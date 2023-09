Przegląd prasy 23.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany”?

Prasówka 23.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo. Banany dostarczają energii, zapobiegają zaparciom a nawet pomagają schudnąć. Jakie są skutki jedzenia bananów? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy banany? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy.

📢 Wypadek w Dąbrowie. Pijany kierowca stracił panowanie nad autem. Do zdarzenia doszło 22.09.2023 O zdarzeniu, do którego doszło w piątek, tuż po godz. 13.00 poinformowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie.

📢 Czapki damskie na jesień, w których będzie ci do twarzy. Sprawdź fasony i kolory, które pasują kobietom w różnym wieku Czapki damskie na jesień nie muszą być nudne. Odpowiednio dobrane nakrycie głowy podkreśli urodę i będzie uzupełnieniem każdej jesiennej stylówki. Zobacz przegląd najmodniejszych czapek! W nich z pewnością będziesz wyglądała zjawiskowo!

Prasówka 23.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Senator Maria Koc z wizytą w Ostrowi. Oglądała kompleks szkolno-przedszkolny budowany przy ul. Partyzantów W piątek, 22 września do Ostrowi przyjechała senator Maria Koc, aby spotkać się z lokalnymi samorządowcami i zobaczyć nowy kompleks szkolno-przedszkolny, który powstaje przy ul. Partyzantów. W spotkaniu wzięli też udział burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer, starosta ostrowski Zbigniew Chrupek i wójt gminy Boguty-Pianki Jędrzej Drewnowski.

📢 Jesienne dekoracje z Pepco, KiK, Homli i Sinsay – zobacz zdjęcia. Modne ozdoby do domu za grosze. W tych sklepach tanio udekorujesz salon Jesienne dekoracje do domu wcale nie muszą być drogie, żeby pięknie przystroiły przestrzeń. Warto więc poszukać w sklepach ozdób, które pomogą stworzyć w domu przytulny klimat. Podpowiadamy, jakie dekoracje są teraz na topie. Sprawdź, gdzie kupisz ozdoby w jesiennym klimacie za grosze. Zaglądamy do Pepco, Sinsay, Homli, Biedronki, Aldi, Lidla i innych popularnych sieci. 📢 Ostrołęka. XVIII Memoriał Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców XVIII Memoriał Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców odbył się 22.09.2023 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. 250 młodych szczypiornistów przyjechało do Ostrołęki, by uczcić pamięć wspaniałego nauczyciela wychowania fizycznego i trenera, który zmarł w 2005 roku po długiej i ciężkiej chorobie.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 Ostrołęka otrzyma autobusy elektryczne. Kolejne! Umowa została podpisana w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 21.09.2023 Umowa między miastem a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 6 autobusów elektrycznych została podpisana 21 września w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

📢 Kolizja w Myszyńcu na ul. Reymonta. Zderzyły się dwa samochody Zderzyły się dwa samochody osobowe, jeden samochód wpadł do rowu. W działaniach brały udział: policja oraz OSP Myszyniec, OSP Wydmusy, PSP z posterunku w Wydmusach.

📢 Datowanie zdjęć na podstawie ubioru. Takie zajęcia zorganizowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce Joanna Mruk, znawczyni mody XX wieku, 18 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego prowadziła zajęcia z datowania zdjęć na podstawie wyglądu sfotografowanych osób. Gdy zakończyła wykład i prezentację, zaprosiła uczestników do wspólnego określenia czasu powstania zdjęć. Celowali niemal bezbłędnie.

📢 Zdjęcia kibiców z meczu Legia Warszawa - Aston Villa. Oprawa z gorylem, komplet, Anglicy wypełnili sektor [GALERIA] Czwartek bezwzględnie należał do Legii Warszawa. Dzięki nienagannej grze i znakomitemu wsparciu z trybun stołeczna drużyna pokonała Aston Villę 3:2 na inaugurację fazy grupowej Ligi Konferencji. Widowisko przy Łazienkowskiej śledziło ponad 27 tys. kibiców. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Piosenki Mieczysława Fogga w Starej Elektrowni. Prawnuk artysty opowiedział o swoim dziadku, a Michał Klociński dał koncert 21.09.2023 Przed miłośnikami twórczości Mieczysława Fogga wystąpił prawnuk artysty, który przybliżył wszystkim postać sławnego pradziadka. Ponadto, muzyk Michał Klociński wystąpił w koncercie pt. "Bo to się zwykle tak zaczyna...".

