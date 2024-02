Przegląd prasy 22.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 22.02.2024 w woj. mazowieckim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 22.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 22.02.2024 w woj. mazowieckim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (22.02.2024) utrudnień? Zderzenie się pojazdów w ruchu: droga S8, Mszczonów - Nadarzyn (434. km) Jezdnia zablokowana na czas wciagnia pojazdu na lawetę .

📢 Bolą cię plecy na dole, między łopatkami, a może po bokach? Nie smaruj się setny raz maścią. Sprawdź, co to oznacza i wylecz przyczynę Masz bóle pleców na dole, między łopatkami lub po bokach? Zamiast smarować się maścią na ból pleców lub łykać kolejną tabletkę przeciwbólową sprawdź, co może oznaczać ból w określonej części pleców i rozpoznaj, skąd się bierze. Dzięki prawidłowej diagnozie zaczniesz leczyć przyczynę, a nie tylko kamuflować skutki. Ignorowanie bólu pleców może doprowadzić do poważnych konsekwencji takich jak przepuklina kręgosłupa, a nawet rozwój raka.

📢 Trwa budowa nowego ośrodka zdrowia w Krasnosielcu przy Placu Kościelnym. Dawniej była tu apteka W nowym budynku, znajdzie się kilka gabinetów lekarskich, sala do rehabilitacji, nowa apteka oraz punkt stacjonowania karetki pogotowia.

Prasówka 22.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie żyje Tomasz Komenda. Niesłusznie skazany w więzieniu spędził 18 lat Nie żyje Tomasz Komenda. Mężczyzna zmarł w wieku 46 lat. Spędził on w więzieniu 18 za zbrodnie, których nie popełnił. Na wolność wyszedł w 2018 roku,

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Protest rolników w Ostrołęce: "Bez nas będziecie głodni, nadzy i trzeźwi" W środę 21.02.2024 w Ostrołęce odbył się strajk rolników. Podobnie jak za pierwszym razem, przemieszczali się oni ulicami: Warszawską, Mostową, Traugutta, alei Wojska Polskiego, Łomżyńską. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 21.02.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Śmiertelny wypadek w Troszynie. Policja szuka świadków potrącenia pieszego na ul. Polnej 6.02.2024 Policjanci z ostrołęckiego wydziału dochodzeniowo-śledczego pod nadzorem prokuratury prowadzą postępowanie dotyczące wypadku drogowego, do którego doszło 6 lutego około godziny 17 w Troszynie na ul. Polnej.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 21.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 21.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Zobacz w galerii, jak się urządził w lesie znany architekt. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Śmiech w szkole, czyli kiedy sprawdziany i klasówki stają się prawdziwym źródłem rozśmieszenia. Pamiętacie swoje wyczyny? 20.02.2024 W szkolnym świecie, gdzie nauka to poważna sprawa, czasem zdarzają się momenty, które rozśmieszają zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Śmieszne sprawdziany i zabawne komentarze nauczycieli stanowią kolorowy element szkolnej rzeczywistości. Te najciekawsze zobaczycie w naszej galerii. 📢 Niebezpieczny baton. Pod żadnym pozorem go nie jedz! Ostrzeżenie GIS o wycofaniu słodyczy ze sprzedaży Ten baton jest niebezpieczny szczególnie dla dzieci, a te kochają słodycze. Główny Inspektorat Sanitarny wydało ostrzeżenie o wycofaniu produktu znanej marki ze sklepów. Wskazano partie, które trzeba zniszczyć, bo spożywanie może mieć groźne konsekwencje. Zobacz szczegóły. 📢 Protest rolników. Będą utrudnienia w ruchu. Przygotowano objazdy W środę 21.02.2024 w godzinach 10.00-14.00 został zaplanowany protest rolników na terenie Ostrołęki. Z uwagi na dojazd osób protestujących utrudnienia mogą występować także na trasach dojazdowych z Myszyńca, Łomży i Różana. Policjanci przygotowali objazdy. Sprawdź.

📢 Natura poradzi sobie sama? Katastrofa w Czarnobylu dowodem na niezwykłą moc natury. Teren wokół reaktora stał się przystanią dla zwierząt Jeżeli wydaje się wam, że okolice elektrowni jądrowej w Czarnobylu to miejsce postapokaliptycznego pustkowia, możecie być mocno zaskoczeni. Dokładnie 37 lat lat po wybuchu jednego z reaktorów obiektu, który wywołał najgorszą awarię jądrową w historii ludzkości, nauka mówi nam, że życie w tych okolicach całkiem nie wymarło, a natura ma fantastyczną zdolność regeneracji i adaptacji. Sprawdzamy, jak zmieniły się okolice, w których nie mieszkają już ludzie, za to dzika przyroda ma się świetnie. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Rekordowy okoń? Złowisz go nawet zimą, dbaj jednak o bezpieczeństwo. Lód może się szybko zarwać Dreszczyk związany z łowieniem ryb można poczuć nie tylko latem. Wielu pasjonatów wędkarstwa zabiera sprzęt zimą i łowi, gdy tylko skuje lód. Nie straszne im mrozy, śniegi, a taka aura może być ciekawym tłem do czekania na okonie lub leszcze. Jak wygląda wędkarstwo podlodowe? O czym należy pamiętać? 📢 16 pięknych miejsc na Dolnym Śląsku. Niesamowite zdjęcia architektury, zabytków i cudów natury zachęcą was do wycieczek. Co warto zobaczyć? Ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku nigdy się nie kończą: atrakcje warte odwiedzenia można tu spotkać na każdym kroku. Każdy weekend przy dobrej pogodzie to znakomita okazja, by wybrać się na dłuższą wycieczkę po regionie i nacieszyć się jego pięknem. Jako inspirację przygotowaliśmy dla was galerię pięknych zdjęć, wykonanych przez fotografa Jana Kołkowskiego. Znajdziecie wśród nich niektóre zakątki znane i nieznane, które naprawdę warto odwiedzić tego lata w podróży po Dolnym Śląsku.

📢 Pijany kierowca wszczął awanturę na parkingu. Gorzko tego pożałuje, 19.02.2024 W poniedziałek 19.02.2024 kwadrans przed godziną 23.00 dyżurny ostrołęckiej policji został poinformowany o ujęciu przez świadków pijanego kierowcy na jednym z parkingów w Ostrołęce. 📢 Nietrzeźwy Białorusin kierował ciężarówką. Jazdę wężykiem zakończyła policja, która zatrzymała kierowcę do kontroli Policjantki z ruchu drogowego zatrzymały nietrzeźwego Białorusina kierującego ciężarówką. Z mężczyzną jechała trzeźwa żona będącą jego zmiennikiem na trasie 📢 Jak mieszka Katarzyna Pakosińska – nowa gwiazda „Pytania na śniadanie”? Katarzyna Pakosińska zadebiutowała we wtorek w „Pytaniu na śniadanie” u boku Piotra Wojdyły. Znana artystka kabaretowa po raz pierwszy w swojej karierze wcieliła się w rolę gospodyni śniadaniówki. Sprawdzamy, jak na co dzień mieszka Katarzyna Pakosińska z przystojnym gruzińskim księciem. Tak wygląda luksusowy dom z ogrodem nowej gwiazdy TVP 2 – zobacz galerię zdjęć!

📢 LEGO Cyberpunk 2077 – te projekty wyglądają znakomicie i odzwierciedlają marzenia fanów. Zobacz, a się przekonasz i ich zapragniesz To prawdziwa gratka dla fanów LEGO i gry Cyberpunk 2077, czyli zaskakujące projekty zestawów kultowych klocków inspirowane grą CD Projekt. Każdy z nich to potencjalne spełnienie marzeń niejednej osoby. Nie wierzycie? Przekonajcie się sami i zdecydujcie, który z wzorów klocków LEGO z Cyberpunk 2077 wygląda najlepiej. 📢 Jaki kamień szlachetny pasuje do twojego znaku zodiaku? Sprawdź to koniecznie, a zaznasz w życiu szczęścia i miłości Diamenty, szmaragdy, rubiny, opale to kamienie szlachetne, które chętnie są wykorzystywane przy produkcji biżuterii damskiej. Wiele osób wierzy, że mają magiczną moc i traktuje je jako życiowy amulet. Czy wiesz, jaki kamień jest przypisany właśnie tobie? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Sprawdź, który klejnot rządzi twoim znakiem zodiaku i dlaczego warto nosić go zawsze przy sobie.

📢 Producent Oleju Kujawskiego importował rzepak z Ukrainy? Firma odpowiada na zarzuty Apel o bojkot produktów marki Olej Kujawski krąży w sieci po tym, jak producent znanego oleju znalazł się na liście firm importujących z Ukrainy zboża i inne produkty. Producent wydał oświadczenie i odpiera zarzuty. Czy to wystarczy klientom? Czy bojkot jest słusznym posunięciem? Sprawdź, skąd pochodzi rzepak w Oleju Kujawskim. 📢 Park miejski w Ostrołęce zostanie zrewitalizowany. Zobaczcie, jak będzie wyglądał Prace związane z rewitalizacją parku miejskiego już trwają. Powstanie tu między innymi pumptrack i skatepark. 📢 Tajemnicze miasta w Rosji – do dziś pozostają zamknięte, w przeszłości dochodziło tam do zagadkowych wypadków... Tajemnicze miejsca wzbudzają ogromne zainteresowanie turystów z całego świata – niestety, odwiedzenie tych miast do dziś nie jest możliwe, co dodatkowo rozpala ciekawość fanów teorii spiskowych. Strzeżone bramy, przepustki, zakazy lotów... W dzisiejszych czasach brzmi jak science fiction? To rzeczywistość tysięcy mieszkańców kilkudziesięciu enigmatycznych zakątków Federacji Rosyjskiej. Co się w nich kryje?

📢 Gdzie na Mazowszu mieszkają single? W rankingu są miejscowości z naszego regionu W oparciu o Narodowy Spis Powszechny z 2021 roku powstała lista miast w Polsce z największym odsetkiem singielek i singli. Dotyczy ona osób w wieku 15 lat i więcej. Przyjrzeliśmy się sytuacji na Mazowszu. W których mazowieckich miastach mieszka najwięcej panien i kawalerów? Aby przejść do listy należy kliknąć w zdjęcie. 📢 Śmiertelny wypadek w m. Kaki-Mroczki. Zderzenie 3 pojazdów na DK57 w pow. przasnyskim W czwartek rano, 15 lutego około godziny 6:36 w miejscowości Kaki-Mroczki doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Na skutek zdarzenia śmierć na miejscu poniosła jedna osoba.

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI - Zgłoś kandydata do plebiscytu Kierowca Roku 2024! Możesz też zgłosić do nagrody firmę transportową Znasz dobrego kierowcę zawodowego, który z zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonuje swoją pracę? Albo firmę transportową, która jest dobrym pracodawcą, rozwija się i osiąga sukcesy w branży. Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie, który jest prowadzony w ramach akcji Mistrzowie Motoryzacji. Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody. W finale plebiscytu zwycięzca wśród kierowców będzie miał szansę na wygranie samochodu - Peugeota 208.

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI 2024 - ALE FURA! Prześlij zdjęcie swojego auta - może trafić na okładkę kalendarza i gazety To może być legendarny król polskich szos Maluch, kultowy Garbus na chodzie, albo równie dobrze całkiem nowe auto, stuningowane lub nie. Tworzymy wielką galerię samochodów z historią. Takich, z których ich właściciele są dumni i którymi chcą się pochwalić. Tytuł ALE FURA zostanie przyznany w głosowaniu przez naszych Czytelników, a na laureatów czekają nagrody. Zdjęcia 12 samochodów trafią na strony kalendarza.

