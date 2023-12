Przegląd prasy 22.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadki na przejściach dla pieszych w Ostrołęce: na alei Jana Pawła II i ul. Bohaterów Warszawy”?

Prasówka 22.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadki na przejściach dla pieszych w Ostrołęce: na alei Jana Pawła II i ul. Bohaterów Warszawy Pierwszy zdarzył się ok. godz. 16.00 na al. Jana Pawła II w Ostrołęce, na przejściu dla pieszych w pobliżu sklepu E.Leclerc, drugi - ok. 18.00 przy ul. Bohaterów Warszawy, niedaleko Biedronki.

📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. Było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia. 📢 Tak mieszka Kayah we Włoszech. Zobacz jej wymarzony azyl w mieście na wodzie. Podłoga i sufit ze szkła – tak pięknie urządziła dom Kayah Kayah mieszka w wyjątkowym miejscu. Gwiazda kocha podróże i poznawanie nowych zakątków świata. Jakiś czas temu Kayah była właścicielką mieszkania w Rio de Janeiro, ale ostatnio malownicze Włochy są jej szczególnie bliskie. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował w wyjątkowy apartament w sercu miasta. Zobacz, jak się urządziła piosenkarka w domu w Wenecji. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego domu Kayah.

Prasówka 22.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Paznokcie sylwestrowe brokatowe, czarne, a może czerwone? Zobacz najpiękniejszy manicure na imprezę sylwestrową Paznokcie sylwestrowe muszą błyszczeć. W takim razie, jaki manicure wybrać na tę wyjątkową noc? Koniecznie zobacz nasze propozycje kolorów i zdobień. Będziesz nimi zachwycona.

📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo kochliwe i romantyczne. Zakochują się w mig! Zobacz listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie, czy rodzice szukający imienia dla dziecka, zwracają uwagę na jego znaczenie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są kochliwe. Zobacz w naszej galerii imiona szybko zakochujących się osób! 📢 Zamówiła przez internet iPhone. Miał być prezentem gwiazdkowym. Dostała pustą paczkę Mieszkanka powiatu ostrołęckiego kupiła przez internet iPhone. Zapłaciła za niego. Niestety paczka, która do niej przyszła, była pusta. 📢 Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim W środę 20.12.2023 podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim łamali się opłatkiem, składali życzenia oraz zasiedli do wspólnej wieczerzy.

📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znaleźć największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Grzegorz Braun wywołał skandal. Internauci podsumowali zachowanie posła Konfederacji. Zobacz najlepsze memy o Grzegorzu Braunie Skandaliczne zachowanie posła Konfederacji wywołało w Polsce i na świecie ogromne poruszenie. Co na to Internet? W swoim stylu powstały memy o tym haniebnym zdarzeniu. Zobacz memy o Grzegorzu Braunie... 📢 Wigilia mieszkańców gminy Czerwin, 20.12.2023 Spotkanie wigilijne mieszkańców gminy Czerwin zorganizowane zostało po raz pierwszy. Odbyło się na placu Tysiąclecia (przy siedzibie urzędu gminy i GOK), pod hasłem "Bądźmy wszyscy razem". O godz. 16.00 kolędą przywitała uczestników spotkania młodzież. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Policyjny pościg w Małkini Górnej. Pasażer uciekł z samochodu, który został zatrzymany do kontroli Policjanci z posterunku w Małkini chcieli zatrzymać samochód do kontroli. Zanim jednak peugeot się zatrzymał, od strony pasażera wysiadł mężczyzna i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg. 📢 Stroiki świąteczne na stół – eleganckie dekoracje na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne ozdoby stołu. Zobacz najlepsze pomysły florystów Stroik świąteczny na stół to piękny element bożonarodzeniowego wystroju domu. Wigilijne dania i wypieki będą smakować wyjątkowo na elegancko udekorowanym blacie. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, żeby wspólnie pobiesiadować. Dlatego przystrajając mieszkanie na święta, nie możemy zapomnieć o klimatycznej oprawie stołu. Podpowiadamy, jaki stroik na stół wybrać na Boże Narodzenie 2023, żeby zachwycał zaproszonych gości.

