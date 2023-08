Przegląd prasy (22.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. mazowieckie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 22.08.2023”?

Prasówka 22.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. mazowieckie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 22.08.2023 Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (22.08.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga S8, S8 Nadarzyn - Kostowiec (433. km na odc. 6 km) czyszczenie dylatacji, wpustów, strefy przykrawężnikowej, lokalne wyłączenia asów ruchu.

📢 Brak prądu w warmińsko-mazurskim. Sprawdź gdzie 22.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie planowane są wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim (22.08)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew warmińsko-mazurskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Ranking zamożności samorządów pisma „Wspólnota”. Jak wypadła Ostrów i gminy powiatu ostrowskiego? Pismo „Wspólnota” – specjalizujące się w tematyce samorządowej – regularnie publikuje różnego rodzaju rankingi jednostek samorządu terytorialnego. W najnowszym zestawie je pod względem zamożności.

Prasówka 22.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koncert "Taraska akustycznie" w Broku. Paulina Tarasińska, zwyciężczyni "Szansy na Sukces" wystąpiła w Broku Koncert odbył się w porcie w Broku. Wokalistce akompaniował gitarzysta Bartek Jończyk.

📢 Dlaczego kobiety zdradzają? Zobacz 8 najczęstszych powodów niewierności wśród pań Zdrada w związku to dla wielu osób coś niewybaczalnego. Inaczej ją odbierają mężczyźni, a inaczej kobiety. Różnic między płcią żeńską i męską można również dopatrywać się w powodach niewierności. Jednak, aż tak bardzo się w tej materii nie różnimy. Oto 8 najczęstszych przyczyn niewierności pań!

📢 Wypadek w Nowej Wsi. Motocyklista wjechał w samochód osobowy. Do zdarzenia doszło 19.08.2023 Motocyklista podczas wyprzedzania doprowadził do zderzenia ze skodą. Kierowca motocykla był pod wpływem alkoholu. 📢 Wypadek na drodze krajowej K-62 w miejscowości Popowo-Letnisko, pow. wyszkowski Przyczyną zdarzenia było najechanie na tył poprzedzającego pojazdu. Jazda „na zderzaku”, to powszechne zjawisko i poważny błąd kierowców, który może mieć poważne konsekwencje. W tym przypadku trzy osoby trafiły do szpitala.

📢 Mielno. Piękna plaża nad Bałtykiem. Morze i jezioro Jamno. Wakacyjne kurorty Mielno, Mielenko, Unieście Mielno to jeden z najpopularniejszych letnich kurortów nad Morzem Bałtyckim. Co roku tę miejscowość słynącą z pięknych piaszczystych plaż odwiedzają tłumy turystów z całej Polski. Nie inaczej, mimo pandemii koronawirusa, jest w tym roku, o czym przekonują nasze zdjęcia. Plaża w Mielnie jest niesamowicie zatłoczona, głównie przez młode osoby i rodziny z dziećmi, ale nikomu to nie przeszkadza. Dla tych, którzy wolą jednak spokój i przestrzeń alternatywą są graniczące z Mielnem inne wakacyjne miejscowości: Unieście od wschodniej strony i Mielenko od zachodniej. Tam plaże, które uchodzą za najpiękniejsze w Polsce, są bardzo szerokie i nie tak zatłoczone, jak w Mielnie. Także jesienią turystów nie brakuje. Obejrzyj galerię.

📢 Android 14 już dostępny! Czy twój telefon dostanie aktualizację i nowe funkcje? Zobacz listę urządzeń i ważne informacje Android znajduje się na zdecydowanej większości smartfonów na rynku. Android 14 zbliża się wielkimi krokami do swojej ogólnodostępnej premiery. Wraz z nim pojawi się kilka rewolucyjnych funkcjonalności i poprawek, w tym takie oparte na sztucznej inteligencji. Pojawiają się także pierwsze wersje beta. Zobacz, co już wiemy o systemie Android 14 i jakie smartfony otrzymają aktualizację. 📢 Te osoby to straszne nerwusy. Jeśli spotkasz ludzi o takim imieniu, nie dziw się, że mogą wybuchnąć złością. Sprawdź! Nerwowy jak...? Da się określić nerwowego człowieka tylko po samym imieniu? Według ezoteryków właśnie imieniu można stwierdzić, czy dana osoba będzie spokojnym barankiem, czy może nerwowym szaleńcem. Jakie cechy imienia wpływają na to, że będziemy postrzegani jako nerwusy? Astrologowie odsyłają do znaczenia imion, a te nadawane już dzieciom zazwyczaj nie są przypadkowo. Sprawdź listę imion kobiet i mężczyzn, które mogą być nerwusami! Poznaj znaczenie swojego imienia.

