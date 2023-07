Przegląd prasy 23.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (23.07.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

📢 Czy będą wyłączenia prądu 23.07 w warmińsko-mazurskim? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim (23.07)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew warmińsko-mazurskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Czy będą wyłączenia prądu 23.07 w mazowieckim? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim (23.07)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew mazowieckim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Prognoza pogody na dzisiaj i kolejne dni - Śnieżka. Jakie są zapowiadane warunki? Pogoda na Śnieżce dzisiaj (23.07) i w kolejnych dniach. Jakie warunki pogodowe przewidują meteorolodzy? W niedzielę temperatura na Śnieżce (Karkonosze) ma wynieść 13 °C. Z kolei spodziewana prędkość wiatru to 26 km/h.

📢 Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie zaprosiło do siebie. Dni otwarte KSOP. 22 lipca 2023. Zdjęcia W ten weekend (22 i 23 lipca 2023) można wejść do miejsca, które na co dzień jest niedostępne i pilnie strzeżone. Swoje bramy dla zwiedzających otworzyło Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie.

📢 Wypadek w Ostrołęce. Na ulicy Słowackiego doszło do zderzenia dwóch aut. 22.07.2023 Do wypadku doszło w sobotę 22 lipca 2023 na ulicy Słowackiego w Ostrołęce, tuż przy granicy z Rzekuniem. 📢 Oto groźni przestępcy seksualni poszukiwani przez policję. Zobacz zdjęcia i pomóż ich złapać! Policja poszukuje kilkudziesięciu przestępców seksualnych, za którymi polskie sądy wystawiły listy gończe. Wielu z nich ma na koncie brutalne gwałty. Niestety, wciąż nie udało się ich namierzyć. Zobacz wizerunki tych osób i pomóż policji w ich ujęciu. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 9 stycznia 2023 roku. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia przestępców seksualnych poszukiwanych przez policję w całym kraju.

📢 Budowa remizy strażackiej w Drążdżewie. Ma być gotowa jeszcze w tym roku Na inwestycję pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drążdżewie” gmina Krasnosielc pozyskała pieniądze z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 960 000 zł. Całkowity koszt inwestycji to 1 540 465 zł. Planowany termin odbioru to jesień bieżącego roku. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 22.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Nocna Zmiana Bluesa w Multimedialnym Centrum Natura. Koncert odbył się w piątek 21 lipca 2023. Wideo Multimedialne Centrum Natura zaprosiło na kolejny świetny koncert. W piątek 21 lipca 2023, na scenie w Naturze wystąpiła Nocna Zmiana Bluesa. 📢 11 najpiękniejszych miasteczek Europy, które musicie odwiedzić. Jedno z nich w całości skopiowali Chińczycy, inne zachwyciło Walta Disneya Wakacje w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tego lata. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto je odwiedzić, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen. 📢 Policjantka z Warszawy w jednym z ostrołęckich marketów przekleiła metki z cenami warzyw, aby zapłacić mniej. Została zatrzymana Policjantka z Warszawy robiąc zakupy w ostrołęckim markecie na wadze samoobsługowej zważyła warzywa oraz nakleiła oznaczenia zawierające wartość towaru oraz jego wagę. Naklejki z cenami nie odzwierciedlały prawidłowej ceny, jeden produkt miał błędną wagę. Następnie udała się do kas samoobsługowych, gdzie próbowała skanować zawartość swojego koszyka. Z uwagi na problemy z wagą produktów i nieprawidłowo naklejone naklejki z cenami, kobieta nie dokończyła transakcji. Problemy te zauważyła jedna z pracownic sklepu i wezwała policję. Znamy finał tej sprawy.

📢 Inwestycje w gminie Czarnia: nowy budynek biblioteki, drogi i boisko Centrum Czarni przypomina wielki plac budowy. Trwa przygotowywanie terenu pod przyszłe inwestycje. Wyburzane są stare budynki, m.in. była zlewnia mleka, budynek dawnego sklepu GS w Myszyńcu czy pamiętający przedwojenne czasy były budynek GOPS. W miejscowości gminnej oraz w sąsiednich wsiach realizowanych jest wiele inwestycji.

