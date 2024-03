Przegląd prasy 23.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Kryptonim Druh" - musical w reżyserii Piotra Trentowskiego w Ostrowi Mazowieckiej. Musical o rotmistrzu Pileckim zagrano 22.03.2024”?

Prasówka 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "Kryptonim Druh" - musical w reżyserii Piotra Trentowskiego w Ostrowi Mazowieckiej. Musical o rotmistrzu Pileckim zagrano 22.03.2024 Musical pt. "Kryptonim Druh" to sztuka o życiu i śmierci Witolda Pileckiego. Reżyserem musicalu jest Piotr Trentowski, a scenariusz napisał Michał Świderski.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 23.03.24

📢 Dekoracje wielkanocne. TOP wieńce na drzwi, koszyczki, kompozycje kwiatowe i figurki Wielkanocne dekoracje wprowadzają świąteczną atmosferę do domu. Wieńce na drzwi, dekoracje na okna, stoły i komody - to tylko część propozycji na wielkanocne dekoracje. W kwiaciarniach mamy też figurki, świece, ozdobione koszyki. Zobacz w galerii jak udekorować dom na Wielkanoc. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 23.03.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Prasówka 23.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Wielkanocna dekoracja w stylu boho. Tak ozdobisz stół wiosennymi gałązkami i przepiórczymi jajkami. Zaproś naturę do swojego domu! Świąteczny stół wymaga wyjątkowej oprawy, a jedną z nich może być wielkanocna dekoracja w stylu boho. Przypadnie ona do gustu zwłaszcza tym osobom, które lubią stroiki z naturalnych materiałów. Wiadomo, że ozdoby wielkanocne DIY cieszą najbardziej, dlatego podpowiadamy, jak w prosty sposób wykonać stroiki boho na świąteczny stół i nie tylko! 📢 Targi Edukacyjne w Surowem. Po raz drugi szkoły się zaprezentowały Po raz drugi w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem 21 marca odbyły się Targi Edukacyjne 📢 Tak mieszka Kamil Baleja z żoną i dzieciakami. Zobacz dom uczestnika „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje partner Magdy Perlińskiej – galeria zdjęć Kamil Baleja to lubiany radiowiec, który już 3 marca o godzinie 20:00 zadebiutuje na parkiecie popularnego tanecznego show Polsatu. Dziennikarz i prezenter Radia ZET to jeden z uczestników wiosennej odsłony „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Zobacz, jak żyje na co dzień partner Magdy Perlińskiej. Tak mieszka Kamil Baleja z żoną, dzieciakami i sympatycznym psiakiem.

📢 Stroiki wielkanocne to hit – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na Wielkanoc 2024? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, parapet i drzwi Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 Topolowy Zakątek w Ostrowi Mazowieckiej przywitał wiosnę. Świętowanie odbyło się 21.03.2024 W czwartek, 21 marca odbyło się wydarzenie pn. "Pierwszy Dzień Wiosny w Topolowym Zakątku". W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta, Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Zioła na wysoki cukier we krwi. Naturalne napary dla osób z cukrzycą typu 2, stanem przedcukrzycowym oraz insulinoopornością Wysoki poziom glukozy we krwi zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób, w tym cukrzycy typu 2, miażdżycy czy neuropatii. Jak obniżyć cukier we krwi? Podstawą są: dieta z niskim indeksem glikemicznym, umiarkowana aktywność fizyczna oraz unikanie nadwagi i otyłości. Zdrowy tryb życia warto uzupełnić o lecznicze, ziołowe napary, które w łagodny sposób pomagają obniżyć poziom glukozy. Podpowiadamy, co pić na obniżenie cukru we krwi.

📢 Menu na Wielkanoc 2024 – sałatki, przystawki, żurki, jajka, ciasta. Zobacz, co można podać na świąteczny stół [PRZEPISY] Przepisy na pyszne dania wielkanocne – sałatki, przystawki, żurki, jajka i ciasta. Jeżeli nie macie pomysłu, jakie dania wielkanocne podać na święta 2024 – zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy.