📢 Rozbił samochód na drzewie i uciekł. Do zdarzenia doszło 20.08.2023 w Białobieli W niedzielę 20 sierpnia około godziny 14:00 do dyżurnego ostrołęckich policjantów wpłynęło zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego w Białobieli. Na miejsce skierowano policjantów z ostrołęckiej drogówki, którzy zastali zamknięty rozbity pojazd marki Ford Focus, natomiast kierowca oddalił się z miejsca. 📢 Te fryzury brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 21.08.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 21.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Czadoman gwiazdą Dni Kukurydzy 2023. Impreza odbyła się 19 - 20.08.2023 To były dwa dni pełne dobrej zabawy, sportowej rywalizacji i... dobrego jedzenia Tegoroczne Dni Kukurydzy zakończyły koncerty: Andrzeja Wojciechowskiego, gwiazdy wieczoru - Czadomana i zespołu Raider.

📢 MotoShow w Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie, 20.08.2023 To 6. edycja MotoShow. Na terenie Kurpiowskiej Krainy w Wykrocie można oglądać stare i nowe auta, są wyścigi wrak race, pokazu stuntu motocyklowego, loty helikopterem. Wszystko do godz. 18.00. 📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię. 📢 Myszyniec. Turniej piłki nożnej drużyn z rocznika 2014 i młodszych, 20.08.2023 Im upał niestraszny! W Myszyńcu rozpoczął się turniej piłkarski o puchar burmistrza miasta i gminy Myszyniec.

📢 14 najbardziej niesamowitych atrakcji w Bułgarii, które musicie zobaczyć. Malowidła z odchodów nietoperza, starożytny grobowiec i inne cuda Wakacje w Bułgarii mogą być pełne wrażeń – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać atrakcji. Wyszukaliśmy dla was 14 najciekawszych miejsc, od cudów przyrody po zabytki czterech kultur, które po prostu trzeba zobaczyć na urlopie w Bułgarii. Gdzie można oglądać malowidła wykonane za pomocą odchodów nietoperzy? Gdzie stoi najstarsze drzewo w kraju? Które miejsca wpisano na listę UNESCO? Zapraszamy do przewodnika po 14 najciekawszych miejscach w Bułgarii, których nie możecie przegapić. 📢 Stadion w Łysych oficjalnie otwarty. Było liczne grono polityków i Jerzy Engel – były selekcjoner reprezentacji Polski. 19.08.2023. Zdjęcia To było duże wydarzenie nie tylko dla środowiska sportowego, ale całej gminy Łyse. W Łysych w sobotę 19 sierpnia 2023 uroczyście otwarto nowy stadion.

📢 Mazopiknik w Brzózem Małym w powiecie makowskim. Zobaczcie co dzieje się nad zbiornikiem wodnym w Brzózem Małym. 19.08.2023. Zdjęcia To już 11. w tym sezonie Mazopiknik, czyli impreza plenerowa organizowana przez samorząd Mazowsza. W sobotę 19 sierpnia do wspólnej zabawy władze Mazowsza zaprosiły mieszkańców do miejscowości Brzóze Małe w powiecie makowskim. 📢 Wiejskie dzieci na starych fotografiach. Tak spędzały czas dziesiątki lat temu: pasły krowy, chodziły po drzewach [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Wiejskie dzieci wychowywane w ubiegłym stuleciu od najmłodszych lat miały wyznaczone zadania i obowiązki, którym musiały podołać. Był także czas na zabawę, choć ta miała znaczenie drugorzędne. Jak najmłodsi spędzali czas na wsi dziesiątki lat temu? Pasali krowy, wspinali się po drzewach, chodzili na sanki. Przejdź do galerii i zobacz archiwalne zdjęcia.

