Przegląd prasy 22.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przegląd Pieśni Biesiadnych w Troszynie. Był śpiew i wspólna integracja przy stole”?

Prasówka 22.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Przegląd Pieśni Biesiadnych w Troszynie. Był śpiew i wspólna integracja przy stole Koło Gospodyń Wiejskich Troszynianki z Troszyna zaprosiły na Przegląd Pieśni Biesiadnej. Była to okazja do wspólnej integracji: śpiewu, tańców i wspólnego spędzania czasu przy suto zastawionym stole. Zapraszamy do galerii zdjęć.

📢 Starlinki znów nad naszymi głowami. Widoczne będą od 21 października 2023 przez kilka kolejnych nocy Od soboty 21 października - godzina 19.10 - przez kilka kolejnych nocy na niebie znów będą widoczne starlinki. Umieszczone dziś na orbicie, utworzą ciasną formację, odbijających światło satelitów, które wzbudzają zainteresowanie obserwatorów nieba oraz przypadkowych przechodniów - napisał do naszej redakcji pan Zbyszek z nocneniebo.pl.

📢 Warsztaty szydełkowania w Bibliotece Pedagogicznej. Poprowadziła je Olena Konstantinowa Miłośnicy szydełkowania spotkali się w sobotę 21.10.2023 w Bibliotece Pedagogicznej na warsztatach, które poprowadziła Olena Konstantinova pochodząca z Ukrainy. Można też było zobaczyć prace artystki: lale, misie, zwierzątka wykonane na szydełku, ale też obrazy. Warsztaty nosiły nazwę "Tworzymy mimo wojny".

Prasówka 22.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pożar w Zastawiu, pow. ostrowski. Zapalił się budynek mieszkalny. Straty są duże W sobotę o godzinie 12:09 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Zastawie. W akcji uczestniczyli: OSP Brudki Stare, OSP Wąsewo, PSP JRG Ostrów Mazowiecka oraz policja. Straty są duże.

📢 Piknik sportowy dla dzieci w Lipnikach. Tak się bawiliście 21.10.2023 W sobotę 21.10.2023 w Zespole Szkół w Lipnikach odbyła się sportowa impreza skierowana do dzieci i ich rodzin. W programie były: konkurencje sportowe, animacje, gra terenowa. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobaczcie, co można było tu kupić w sobotę 21.10.2023 W sobotę 21.10.2023 odbył się ostatni w tym roku Pchli Targ. Można było kupić monety, obrazy, stary sprzęt rolniczy, zabawki, rękodzieło, wazony, porcelanowe figurki, rzeźby. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Marsz Różowej Wstążki w Ostrołęce. 21.10.2023 amazonki przemaszerowały przez miasto Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Co roku ostrołęckie Amazonki organizują marsz Różowej Wstążki. Panie wraz z młodzieżą z klasy promocji zdrowia przemaszerowali od pałacyku do sceny przy kupcu niosąc ze sobą transparenty oraz różowe baloniki i wstążki- symbole marszu. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tani weekend we Włoszech. 10 najtańszych miast Italii, które możecie zwiedzić za grosze. Nocleg dla dwojga nawet tylko 300 zł Włochy zachwycają o każdej porze roku, ale są takie okresy, kiedy zwiedzanie Italii jest wyjątkowo tanie. Taki okres zaraz się zacznie – właśnie wtedy najbardziej opłaca się zaplanować wycieczkę do Włoch! Wyszukaliśmy dla was 10 najtańszych włoskich miast i miasteczek na weekend czy nawet cały urlop jesienią i zimą. To zachwycające zakątki poza radem większości turystów, gdzie możecie wypocząć dosłownie za grosze, z weekendowym noclegiem w niezłym hotelu za ledwie 300 zł. 📢 Kiszenie kapusty w Aleksandrowie. 20.10.2023 na takie wydarzenie zaprosiło KGW "Ale Kurde Wianki" W piątkowe popołudnie 20 października 2023 na placu wiejskim w Aleksandrowie panie i panowie z KGW "Ale Kurde Wianki" kroili i szatkowali kapustę, przygotowując ją do kiszenia. A po pracy zasiedli przy ognisku. - Efekt dzisiejszych prac będzie można posmakować już 9 grudnia podczas "Wigilii na sportowo" - podali organizatorzy.

