Przegląd prasy 22.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przed miłośnikami twórczości Mieczysława Fogga wystąpił prawnuk artysty, który przybliżył wszystkim postać sławnego pradziadka. Ponadto, muzyk Michał Klociński wystąpił w koncercie pt. "Bo to się zwykle tak zaczyna...".

📢 Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Ostrołęce. Przedstawiono kandydatów do sejmu. 21 września 2023. Zdjęcia W czwartek 21 września 2023 – w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce – odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Genialna oprawa Legii Warszawa na meczu z Aston Villą. "Welcome To The Jungle". Anglików przywitał wielki goryl z czerwonymi oczami Ultrasi Legii Warszawa przedstawili kolejną oprawę, o której będzie się rozpisywać cały świat. Anglików z Aston Villi na meczu Ligi Konferencji powitał wielki goryl z tytułem utworu "Welcome To The Jungle" rockowej grupy Guns N’ Roses. Zobaczcie zdjęcia i nagrania z Łazienkowskiej.

📢 Zbierasz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz w drogiej willi. Zajrzyj do luksusowego domu piosenkarki. Zobacz wyjątkową rezydencję królowej piosenki Maryla Rodowicz mieszka w luksusowej rezydencji z przepięknym ogrodem nieopodal Warszawy. 100-letni dom królowej polskiej sceny muzycznej jest wart fortunę. Sprawdź, jak wygląda posiadłość Maryli Rodowicz i z kim uwielbia relaksować się na tarasie gwiazda. Zobacz, gdzie mieszka i odpoczywa po koncertach ukochana piosenkarka Polaków. 📢 8 najtańszych miast w Europie na weekend: najnowszy ranking. Tam noclegi i wyżywienie kosztują najmniej. 1. miejsce was zaskoczy Powstał nowy ranking najtańszych miast na świecie na city break, czyli krótkie weekendowe wypady na zwiedzanie i zabawę. To gotowa lista pomysłów na jesienne wycieczki za rozsądne pieniądze. Przekonajcie się, w których miastach Europy zapłacicie najmniej za nocleg, wyżywienie, alkohol czy transport. Na liście nie brakuje niespodzianek – na pewno nie zgadniecie, które miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu!

📢 Stylizacja paznokci do pracy powinna być uzależniona od zajmowanego stanowiska. Poznaj zasady paznokciowego dress code Paznokcie to ważny element kobiecego wizerunku. Dłonie powinny być zadbanie niezależnie od zajmowanego stanowiska w pracy. Jednak w wielu instytucjach państwowych i korporacjach istnieje coś takiego jak manicure biznesowy. Jednak paznokcie do pracy nie muszą być nudne. Wystarczy, że „służbowy” manicure będzie elegancki, subtelny, ale niepozbawiony fantazji. Zobacz, jakie zdobienia i wzorki mogą pojawić się na paznokciach. 📢 O „tradycjach od pokoleń” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Otwarcie wystawy na placu Bema. 21.09.2023 „Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce” to wystawa plenerowa, która została otwarta uroczyście na placu Bema w czwartek 21 września 2023.

📢 11 najbardziej niezwykłych zamków w Polsce: tajemnice, legendy, ciekawostki. Żółta dama, skarb Inków, tajemnicze podziemia i dziwne rekordy Polska jest pełna niezwykłych zamków, a niektóre są tak dziwne, że aż trudno uwierzyć w opowiadane o nich historie. Zebraliśmy dla was listę 11 najbardziej niezwykłych opowieści, tajemnic i ciekawostek związanych z polskimi zamkami od Bałtyku po podnóże Tatr. Który polski zamek wzorowany był na słynnym Tadż Mahal, gdzie grozi klątwa konia, co zostawił po sobie Kopernik w Olsztynie i czego szukał na Dolnym Śląsku ojciec nazistowskiego programu rakietowego? Poznajcie naszą listę TOP 11 tajemnic i ciekawostek polskich zamków.