📢 Delegacja z Ostrowi Mazowieckiej we włoskim Brembate di Sopra. Podsumowanie partnerskiej wizyty. Zdjęcia Od 13 do 16 sierpnia przedstawiciele Ostrowi Mazowieckiej - burmistrz Jerzy Bauer i jego zastępca Daniel Choinka oraz tłumaczka Małgorzata Żyłowska gościli w Brembate di Sopra w Lombardii na północy Włoch - mieście partnerskim Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobacz, co można kupić 19.08.2023. Zdjęcia W godzinach 9.00-13.00, na targowisku miejskim przy ul. Zawadzkiego w Ostrołęce można kupić/sprzedać prawie wszystko: zabawki, książki, akcesoria i sprzęty domowe, różnorodne walory kolekcjonerskie i inne rzeczy... 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Oto najmodniejsze trendy na lato 2023. Odmładzające cięcia dla pań po 50. i 60-tce Fryzury dla dojrzałych kobiet wcale nie muszą być nudne. Takie cięcia mogą być wręcz ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na wiosnę na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Zakończenie roku żłobkowego w Surowem, 18.08.2023. Żegnaj żłobku! Idziemy do przedszkola! Zdjęcia z wydarzenia Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem funkcjonuje już 3 lata. Projekt „Pierwszy żłobek w gminie Czarnia” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Budowa nowych pomieszczeń przy budynku PSP w Surowem postępowała bardzo szybko. Żłobek miał ułatwić rodzicom małych dzieci powrót do aktywności zawodowej. Liczba dzieci w placówce systematycznie rośnie. W tym roku z opieki w gminnym żłobku korzystało 15 maluchów. W piątek 18 sierpnia 2023 w placówce odbyło się zakończenie roku żłobkowego.

📢 Ryszard Karwacki z Ostrołęki obchodził setne urodziny. Były kwiaty i życzenia 12 sierpnia Ryszard Karwacki z osiedla Stacja świętował wraz z rodziną swoje setne urodziny. W środę 16 sierpnia z najlepszymi życzeniami, bukietem kwiatów i nagrodą pieniężną od prezydenta Łukasza Kulika jubilata odwiedziły m.in. wiceprezydent Anna Gocłowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Hanna Kuć, a także kierownik ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Grabowski.

📢 Odpust św. Rocha w Kadzidle, 16.08.2023. Uroczysta msza z procesją, obrzęd obnoszenia wokół ołtarza wotywnych figur i święcenie zwierząt O godz. 11.00 w kadzidlańskim kościele odprawiona została msza święta odpustowa z procesją, było też święcenie wody przed kościołem i obrzęd ofiarny "obnoszenia wokół ołtarza wotywnych figur woskowych" (po każdej mszy świętej tego dnia).

📢 15 sierpnia 2023 w Małkini Górnej. Mieszkańcy uczcili potrójne święto. Zdjęcia, wideo 15 sierpnia to dzień szczególny – rocznica Bitwy Warszawskiej, święto Wojska Polskiego i święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 15 sierpnia 2023 r. władze gminy i mieszkańcy Małkini Górnej uczcili potrójne święto hołdem dla Marszałka Józefa Piłsudskiego i żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny oraz udziałem w uroczystej mszy św. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Wąsewie. 15.08.2023. Zdjęcia, wideo Mieszkańcy gminy Wąsewo dziękowali za plony podczas uroczystej mszy świętej. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na stadion, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku. 📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 Potańcówka na kurpiowską nutę w Myszyńcu. 14.08.2023 W poniedziałek 14 sierpnia Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu i burmistrz miasta i gminy Myszyniec zorganizowali potańcówkę kurpiowską.

📢 Rowerowy Etnotour Andrzejewo 2023. Rowerzyści odkrywali historię Kościoła na ziemi ostrowskiej. 13.08.2023 Po raz trzeci uczestnicy imprezy „Rowerowy Etnotour Andrzejewo 2023” wspólnie odkrywali materialne ślady dziedzictwa kulturowego w powiecie ostrowskim. 13 sierpnia 2023 parafia w Andrzejewie, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” zaprosili mieszkańców regionu na Rowerowy Etnotour na trasie Andrzejewo–Zaręby Kościelne–Złotoria–Jasienica-Andrzejewo. 📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Przasnyszem. Do tragedii doszło w niedzielę 13 sierpnia 2023. Zdjęcia Do tragedii doszło w niedzielę 13 sierpnia 2023 w Karwaczu pod Przasnyszem. Kierujący motocyklem nie przeżył zderzenia z autem osobowym. 📢 Niedziela na wsi w Czarni, 13.08.2023. Zdjęcia W niedzielę 13 sierpnia 2023 w Czarni odbywa się największa impreza kulturalna w gminie. Na placu obok kościoła parafialnego już od godziny 10.00 dużo się działo.

