodzina, sąsiedzi, znajomi i współpracownicy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu śp. Małgorzaty Gołaszewskiej - wieloletniej nauczycielki i dyrektorki Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ostrowi w latach 2011 - 2021. Małgorzata Gołaszewska niedawno przeszła na emeryturę. Miała 60 lat.

📢 Angelika Ostrowska z Lelisa w Ninja Warrior Polska. Jak jej poszło? Odcinek z jej udziałem można było oglądać w Polsacie 21.09.2021 Czwarty odcinek czwartej edycji „Ninja Warrior Polska” - wyemitowany 21.09.2021 - "pełen był sportowych doznań i radosnej ekscytacji. Wzięło w nim udział wiele kobiet, które pokazały siłę charakteru i wielką determinację". Wśród nich Angelika Ostrowska z Lelisa.

📢 Ostrów Mazowiecka na starych fotografiach. Zobacz zdjęcia sprzed lat. Poznajesz te miejsca i tych ludzi? Zdjęcia Na Facebooku znajduje się profil OstrówMaz Historia, a tam mnóstwo historycznych zdjęć powiatu ostrowskiego. Przede wszystkim z Ostrowi, ale również z Broku, Andrzejewa, Poręby i Komorowa. Zobaczcie. 📢 Myszyniec. Targowisko znów otwarte. Przy bramach wejściowych ustawiają się kolejki osób, 30.04.2020. Zdjęcia Myszyniec. Targowisko zamknięto w marcu z powodu epidemii koronawirusa. Ponownie otwarte w czwartek 30 kwietnia już chwilę po wschodzie słońca wypełniło się ludźmi.

📢 Poznaj historię JBB! Tylko u nas rozmowa z Józefem Bałdygą, właścicielem zakładu Józef Bałdyga, właściciel firmy JBB Łyse. Żonaty, troje dzieci. Mieszka w Łysych. Nie lubi bywać. Unika rozgłosu, dziennikarzom trudno go spotkać i umówić się na rozmowę. 📢 Dzień w zakonie Przasnyszanie darzą wielkim szacunkiem mniszki klaryski kapucynki z przasnyskiego zakonu, choć niewiele wiedzą o ich życiu. Życie sióstr owiane jest tajemnicą, wiedza przeciętnego przasnyszanina na ten temat kończy się więc na informacji, że "śpią w trumnach i nie widują ludzi". Jak zatem wygląda życie osób powołanych do świętości?