📢 Katarzyna Skrzynecka to królowa metamorfoz. Aktorka często zmienia fryzury i może się pochwalić sporą utratą wagi Katarzyna Skrzynecka ze względu na swój zawód dosyć często zmienia swój wizerunek. Jej fani mogą podziwiać swoją ulubienicę w różnych kolorach włosów i strojach. Prywatnie artystka od lat wierna jest blond kosmykom, które stylizuje na wiele sposobów. Zrzuciła także kilkanaście zbędnych kilogramów. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat ta popularna prezenterka telewizyjna, aktorka i piosenkarka. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto: tutaj mieszkał, żył, bawił się i zginął. Miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Czapki damskie na jesień, które uzupełnią twoją stylizację. Zobacz modne nakrycia głowy i sprawdź, jakie kolory podkreślą kobiecą urodę Czapki damskie już od jakiegoś czasu to ważny element kobiecej garderoby. Zapewniają nie tylko komfort cieplny, ale są też ważną częścią kobiecego wizerunku. Jakie czapki są modne tej jesieni? Zobacz przegląd trendów na sezon 2023/2024 oraz kolory nakryć głowy, w których wyjątkowo korzystnie będą wyglądały pięćdziesięciolatki. 📢 11 najlepszych plaż w Europie na jesienny wypoczynek. Tam woda ma 24 stopnie nawet w październiku Wakacje się skończyły, a wy nadal marzycie o relaksującym wypoczynku na plaży i kąpielach w ciepłym morzu? Nie ma problemu – wyszukaliśmy dla Was 11 niesamowitych plaż Europy w sam raz na jesienny urlop. To idealne miejsca na wypoczynek solo, we dwoje lub z całą rodziną. Sprawdźcie, gdzie nawet w październiku woda ma aż 24 stopnie Celsjusza.

📢 Rok więzienia za kopnięcie kota. Zapadł wyrok w bulwersującej sprawie z Myszyńca O tej sprawie było głośno nie tylko w regionie. Wszystko działo się pod sklepem w Myszyńcu. Pewien mężczyzna ni stąd ni zowąd podszedł do siedzącego na parkingu kota i z całej siły go kopnął. Po czym spokojnie odjechał… 📢 Michał Fogg w Starej Elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej. Prawnuk Mieczysława Fogga opowie o sławnym artyście 21.09.2023 Każdy miłośnik twórczości Mieczysława Fogga powinien przyjść w czwartek, 21 września do Starej Elektrowni. Odbędzie się tu koncert Michała Klocińskiego pt. "Bo to się zwykle tak zaczyna..." oraz spotkanie z prawnukiem artysty, Michałem Foggiem. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 21.09.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Powiat ostrołęcki z flagą i herbem. Rada powiatu przyjęła stosowną uchwałę Powiat ostrołęcki nie miał do tej pory oficjalnej flagi ani herbu. To był chyba ostatni samorząd w regionie, który posługiwał się jedynie logo. Ta sytuacja się zmieniła. Rada powiatu przyjęła uchwałę o insygniach powiatu.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Wzorki na paznokcie, którym się nie oprzesz. Efekt tłuczonego szkła to najpopularniejsze zdobienie. Zobacz, jak go zrobić w domu Wzorki na paznokcie mogą mieć różne oblicze. Wystarczy kilka produktów, a wyczarujesz manicure, który będzie obiektem zazdrości koleżanek. Zobacz jedno z najmodniejszych zdobień w 2023 roku. Efekt tłuczonego szkła sprawi, że już nigdy nie będziesz chciała innej stylizacji. Zobacz, jak wykonać takie pazurki w domu. 📢 MEMY po wyborze Michała Probierza na selekcjonera reprezentacji Polski 21.09.2023 Michał Probierz, czyli polski Guariola" nowym selekcjonerem reprezentacji Polski! Internauci zalali sieć MEMAMI po wyborze nowego selekcjonera. Zobaczcie koniecznie! 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Te kwiaty są wieloletnie i bez problemu zniosą zimę. Zobacz, co posadzić, żeby nie martwić się, czy nie zmarzną! Nasze ogrody zdobią rośliny o różnych wymaganiach i odporności na mróz. Wiele z nich wymaga zabezpieczenia i odpowiedniej pielęgnacji przed zimą. Ale istnieją też kwiaty ogrodowe, które doskonale radzą sobie z mroźnym klimatem. Jeśli nie mamy czasu na prace w ogrodzie, warto sadzić właśnie te kwitnące gatunki. Polecamy najbardziej mrozoodporne kwiaty ozdobne do ogrodu. 📢 Taka ekranizacja Dragon Ball Z to spełnienie marzeń – postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tego gatunku. Rysunkowe wersje bohaterów zna każdy, jednak okazuje się, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo kochliwe i romantyczne. Zakochują się w mig! Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie, czy rodzice szukający imienia dla dziecka, zwracają uwagę na jego znaczenie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są kochliwe. Zobacz w naszej galerii imiona szybko zakochujących się osób! 📢 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce manifestowali 20.09.2023 na ulicy. Apelowali o bezpieczne poruszanie się po drogach Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce wzięli udział w happeningu dotyczącym bezpieczeństwa na drodze. Od lat organizuje go nauczycielka Agnieszka Kornaga- Bałdyga. Młodzi ludzie, z transparentami w rękach, apelowali o bezpieczne zachowania na drodze. Swoje hasła kierowali nie tylko do dorosłych, ale też do dzieci i młodzieży. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Które zawody cieszą się największym uznaniem Polaków? Lider nie zmienia się od lat! Zacięta walka o ostatnie miejsce na podium Jak wynika z najnowszego raportu PARP, w 2023 r., podobnie jak w latach ubiegłych, największym uznaniem społecznym cieszył się zawód strażaka oraz ratownika medycznego. Trzecie miejsce od lat jest obszarem rywalizacji między zawodem pielęgniarki i lekarza. Jak zauważono, ostatnie dwie pozycje w rankingu wymieniają między sobie influencerzy i youtuberzy. 📢 Tak mieszka Krzysztof Gojdź. Zobacz luksusowy apartament z widokiem na centrum. Tak wygląda mieszkanie ulubionego lekarza celebrytów Krzysztof Gojdź to znany lekarz medycyny estetycznej, który na co dzień jest bardzo zajętym człowiekiem. Z jego usług korzysta wiele znanych gwiazd. Chirurg celebrytów dużo czasu poświęca pracy za oceanem, ale w Polsce też uwił sobie komfortowe gniazdko. Zobacz, jak Krzysztof Gojdź urządził luksusowy apartament w centrum stolicy.

