Przegląd prasy (23.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 23.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Noc Sobótkowa w Myszyńcu. 29. edycja wydarzenia odbyła się 22.06.2024 Zgodnie z wieloletnią tradycją w Myszyńcu pod koniec czerwca Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej organizuje Noc Sobótkową. Podczas imprezy na scenie amfiteatru przy ul. Dzieci Polskich prezentują się miejscowe zespoły folklorystyczne i wykonawcy muzyki z nurtu disco polo. Nie inaczej było podczas 29. Nocy Sobótkowej, która odbyła się w sobotę 22 czerwca 2024.

📢 Wypadek na drodze nr 690 w gminie Boguty-Pianki, 22.06.2024 Jak podaje OSP Boguty-Pianki, w sobotę 22 czerwca o godz. 11:29 po godz. 11.00 na drodze 690 w okolicach miejscowości Drewnowo-Lipskie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego.

📢 Stachursky w Rzewniu, 22.06.2024. Koncert na zakończenie MAZOpikniku To był trzeci z 10 MAZOpikników organizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego z okazji 25-lecia. Główna ulica Rzewnia zamieniła się w sobotę w swoiste miasteczko, w którym odbywały się warsztaty, koncerty, animacje. Była też strefa zdrowia, a w niej m.in. można było porozmawiać ze specjalistami i wykonać podstawowe badania. Na zakończenie wydarzenia była część muzyczna.

Prasówka 23.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wianki dla Słowianki - impreza charytatywna w Dobrołęce gm. Olszewo-Borki. 22.06.2024 Na terenie siedliska Pojednanie wydarzenie zorganizowali w sobotnie popołudnie Stowarzyszenie Polska 2050 Ostrołęka - Kurpie oraz Koło Gospodyń Wiejskich ,,Borkowianki'' z Olszewa-Borek. Podczas imprezy zbierane były pieniądze na leczenie Alberta Gąski.

📢 Dzień Rodziny w Dobrołęce gm. Olszewo-Borki, 22.06.2024 Imprezę pod hasłem "Chwile kolorowe jak motyle" zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrołęce wspólnie z sołtys Małgorzatą Milewską. Na placu przy kaplicy w Dobrołęce na młodszych i starszych czekały atrakcje. 📢 Piękne hostessy na Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Swoją urodą zachwycały uczestników wydarzenia. Zobacz zdjęcia W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach. 📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024 przyciągnął tłumy. Wielkie święto motoryzacji w Targach Kielce Ależ się dzieje! Setki fanów motoryzacji od sobotniego poranka ściągają do Targów Kielce. Często z całymi rodzinami podziwiają oryginalnie zmodyfikowane samochody. W sobotę i niedzielę, 22 i 23 czerwca, podczas festiwalu tuningu można zobaczyć kilkaset wyselekcjonowanych aut, które przyspieszają bicie serca!

📢 Zakończenie roku szkolnego w ZS CKR w Starym Lubiejewie. Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie rozpoczęło się od mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. Następnie goście, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w części oficjalnej, która odbyła się na sali gimnastycznej. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w PSP w Czarni, 21.06.2024 W piątek 21 czerwca w większości szkół w Polsce zabrzmiał ostatni dzwonek. Szkolne mury pożegnali także uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni. O godzinie 9.00 większość z nich wraz z rodzicami i nauczycielami wzięła udział we Mszy św. w parafialnym kościele pw. NP NMP. Po nabożeństwie wszyscy zjawili się w budynku szkoły, gdzie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania absolwentów.

📢 Złote Gody w gminie Rzewnie. 20.06.2024 cztery pary świętowały jubileusz małżeński W czwartek 20.06.2024 w Urzędzie Gminy Rzewnie odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Małżonkowie obchodzący Złote Gody uhonorowani zostali medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 📢 Ostrołęka. Sportowe wakacje w mieście. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Sprawdźcie! We wtorek 25 czerwca br. startuje cykl bezpłatnych zajęć i turniejów w ramach ,,Sportowych wakacji w mieście 2024”. Dzięki współpracy Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ostrołęckimi klubami sportowymi, dzieci oraz młodzież będą miały okazję skorzystać z szeregu form aktywności fizycznej przez cały okres trwania wakacji. 📢 Masz słabe Wi-Fi w domu? Te 7 rzeczy blokuje sygnał twojego internetu. Usuń je z okolicy swojego routera, aby poprawić zasięg sieci Posiadanie Wi-Fi w domu to obecne norma. Jego największymi zaletami jest duża wygoda użytkowania, brak limitu transferu danych i duży obszar bezproblemowego działania. Jeśli sygnał sieci w twoim domu jest słaby, to może to wynikać z obecności przeszkód, które zakłócają sygnał. Sprawdź, co blokuje zasięg Wi-Fi w twoim domu i co należy usunąć z okolicy routera.