📢 Miodobranie 2023. Znamy program imprezy. Zobacz, jakie gwiazdy wystąpią w tym roku Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego przedstawiła oficjalny program 46. Miodobrania Kurpiowskiego, które odbędzie się 26-27 sierpnia 2023 r. 📢 Makowska straż pożarna dostała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Uroczyście przekazany został 21.07.2023 W piątek 21.07.2023 na placu przed komendą Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie nowego wozu strażackiego. Stary samochód natomiast został przekazany druhom- ochotnikom z OSP Chodkowo- Załogi.

📢 Popularne gry jako filmy z lat 80. oczami SI – Cyberpunk 2077, Elden Ring, Warhammer 40k i więcej. Takie produkcje byłyby hitami Niektóre narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są w stanie dostarczać nam m.in. imponujących obrazów i ukazywać niespotykane dotąd połączenia. Przykładem jest choćby to, jak według SI wyglądałyby słynne gry, gdyby zekranizowano je w latach 80. i efekt robi wrażenie. Na liście m.in. Cyberpunk 2077 i Elden Ring. To trzeba zobaczyć. 📢 Psy do adopcji. Zobacz zdjęcia pupili. 21.07.2023 Pieski polecają się do adopcji. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką wolontariuszy ze Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Psiaki posiadają profilaktykę weterynaryjną ( szczepienia, książeczki zdrowia, profilaktykę p/ pasożytniczą, są po zabiegach kastracji -dorosłe ,zachipowane), potrafią chodzić na smyczy. Więcej informacji pod nr tel. 533 902 461.

📢 Imprezy w weekend 22.07-23.07 w powiatach: ostrołęckim i makowskim Największą imprezą będą Dni Różana, podczas których wystąpi m.in. Cleo, Kubańczyk, Mig, Defis, ale to nie wszystko. Sprawdź w naszej galerii. 📢 Niesamowicie piękne piłkarki na mistrzostwach świata w Australii i Nowej Zelandii. Zobacz ich prywatne zdjęcia 20 lipca rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet w Australii i Nowej Zelandii. 32 zespoły powalczą o złoty medal. Zobaczcie utalentowane i piękne piłkarki, które wystąpią na tej imprezie. Zapraszamy do galerii zdjęć.

📢 Mazowieckie Obchody Święta Policji w Ostrołęce. Policyjny piknik z mnóstwem atrakcji. 20 lipca 2023. Zdjęcia W czwartek 20 lipca 2023 w Ostrołęce zorganizowano Mazowieckie Obchody Święta Policji. Po uroczystym apelu policja zaprosiła na rodzinny piknik. Było mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych.

📢 Ustka: 18 najbardziej niezwykłych atrakcji dla dzieci i dorosłych. 2-metrowy miś, nawiedzona latarnia morska i inne cuda na weekend i urlop Ustka to jeden z najpopularniejszych kurortów na polskim wybrzeżu Bałtyku. Na turystów czeka tu o wiele więcej atrakcji niż tylko szeroka plaża i jod. Czy wiecie, gdzie w Ustce można spotkać 2-metrowego misia, w którym muzeum zobaczycie zabytkowe gofrownice, gdzie można zobaczyć hologram żołnierza albo jakie niepokojące historie wiążą się ze Stawem Upiorów? Zapraszamy do galerii 18 najciekawszych atrakcji Ustki dla dzieci i dorosłych, w sam raz na weekend, urlop i wakacje nad morzem. 📢 ASF w powiecie makowskim. Od 20.07.2023 cztery gminy objęte strefą czerwoną W związku z wystąpieniem w lipcu na terenie powiatu makowskiego przypadku afrykańskiego pomoru świń (w gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną) oraz wielu przypadków wystąpienia ASF u dzików w lasach gm. Płoniawy-Bramura i Krasnosielc, od 20 lipca 2023 gminy Płoniawy-Bramura, Sypniewo, Krasnosielc i Czerwonka objęte są strefą czerwoną. Co to oznacza?

📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata. 📢 Elektrycy na fazie! Zobacz zbiór najśmieszniejszych fuszerek i bubli polskiego internetu. Zwarcia, iskrzenia i inne przygody Zwarcia, iskrzenia i... brak prądu. Przed wami elektrycy na fazie, czyli fachowcy bez grama wiedzy i talentu. Zobacz zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu w wykonaniu nieumiejętnych monterów instalacji elektrycznych. Takich fikołków ze strony "fachowców" jeszcze nie widziałeś. Nasza galeria zdjęć skrywa w sobie absolutne hity.