📢 Chmielewo. Kierowca jechał 103 km/h w terenie zabudowanym. Do zdarzenia doszło 19.10.2023 W Chmielewie ostrowscy policjanci z ruchu drogowego zatrzymali młodego kierowcę audi. 24-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego jechał przez obszar zabudowany z prędkością 103 km/h. 📢 Tragiczny wypadek w Gutach Małych. Śmierć poniósł 51-letni mieszkaniec powiatu makowskiego Policjanci makowskiej policji wyjaśniają przyczyny tragicznego w skutkach wypadku drogowego jaki miał miejsce w czwartek 19.10.2023 w Gutach Małych. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł 51 – letni mieszkaniec powiatu makowskiego. 📢 Taka będzie emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Złote i Srebrne Gody w gminie Rzekuń. Pary świętowały 50-lecie oraz 25-lecie pożycia małżeńskiego Małżeństwa z gminy Rzekuń, które przeżyły ze sobą 50 i 25 lat, świętowały jubileusze złotych i srebrnych godów. Uroczystość odbyła się we wtorek 17 października. 📢 Dzień Edukacji Narodowej w gminie Ostrów Mazowiecka. Święto odbyło się 18.10.2023 w Starym Lubiejewie W gminie Ostrów Mazowiecka Dzień Edukacji Narodowej odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lubiejewie. Wydarzenie to było połączone z uroczystym otwarciem szkoły po jej rozbudowie.

📢 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie zakończona. Szkoła ma nowoczesną salę gimnastyczną Po ok. 13 miesiącach prac budowlanych dobiegła końca przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Lubiejewie. Szkoła zyskała przede wszystkim salę gimnastyczną i 4 nowe sale dydaktyczne. Inwestycja kosztowała 8 mln 300 tys. zł.

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Ostrołęce. Nagrody dla nauczycieli i koncert w hali im. A. Gołasia, 16.10.2023 To już tradycja, że miasto z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych na koncert w hali. im. A. Gołasia.

📢 Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów ze szkół i placówek oświatowych z powiatu makowskiego W piątek 13.10.2023 w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzono najlepszych nauczycieli. 📢 Ostrołęka. Obchody Dnia Patrona miasta - Jana Pawła II: złożenie wieńców oraz uroczysta msza św. 16.10.2023 Urząd Miasta w Ostrołęce oraz parafia pw. św. Franciszka z Asyżu zaprosili na obchody Dnia Patrona Miasta Ostrołęki św. Jana Pawła II. Uroczystości odbyły się w poniedziałek 16.10.2023. 📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 Piknik sportowy dla dzieci w Lelisie. Impreza odbyła się w niedzielę 8 października 2023. Zdjęcia, wideo Impreza "Piknik sportowy dla dzieci" odbyła się w niedzielę 8 października 2023.

📢 Małe reaktory jądrowe – bezpieczne, stabilne i przyjazne środowisku Spółka ORLEN Synthos Green Energy jest na kolejnym etapie realizacji programu inwestycyjnego w małe reaktory modułowe – SMR. Celem jest budowa kilkudziesięciu takich jednostek w najbliższych latach. Dlaczego są one tak potrzebne? 📢 Ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Teraz są pełnoprawnymi uczniami! Ślubowanie odbyło się 5.10.2023 W czwartkowe popołudnie na hali ostrowskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. To bardzo ważny dzień dla całej szkoły, rodziców, a przede wszystkim dzieci - po pasowaniu stają się oni częścią wielkiej "szkolnej rodziny". 📢 Premier Mateusz Morawiecki w Krukach. Odwiedził Melvit, 4.10.2023 Wizyta w Krukach, w zakładzie Melvit to jeden z punktów dzisiejszej podróży Mateusza Morawieckiego. Wcześniej premier był w pow. płońskim i w Przasnyszu, a po spotkaniu w Melvicie pojechał do Zambrowa.

📢 Piknik sportowy dla dzieci w Kadzidle. 1.10.2023 zorganizowano grę terenową, konkurencje sportowe, gry i zabawy W niedzielę, 1 października na Orliku w Kadzidle zorganizowano piknik sportowy dla dzieci.