📢 Katarzyna Napiórkowska – zawodniczka Lekkoatletycznego Klubu Sportowego w Makowie Mazowieckim - nagrodzona przez władze gminy Rzewnie Wójt gminy Rzewnie Wiesław Chrzanowski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Napiórkowskim, wyróżnili Katarzynę Napiórkowską – zawodniczkę Lekkoatletycznego Klubu Sportowego w Makowie Mazowieckim, mieszkankę gminy Rzewnie. To nagroda za wysokie osiągnięcia sportowe na Mistrzostwach Europy w biegach przełajowych w kategorii U20 na dystansie 5 km oraz za całokształt dokonań w dziedzinie sportu. 📢 Jasełka „Dzisiaj w Betlejem” w "Kolorowej Szkole" Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ostrołęce 19.12.2023 We wtorek, 19 grudnia odbyła się wyjątkowa uroczystość dla całej społeczności "Kolorowej Szkoły" Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce – jasełka „Dzisiaj w Betlejem”. 📢 Girlanda świąteczna to najpiękniejsza ozdoba na Boże Narodzenie 2023. Piękne stroiki świąteczne na kominek, schody i okna – galeria zdjęć Girlandy świąteczne to piękna dekoracja okna, komody, kominka czy balustrady schodowej. Ta modna bożonarodzeniowa ozdoba króluje w wielu domach w okresie świąt. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jaką girlandę świąteczną wybrać na Boże Narodzenie 2023.

📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Zajrzyj do domu Krzysztofa Rutkowskiego w świątecznym klimacie. Zobacz, jak udekorowała salon na Boże Narodzenie żona znanego detektywa Dom Krzysztofa Rutkowskiego jest już przystrojony na Boże Narodzenie. W luksusowych wnętrzach pojawiły się modne świąteczne dekoracje i kilka choinek. Zobacz, jak Maja Plich ozdobiła dom znanego detektywa.

📢 Pożar zbiorników z paliwem na ul. Ostrowskiej w Ostrołęce. Dym jest widoczny niemal nad całym miastem 20.12.2023 Do pożaru przy ul. Ostrowskiej doszło w środę w godzinach porannych, 20 grudnia. Kłęby dymu były widoczne nad większością miasta.

📢 Postacie z Dragon Ball Z jak żywie - SI pokazała efektowne i realistyczne zdjęcia bohaterów. Zobacz koniecznie Dragon Ball Z to jedna z najsłynniejszych i najbardziej kultowych serii anime wszech czasów. Fani tej produkcji już od dawna marzą o aktorskiej ekranizacji dzieła Akiro Toriyamy. Tymczasem sztuczna inteligencja pokazała, jak postacie z anime wyglądałyby w rzeczywistości. Może to podpowiedź w kierunku poszukiwania potencjalnej obsady?

📢 Drzewko za makulaturę - czwarta edycja naszej akcji w Ostrołęce odbyła się 19.12.2023 Zasada tej akcji jest prosta - przynosisz co najmniej 5 kg makulatury, dostajesz świąteczne drzewko. Rozdajemy choinki pod Galerią Bursztynową. 📢 Najlepsze memy o wegetarianach! Tak śmieją się z nich mięsożerni internauci. Wegetarianie pod obstrzałem żartów Coraz więcej osób zmienia dietę i rezygnuje z mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego. Jedni robią to dla zdrowia, inni z przyczyn ideologicznych. Problemy rodzą się, gdy przy wspólnym stole zasiadają roślino i mięsożercy.

📢 Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Ostrowi Mazowieckiej za nami. Był też jarmark bożonarodzeniowy Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęło się o godz. 15:00 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ale jeszcze przed przybyciem Mikołaja rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy.

📢 Spotkanie opłatkowe mieszkańców gminy Lelis. 17.12.2023 było wspólne kolędowanie i pyszne wigilijne potrawy W niedzielę 17.12.2023 w Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie odbyło się spotkanie opłatkowe. Było wspólne kolędowanie, łamanie się opłatkiem oraz pyszne potrawy wigilijne. 📢 Czarnieński Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się 17.12.2023 Pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Czarni odbył się 5 lat temu. W tym roku zorganizowano czwartą edycję imprezy (jeden jarmark nie odbył się że względu na ograniczenia związane z pandemią). W niedzielę 17 grudnia 2023 remiza OSP w Czarni tętniła życiem już od godzin przedpołudniowych.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Łysych. Po raz trzeci tuż przed świętami mieszkańcy gminy spotkali się, aby kupić rękodzieło i obejrzeć występy W niedzielę 17.12.2023 w budynku GOKSiR w Łysych odbył się jarmark bożonarodzeniowy, na którym można było kupić rękodzieło, ale też zobaczyć występy dzieci i młodzieży. 📢 Najlepsze zdjęcia z fotopułapek, a na nich... wilki, dziki, łosie! Tego nie zobaczysz z autostrady Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć.