📢 Setne urodziny Haliny Barbary Rybińskiej z Ostrowi Mazowieckiej. 17.07.2023 Mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej, Halina Barbara Rybińska, w poniedziałek 17.07.2023 obchodziła swoje setne urodziny.

📢 Wypadek w Różanie na ul. Warszawskiej. 18-letni kierowca kii został przetransportowany do szpitala. 18.07.2023 Do wypadku doszło we wtorek 18.07.2023 na ul. Warszawskiej w Różanie. Ucierpiał 18-letni kierowca kii, który został przetransportowany do szpitala. 📢 Piknik Rodzinny w Nurze odbył się przy Szkole Podstawowej. Było smacznie i ekologicznie. 16.07.2023 W niedzielę 16.07.2023 r. przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze odbył się Piknik Rodzinny. Były występy, atrakcje dla najmłodszych, a na koniec wspólna zabawa przy zespole D-BOMB oraz DJ Rawa.

📢 Mielno. Piękna plaża nad Bałtykiem. Morze i jezioro Jamno. Wakacyjne kurorty Mielno, Mielenko, Unieście Mielno to jeden z najpopularniejszych letnich kurortów nad Morzem Bałtyckim. Co roku tę miejscowość słynącą z pięknych piaszczystych plaż odwiedzają tłumy turystów z całej Polski. Nie inaczej, mimo pandemii koronawirusa, jest w tym roku, o czym przekonują nasze zdjęcia. Plaża w Mielnie jest niesamowicie zatłoczona, głównie przez młode osoby i rodziny z dziećmi, ale nikomu to nie przeszkadza. Dla tych, którzy wolą jednak spokój i przestrzeń alternatywą są graniczące z Mielnem inne wakacyjne miejscowości: Unieście od wschodniej strony i Mielenko od zachodniej. Tam plaże, które uchodzą za najpiękniejsze w Polsce, są bardzo szerokie i nie tak zatłoczone, jak w Mielnie. Także jesienią turystów nie brakuje. Obejrzyj galerię. 📢 Regionalny Przegląd Akordeonowy w Andrzejewie. 16 muzyków wystąpiło na deskach stodoły przy plebanii w Andrzejewie. 9.07.2023 W V Regionalnym Przeglądzie Akordeonowym w Andrzejewie wzięło udział 16 muzyków z województwa mazowieckiego i podlaskiego.

📢 Plebiscyt "Pokaż Talent!". Rozpoczęło się głosowanie na utalentowane osoby z woj. mazowieckiego Plebiscyt "Pokaż talent" ma na celu odkrycie i promocję osób utalentowanych, które mają dryg m.in. do rękodzieła, fotografii lub talent wokalny.

📢 Łyse. Bitwa Regionów 2023 i Piknik z produktem regionalnym, 2.07.2023. Zdjęcia W powiecie ostrołęckim w konkursie rywalizowały potrawy przygotowane przez 20 Kół Gospodyń Wiejskich. W Łysych, podczas pikniku z produktem polskim, oceniała je komisja pod przewodnictwem Laury Bziukiewicz - twórczyni ludowej z Wachu gm. Kadzidło, autorki książek o regionie i jego tradycjach, także kulinarnych. 📢 Choroba lokomocyjna potrafi zepsuć wakacje dzieci i dorosłych. Jak z nią walczyć? Wypróbuj leki i domowe sposoby na nudności w podróży Mdłości, wymioty i zimne poty to codzienność osób cierpiących na chorobę lokomocyjną. Choć nie da się jej wyleczyć, to można zastosować środki zaradcze, które ograniczą przykre efekty uboczne kinetozy do minimum. Zobacz, jakie są przyczyny choroby lokomocyjnej i jakie leki oraz domowe sposoby pomogą złagodzić jej objawy.

📢 Festyn rodzinny w Zarębach Kościelnych. 18.06.2023. Zobaczcie zdjęcia Festyn rodzinny w Zarębach Kościelnych to okazja do zaprezentowania talentów mieszkańców gminy oraz do wspólnej zabawy. 📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły. 📢 Konferencja „Kultura językowa Kurpiów” w Kadzidle, 14.06.2023 W środę 14 czerwca 2023 w Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle odbyła się VII Konferencja „Kultura językowa Kurpiów”. Jej głównymi organizatorami była gmina Kadzidło oraz Związek Kurpiów. Impreza była powiązana z promocją „Słownika dialektu kurpiowskiego” autorstwa Henryka Gadomskiego. Wcześniej odbyło się zebranie walne członków Związku Kurpiów. Potem obradowała Rada Dialektu Kurpiowskiego, której przewodniczy Krystyna Łaszczych.