📢 Nowoczesny analizator trafił do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Służy do szybkiej diagnostyki chorobotwórczych bakterii oraz grzybów Nowoczesny analizator trafił do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Służy do szybkiej diagnostyki chorobotwórczych bakterii oraz grzybów. 📢 Skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo. Banany dostarczają energii, zapobiegają zaparciom a nawet pomagają schudnąć. Jakie są skutki jedzenia bananów? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy banany? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy.

📢 Te napoje warto pić na czczo. Pite rano podkręcą metabolizm i dodadzą energii na cały dzień. Czego nie powinno się pić na pusty żołądek? To, od czego rozpoczniemy rano dzień, ma ogromnie znaczenie zarówno dla naszego samopoczucia psychicznego, jak i dla funkcjonowania całego organizmu. Odpowiedni napój wypity na czczo, przed śniadaniem może dodać nam energii, usprawnić pracę jelit i przyśpieszyć metabolizm. Zobacz, co warto pić o poranku, a czego powinno się unikać.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Metalówka Cup - turniej piłkarski w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce odbył się 19.09.2023 To była 7. edycja Metalówka Cup – o puchar dyrektora ZSZ nr 1 w Ostrołęce. W turnieju rywalizowało sześć drużyn: ZSZ nr 1, ZSZ nr 2, ZSZ nr 3, ZSZ nr 4 oraz I LO i II LO w Ostrołęce. Zwyciężyli licealiści z "Norwida".

📢 Najmodniejsze jesienne dekoracje z wrzosów. Zdjęcia wyjątkowych ozdób na taras i balkon. Zobacz, jak pięknie ozdobić salon i sypialnię Dekoracyjne wrzosy w pięknych kolorach, które pojawiają się w ogrodach, sklepach i kwiaciarniach jesienią, mogą stanowić niezwykłą ozdobę tarasu, balkonu i domowego wnętrza. Zobacz, jak modnie udekorować dom wrzosami za grosze i zrobić błyskawiczną jesienną metamorfozę na czasie. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny, żeby tworzyły niepowtarzalny klimat. Polecamy piękne jesienne dekoracje.

📢 Tego nie rób podczas łóżkowych uniesień! Te zachowania zepsują całą przyjemność ze zbliżenia. Lepiej się ich wystrzegaj Intymność w związku to ważna i piękna część życia, która może przynieść wiele przyjemności i wzmocnić związek. Jednak istnieją pewne zachowania, które mogą zepsuć tę chwilę i sprawić, że partnerzy nie będą się czuć komfortowo. Czasami popełniamy je, nie zdając sobie sprawy z tego, że mogą być szkodliwe. Jeśli chcesz, by życie łóżkowe przynosiło wam obojgu satysfakcję, poznaj listę rzeczy, których lepiej unikać podczas zbliżeń.