📢 "Bieg po choinkę" w Orle. W szóstej edycji biegu wzięło udział prawie 70 osób. Bieg odbył się 17.12.2023 Uczestnicy biegu zebrali się na leśnym parkingu w Orle. Każdy, kto dotarł na metę otrzymał pamiątkowy medal. Dodatkowo wszystkie dzieci oraz 15 najszybszych biegaczy i 5 najszybszych chodziarzy z kat. nordic walking, otrzymało świąteczne drzewko - świerk.

📢 Tak mieszka zabawny Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Popularny komik uwielbia luksusowe auta 16.12.2023 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń. 📢 Stypendia starosty powiatu makowskiego. Otrzymało je pięcioro uczniów W czwartek 14.12.2023 podczas sesji rady powiatu w Makowie Mazowieckim wręczono listy gratulacyjne stypendystom starosty makowskiego oraz ich rodzicom. 📢 Cygańskie kolędowanie z Patrycją Runo - koncert w kościele w Dąbrówce odbył się 12.12.2023 Koncert w kościele parafialnym pw. św. Anny w Dąbrówce gm. Lelis odbył się 12 grudnia. Był rejestrowany przez ekipę telewizyjną. Nagranie będzie emitowane w telewizji TVS oraz na antenach TVP. Podczas koncertu można było usłyszeć cygańskie kolędy w wykonaniu Rolanda Bilickiego z towarzyszeniem rodziny oraz Bogdana Trojanka - znanego artysty i aktywisty romskiego wraz z zespołem Terne Roma. Wacław Cieślik z zespołu Kordian zaprezentował kolędy w klimacie góralskim, wystąpiła Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, gwiazda disco lat 90. - Venus i oczywiście główna bohaterka tego wydarzenia - Patrycja Runo (jedną z kolęd wykonała w towarzystwie zespołu Dzieciaki z Czerwina).

📢 Pierwszy polski elektryczny van powstał w Makowie Mazowieckim. Wyprodukowała go firma Autobox We wtorek, 5 grudnia w zakładzie produkcyjnym w Makowie Mazowieckim odbyła się prezentacja pierwszego polskiego elektrycznego vana firmy Autobox, należącej do Grupy Zasada. 📢 Maraton zumba fitness w Ostrowi Mazowieckiej. Ostrowianki zatańczyły dla Lenki Kacprzyk W niedzielne popołudnie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się maraton zumby. Cały dochód z imprezy zostanie przekazany na rehabilitację Lenki Kacprzyk - trzyletniej ostrowianki, która cierpi na bardzo rzadkie schorzenie - wrodzoną dystrofię mięśniową merozynoujemną CMD LAMA2. 📢 Góry zimą są zachwycające! Niezwykłe pejzaże, które skrywa Polska – tym polskim szczytom mróz tylko dodaje uroku Górzyste tereny naszego kraju są pełne cudownych punktów widokowych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – mamy w końcu góry surowe i wysokie, a także łagodne, pełne charakterystycznej delikatności. Nawet najchłodniejsza pora roku sprzyja podziwianiu ich niezwykłej urody – zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia gór zimą. Tym polskim szczytom mróz tylko dodaje uroku. Zobaczcie zachwycające pejzaże uchwycone przez utalentowanych fotografów.

📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Złote Gody w gm. Łyse. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 12 par. Uroczystość odbyła się 14.11.2023 Dwanaście par z gminy Łyse świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji jubilatów w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych.

📢 Budowa świetlicy w Teodorowie w gminie Rzekuń. Dokonano już częściowego odbioru prac Budynek świetlicy wiejskiej w Teodorowo pnie się w górę. Władze gminy Rzekuń dokonały częściowego odbioru robót od wykonawcy – po zakończeniu pierwszego etapu inwestycji. 📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia.

📢 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym 2023 w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Wyścig elity mężczyzn i zakończenie imprezy. 25.06.2023 To było wielkie kolarstwo święto w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Trwało już od 21 czerwca, ale największe emocje - i spore zainteresowanie kibiców - wzbudził niedzielny wyścig elity mężczyzn. Z tytułem Mistrza Polski w Kolarstwie Szosowym wyjedzie z Ostrołęki Alan Banaszek. 📢 Boże Ciało 2023 w Czarni. Procesja parafii pw. NP NMP w Czarni, 8.06.2023. Zdjęcia Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt katolickich. Z tej okazji odbywają się procesje religijne. W kościele parafialnym pw. NP NMP w Czarni główne nabożeństwo z racji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęło się o godzinie 11.30. 📢 Spotkanie sołtysów z powiatu ostrowskiego w Zarębach Kościelnych, 11.05.2023. Zdjęcia W Zarębach Kościelnych ponad 200 sołtysów z powiatu ostrowskiego rozmawiało o problemach lokalnych społeczności.