📢 Ostrołęka. Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego. 28.01.2023. Zdjęcia Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce swoją studniówkę zorganizowali w sobotę 28 stycznia 2023 w sali bankietowej

"Olimpia". 📢 Świąteczna akcja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli, 8.12.2022. Zdjęcia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli odwiedził Święty Mikołaj w towarzystwie uzdolnionych plastycznie elfów.

8 grudnia 2022 z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli spotkali się wolontariusze w strojach ze świątecznymi motywami. Były gwiazdkowe warsztaty plastyczne, bogato zdobione pierniki i mikołajkowe prezenty. 📢 Ostrów. Procesja na cmentarzu parafialnym w Uroczystość Wszystkich Świętych. 1.11.2022 Tradycyjnie, 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się nabożeństwo różańcowe w kaplicy, a po nim procesja po cmentarzu. Procesję odprawił ks. dziekan Jan Okuła, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz ks. kan. Marek Gruda, proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej.

📢 OSP w Sypniewie obchodziła jubileusz 100-lecia. Odbyły się także powiatowo-gminne obchody Dnia Strażaka. Wręczono odznaczenia. 6.08.2022 W sobotę 6.08.2022 w Sypniewie odbyły się obchody Dnia Strażaka, jubileusz 100-lecia OSP Sypniewo, a także festyn gminny. 📢 Święto Policji w Ostrołęce. Ostrołęccy policjanci świętowali 29 lipca 2022. Były awanse i odznaczenia. Zdjęcia W Ostrołęce obchody Święta Policji (przypada 24 lipca) zorganizowano w piątek 29 lipca. Wziął w nich udział Dariusz Król - zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji. 📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody.

📢 Nie uwierzysz! Tak kiedyś wyglądały "Królowe Życia": Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska, Kasia Alexander „Królowe życia” cieszą się niesłabnącą popularnością. Fanom tego programu nie trzeba przedstawiać barwnych bohaterek, które zdecydowały się zaprosić widzów do swoich domów i swojego życia. Jak przez lata zmieniały się niektóre gwiazdy telewizyjnego hitu: Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska-Borowiak i Katarzyna Alexander? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Gmina Krasne sprzedaje tabor kolejki wąskotorowej. Do kupienia lokomotywy i wagony. 19.04.2021. Zdjęcia Gmina Krasne (pow. przasnyski) ogłosiła przetarg na sprzedaż elementów taboru kolejki wąskotorowej. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Sala weselna w Ostrołęce i okolicach. 10 najpopularniejszych sal weselnych. Zobacz ranking stworzony przez naszych czytelników W Ostrołęce i okolicach jest wiele sal weselnych. Na naszym fanpage'u wskazaliście 25 lokali z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego i przasnyskiego (a nawet jedną salę weselną z powiatu pułtuskiego), które uważacie za najlepsze. Zliczyliśmy Wasze lajki i na tej podstawie powstał TOP 10. 📢 Zmiany księży w diecezji łomżyńskiej. Gdzie odchodzą księża i kto przychodzi na ich miejsce W diecezji łomżyńskiej zaczęły się coroczne zmiany. Księża zmieniają parafie lub odchodzą do instytucji diecezjalnych. Nominacje otrzymali też neoprezbiterzy, czyli księża, wyświęceni w 2019 roku. W Osuchowej przestanie działać dom zakonny ojców redemptorystów.

📢 Miss Polski Nastolatek 2019 [KANDYDATKI] Poznaliśmy finalistki konkursu. Zobaczcie zdjęcia! Co roku najpiękniejsze polskie nastolatki ubiegają się o koronę i wstęgę miss. Dla każdej z nich konkurs to nie tylko wspaniała przygoda, ale też drzwi do wielkiego świata mody. Znamy finalistki tegorocznej edycji konkursu Miss Polski Nastolatek 2019. Zdjęcia kandydatek znajdziecie w naszej galerii!