📢 Od 1 marca zniknęły całodobowe dyżury aptek. Zmieniły się przepisy, nie ma chętnych do finansowania dyżurów. Mieszkańcy Ostrowi alarmują W całej Polsce z dniem 1 marca zniknęły całodobowe dyżury aptek, a przynajmniej to, jak funkcjonowały do tej pory. Ta decyzja bardzo nie podoba się mieszkańcom, którzy do nas dzwonią, ale także wyrażają swoje niezadowolenie na portalu społecznościowym. "To jest uderzenie w bezpieczeństwo mieszkańców. Pieniądze na nocne dyżury aptek muszą się znaleźć!" 📢 Kibice na meczu Polska - Estonia wypełnili PGE Narodowy. Znajdź siebie na zdjęciach Reprezentacja Polski mogła liczyć na bardzo głośny doping podczas półfinału barażu o Euro 2024 z Estonią. Kibice Biało-Czerwonych wypełnili w czwartkowy wieczór trybuny na PGE Narodowym w Warszawie. Frekwencja wyniosła ponad 50 tys. Byliście na stadionie? Odnajdźcie się na zdjęciach naszych fotografów.

📢 Znane osoby na meczu Polska - Estonia. Anna Lewandowska z córką, dotarła też ciężarna Marina Łuczenko-Szczęsna Około 55 tys. kibiców wspierało reprezentację Polski w walce o awans do finału baraży o Euro 2024. Mecz z Estonią na PGE Narodowym w Warszawie przyciągnął na trybuny również znane osoby - w tym żony i partnerki piłkarzy. Szczególny był to wieczór w rodzinie Lewandowskich, bo starsza córka wyprowadziła Roberta na murawę. Zobaczcie, kto zajął miejsca na loży VIP. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 22.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Złote Gody w gminie Baranowo. Jubileusz małżeński świętowało siedemnaście par Uroczystości Złotych Godów odbyły się w czwartek 21.03.2024 w gminie Baranowo. Jubilaci uczestniczyli we mszy świętej w ich intencji, a następnie oficjalna część odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury. 📢 Kiermasz wielkanocny i powitanie wiosny w Kadzidle. Było kolorowo i wesoło! W czwartek 21.03.2024, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, na placu przy Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle odbył się kiermasz wielkanocny. Tego dnia także uczniowie szkół z terenu gminy topili marzannę, a tym samym powitali wiosnę. Było kolorowo i radośnie! 📢 II Jarmark Wielkanocny w Myszyńcu. Piękne serwety, palmy i pisanki Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu już po raz drugi zorganizowało Jarmark Wielkanocny. Stoiska z wyrobami rękodzieła ludowego, świątecznymi ozdobami i regionalnymi produktami gastronomicznymi przyciągnęły liczne grono kupujących.

📢 Damian Świerdzewski z batalionu w Komorowie na podium Mistrzostw Wojsk Obrony Terytorialnej w biegach przełajowych W miniony weekend 16 - 17 marca w Białowieży odbyły się Mistrzostwa Wojsk Obrony Terytorialnej w biegach przełajowych. W ośmiu konkurencjach indywidualnych i trzech sztafetach rywalizowali reprezentanci z 18 Brygad OT - łącznie blisko 400 żołnierzy, w tym prawie 90 kobiet. 📢 Horoskop astrologiczny na wiosnę. Zobacz, przed którymi znakami zodiaku otworzą się nowe możliwości. Poznaj swoją przyszłość Horoskop astrologiczny zdradzi, co czeka poszczególne znaki zodiaku wiosną tego roku. Okazuje się, że nowy rok astrologiczny to nowy etap w życiu każdego człowieka w różnych dziedzinach. 📢 Katastrofa w Czarnobylu dowodem na niezwykłą moc natury. Teren wokół reaktora stał się przystanią dla zwierząt Jeżeli wydaje się wam, że okolice elektrowni jądrowej w Czarnobylu to miejsce postapokaliptycznego pustkowia, możecie być mocno zaskoczeni. Dokładnie 37 lat lat po wybuchu jednego z reaktorów obiektu, który wywołał najgorszą awarię jądrową w historii ludzkości, nauka mówi nam, że życie w tych okolicach całkiem nie wymarło, a natura ma fantastyczną zdolność regeneracji i adaptacji. Sprawdzamy, jak zmieniły się okolice, w których nie mieszkają już ludzie, za to dzika przyroda ma się świetnie.