📢 Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Ostrołęce. Przedstawiono kandydatów do sejmu. 21 września 2023. Zdjęcia W czwartek 21 września 2023 – w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce – odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. 📢 8 najtańszych miast w Europie na weekend: najnowszy ranking. Tam noclegi i wyżywienie kosztują najmniej. 1. miejsce was zaskoczy Powstał nowy ranking najtańszych miast na świecie na city break, czyli krótkie weekendowe wypady na zwiedzanie i zabawę. To gotowa lista pomysłów na jesienne wycieczki za rozsądne pieniądze. Przekonajcie się, w których miastach Europy zapłacicie najmniej za nocleg, wyżywienie, alkohol czy transport. Na liście nie brakuje niespodzianek – na pewno nie zgadniecie, które miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu! 📢 Stylizacja paznokci do pracy powinna być uzależniona od zajmowanego stanowiska. Poznaj zasady paznokciowego dress code Paznokcie to ważny element kobiecego wizerunku. Dłonie powinny być zadbanie niezależnie od zajmowanego stanowiska w pracy. Jednak w wielu instytucjach państwowych i korporacjach istnieje coś takiego jak manicure biznesowy. Jednak paznokcie do pracy nie muszą być nudne. Wystarczy, że „służbowy” manicure będzie elegancki, subtelny, ale niepozbawiony fantazji. Zobacz, jakie zdobienia i wzorki mogą pojawić się na paznokciach.

📢 Rok więzienia za kopnięcie kota. Zapadł wyrok w bulwersującej sprawie z Myszyńca O tej sprawie było głośno nie tylko w regionie. Wszystko działo się pod sklepem w Myszyńcu. Pewien mężczyzna ni stąd ni zowąd podszedł do siedzącego na parkingu kota i z całej siły go kopnął. Po czym spokojnie odjechał… 📢 Nowoczesny analizator trafił do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Służy do szybkiej diagnostyki chorobotwórczych bakterii oraz grzybów Nowoczesny analizator trafił do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Służy do szybkiej diagnostyki chorobotwórczych bakterii oraz grzybów.

📢 Mieszkanie na wynajem, a w środku... 25 pokojów! „Chów klatkowy Polaka”. Tak się zarabia we Wrocławiu Na serwisach z ogłoszeniami nieruchomości pojawiła się oferta wynajmu pokoju w mieszkaniu, gdzie jest ich 25!!!. Koszt za około 10 metrowy lokal to ponad 1000 złotych miesięcznie. Mieszkanie znajduje się na wrocławskim rynku. Internauci nie zostawili na ogłoszeniu suchej nitki. „Chów klatkowy Polaka” – komentują. Właściciele: „takie jest zapotrzebowanie rynku”.

📢 Najmodniejsze jesienne dekoracje z wrzosów. Zdjęcia wyjątkowych ozdób na taras i balkon. Zobacz, jak pięknie ozdobić salon i sypialnię Dekoracyjne wrzosy w pięknych kolorach, które pojawiają się w ogrodach, sklepach i kwiaciarniach jesienią, mogą stanowić niezwykłą ozdobę tarasu, balkonu i domowego wnętrza. Zobacz, jak modnie udekorować dom wrzosami za grosze i zrobić błyskawiczną jesienną metamorfozę na czasie. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny, żeby tworzyły niepowtarzalny klimat. Polecamy piękne jesienne dekoracje. 📢 Tego nie rób podczas łóżkowych uniesień! Te zachowania zepsują całą przyjemność ze zbliżenia. Lepiej się ich wystrzegaj Intymność w związku to ważna i piękna część życia, która może przynieść wiele przyjemności i wzmocnić związek. Jednak istnieją pewne zachowania, które mogą zepsuć tę chwilę i sprawić, że partnerzy nie będą się czuć komfortowo. Czasami popełniamy je, nie zdając sobie sprawy z tego, że mogą być szkodliwe. Jeśli chcesz, by życie łóżkowe przynosiło wam obojgu satysfakcję, poznaj listę rzeczy, których lepiej unikać podczas zbliżeń.

