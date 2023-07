Przegląd prasy (22.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 22.07.2023 w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 22.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 22.07.2023 w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Na których drogach w województwie warmińsko-mazurskim prowadzone są dzisiaj (22.07.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S51c, Olsztyn Pd- Ameryka (0. km na odc. 14,6 km) Lokalne utrudnienie w ruchu na S51c na jezdni lewej kierunek Olsztyn Pd i jezdni prawej kierunek Olsztynek Węzeł wschód, zajęcie pasa ruchu lewego i awaryjnego - koszenie pasa drogowego .

📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 22.07.2023 Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (22.07.2023) utrudnień? Pielgrzymka: droga S7, Kazun Nowy (331. km na odc. 0,4 km) . 📢 Czy będą braki prądu 22.07 w warmińsko-mazurskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Czy są planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 22.07? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 22.07. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Prasówka 22.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 22.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim (22.07)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew mazowieckim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe zdjęcia, poniżej link do galerii. 📢 Policjantka z Warszawy w jednym z ostrołęckich marketów przekleiła metki z cenami warzyw, aby zapłacić mniej. Została zatrzymana Policjantka z Warszawy robiąc zakupy w ostrołęckim markecie na wadze samoobsługowej zważyła warzywa oraz nakleiła oznaczenia zawierające wartość towaru oraz jego wagę. Naklejki z cenami nie odzwierciedlały prawidłowej ceny, jeden produkt miał błędną wagę. Następnie udała się do kas samoobsługowych, gdzie próbowała skanować zawartość swojego koszyka. Z uwagi na problemy z wagą produktów i nieprawidłowo naklejone naklejki z cenami, kobieta nie dokończyła transakcji. Problemy te zauważyła jedna z pracownic sklepu i wezwała policję. Znamy finał tej sprawy.

📢 Groźny wypadek na przejeździe kolejowym w Roszkowie (pow. raciborski). Samochód wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg! Dramatyczny poranek w powiecie raciborskim. Na jednym z przejazdów kolejowych doszło do fatalnego wypadku. Samochód, z nieznanych przyczyn, wjechał wprost pod rozpędzoną lokomotywę! Na miejscu tragedii pracują służby, a ruch pociągów jest mocno ograniczony. Konieczna była również interwencja LPR. 📢 Nawiedzone Zakopane: niepokojące miejsca i niesamowite opowieści z Tatr. Co przepowiedział czarownik, którą dolinę nawiedza widmo młyna? Zakopane to pełna życia i gwaru zimowa stolica Polski. Nie znaczy to jednak, że nie ma w niej miejsc, z którymi wiążą się dziwne i niepokojące historie. Zebraliśmy dla was listę 10 nawiedzonych, magicznych i niepokojących miejsc w Zakopanem, Tatrach i na całym Podhalu, w których włos może się zjeżyć na głowie. Jeśli lubicie zwiedzanie z dreszczykiem, sprawdźcie, jakie niesamowite opowieści wiążą się z Zakopanem, Doliną Kościeliską, Czerwonymi Wierchami i innymi popularnymi szlakami turystycznymi w Tatrach.

📢 Inwestycje w gminie Czarnia: nowy budynek biblioteki, drogi i boisko Centrum Czarni przypomina wielki plac budowy. Trwa przygotowywanie terenu pod przyszłe inwestycje. Wyburzane są stare budynki, m.in. była zlewnia mleka, budynek dawnego sklepu GS w Myszyńcu czy pamiętający przedwojenne czasy były budynek GOPS. W miejscowości gminnej oraz w sąsiednich wsiach realizowanych jest wiele inwestycji. 📢 Miodobranie 2023. Znamy program imprezy. Zobacz, jakie gwiazdy wystąpią w tym roku Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego przedstawiła oficjalny program 46. Miodobrania Kurpiowskiego, które odbędzie się 26-27 sierpnia 2023 r. 📢 Makowska straż pożarna dostała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Uroczyście przekazany został 21.07.2023 W piątek 21.07.2023 na placu przed komendą Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie nowego wozu strażackiego. Stary samochód natomiast został przekazany druhom- ochotnikom z OSP Chodkowo- Załogi.

📢 Popularne gry jako filmy z lat 80. oczami SI – Cyberpunk 2077, Elden Ring, Warhammer 40k i więcej. Takie produkcje byłyby hitami Niektóre narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są w stanie dostarczać nam m.in. imponujących obrazów i ukazywać niespotykane dotąd połączenia. Przykładem jest choćby to, jak według SI wyglądałyby słynne gry, gdyby zekranizowano je w latach 80. i efekt robi wrażenie. Na liście m.in. Cyberpunk 2077 i Elden Ring. To trzeba zobaczyć. 📢 Sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej robi furorę. Lniana kreacja jest idealna na upalne lato Lniana sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej stała się hitem sieci. Wykonanie z naturalnego materiału zapewnia komfort i wygodę. Jest zwiewna, a przy tym romantyczna, a w swojej prostocie po prostu piękna. Jej krój ukrywa ewentualne mankamenty sylwetki. Aktorka całość wystylizowała niezwykle gustownie.

📢 Psy do adopcji. Zobacz zdjęcia pupili. 21.07.2023 Pieski polecają się do adopcji. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką wolontariuszy ze Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Psiaki posiadają profilaktykę weterynaryjną ( szczepienia, książeczki zdrowia, profilaktykę p/ pasożytniczą, są po zabiegach kastracji -dorosłe ,zachipowane), potrafią chodzić na smyczy. Więcej informacji pod nr tel. 533 902 461. 📢 Nawiedzone miejsca na Pomorzu. Drzwi, których bał się cały Gdańsk, potwór z jeziora, mieszkanie mordercy i inne Na Pomorzu nie brak niepokojących miejsc, z którymi wiążą się historie o seansach spirytystycznych, tajemniczych organizacjach i potworach, czasem w ludzkiej skórze. Czy wiecie, które drzwi budziły grozę wśród mieszkańców Gdańska albo który szczeciński park był dawniej cmentarzem? Zapraszamy do galerii 8 najbardziej przerażających, nawiedzonych i paranormalnych miejsc nad Bałykiem, od Gdańska do Szczecina.

📢 Nowe PlayStation 5 wygląda obłędnie. Jak prezentuje się konsola? Zobacz PS5 inspirowane oczekiwaną grą PlayStation 5 otrzyma nową wersję kolorystyczną. Taką informację przekazało Sony przy okazji publikacji najnowszych materiałów z nadchodzącej gry Marvel's Spider-Man 2. Nowemu PS5 towarzyszyć będzie także specjalny, stylizowany kontroler, a całość prezentuje się bardzo interesująco. Zobacz, jak wygląda konsola. 📢 Zobacz, jakie emocje towarzyszą uczestnikom akcji Mistrzowie Urody w pierwszych dniach głosowania Akcja Mistrzowie Urody 2023 rozpoczęta! Na starcie głosowania nie brakowało emocji. Radość, duma i wdzięczność przejawiają się w treściach publikowanych w mediach społecznościowych. Internet zalała fala postów uczestników plebiscytu, a także ich klientów czy pracodawców. 📢 Imprezy w weekend 22.07-23.07 w powiatach: ostrołęckim i makowskim Największą imprezą będą Dni Różana, podczas których wystąpi m.in. Cleo, Kubańczyk, Mig, Defis, ale to nie wszystko. Sprawdź w naszej galerii.

📢 Dramat nauczycieli trwa także w wakacje. Niektórzy wciąż publikują nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek prześladują nauczycieli nawet w wakacje. Niektórzy nadal je publikują. Oto zdjęcia prac, które doprowadziły wielu belfrów do łez. Sprawdzanie ich oraz poprawianie było ich największą udręką. Aby poradzić sobie z tym problemem część nauczycieli zaczęło publikować w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie je na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć. 📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników.

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure [21.07.2023] Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 21.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Najpiękniejsze zamki Europy. Twierdza w kształcie okrętu, zamek inspirowany projektami Leonarda da Vinci i wiele innych niezwykłości Europa jest pełna zamków – to kamienni świadkowie minionych wieków. Turyści kochają zamki: wyglądają nadzwyczajnie, skrywają tajemnice i sekrety, pozwalają poznać życie dawnych królów i książąt, bywają nawiedzone. Wybraliśmy dla was 22 najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe zamki w całej Europie. Warto je odwiedzić choćby w czasie długiego weekendu, urlopu lub wakacji. Przekonajcie się, jakie cuda skrywają i dlaczego są tak wyjątkowe. 📢 Wakacje 2023 MEMY. Janusze na plaży oraz najlepsze sposoby na upały. Takie memy o wakacjach nad morzem na długo pozostają w pamięci Janusze plaży w tym roku wyjątkowo mocno działają na nerwy innym plażowiczom. Propagują nad morzem parawaning, który jest wyjątkowo irytujący. Zobaczcie także najgłupsze sposoby na upały, jakie udało się uchwicić Internautom. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć!

📢 Mazowieckie Obchody Święta Policji w Ostrołęce. Policyjny piknik z mnóstwem atrakcji. 20 lipca 2023. Zdjęcia W czwartek 20 lipca 2023 w Ostrołęce zorganizowano Mazowieckie Obchody Święta Policji. Po uroczystym apelu policja zaprosiła na rodzinny piknik. Było mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych. 📢 Stulatka w gminie Karniewo. Setne urodziny obchodziła Halina Oporska Pani Halina Oporska to mieszkanka wsi Wronowo. Obecnie mieszka u wnuczki w Zalesiu gmina Krasne, pow. przasnyski. Z okazji setnych urodzin, jubilatkę odwiedzili wójt gminy Karniewo Michał Wojciech Jasiński, przewodnicząca rady gminy Beata Jackowska i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mariola Boczkowska. 📢 ASF w powiecie makowskim. Od 20.07.2023 cztery gminy objęte strefą czerwoną W związku z wystąpieniem w lipcu na terenie powiatu makowskiego przypadku afrykańskiego pomoru świń (w gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną) oraz wielu przypadków wystąpienia ASF u dzików w lasach gm. Płoniawy-Bramura i Krasnosielc, od 20 lipca 2023 gminy Płoniawy-Bramura, Sypniewo, Krasnosielc i Czerwonka objęte są strefą czerwoną. Co to oznacza?

📢 Ile wynosi składka KRUS w III kwartale 2023 roku? Rolnik ubezpieczenie musi zapłacić sam. Kiedy mija termin? Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podaje wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników za trzeci kwartał 2023 roku. W poprzednim okresie wysokość składek wzrosła i obecnie trzeba zapłacić nawet 700 zł więcej niż na początku roku w przypadku największych gospodarstw z działalnością pozarolniczą. Sprawdź wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników, zanim zrobisz przelew. Przypominamy terminy opłacenia składek w KRUS. 📢 Elektrycy na fazie! Zobacz zbiór najśmieszniejszych fuszerek i bubli polskiego internetu. Zwarcia, iskrzenia i inne przygody Zwarcia, iskrzenia i... brak prądu. Przed wami elektrycy na fazie, czyli fachowcy bez grama wiedzy i talentu. Zobacz zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu w wykonaniu nieumiejętnych monterów instalacji elektrycznych. Takich fikołków ze strony "fachowców" jeszcze nie widziałeś. Nasza galeria zdjęć skrywa w sobie absolutne hity.

📢 Wiedźmin jako lalka Barbie? SI zmieniła Geralta i jego towarzyszy w kultowe lalki Sztuczna inteligencja zmieniła postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie. Wszystko z okazji premiery filmu aktorskiego o słynnych lalkach oraz nowego sezonu serialu Netflix. Pomysł nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami. 📢 EtnoWakacje 2023. Związek Kurpiów zaprosił dzieci na warsztaty. Trwają od 17 do 21 lipca 2023 w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle To drugi turnus ciekawych zajęć wakacyjnych. Pierwszy odbył się w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie (10-14.07.2023) 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 19.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię. 📢 Angelika Jurkowianiec na zdjęciach. Tak prezentuje się Miss Polski 2023 Angelika Jurkowianiec w niedzielę została wybrana Miss Polski 2023. W finale konkursu pokonała 32 kandydatki. Zobaczcie, jak na zdjęciach prezentuje się najpiękniejsza kobieta w Polsce!

📢 Budowa bloku komunalnego przy ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej na finiszu. Zdjęcia Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego poinformowało o stanie prac przy budowie bloku komunalnego w Ostrowi Mazowieckiej. Budowa powoli dobiega końca. Jej zakończenie planowane jest na koniec października 2023.

📢 Piknik w Kiełczewie. 15.07.2023 KGW Kiełczew przywitało lato i wakacje piknikiem z darami lasu. Zdjęcia „Biesiadowanie łączy pokolenia” – to hasło inspirowanej przyrodą doliny Bugu imprezy plenerowej zorganizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich Kiełczew. 15 lipca 2023 w Kiełczewie odbyła się całodniowa impreza z mnóstwem atrakcji dedykowanych wszystkim pokoleniom. 📢 Zderzenie dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu w Ostrowi Mazowieckiej. 17.07.2023 Do zdarzenia doszło w poniedziałek 17.07.2023 po godz. 6.00 na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Dubois. Zderzyły się dwa samochody osobowe. 📢 Pijany kierowca wjechał w przystanek autobusowy, złamał słup energetyczny i uszkodził dom! 15 lipca 2023 Trzy promile alkoholu w organizmie miał kierujący, który spowodował kolizję drogową. Nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad autem i uderzył w betonowy przystanek autobusowy, następnie słup energetyczny, który złamał się i uszkodził ogrodzenie posesji oraz dach domu – informuje Monika Winnik z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobaczcie, co oferowano 15.07.2023 Na pchlich targach można kupić przeróżne przedmioty - ceramikę, obrazy, aparaty, książki, rzeźby, obuwie, biżuterię... długo by wymieniać. Zobaczcie zresztą na zdjęciach, co oferowano 15 lipca 2023. 📢 Goście z Chicago z wizytą w Ostrowi Mazowieckiej. Helena Sołtys i Bernadetta Manturo to koordynatorki Przystanku Historia w Chicago Do Ostrowi Mazowieckiej z Chicago przyjechały Helena Sołtys i Bernadetta Manturo - koordynatorki Przystanku Historia w Chicago, działającego w ramach współpracy IPN oraz Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

📢 Żona i matka zginęła w wypadku. Rodzina z powiatu ostrowskiego potrzebuje pomocy, została utworzona zrzutka Mieszkanka Smolewa-Wsi w gminie Szulborze Wielkie zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło 16 czerwca 2023. Kobieta zostawiła męża i osierociła trójkę dzieci. Rodzina znalazła się w trudnej sytuacji. Można im pomóc za pośrednictwem popularnego serwisu zrzutka.pl.

📢 Zakończenie roku szkolnego w gminie Ostrów Mazowiecka. Nagrody i wyróżnienia 20.06.2023 We wtorek 20.06.2023 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy odbyła się uroczystość gminnego zakończenia roku szkolnego. Wójt Waldemar Brzostek podsumował mijający rok oraz wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023 dla najlepszych uczniów z terenu gminy Ostrów Mazowiecka.

📢 Festyn rodzinny w Zarębach Kościelnych. 18.06.2023. Zobaczcie zdjęcia Festyn rodzinny w Zarębach Kościelnych to okazja do zaprezentowania talentów mieszkańców gminy oraz do wspólnej zabawy. 📢 Ekologiczny Piknik Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej. 13.06.2023. Zdjęcia 13 czerwca 2023 w Małkini Górnej - przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej - odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Honorowy patronat nad piknikiem objęła Anna Moskwa - Minister Klimatu i Środowiska.

📢 Procesja Bożego Ciała z parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrołęce. 8.06.2023. Zdjęcia Procesja Bożego Ciała z ostrołęckiej fary wyruszyła po mszy świętej o godz. 11.30. Odwiedziła ołtarze przy ulicach Starego Miasta. 📢 POKAŻ TALENT! Głosowanie w wielkiej akcji odkrywania talentów rozpoczęte! Czekają nagrody! Głosowanie w konkursie Pokaż Talent! rozpoczęte. Zobacz kandydatów do nagród we wszystkich kategoriach plebiscytu. Na laureatów czekają występy lub prezentacje podczas wielkiej ogólnopolskiej gali w Teatrze Capitol w Warszawie i nagroda główna finansowa - 10 000 złotych. 📢 Linia do Chorzel. Wicepremier symbolicznie otworzył wyremontowaną linię kolejową. 2.06.2023 W piątek 2 czerwca 2023 na peronie w Ostrołęce odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia linii kolejowej do Chorzel. Wziął w niej udział między innymi wicepremier Henryk Kowalczyk, najważniejsza deklaracja padła z ust Ireneusza Merchela – prezesa spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

📢 Ostrołęka. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Nawiedzenia NMP, 20.05.2023 (godz. 10.00 i 12.00). Zdjęcia W niedzielę 20 maja 2023 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło w kościele farnym 71 dzieci (w dwóch turach).