📢 Zakończenie roku akademickiego UTW w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się 19.06.2024 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podzielono na dwie części: pierwsza - rozrywkowa - miała miejsce w kinie Ostrovia, a druga - oficjalna - w Starej Elektrowni. 📢 Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Rozstrzygnięcie etapu regionalnego 21. edycji ogólnokrajowego konkursu Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" odbyło się 19.06.2024 r. w sali konferencyjnej Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce. W trakcie spotkania nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom.

📢 Budowa mostu przez Narew w miejscowościach Nowe Łachy - Nowy Lubiel. Podpisano umowę We wtorek, 18 czerwca 2024 podpisana została umowa wykonawcza na realizację zadania pod nazwą: Budowa przeprawy mostowej na rzece Narew w miejscowościach Nowe Łachy - Nowy Lubiel. Generalnym wykonawcą będzie firma Skanska S.A. Oddział Warszawa.

📢 Andrzej Rybiński i zespół Topky wystąpili podczas 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej, 15.06.2024 Andrzej Rybiński i zespół Topky byli gwiazdami drugiego dnia 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. Sobota, 15 czerwca zakończyła się dyskoteką z DJ-em Czarnym. 📢 Wieczorek koleżeński LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Impreza odbyła się z okazji XII Zjazdu Absolwentów 15.06.2024 Pierwszy dzień XII Zjazdu Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył się wieczorkiem koleżeńskim. Wieczorek zorganizowano na Hali Powiatowej przy "Koperniku". Przy muzyce zespołu "Pekwadrat" bawiło się blisko 200 osób.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego. 15.06.2024 na scenie wystąpił Maciej Maleńczuk Drugi dzień świętowania Dni Makowa Mazowieckiego minął pod znakiem pokazów grup tanecznych studia tańca Swag, pokazów karate, koncertu dla dzieci, koncertu orkiestry dętej i koncertu muzyki portugalskiej. Wieczorem zagrał Maciej Maleńczuk.

📢 XII Zjazd Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. "Kopernik" skończył 115 lat! W dniach 15 - 16 czerwca Koło Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało XII Zjazd Absolwentów. Zjazd rozpoczął się od rejestracji uczestników i zbiórki przed budynkiem szkoły. Następnie odbyła się msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. 📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle 2024. Festiwal Folkloru Weselnego i koncert zespołu Horpyna. 15.06.2024 W Kadzidle trwa jedna z największych imprez kulturalnych w regionie, czyli Wesele Kurpiowskie. W sobotę 15 czerwca 2024 na scenie Centrum Kultury Kurpiowskiej zaprezentowały się kapele i zespoły ludowe. Zagrał także olsztyński zespół Horpyna. 📢 Festyn Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. OSM świętuje 65-lecie Wokół siedziby OSM przy ul. Hallera w sobotnie popołudnie 15 czerwca przygotowano mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych. Festyn trwa do wieczora, warto zajrzeć. Są występy, dmuchańce, pyszne jedzenie, stoiska z różnymi rzeczami.

📢 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Treblince, 14.06.2024 14 czerwca 2024 r. w Muzeum Treblinka odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Podczas uroczystości na terenie upamiętnienia Obozu Zagłady Treblinka II odsłonięto kamień z nazwą miejscowości „Drohiczyn”. 📢 Agnieszka Chylińska w Ostrowi Mazowieckiej porwała tłumy. Pierwszy dzień Dni Ostrowi - 14.06.2024 Za nami pierwszy dzień 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. Gwiazdą wieczoru - i całych Dni Ostrowi - była Agnieszka Chylińska. Na jej koncert ściągnęły prawdziwe tłumy.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego. W piątek 14.06.2024 na scenie wystąpił O.S.T.R. Trwają Dni Makowa Mazowieckiego. Święto miasta rozpoczęło się w piątek 14.06.2024. Gwiazdą wieczoru był O.S.T.R. Nie zabrakło jednak innych występów oraz niespodzianek.