📢 Wypadek na ul. Steyera w Ostrołęce. Osobówka wjechała w lawetę 18.09.2023 Na ul. Steyera w Ostrołęce doszło do zdarzenia z udziałem bmw. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja. Są utrudnienia w ruchu. 📢 Najpiękniejsze miejsca we Włoszech, o których mogliście nie słyszeć. 20 ukrytych skarbów Italii, które trzeba zobaczyć choć raz z życiu Włochy aż pękają w szwach od pięknych miejsc stworzonych zarówno przez człowieka, jak i Matkę Naturę. Niektóre pozostają mało znane – to ukryte skarby Italii, omijane przez polskich turystów. Przedstawiamy 20 najpiękniejszych miejsc we Włoszech, o których mogliście nie słyszeć, a które koniecznie trzeba odwiedzić choć raz w życiu. To gotowa lista inspiracji na urlopy i jesienne wycieczki do Włoch.

📢 Jubileusz 75-lecia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 65 w Małkini Górnej. Uroczyste spotkanie odbyło się 16.09.2023 Koło PZW nr 65 w Małkini Górnej świętuje jubileusz. 16.09.2023 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkach Wielkich zarząd i członkowie Koła PZW nr 65 w Małkini Górnej wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 75-lecie działalności. 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia. 📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu.

📢 Cmentarze w Ostrołęce tuż przed dniem Wszystkich Świętych. 30.10.2022. Zdjęcia Trwają przygotowania do dnia Wszystkich Świętych.

📢 Najciekawsze ciągniki - samoróbki wystawione na sprzedaż. Zobacz, co rolnicy skonstruowali w szopach: esioki, papaje, SAM Po co kupować ciągnik, skoro można skonstruować go samemu? Najważniejsze, to wytrzasnąć skądś silnik, a reszta to drobnostka! Zobaczcie najciekawsze konstrukcje wystawione na sprzedaż!

📢 Wsi spokojna, wsi wesoła... sprzed 20 lat. Zobaczcie zdjęcia wiosek z naszego regionu, z lat 1998-2002. Z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Tak wyglądała wieś 20 lat temu. Zdjęcia m.in. z gmin Goworowo, Kadzidło, Łyse, Lelis. W ciągu tych 20 lat wiele się zmieniło, choć jeszcze nie wszędzie. Zobaczcie wiejskie krajobrazy sfotografowane o każdej porze roku. Wiele miejsc na pewno rozpoznacie. 📢 Ostrołęka. Nowe radiowozy dla ostrołęckiej policji. 14.01.2022. Zdjęcia W piątek 14.01.2022 na terenie Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce odbyło się uroczyste przekazanie nowych samochodów dla policjantów z ostrołęckiej komendy. Ich zakup był możliwy dzięki wsparciu lokalnych samorządów.

📢 Cmentarz przy Wiśniowej w Ostrowi 1.11.2021. Tak w dniu Wszystkich Świętych wyglądał cmentarz komunalny w Ostrowi. Zdjęcia Nekropolia przy Wiśniowej jest dosyć młoda: działa od ponad 30 lat, dlatego nie ma tu zaniedbanych, starych lub zniszczonych grobów. Tak cmentarz przy ul. Wiśniowej wyglądał we Wszystkich Świętych.

Ostrołęka. Pasja tańca 2019. Turniej z udziałem cheerleaderek z kilku polskich miast, 29.09.2019 [ZDJĘCIA, WIDEO] Ostrołęka. Pasja tańca to turniej, w którym rywalizują dzieci i młodzież.