📢 Sky Bridge 721: najdłuższy most wiszący na świecie. Ile kosztują bilety w 2024 roku? Wspaniała atrakcja tuż obok Polski w sam raz na wiosnę Sky Bridge 721 to wyjątkowy most w Czechach. Co go wyróżnia? Jest najdłuższym pieszym mostem wiszącym na świecie. Znajduje się w ośrodku Dolní Morava, znanym do tej pory m.in. z ogromnej wieży widokowej, nazywanej „ścieżką w chmurach”. Wiszący most w Czechach jest rozpięty pomiędzy dwoma sąsiadującymi szczytami i wisi na wysokości prawie 100 metrów! Jak wygląda Sky Bridge 721? Czy warto się tam wybrać i ile kosztują bilety w 2024 roku? 📢 9 najbardziej niesamowitych drzew w Polsce. Które jest najwyższe, najstarsze, najgrubsze? Wyjątkowe pomniki przyrody, które trzeba zobaczyć Drzewo starsze od Polski, kolosalna daglezja, opasła lipa, a nawet las, który rośnie krzywo. W Polsce nie brak niezwykłych drzew i pomników przyrody. W dodatku jedno z nich zostało właśnie nominowane w prestiżowym międzynarodowym konkursie! Zebraliśmy dla was informacje o 9 rekordowych polskich drzewach, które po prostu trzeba odwiedzić w czasie wycieczek po kraju. Które jest najstarsze, które najgrubsze, które najwyższe? Przekonajcie się w naszej galerii i już dziś zaplanujcie wycieczkę do tych niezwykłych cudów natury.

📢 Rozstrzygnięto XX Konkurs na Palmę Kurpiowską zorganizowany przez Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie W środę, 20 marca Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie podało wyniki XX Konkursu na Palmę Kurpiowską. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 14 palm. Niestety, jedna z nich nie spełniała wymogów regulaminu. 📢 Ostrołęka. Forum Edukacyjne 2024 oraz Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy W środę 20.03.2024 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce odbyło się Forum Edukacyjne oraz Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy.

📢 Żołnierze z 5. MBOT zmierzyli się w Lublińcu z ekstremalnym biegiem "Setka Komandosa" Blisko 700 mundurowych z całej Polski wystartowało w morderczym biegu VIII edycji „Setki Komandosa”, który odbył się w Lublińcu. To trzeci z pięciu biegów będących częścią Wielkiego Szlema Komandosa. Wśród nich był terytorials z Komorowa.

📢 23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Wodospad, który zachwycił Justina Biebera, pastelowy pałac, cuda UNESCO Europa jest niezwykle różnorodna i nie starczyłoby życia, bo obejrzeć jej wszystkie cuda. By ułatwić wam podjęcie decyzji, gdzie wybrać się na wycieczkę w weekend lub urlop, przygotowaliśmy listę 23 najpiękniejszych miejsc w Europie, od wysp Morza Śródziemnego po islandzkie lodowce, od zachwycających wodospadów Chorwacji po unikatowe zabytki Francji. Przekonajcie się, które cuda Europy najbardziej warto zobaczyć. 📢 Protest rolników na Via Baltice. Rolnicy zablokowali węzeł Podborze. Protest zakończy się 21.03.2024 W środę rano rolnicy rozpoczęli blokadę dróg w całej Polsce. W pow. ostrowskim utrudnienia występują na węźle Podborze: drodze S8 i S61 na rondzie, węzłach ze zjazdami i wyjazdami w obu kierunkach. 📢 Wielkanocny konkurs kulinarny w Krasnosielcu zorganizowany w Gminnym Ośrodku Kultury We wtorek 19.03.2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu został rozstrzygnięty konkurs kulinarny związany z Wielkanocą. Do konkursu zgłoszono 32 potrawy w trzech kategoriach: przystawki, słodkości i mięsa.