11.05.2023 r. w „Starym Młynie” odbyło się spotkanie sołtysów z powiatu ostrowskiego. Organizatorem wydarzenia był poseł Daniel Milewski, zaś współorganizatorami wójtowie wszystkich gmin powiatu ostrowskiego.

📢 Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Maz. 28.04.2023. Zdjęcia 28 kwietnia 2023 uczniowie klas maturalnych w całej Polsce zakończyli edukację i pożegnali się ze swoimi szkołami. 📢 Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce. 28.04.2023. Zdjęcia Tuż po majówce zaczynają się matury. 28 kwietnia 2023 uczniowie klas maturalnych już oficjalnie pożegnali się ze swoimi szkołami. W Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce zakończenie roku szkolnego zorganizowano w szkolnej sali sportowej. 📢 Takie wazony i szkło jest drogie jak nigdy. Kryształy z PRL-u warte fortunę. Kolekcjonerzy zapłacą za nie majątek 27.03.2023 Piękne kryształy z okresu PRL-u cieszą się dużą popularnością wśród kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem, warto sprawdzić, ile kosztują szkła, wazony i talerze z tamtego okresu. Warto zauważyć, że ceny tych przedmiotów nigdy nie były tak wysokie jak teraz. Na portalu OLX.pl można znaleźć cenne szkła i naczynia z PRL-u. Warto zerknąć na półki w swoim domu, ponieważ takie przedmioty to prawdziwe skarby.

📢 Tak wygląda nowa "Korczakówka". Zobaczcie zdjęcia z remontu domu dla dzieci z Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce Trwa remont nowego domu dla dzieci z Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce. Niezmiernie cieszę się z tego przedsięwzięcia, ponieważ tworzymy domowe, bezpieczne warunki dla dzieci, które w swoim życiu przeszły już wiele - mówi prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. 📢 Ostrów Mazowiecka. Obchody 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Zdjęcia, 22.01.2023 W niedzielę, 22 stycznia w Ostrowi uroczyście obchodzono 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Uroczystości były zorganizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, miasto Ostrów Mazowiecka, gminę Ostrów Mazowiecka oraz 22. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie.

📢 Ostrołęka. Sylwester 2022 w Niebieskich Migdałach. 31.12.2022 W sylwestrową noc odwiedziliśmy salę bankietową Niebieskie Migdały. Dziękujemy za miłe przyjęcie.

📢 Ostrołęka. Zakończenie roku szkolnego w I LO. 24.06.2022 Uroczystości odbyły się tradycyjnie przed budynkiem szkoły. Uczniowie przygotowali zabawną część artystyczną. 📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat.

📢 Memy na Boże Narodzenie. Najlepsze śmieszne obrazki i zdjęcia na święta W Internecie czuć już magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie. 📢 Ksiądz Mirosław Teofilak - podejrzany o potrącenie nastolatki - przebywa w areszcie. Jest niewinny! - przekonuje brat księdza Tak mówi brat księdza Mirosława Teofilaka - podejrzanego o potrącenie nastolatki w Dudach Puszczańskich, gm. Łyse (zdarzenie z 28.02.2021). Ksiądz przebywa w areszcie. - On jest niewinny! - przekonuje brat księdza, Stanisław Teofilak. Ma też żal do prokuratury. Z jakiego powodu? I co na to prokuratura? Przeczytajcie w artykule.

📢 Boże Narodzenie 2020. Prawdopodobnie najbardziej rozświetlone świątecznie posesje znajdują się w Olszynach gm. Myszyniec. Zdjęcia, wideo Te dwie posesje stoją w niedużej odległości od siebie. Wieczorem rzucają się w oczy już z daleka. Są ozdobione tysiącami lampek. Do Świąt Bożego Narodzenia właściciele posesji przygotowują dekoracje nawet kilka miesięcy wcześniej, a montaż zaczynają w listopadzie.

📢 Ostrołęka. Otwarcie sklepów Rossmann, Textilmarket i Martes w nowym parku handlowym [ZDJĘCIA+WIDEO] W nowym parku handlowym w Ostrołęce - City Spot - otwarto we wtorek 12 grudnia trzy sklepy: Rossmann, Textilmarket i Martes.