📢 Noc Sobótkowa w Myszyńcu. Impreza odbędzie się w amfiteatrze w sobotę 22.06.2024 Tradycyjnie w pierwszy wakacyjny weekend w Myszyńcu odbywa się Noc Sobótkowa. Kto wystąpi w tym roku w amfiteatrze? Przeczytajcie. 📢 Piknik Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim W sobotę 8.06.2024 po raz drugi Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim zorganizowało Piknik Przyjaciół Liceum. Była to okazja do wspomnień i spędzenia miło czasu wśród dawnych koleżanek i kolegów.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych.

📢 Boże Ciało w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Daje to wiernym możliwość swobodnego udziału w uroczystościach. Procesje przeszły ulicami miasta. Zobaczcie zdjęcia z procesji z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce. 📢 Boże Ciało w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 30.05.2024 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w całej Polsce. Uroczystej mszy świętej towarzyszy procesja do ołtarzy przygotowanych przez wiernych. Zobaczcie procesję, która miała miejsce w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce. 📢 Boże Ciało w Myszyńcu. Wyjątkowa uroczystość 30.05.2024 Myszyniecka procesja w tym roku była znacznie okazalsza niż w latach poprzednich. Było znacznie więcej feretronów i chorągwi, ale też więcej wiernych. Myszyniecka procesja Bożego Ciała może zostać wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO.

📢 Boże Ciało w Sanktuarium pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w całej Polsce. Uroczystej mszy świętej towarzyszy procesja do ołtarzy przygotowanych przez wiernych. Zobaczcie procesję z Sanktuarium pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. 📢 Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Małkini Górnej. Zespół Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej zaprosił ósmoklasistów 22.05.2024 r. „Witajcie w naszej bajce!” – usłyszeli na powitanie ósmoklasiści przybyli na Dzień Otwarty w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej. "Staszic" zaprosił ósmoklasistów do zapoznania się z ofertą edukacyjną w czasie Dnia Otwartego. Zaproszenie przyjęło ponad 40 uczniów z gminy Małkinia Górna.

📢 II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. Festiwal odbył się w Starej Elektrowni 25.05.2024 Przemarsz przez miasto pocztów sztandarowych oraz myśliwych z psami i sokołami, koncert muzyki łowickiej, a także piknik myśliwski i potrawy z dziczyzny - tak wyglądał II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Pierwsza Komunia Święta 2024 w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu. Zobaczcie zdjęcia z dwóch mszy 11.05.2024: na godz. 10.00 i 12.00 Sezon komunijny w pełni. Zobaczcie zdjęcia z dwóch grup dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu. 📢 Matura 2024. 7 maja 2024 odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce Egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym to pierwszy egzamin, z którym mierzą się zdający. Do arkuszy zasiedli o godz. 9.00. Arkusz i odpowiedzi pojawią się w serwisie Strefa Edukacji po godz. 14.00.

📢 OSP Gleba obchodzi 60-lecie. Uroczystość jubileuszowa połączona z obchodami Dnia Strażaka odbyła się 28.04.2024 To ważne dla strażaków z Gleby, ale i całej lokalnej społeczności święto rozpoczęło się mszą świętą. Potem bohaterowie uroczystości oraz ich goście przenieśli się na pobliski plac. Tutaj była mowa o historii OSP w Glebie, strażakom wręczono odznaczenia i medale, a pod adresem jubilatki padło wiele ciepłych słów. I oczywiście dostała urodzinowe prezenty.

📢 II LO im. Kamila Cypriana Norwida w Ostrołęce ma już 35 lat. Jubileusz obchodzono w piątek 13.10.2023 W piątek 13.10.2023 w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, odbył się jubileusz 35-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce.

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Koperniku w Ostrowi Mazowieckiej 23.06.2023 Po pracowitym roku pora na wakacje! Uczniowie odebrali świadectwa, nagrody i statuetki. Teraz mogą w pełni cieszyć się latem. Zakończenie roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika rozpoczęło się o 9.00 w Powiatowej Hali Sportowej.