📢 X Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo „Królewskie Szachy” w Starej Ruskołęce Szachy to jedyna dyscyplina, w której dzieci i młodzież mogą zmierzyć się z seniorami – różnica wieku między najstarszym i najmłodszym uczestnikiem X Otwartego Turnieju „Królewskie Szachy” w Starej Ruskołęce to 64 lata!

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Integracyjne warsztaty wielkanocne w Makowie Mazowieckim. Było gwarno i wesoło We wtorek 19.03.2024 uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Mazowieckim wybrali się do Domu Pomocy Społecznej na wspólne integracyjne warsztaty wiosenno-wielkanocne.

📢 175 lat szpitalnictwa w Ostrołęce. Drugi dzień wielkiego jubileuszu W piątek 15.03.2024 odbyła się druga część obchodów jubileuszowych szpitalnictwa w Ostrołęce. Tym razem uroczystość odbyła się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. 📢 Dzień Patrona w ZS CKR w Starym Lubiejewie. Rozstrzygnięto także IV edycję konkursu o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie Co roku, 15 marca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie obchodzi Dzień Patrona - patronem szkoły jest Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie. Święto szkoły jest także okazją do podsumowania Internetowego Konkursu Wiedzy o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do wręczenia nagród zwycięzcom. 📢 13 najpiękniejszych tras pieszych w Europie. Turystyczne perełki dla żądnych spektakularnych widoków Sezon wiosennych urlopów tuż-tuż. Nie każdy marzy o spędzeniu czasu wolnego na plaży – wielu z nas pragnie odkrywać zapierające dech w piersiach zakątki, a przy tym zachować zdrowe nawyki, przygotowując sylwetkę na lato. Świetnym rozwiązaniem na aktywny wypoczynek wiosną będzie przejście najpiękniejszymi trasami pieszymi w Europie. Zobaczcie, które z nich oferują najbardziej niezapomniane widoki.

📢 Szpital w Ostrołęce świętuje 175 lat szpitalnictwa. To czas na uhonorowanie zasłużonych, wspomnienia oraz życzenia na kolejne lata Uroczystości związane z obchodami 175-lecia szpitalnictwa w Ostrołęce rozpoczęły się w czwartek 14.03.2024. Tego dnia uhonorowano zasłużone osoby oraz wysłuchano wspomnień wieloletnich pracowników placówki. Były też występy artystyczne, wykład popularnonaukowy oraz czas na gratulacje i życzenia. 📢 Fort nr 4 w Różanie już prawie gotowy. Tak wygląda nocą Fort nr 4 w Różanie zmienia swoje oblicze. Będzie taras widokowy, ścieżki edukacyjne, plac zabaw, parking, miejsca dla odpoczynku i zabawy.