📢 Wybory samorządowe 2024. Anna Truszkowska-Aptacy kandydatką na prezydenta Ostrołęki W poniedziałek 12.02.2024 KWW Ostrołęka na pokolenia przedstawił swojego kandydata na fotel prezydenta miasta. Konferencja prasowa odbyła się w budynku WSAP w Ostrołęce. 📢 Zapusty w gminie Sypniewo: konkurs kulinarny "Smaczny zapust na stole" i biesiada, 11.02.2024 Zapusty gminne odbyły się w Domu Ludowym w Gąsewie. Tradycyjnie zorganizowano konkurs kulinarny, do którego zgłosiło się 20 osób w czterech kategoriach. Oprócz konkursu odbył się także występ kabaretu Rozumisz, a impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem.

📢 Darcie pierza w Lelisie - 18. edycja regionalnego przeglądu widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów, 10.02.2024 Uczestników i gości przywitała Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, dyrektor Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie, przepraszając jednocześnie za trudniejsze niż zazwyczaj warunki. Budynek CK-BiS jest właśnie remontowany.

📢 Protest rolników z powiatu ostrowskiego. Protestowali 9.02.2024 na głównych ulicach Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 9 lutego ok. 140 rolników głównie z powiatu ostrowskiego przyjechało do Ostrowi swoimi ciągnikami, aby protestować przeciwko polityce Unii Europejskiej. Jedna grupa wjechała do miasta od strony Jasienicy, a druga od strony Wąsewa. 📢 Protest rolników 2024 w Ostrołęce. Rolnicy przemierzali trasę od ronda majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do alei Wojska Polskiego W piątek 9.02.2024 o godzinie 10:00 rozpoczął się ogólnopolski protest rolników. Dołączyli do niego rolnicy z powiatu ostrołęckiego, którzy poruszali się ciągnikami po drogach wylotowych miasta. Przemierzali trasę od ronda majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do alei Wojska Polskiego (do ronda 5 Pułku Ułanów Zasławskich).

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską.

📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali. 📢 Protest rolników, 24.01.2024. Ponad 160 ciągników na proteście rolników z powiatu makowskiego i przasnyskiego Do ogólnopolskiego protestu rolników, który odbył się w środę 24.01.2024 włączyli się także rolnicy z powiatu makowskiego i przasnyskiego. Wyruszyli trasą z lotniska w Sierakowie do Makowa Mazowieckiego jadąc drogą krajową nr 57 . W proteście uczestniczyło około 185 pojazdów: ciągników i samochodów osobowych.

📢 Bal ósmoklasisty w Różanie. Tak się bawiła młodzież 20.06.2023 Bal ósmoklasisty odbył się 20 czerwca w Szkole Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie. W balu wzięły udział trzy klasy ósme: 8a, 8b, 8c oraz klasa 7. Za organizację balu odpowiedzialni byli rodzice, którzy wraz z dziećmi zamienili salę gimnastyczną w salę balową. Nad oprawą muzyczną czuwał Dj DesPassato, a za fotografię Monika Orłowska. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 24.06.2023 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Susk Stary. Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów poległych w 1920 roku. 2.10.2022. Zdjęcia, wyniki Na starcie stanęło 182 biegaczy z różnych części Polski. W niedzielne przedpołudnie, 2 października 2022, mieli do pokonania 10-kilometrową trasę drogami gminy Rzekuń.

📢 Ostrołęka. Rozpoczęcie roku szkolnego w ogólniakach: I, II i III LO oraz II SLO, 1.09.2022. Zdjęcia Witamy na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 - to zdanie rozbrzmiewało 1 września 2022 we wszystkich szkołach.

📢 Kadzidło. Dzień Edukacji Narodowej w bibliotece. Lista nagrodzonych nauczycieli. Zdjęcia. 13.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej jest znakomitą okazją do podziękowań kierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników administracji, obsługi, ludzi dobrej woli wspierających oświatę, i wierzących w głęboki sens edukacji. W Kadzidle uroczyste spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowano w bibliotece.