📢 Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 23.08.2023. Zobaczcie zdjęcia 23 czerwca 2023 to ostatni dzień roku szkolnego. W Ostrołęce niektóre szkoły zorganizowały zakończenia roku już w czwartek (w związku z planowanymi zamknięciami ulic podczas organizacji kolarskich Mistrzostw Polski). Większość szkół pożegnała się ze swoimi uczniami w piątek. Tak jak ZSZ nr 4. 📢 Zakończenie roku klas ósmych w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrołęce. 22.06.2023. Zdjęcia 23 czerwca 2023 to ostatni dzień roku szkolnego 2022/2023. Niektórzy uczniowie ze swoimi szkołami pożegnali się już wcześniej - w czwartek 22 czerwca. 📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły.

📢 Osobowość Roku 2022. Gala rozdania nagród w Warszawie odbyła się 25.04.2023. Poznajcie laureatów z województwa mazowieckiego. 25 kwietnia 2023 w sali balowej Warszawskiego Domu Technika odbyła się gala plebiscytu Osobowość Roku 2022 województwa mazowieckiego. Wręczono statuetki i dyplomy osobom, które nasi Czytelnicy i Internauci obdarzyli zaufaniem i oddali na nie głosy w plebiscycie. Laureatów wybrano w pięciu kategoriach: Kultura, Nauka, Biznes, Działalność społeczna i charytatywna oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna. 📢 20-lecie zespołu BezWianka. Zobaczcie zdjęcia z pięknego jubileuszu, który odbył się 22.04.2023 w Komorowie Zespół Pieśni i Tańca BezWianka ma już 20 lat! Jubileusz zespołu odbył się w sali Klubu Garnizonowego w Komorowie. Było dużo tańca, śpiewu i wzruszeń, a na koniec pyszny tort.

📢 Ostrołęka. Giełda samochodowa w niedzielę 16.04.2023. Zdjęcia, ceny aut W naszej galerii prezentujemy samochody, jakie można było kupić w niedzielę 15.04.2023 na ostrołęckiej giełdzie samochodowej, która- choć nieoficjalnie- nadal działa przy ul. Zawadzkiego "Zośki".

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Ostrołęka. Rozpoczęcie roku szkolnego w ogólniakach: I, II i III LO oraz II SLO, 1.09.2022. Zdjęcia Witamy na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 - to zdanie rozbrzmiewało 1 września 2022 we wszystkich szkołach. 📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody.

📢 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Jelonkach. W zawodach wzięło udział 17 drużyn. 26.06.2022 W niedzielę 26 czerwca w Jelonkach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach wzięło udział 17 drużyn w tym jedna kobieca. 📢 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte! Zobaczcie zdjęcia z uroczystości 27.06.2022 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych rozpocznie działalność 1 lipca 2022 roku. Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego jest bardzo ważnym wydarzeniem dla całej gminy, ale również dla gmin sąsiednich, ponieważ na obszarze powiatu ostrowskiego i powiatów ościennych nie ma tego typu placówki. Kierownikiem centrum została Magdalena Świerczewska.

📢 Dobrołęka. Impreza charytatywna "Wianki dla Słowianki - Gramy dla Franka", 25.06.2022. Zdjęcia W restauracji Sielanka odbyła się w sobotę 25 czerwca impreza, podczas której zbierane były pieniądze na kolejną operację serduszka niespełna rocznego Franka Zembrzuckiego z gminy Olszewo-Borki. Zebrano ponad 7,6 tys. zł. Ale to jeszcze niepełna kwota!

📢 Przytuły Stare. Hala produkcyjna w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych uroczyście otwarta Przytuły Stare. Więźniowie z Zakładu Karnego w Przytułach Starych będą pracować przy budowie maszyn rolniczych i konstrukcji stalowych. Wszystko na terenie więzienia, w nowo otwartej hali produkcyjnej.

📢 Krzysztof Bartoszuk - Fritzl z Podlasia. Zobacz twarz potwora, który latami gwałcił córkę (wideo, zdjęcia) Białostocki sąd skazał Krzysztofa Bartoszuka na 10 lat więzienia. Sędziowie uznali, że jest winny wszystkich zarzucanych mu czynów.