📢 Piłka ręczna. Wspaniale grają i pięknie wyglądają. Zobacz najbardziej urodziwe piłkarki ręczne w Orlen Superlidze kobiet. GALERIA W niedzielę piłkarki ręczne rozpoczęły 19. kolejkę Orlen Superligi Kobiet. Liderem polskiej ligi jest mistrz Polski KGHM Zagłębie Lubin, który wygrał fazę zasadniczą. Piłkarki ręczne przez ponad pół roku raczą nas niebywałymi emocjami w lidze polskiej. Na polskich parkietach nie brakuje urodziwych zawodniczek. Aby zobaczyć zdjęcia TOP 8 najpiękniejszych szczypiornistek ligi kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Zbigniew Kamiński - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych We wtorek, 12 marca odbyło się spotkanie wyborcze Zbigniewa Kamińskiego - kandydata na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej z KWW Niezależni Razem. 📢 Gminny Dzień Kobiet w Baranowie. 8.03.2024 panie spędziły miły wieczór w GOKSiR 6 panów i około 150 pań pojawiło się w piątkowy wieczór w GOKSiR w Baranowie. Był między innymi nietypowy pokaz mody, był wyśmienity koncert akordeonisty ("Prusiński accordion show"), były miłe słowa, upominki i kwiaty. Były też stoły zastawione wspaniałym jedzeniem przygotowanym przez tutejsze gospodynie. 📢 Dzień Kobiet w Krasnosielcu. Biesiada dla pań. Były życzenia, upominki i występ kabaretu Tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbyło się spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku panie mogły liczyć na życzenia, drobne upominki, odbył się także występ kabaretu.

📢 Dzień Kobiet Stowarzyszenia "Kobiety wspierają Kobiety" w Ekonomiku w Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 8 marca w sali gimnastycznej ostrowskiego Zespołu Szkół nr 2 zorganizowano konferencję pn. "Kobiety są wyjątkowe". Podczas konferencji kobiety reprezentujące różne zawody i różne aktywności społeczne dzieliły się swoim doświadczeniem z uczestniczkami spotkania.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Najlepsze ciasta na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Top 14 top przepisów, które nie zawodzą. Sprawdzone wypieki na spotkanie z rodziną Święto przypadające 21 stycznia zachęca odwiedzenia babć, dzień później kalendarz przypomina o dziadkach. Zamiast laurki zachęcamy do upieczenia domowego ciasta i zaproszenia babci na rodzinny podwieczorek. Skorzystaj z naszych sprawdzonych przepisów i przygotuj ciasto na dzień babci i dziadka np. pyszne ciasto czekoladowe, orzechowo-kajmakowy snickers czy tradycyjny sernik. Mamy dla ciebie 14 najlepszych ciast.

📢 Święty Mikołaj w Chrostowie gm. Troszyn. 2.12.2023 odbyło się integracyjne spotkanie: ze świątecznymi warsztatami i prezentami Tradycja Bożego Narodzenia - smaki i zapach dzieciństwa - tak zatytułowane było spotkanie, na które 2 grudnia 2023 zaprosiło mieszkańców Chrostowa Stowarzyszenie w Kręgu Przyjaciół Troszyna i Centrum Kultury w Troszynie. Było wesoło i smacznie.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2022. Tak się bawiliście w niedzielę 12.06.2022 Dni Makowa Mazowieckiego dobiegły końca. Na zakończenie na scenie zaśpiewał zespół Enej, przy którym bawiły się tłumy. Zobacz galerię zdjęć. 📢 Cmentarz w Zuzeli. Odwiedziliśmy nekropolię 17.02.2022. Zobaczcie, jak wygląda Rzymsko-katolicki cmentarz parafialny w Zuzeli jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 340. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ta nekropolia.

📢 Ostrołęka. Zasłużeni krwiodawcy dostali nagrody. Trafiły także do szkół zaangażowanych w krzewienie idei honorowwego krwiodawstwa.1.12.2021 W środę, 1 grudnia 2021, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce zorganizował spotkanie z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa. 📢 Ostrów Mazowiecka. Zakończenie roku szkolnego 8 klas w Szkole Podstawowej nr 3. Zdjęcia. 25.06.2021 W piątek, 25 czerwca uczniowie ostatni raz przed wakacjami przekroczyli szkolne mury. Odebrali świadectwa i pożegnali się z nauczycielami. Ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej większość uczniów zakończyła rok szkolny w klasach z wychowawcami. Tylko najstarszy rocznik, ósmoklasiści, wzięli udział w uroczystości w sali gimnastycznej.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze