Przegląd prasy 22.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Żartownisie śmieją się z ferii zimowych. Zobaczcie najlepsze memy 22.01.2024”?

Prasówka 22.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Żartownisie śmieją się z ferii zimowych. Zobaczcie najlepsze memy 22.01.2024 Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Świerże-Leśniewek. Karetka jechała do pacjenta. Wypadła z drogi. Do zdarzenia doszło 21.01.2024 Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 stycznia tuż przed południem. Karetka otrzymała wezwanie do Świerży-Leśniewka.

Prasówka 22.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek w Królach Dużych. Kierowca osobówki nie wyhamował, wjechał w drugie auto. Do zdarzenia doszło 21.01.2024 Do zdarzenia w Królach Dużych doszło ok. godz. 13.00. Na szczęście żadnemu kierowcy nic się nie stało. 📢 Mieszkanie Macieja Zakościelnego w modnej dzielnic. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak styl pokochał Maciej Zakościelny Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia.

📢 Skarby UNESCO na Słowacji: poznaj wspaniałe zabytki i miejsca, którymi mogą pochwalić się nasi sąsiedzi Słowacja, ze względu na swoje położenie i malownicze widoki, od lat jest kierunkiem wycieczek wielu Polaków. Nasi sąsiedzi mogą pochwalić się nie tylko zapierającymi dech w piersiach górami – do tamtejszych skarbów należą też niesamowite zabytki i miejsca wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Czym się wyróżniają i gdzie ich szukać? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Z babcią nie ma żartów! Najlepsze MEMY na Dzień Babci i Dziadka. Twoja babcia by się uśmiała! Z kim jak z kim, ale z babcią i dziadkiem większość z nas ma jedynie miłe wspomnienia. Babcia zawsze miała czas, była bardziej cierpliwa niż rodzice a gotowane przez nią potrawy do dziś uznawane są przez nas za najlepsze i chętnie do niech wracamy. Dzień Babci i Dzień Dziadka, które obchodzimy odpowiednio 21 i 22 stycznia, to niepowtarzalna okazja by podziękować naszym dziadkom za wszystko. 📢 32. Finał WOŚP w pow. makowskim. Z Orkiestrą zagra Maków, Różan, Rzewnie, Młynarze i Sieluń Wolontariuszy kwestujących na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie można spotkać na ulicach Makowa, Różana, Rzewnia, Młynarzy i Sielunia. 📢 Prasówka 21.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ślisko na drogach! Na DK 53 między Dylewem a Łodziskami samochód wypadł z drogi 20.01.2024”?

📢 Ślisko na drogach! Na DK 53 między Dylewem a Łodziskami samochód wypadł z drogi 20.01.2024 Do zdarzenia doszło w sobotę, 20 stycznia. Na szczęście kobiecie kierującej autem nic się nie stało. 📢 Najlepsze życzenia na dzień babci i dzień dziadka. Piękne, krótkie, wesołe i zabawne wierszyki na ich święto. Gotowe do wysłania w 2024 roku Złóż życzenia na dzień babci i dziadka. Dzień babci przypada 21 stycznia, natomiast dzień dziadka dzień później - 22 stycznia. Zobacz i wyślij najpiękniejsze życzenia dla swojej babci i dziadka. W tym artykule znajdziecie najlepsze wzory życzeń i gotowe wierszyki do wysłania SMS, e-mailem lub messengerem.

📢 MEMY o śnieżycy w Polsce. Najlepsze śmieszne obrazki o ataku zimy. Śnieg pada i nas zasypuje, a internauci się śmieją Takiego ataku zimy nie było w Polsce od dawna. Śnieg pada bardzo intensywnie od rana i wcale nie ma zamiaru przestać. Choć sytuacja nie jest wesoła, bo śniegu przybywa i utrudnia on wszystkim życie, to są tacy, którzy potrafią obrócić to w żart. Zobaczcie najlepsze śmieszne memy o śnieżycy, jaka właśnie przechodzi nad Polską, a w szczególności w północno-wschodniej części. Jak myślicie, jaki region kraju jest ulubionym do szydery przez internautów? Przekonajcie się sami, oglądając śmieszne obrazki o zimie i śnieżycy! Zabawa gwarantowana i od razy zrobi się cieplej, wtedy żaden atak zimy nie jest straszny.

📢 Wygraj paliwo na cały rok w "NASZEJ LOTERII". Wyślij SMS i zagraj o kartę podarunkową Orlen o wartości 7200 zł! Czy choć raz, zajeżdżając na stację benzynową, pomyślałeś jakby było pięknie, gdyby nie trzeba było płacić za paliwo? No to… być może biorąc udział w kolejnej rundzie „Naszej Loterii” Twoje marzenie się spełni! Szczegóły poniżej

📢 Najlepsze kreacje minionego roku Agaty Kornhauser-Dudy. Te stylizacje są modne i ponadczasowe. Pięćdziesięciolatko zainspiruj się Miniony rok pod względem wizerunkowym był dla Agaty Kornhauser-Dudy przełomowy. Pierwsza dama postawiła zmienić fryzurę. Pożegnała swoje uczesanie i krótkie włosy na rzecz modnego krótkiego boba. Działo się również wiele w jej stylizacjach. Oto te, które z powodzeniem może założyć każda z was. 📢 Wezwała policję, bo mąż wywołał awanturę. Po przyjeździe służb stwierdziła, że wszystko jest w porządku Mieszkanka gm. Ostrów Mazowiecka zgłosiła awanturę wywołaną przez nietrzeźwego męża, jednak po przyjeździe policjantów stwierdziła, że wszystko jest w porządku. Teraz sama poniesie konsekwencje. 📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie zimowe Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, zimowe paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski 22 - 26.01.2024 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski 22.01. - 26.01.2024.

📢 Budżet miasta Ostrów Mazowiecka na 2024 rok. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane? Planowane dochody miasta na rok 2024 wyniosą 134 381 953,65 zł (dochody bieżące – ponad 108 mln, a majątkowe – ponad 26 mln). Wydatki to 157 411 854,68 zł, z czego wydatki bieżące to prawie 108 mln, a majątkowe – prawie 50 mln złotych. 📢 Paweł Niewiadomski kandydatem na prezydenta Ostrołęki. Start w wyborach oficjalnie ogłosił 18.01.2024 Paweł Niewiadomski jest adwokatem, radnym Rady Miasta Ostrołęki (od 2018 roku). Będzie się ubiegał o urząd prezydenta miasta z poparciem "Naszej Ostrołęki". Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024.

📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Poznaj 16 turystycznych skarbów UNESCO, które musisz odwiedzić choć raz w życiu. Zachwycają cały świat! Niby wiadomo, że Polska jest piękna, ale które miejsca są najpiękniejsze, najbardziej niezwykłe i wyjątkowe w skali całego świata? Eksperci ONZ nie mają wątpliwości i wyznaczyli na terenie naszego kraju 16 obszarów, stanowiących prawdziwe skarby ludzkości. Które miejsca, zabytki i pomniki przyrody znajdują się na polskiej liście UNESCO? Zapraszamy do galerii najpiękniejszych i unikatowych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu. 📢 Zakończono przetarg na drogę Ostrów Mazowiecka - Orło. Ofertę złożyły 4 przedsiębiorstwa Do przetargu stanęły 4 przedsiębiorstwa: SKANSKA S.A. z Warszawy, Abramss Sp. z o.o. z Warszawy, COLAS Polska Sp. z o.o. z Palędzia i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

📢 Zbliża się 32. Finał WOŚP. W Ostrowi Mazowieckiej trwa zbiórka fantów. Zobaczcie, co będzie można wylicytować Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28 stycznia. W tym roku orkiestra gra pod hasłem: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. W Ostrowi sztab będzie znajdował się w Miejskim Domu Kultury.

📢 Schronisko dla zwierząt w Kruszewie otrzymało pomoc z całej Polski. Po wsparciu zbiórki, ludzie obdarowują psy karmą To niesamowite, jak w kilka dni, a nawet kilka godzin można całkowicie odmienić czyjąś przyszłość. To, co dzieje się w tej chwili w schronisku Canis w Kruszewie, jest zasługą wielu ludzi zdeterminowanych, aby nieść pomoc zwierzętom: zaczynając od właścicielki schroniska, pracowników i wolontariuszy, poprzez Łukasza Litewkę, a na dobrych - często anonimowych - ludziach kończąc. Do schroniska Canis w Kruszewie w ostatnich dniach płynie wsparcie z całej Polski.

📢 Bug w Małkini pod kontrolą. 17.01.2024 po raz pierwszy od kilku dni poziom wody się obniżył. Wiele zależy od pogody W środę, po raz pierwszy od kilku dni, poziom wody w Bugu się obniżył. Co przyniosą najbliższe godziny? Wszystko zależy od pogody: jeśli utrzyma się mróz, sytuacja będzie stabilna. Ale jeśli nastąpi ocieplenie, lód zacznie się rozpuszczać, a poziom wody wzrośnie. 📢 Przestrzeń kobiet - pierwsze w tym cyklu spotkanie odbyło się 13.01.2024 w Hotelu Korona w Krukach Moc kobiet, wiara w ich siłę ducha i życiową energię były motywem wiodącym podczas pierwszego spotkania w cyklu „Przestrzeń kobiet”, zorganizowanego z inicjatywy Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, posłanki z Ostrołęki - pierwszej ostrołęckiej parlamentarzystki.

Na spotkanie przy kawie w Hotelu Korona w sobotni wieczór, 13 stycznia 2024, mimo paskudnej pogody, dotarło kilkadziesiąt pań zaproszonych przez organizatorów. Były to kobiety prowadzące własne firmy, liderki organizacji pozarządowych, kobiety próbujące rozwinąć biznes. Kobiety aktywne.

📢 Wysoki stan wody w Bugu. Woda zalała kilka dróg i posesji w gminie Małkinia Górna. 16.01.2024 ogłoszono stan alarmu przeciwpowodziowego Wysoki stan wody w rzece Bug spowodował miejscowe zalanie kilku dróg gminnych i podtopienia budynków w gminie Małkinia Górna. 16 stycznia 2024 ogłoszony został stan alarmu przeciwpowodziowego.

📢 Wypadek w Słoniawach. 16.01.2024 doszło do czołowego zderzenia osobówki z ciężarówką Do groźnie wyglądającego zdarzenie drogowego doszło 16 stycznia rano w Słoniawach, gm. Karniewo. Samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierujący osobówką został zabrany do szpitala. Policjanci apelują o ostrożność na drodze. 📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Młodzież bawiła się 13.01.2024 w sali "Jurkowscy" w Kosowie Lackim W minioną sobotę, 13 stycznia na balu studniówkowym bawili się maturzyści Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Bal odbył się w sali weselnej "Jurkowscy" w Kosowie Lackim.

📢 Łukasz Litewka i jego team ruszyli z pomocą Schronisku Canis w Kruszewie. W 7 godzin uzbierali ponad pół miliona złotych! 7 godzin - tyle wystarczyło, aby uzbierać ponad pół miliona złotych na remont Schroniska Canis w Kruszewie. Zbiórka nabrała rozpędu w niedzielę, 14 stycznia, po tym jak w Internecie nagłośnił ją Łukasz Litewka - radny z Sosnowca, poseł na Sejm obecnej kadencji oraz - i przede wszystkim - założyciel fundacji Team Litewka. 📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Studniówka I LO w Ostrołęce. Odbyła się 13.01.2024 w sali Olimpia w Krukach Uczniowie wraz z nauczycielami weszli do sali krokiem poloneza.

📢 Ostrołęka. Sylwester w sali bankietowej Alicja. Tak powitano Nowy Rok Część ostrołęczan witała Nowy Rok w sali bankietowej Alicja. Przy muzyce zespołu Arion goście bawili się do białego rana. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z imprezy. 📢 Złote gody w Troszynie. 29.12.2023 jubileusz małżeński świętowało 11 par Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego świętowano w piątek 29.12.2023. Seniorzy otrzymali medale, które wręczył, w imieniu prezydenta RP, wójt gminy. Były gratulacje, życzenia oraz toast. 📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 70 lat OSP Rząśnik, gm. Stary Lubotyń. Uroczystość była okazją do odznaczenia zasłużonych druhów Podczas uroczystości z okazji 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśniku odsłonięto pamiątkową tablicę na ścianie remizy oraz odznaczono zasłużonych druhów. A skoro urodziny, muszą być prezenty - OSP w Rząśniku otrzymała kilka cennych podarunków.

📢 Narodowe czytanie "Nad Niemnem" w Małkini Górnej. Akcja odbyła się 10.09.2023 przed Gminną Biblioteką Publiczną W Małkini Górnej Narodowe Czytanie odbyło się w niedzielę 10 września przed Gminną Biblioteką Publiczną. Scenografię uroczystości stanowiła kompozycja złożona z odpowiednio dobranych roślin, starych sieci rybackich i zabytkowej drewnianej łodzi. Na imprezę przybyło ponad 100 osób w różnym wieku. Niewątpliwie pozytywny wpływ na frekwencję miała osoba gościa specjalnego. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Małkini Górnej. Zobaczcie zdjęcia i wideo. Impreza odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2023 Dożynki to święto rolników, ale też sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas dożynek w Małkini Górnej dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę i dar chleba. 27 sierpnia 2023 r. na stadionie w Małkini Górnej odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne organizowane wspólnie przez wójta gminy Małkinia Górna Bożenę Kordek i proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej ks. kanonika Piotra Legackiego.

📢 Uczniowie Kopernika najlepsi w League of Legends! Pokonali młodzież z całej Polski i wygrali rozgrywki Predator Games. Co dalej? Predator Games 2023 to międzyszkolne rozgrywki esportowe, w których mogą wziąć udział uczniowie ze wszystkich szkół z całej Polski (a jest ich ponad 1000). Do rozgrywek zgłosili się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. I... okazało się, że są najlepsi!