📢 Ostrołęka. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. świętego Wojciecha, 14.05.2023. Zdjęcia W niedzielę 14 maja 2023 do sakramentu przystąpiło blisko 40 dzieci. 📢 Pogrzeb Adama Zagalskiego z Bełchatowa. Tłumy pożegnały tragicznie zmarłego motocyklistę Pogrzeb Adama Zagalskiego z Bełchatowa, który 1 maja zginął w wypadku motocyklowym z gminie Drużbice, odbył się w sobotę, 13 maja, w Zelowie. Był też przyjacielem zwierząt, autorem bloga "Podróż na cztery łapy". Dziś pożegnały go dziś tłumy - bliscy, przyjaciele, znajomi i motocykliści z całej Polski 📢 Śmieszne ogłoszenia o pracę. Memy o pracownikach i naszych szefach Wymagania niektórych pracowników przyprawiają o zawrót głowy. Inni dość swobodnie podchodzą do tematu ogłoszeń, co ma nieraz bardzo śmieszne konsekwencje. Internet komentuje to po swojemu.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS. Produkty spożywcze wycofane ze sklepów w kwietniu 2023 roku GIS alarmuje o wycofaniu ze sprzedaży kolejnych produktów, dostępnych w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć! 📢 Myszyniec. Rycerze Kolumba w akcji pomocy dla dzieci: z Ukrainy i Polski Rycerze Kolumba z Rady Lokalnej nr 14 566 w Myszyńcu kontynuują swoją działalność charytatywną. W styczniu wzięli udział w akcji „Kurtka dla dzieci ubogich”, którą koordynuje Rada Stanowa, czyli organ zarządzający strukturami lokalnymi. Wspomniana Rada Stanowa finansuje 80 proc. kosztów zakupu kurtek. Pozostałe 2 proc. pochodzi ze składek płaconych przez członków Rad Lokalnych. Rycerze Kolumba z Myszyńca kupili i rozdali 120 kurtek zimowych. Wręczono je m.in. uczniom ze szkół podstawowych w Łysych, Wykrocie i w Myszyńcu. 30 kurtek otrzymały dzieci ukraińskie przebywające na terenie gminy Myszyniec. Rycerze Kolumba odwiedzali także dzieci z ubogich rodzin w ich domach, bo nie wszyscy rzeczywiście potrzebujący zgłaszają się po pomoc. Koszt całego przedsięwzięcia to 13,2 tys. zł. Ale to nie jedyna akcja pomocowa zrealizowana w tym roku przez myszynieckich Rycerzy Kolumba.

📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne. 📢 Ostrołęka. Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego. 28.01.2023. Zdjęcia Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce swoją studniówkę zorganizowali w sobotę 28 stycznia 2023 w sali bankietowej

"Olimpia". 📢 Ostrołęka. Pogrzeb księdza Zygmunta Żukowskiego. 28.12.2022 Ksiądz infułat Zygmunt Żukowski zmarł w środę 21 grudnia 2022. Był wieloletnim proboszczem ostrołęckiej fary, kapelanem ostrołęckiej „Solidarności”. Miał 85 lat. Msza pogrzebowa odprawiona została 28 grudnia 2022 w kościele farnym. Ksiądz Żukowski pochowany został na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce.

📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody. 📢 Dni Różana 2022. Gwiazdą wieczoru był Czadoman. 17.07.2022 Dni Różana dobiegły końca. Na zakończenie dwudniowego święta miasta i gminy zaśpiewał Czadoman. 📢 Cmentarz parafialny w Sieluniu, powiat makowski. Zdjęcia z 22.03.2022 Nekropolię w Sieluniu odwiedziliśmy 22 marca 2022 roku. 📢 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie świętuje 70-lecie. Zdjęcia Samodzielny Oddział Topograficzno-Geodezyjny utworzony 15 listopada 1951 r. po dwóch latach przemianowano na 22. Samodzielny Oddział Geodezyjny i przeniesiono z Warszawy do Komorowa. Od 2004 roku jednostka w Komorowie funkcjonuje jako 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny.

📢 Ostrołęka. Mural przy ul. Piłsudskiego. Na jednym z bloków powstaje portret marszałka Józefa Piłsudskiego. 25.10.2021. Zdjęcia Mural powstaje na bloku przy ul. Psarskiego 18, ale najlepiej widać go od ulicy Piłsudskiego. Z jednej strony widać postać marszałka, obok natomiast znajduje się treść listu marszałka do Romana Dmowskiego, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Mural jest jeszcze niedokończony, przy bloku stoi rusztowanie, teren jest ogrodzony. Zobaczcie w naszej galerii jak obecnie wygląda mural. 📢 Ostrołęka. Święto 5 Pułku Ułanów Zasławskich. Uroczystości w Wojciechowicach. 19.09.2021. Zdjęcia To już w Ostrołęce tradycja.

📢 Powiatowe dożynki w Zuzeli [ZDJĘCIA] X Dożynki Powiatowe zorganizowano 27 sierpnia w Zuzeli. Połączono je z dożynkami parafialnymi.