📢 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie z certyfikatem „Szkół Przyjaciół Kopernika” 15 września 2023 r. podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Muzeum Okręgowym Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, w ramach sekcji młodzieżowej „Popularyzacja postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika w edukacji”, podsumowano trzy ogólnopolskie konkursy oświatowe: Projekt „Szkoła Przyjaciół Kopernika”, Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć dotyczących Mikołaja Kopernika oraz Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mikołaj Koperniku. Przedstawicielami szkoły była dyrektor Barbara Marianna Grabowska oraz wicedyrektor Aneta Kosek, które z rąk rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Andrzeja Sokali – odebrały zaszczytne wyróżnienie. 📢 Licytacje komornicze w regionie. Przeczytajcie co pójdzie pod młotek we wrześniu i październiku 2023 W galerii znajdziecie szczegóły licytacji. 📢 Najpiękniejsze wrzosowiska w Polsce – tam poczujecie się jak w bajce. Pomysły na jesienną wycieczkę Wraz z jesienią nadchodzą chłodniejsze dni i okazje do spacerów wśród kolorowych liści. Oprócz czerwieni, złota i pomarańczu ta pora roku naznaczona jest także różem i fioletem – kolorami kwitnącego wrzosu, który ozdabia tereny w różnych częściach świata. Nasz kraj nie jest wyjątkiem, dlatego przygotowaliśmy listę zawierającą najpiękniejsze wrzosowiska w Polsce – tam poczujecie się jak w bajce. Zobaczcie nasze pomysły na jesienną wycieczkę.

📢 Piknik rodzinny w Zakrzewie-Kopijkach. Piknik odbył się pod hasłem "ZintegrujMy się" 17.09.2023 W niedzielę, 17 września na boisku w Zakrzewie Kopijkach odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Zakrzewiacy”. Honorowy patronat nad imprezą objął poseł Daniel Milewski. 📢 Nie jedz tych ryb. Są niezdrowe, najbardziej chłoną toksyny - tych gatunków lepiej unikać Ryby to źródło wielu cennych dla zdrowia witamin i związków mineralnych. Niestety, spożywanie ryb może być bardzo niekorzystne dla zdrowia, bowiem w mięsie ryb kumulują się metale ciężkie i toksyny. Sprawdź, co szkodliwego dla ludzkiego organizmu znajduje się w mięsie ryb i jakich gatunków powinniśmy unikać, by nie narażać się na powikłania zdrowotne. 📢 Parafialny Festyn Rodzinny w Ostrowi Mazowieckiej. Festyn odbył się w ogrodach parafii Wniebowzięcia NMP 17.09.2023 W niedzielę, 17 września po mszy świętej dla dzieci, w ogrodach parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbył się Parafialny Festyn Rodzinny. Pogoda dopisała, a w ogrodzie pojawiło się bardzo dużo rodzin.

📢 Dożynki w Lipnikach, gm. Łyse. Dziękowali za plony Dożynki rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej. Następnie na placu przy kościele na wiernych z lipnickiej parafii czekało mnóstwo atrakcji: występy, smaczny poczęstunek, dmuchańce dla dzieci. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Jubileusz 75-lecia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 65 w Małkini Górnej. Uroczyste spotkanie odbyło się 16.09.2023 Koło PZW nr 65 w Małkini Górnej świętuje jubileusz. 16.09.2023 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkach Wielkich zarząd i członkowie Koła PZW nr 65 w Małkini Górnej wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 75-lecie działalności.

📢 Kurpiowskie Targi Rolnicze w Ostrołęce, 16.09.2023. Odbyły się po raz szesnasty W sobotę 16.09.2023 przy ul. Targowej odbyły się Kurpiowskie Targi Rolnicze. Było smacznie i z mnóstwem atrakcji. 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu. 📢 Uroczystość Złotych i Diamentowych Godów w Ostrowi Mazowieckiej W sali konferencyjnej Ratusza zorganizowana została uroczystość z okazji jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowało 36 par. 📢 Rocznica bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą. Uroczyste upamiętnienie z inscenizacją bitwy. 12.09.2023. Zdjęcia Po raz szósty w rocznicę bitwy na polu między Andrzejewem i Łętownicą przy kapliczce Franciszka Ościłowskiego - wotum wdzięczności za przetrwanie bitwy i wojny - odbyło się uroczyste upamiętnienie tego dramatycznego epizodu wojny obronnej 1939 roku.

📢 Święto Plonów w Baranowie. Tegoroczne dożynki obchodzono razem z 50-leciem gminy Baranowo. 10.09.2023. Zdjęcia Na dożynki gminne - formalnie obchodzone tu jako Święto Plonów - zaprosiła w niedzielę 10 września 2023 gmina Baranowo. 📢 Różański Piknik Militarny. Gwiazdami Róże Europy i Kobranocka. 9.09.2023. Zdjęcia To była już 12. edycja Różańskiego Pikniku Militarnego. Tradycyjnie spotkanie miłośników historii i różańskich fortyfikacji odbyło się w Forcie nr 1 w Różanie.