📢 Takie wazony i szkło jest drogie jak nigdy. Kryształy z PRL-u warte fortunę. Kolekcjonerzy zapłacą za nie majątek 27.03.2023 Piękne kryształy z okresu PRL-u cieszą się dużą popularnością wśród kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem, warto sprawdzić, ile kosztują szkła, wazony i talerze z tamtego okresu. Warto zauważyć, że ceny tych przedmiotów nigdy nie były tak wysokie jak teraz. Na portalu OLX.pl można znaleźć cenne szkła i naczynia z PRL-u. Warto zerknąć na półki w swoim domu, ponieważ takie przedmioty to prawdziwe skarby.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka Zespołu Szkół im. ŻAK. 21.01.2023 Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 21.01.2023 swój bal mieli uczniowie makowskiego ŻAK-a. 📢 Lodowisko w Ostrołęce rusza 14.01.2023. Cennik, godziny otwarcia Ostrołęckie lodowisko rusza w sobotę 14.01.2023. Podobnie jak w ubiegłych latach- będzie się mieścić w namiocie przy ul. Witosa 1. 📢 Ostrołęka. Pogrzeb księdza Zygmunta Żukowskiego. 28.12.2022 Ksiądz infułat Zygmunt Żukowski zmarł w środę 21 grudnia 2022. Był wieloletnim proboszczem ostrołęckiej fary, kapelanem ostrołęckiej „Solidarności”. Miał 85 lat. Msza pogrzebowa odprawiona została 28 grudnia 2022 w kościele farnym. Ksiądz Żukowski pochowany został na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi. Do kupienia sprzęt, który przyda się w każdym warsztacie W niedawno ogłoszonych przetargach Agencji Mienia Wojskowego do kupienia jest wiele sprzętu, który może wciąż służyć nowym użytkownikom. Do kupienia są między innymi sprężarki, generatory prądu, spawarki, tokarki, wiertarki, szlifierki. 📢 Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce. Najlepsi uczniowie ze stypendiami od prezydenta. 28.09.2022. Zdjęcia To już 15. Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce. Najzdolniejszych uczniów nagrodzono w środę 28 września 2022 w hali im. Arkadiusza Gołasia. 📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom.

📢 Ostrów Mazowiecka na starych fotografiach. Zobacz zdjęcia sprzed lat. Poznajesz te miejsca i tych ludzi? Zdjęcia Na Facebooku znajduje się profil OstrówMaz Historia, a tam mnóstwo historycznych zdjęć powiatu ostrowskiego. Przede wszystkim z Ostrowi, ale również z Broku, Andrzejewa, Poręby i Komorowa. Zobaczcie. 📢 Rolnik szuka żony: Co słychać u Agnieszki i Roberta Filochowskich z drugiej edycji? Jak zmieniło się ich życie po programie? Rolnik szuka żony. Agnieszka i Robert Filochowscy tworzą udane małżeństwo, które swój początek miało na planie 2. edycji programu "Rolnik szuka żony". Mimo tego, że raczej nie pokazują się w mediach i chronią swoją prywatność, wciąż są jedną z ulubionych par widzów. Jak zmieniło się ich życie po programie?

📢 Ostrów Mazowiecka w oku kamery Google'a! Mieszkańcy Ostrowi na zdjęciach Google Street View. Sprawdź, czy uchwyciła cię kamera Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej w Google Street View. Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta, aktualizując bazę zdjęć. Kogo i co udało im się zarejestrować w Ostrowi Mazowieckiej? Zobaczcie, kogo obiektywy Google w Street View uchwyciły w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2012, 2013 i 2017.

📢 Studniówki 2019. Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce [ZDJĘCIA, WIDEO] Maturzyści z „metalówki” bawili się w sali bankietowej „Olimpia” w Krukach. 📢 Heterochromia: przyczyny, objawy, leczenie. Heterochromia oczu: choroba czy wyjątkowa uroda? Heterochromia to inaczej różnobarwność tęczówki. Niekiedy traktowana jak choroba, wada, innym razem jak szczególny element urody. Heterochromia u zwierząt jest często spotykana u psów rasy husky. Jakie są przyczyn, objawy i leczenie? Wszystko, co musisz wiedzieć o heterochromii oczu.

📢 Studniówka II SLO im. Halika w Ostrołęce 2018 [ZDJĘCIA+WIDEO] W sali bankietowej Alicja bawiły się na studniówce klasy maturalne II SLO im. T. Halika w Ostrołęce. W ich sobotnim (13 stycznia) balu wzięło udział ok. 120 osób. 📢 VI Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim (zdjęcia) Około 250 osób wzięło udział w VI Zjeździe Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. Nie zabrakło przemówień, wspomnień i wzruszeń.