📢 Piaskowiec modrzak. Grzyb, który po dotknięciu robi się niebieski. Piaskowiec modrzak jest jadalny. Spotkaliście go? Piaskowiec modrzak to grzyb, który po dotknięciu natychmiast przybiera piękny, niebieski (modry) kolor. Właśnie ze względu na tę nietypową barwę nie wszyscy go zbierają. 📢 Nowi nauczyciele mianowani w powiecie ostrowskim i gminie Ostrów Mazowiecka. Zdjęcia Nowy rok szkolny to nie tylko wyzwania dla uczniów, ale także dla nauczycieli. Tradycyjnie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego wręczane są akty nadania na wyższe stopnie zawodowe. Nie inaczej było w Ostrowi Mazowieckiej. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrali nauczyciele szkół podległych staroście; analogiczną uroczystość zorganizowała też gmina Ostrów Mazowiecka. 📢 Przedszkole i żłobek w Kadzidle na finiszu. Zobaczcie jak wygląda budowa Zobaczcie relację zdjęciową z aktualnych prac przy budowie przedszkola i żłobka w Kadzidle. To duża inwestycja – warta prawie 18 milionów złotych.

📢 Bal studniówkowy ostrowskiego Kopernika, część 2. Zdjęcia Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne. 📢 Ostrołęka. Wręczenie odznaczeń państwowych. Uroczystość odbyła się w delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 18.11.2022 Uroczystość wręczenia w imieniu prezydenta RP Krzyży Zasługi odbyła się w piątek 18.11.2022 w delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 📢 Krasnosielc. Cmentarz we Wszystkich Świętych. 1.11.2022 We wtorek 1.11.2022 odwiedziliśmy nekropolię w Krasnosielcu. Groby przystrojone są kolorowymi kwiatami oraz zniczami. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Cmentarze w Ostrołęce tuż przed dniem Wszystkich Świętych. 30.10.2022. Zdjęcia Trwają przygotowania do dnia Wszystkich Świętych.

📢 Różan. Google Street View: sprawdź, czy oko kamery uchwyciło także ciebie. 25.01.2022 Google Street View pozwala zobaczyć z bliska zdjęcia niemalże wszystkich ulic umieszczonych na mapach. Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta, aktualizując bazę zdjęć. Znajdź siebie na zdjęciach z 2012, 2013 i 2017 roku. 📢 Cmentarz w Rzekuniu, w listopadzie 2021. Zdjęcia W październiku i listopadzie odwiedzamy nekropolie w regionie. Cmentarz parafialny w Rzekuniu utworzony został w połowie XIX wieku. Jest obiektem zabytkowym.

📢 Cmentarz w Makowie Mazowieckim tuż przed dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia Makowska nekropolia w niedzielne późne popołudnie i wieczór, 31 października 2021. 1 listopada 2021 msza św. na cmentarzu parafialnym o godz. 11.00; natomiast o 10.30 procesja po cmentarzu z litanią do Wszystkich Świętych.

📢 Ostrów Mazowiecka na starych fotografiach. Zobacz zdjęcia sprzed lat. Poznajesz te miejsca i tych ludzi? Zdjęcia Na Facebooku znajduje się profil OstrówMaz Historia, a tam mnóstwo historycznych zdjęć powiatu ostrowskiego. Przede wszystkim z Ostrowi, ale również z Broku, Andrzejewa, Poręby i Komorowa. Zobaczcie. 📢 Agromasz. Jubileusz 35-lecia firmy z koncertem zespołu Pectus [ZDJĘCIA] Agromasz. Rozpoczęli w 1984 roku, zatrudniając 6 pracowników. Dziś są świetnie prosperującą firmą, która działa w trzech branżach: rolniczej, budowlanej i deweloperskiej. W środę 25 września 2019 świętowali jubileusz 35-lecia.

📢 Radziecka łódź z 1944 roku wyłowiona z rzeki Narew pod Nowogrodem. Co jeszcze skrywa dno Narwi? Radziecka łódź przeprawowa z 1944 roku została wyłowiona z Narwi w okolicy Nowogrodu. To efekt kilkudniowych działań "Poszukiwaczy historii"- Polsat Play oraz Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej "Scubamaniak".

📢 Biel. Dożynki gminne, 31.08.2019. Szesnaste święto plonów w gm. Ostrów Mazowiecka. Korowód dożynkowy, stoły regionalne i zabawa do wieczora Biel. Dożynki gminne. Szesnasty raz, za każdym razem w innej wsi, odbywają się gminne święta plonów w gminie Ostrów Mazowiecka.

📢 Czterech kandydatów walczy o stanowisko wójta gminy Rząśnik! Dlaczego o to się starają i co chcą zrobić w gminie, gdy wygrają wybory?