📢 Spotkanie sołtysów z powiatu ostrowskiego w Zarębach Kościelnych, 11.05.2023. Zdjęcia W Zarębach Kościelnych ponad 200 sołtysów z powiatu ostrowskiego rozmawiało o problemach lokalnych społeczności.

11.05.2023 r. w „Starym Młynie” odbyło się spotkanie sołtysów z powiatu ostrowskiego. Organizatorem wydarzenia był poseł Daniel Milewski, zaś współorganizatorami wójtowie wszystkich gmin powiatu ostrowskiego. 📢 ZSZ nr 2 w Ostrołęce. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023. 28.04.2023 W piątek 28.04.2023 uczniowie klas maturalnych pożegnali się ze swoimi szkołami. Przed nimi jeszcze najważniejsze - matury. Zobacz zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 📢 Jubileusz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni, 27.04.2023. Zdjęcia W czwartek 27 kwietnia 2023 w SOSZ-W w Czarni odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia powstania placówki. Przybyło na nią wielu znakomitych gości.

📢 Zmiany księży w diecezji łomżyńskiej. Gdzie odchodzą księża i kto przychodzi na ich miejsce W diecezji łomżyńskiej zaczęły się coroczne zmiany. Księża zmieniają parafie lub odchodzą do instytucji diecezjalnych. Nominacje otrzymali też neoprezbiterzy, czyli księża, wyświęceni w 2019 roku. W Osuchowej przestanie działać dom zakonny ojców redemptorystów.

📢 Ostrów Mazowiecka. Dzień Edukacji Narodowej: odznaczenia i nagrody dla najlepszych z subregionu [ZDJĘCIA, WIDEO] Do Ostrowi Mazowieckiej 11 października przyjechali nauczyciele i pracownicy oświaty z kilku okolicznych powiatów, aby z okazji Dnia Edukacji Narodowej odebrać odznaczenia i nagrody. Coroczną uroczystość zorganizowała ostrołęcka delegatura Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. 📢 Nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu w Przytułach Starych. Wręczano też odznaki [ZDJĘCIA+WIDEO] Zakład Karny w Przytułach Starych gościł w piątek 5 października wielu gości. Wszystko z powodu wyjątkowej uroczystości dla podostrołęckiego więzienia. 📢 Złote gody mieszkańców Ostrołęki [ZDJĘCIA] 50-lecie pożycia małżeńskiego to piękny jubileusz. Małżeństwa, które tę chwilę celebrują w 2017 roku, spotkały się w ostrołęckim Urzędzie Stanu Cywilnego na specjalnej uroczystości. Szanowni jubilaci otrzymali medale, kwiaty i mnóstwo gratulacji z okazji ich wielkiego szczęścia, jakim jest tak wieloletnia i prawdziwa miłość.

📢 Rekonstrukcja bitwy pod Sarnową Górą [ZDJĘCIA] Czterodniowa bitwa pod Sarnową Górą była jedną z ważniejszych potyczek wojny polsko-bolszewickiej na północnym Mazowszu. 📢 Studniówka 2016 Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej (ZDJĘCIA) Maturzyści bawili się w Sali Bankietowej „Maciejowa Chata” w Lubiejewie. Na studniówce „Rubinka” bawiło się ponad 500 osób – uczniów 12 ostatnich klas szkoły, ich partnerów, nauczycieli i rodziców. Do tańca przygrywał im DJ. Artur Samsel z Sadownego. To jedna z największych studniówek w regionie.

📢 Dożynki diecezjalne w Myszyńcu z udziałem biskupa Stepnowskiego (zdjęcia) Miejsce tegorocznych dożynek diecezjalnych wyznaczono w Myszyńcu. W południe odprawiona została uroczysta msza św., z udziałem ordynariusza łomżyńskiego ks. bpa Janusza Stepnowskiego. Wcześniej przed bazyliką pw. Przenajświętszej Trójcy ustawiły się delegacje z ponad 100 parafii. Każda z nich miała ze sobą wieniec i kosz z darami ziemi.

