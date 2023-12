Przegląd prasy 21.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grzegorz Braun wywołał skandal. Internauci podsumowali zachowanie posła Konfederacji. Zobacz najlepsze memy o Grzegorzu Braunie ”?

Prasówka 21.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Grzegorz Braun wywołał skandal. Internauci podsumowali zachowanie posła Konfederacji. Zobacz najlepsze memy o Grzegorzu Braunie Skandaliczne zachowanie posła Konfederacji wywołało w Polsce i na świecie ogromne poruszenie. Co na to Internet? W swoim stylu powstały memy o tym haniebnym zdarzeniu. Zobacz memy o Grzegorzu Braunie...

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [21.12.2023] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Wigilia mieszkańców gminy Czerwin, 20.12.2023 Spotkanie wigilijne mieszkańców gminy Czerwin zorganizowane zostało po raz pierwszy. Odbyło się na placu Tysiąclecia (przy siedzibie urzędu gminy i GOK), pod hasłem "Bądźmy wszyscy razem". O godz. 16.00 kolędą przywitała uczestników spotkania młodzież.

Prasówka 21.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Policyjny pościg w Małkini Górnej. Pasażer uciekł z samochodu, który został zatrzymany do kontroli Policjanci z posterunku w Małkini chcieli zatrzymać samochód do kontroli. Zanim jednak peugeot się zatrzymał, od strony pasażera wysiadł mężczyzna i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg. 📢 Tak mieszka Kayah we Włoszech. Zobacz jej wymarzony azyl w mieście na wodzie. Podłoga i sufit ze szkła – tak pięknie urządziła dom Kayah Kayah mieszka w wyjątkowym miejscu. Gwiazda kocha podróże i poznawanie nowych zakątków świata. Jakiś czas temu Kayah była właścicielką mieszkania w Rio de Janeiro, ale ostatnio malownicze Włochy są jej szczególnie bliskie. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował w wyjątkowy apartament w sercu miasta. Zobacz, jak się urządziła piosenkarka w domu w Wenecji. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego domu Kayah.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Horoskop roczny na 2024 dla Skorpionów. Jaką przyszłość widzą dla Ciebie gwiazdy? Horoskop roczny na 2024 dla Skorpionów może odkryć wiele kart. Warto sprawdzić, jak może wyglądać przyszłość i co czeka Skorpionów w nadchodzącym roku. Czy będzie to nowa praca, miłość lub fortuna? Jaki plan przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Czego możesz się spodziewać już w pierwszych miesiącach 2024 roku? Dowiesz się tego z wielkiego horoskopu rocznego dla Skorpionów

📢 Katarzyna Napiórkowska – zawodniczka Lekkoatletycznego Klubu Sportowego w Makowie Mazowieckim - nagrodzona przez władze gminy Rzewnie Wójt gminy Rzewnie Wiesław Chrzanowski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Napiórkowskim, wyróżnili Katarzynę Napiórkowską – zawodniczkę Lekkoatletycznego Klubu Sportowego w Makowie Mazowieckim, mieszkankę gminy Rzewnie. To nagroda za wysokie osiągnięcia sportowe na Mistrzostwach Europy w biegach przełajowych w kategorii U20 na dystansie 5 km oraz za całokształt dokonań w dziedzinie sportu. 📢 Jasełka „Dzisiaj w Betlejem” w "Kolorowej Szkole" Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ostrołęce 19.12.2023 We wtorek, 19 grudnia odbyła się wyjątkowa uroczystość dla całej społeczności "Kolorowej Szkoły" Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce – jasełka „Dzisiaj w Betlejem”. 📢 Oto 10 najgorszych gier 2023 roku. Jakie tytuły okazały się tragiczne? Zobacz gry z najniższymi ocenami w serwisie Metacritic Co roku wybierane są najlepsze gry, które zachwyciły graczy w mijających 12 miesiącach. Jednak jak to zawsze bywa, są i takie pozycje, które wyjątkowo zawiodły fanów i okazały się kompletną klapą. Serwis Metacritic, który agreguje oceny zarówno ze strony prasy, jak i graczy, opublikował listę 10 najgorszych gier 2023 roku. Zobacz „wyróżnione” tytuły.

📢 Girlanda świąteczna to najpiękniejsza ozdoba na Boże Narodzenie 2023. Piękne stroiki świąteczne na kominek, schody i okna – galeria zdjęć Girlandy świąteczne to piękna dekoracja okna, komody, kominka czy balustrady schodowej. Ta modna bożonarodzeniowa ozdoba króluje w wielu domach w okresie świąt. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jaką girlandę świąteczną wybrać na Boże Narodzenie 2023.

📢 Jasełka bożonarodzeniowe w "Promyczkach". Dzieci wraz z rodzicami wystawiły świąteczne przedstawienie 18.12.2023 W przedszkolu niepublicznym ,,Promyczki" wystawiono jasełka bożonarodzeniowe pt. "Książę Pokoju". W tym roku udział w przedstawieniu wzięła cała kadra pedagogiczna na czele z dyrektor Magdaleną Nitkowską. 📢 Spotkanie wigilijne Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 20.12.2023 Spotkanie odbyło się 20 grudnia w małej sali kinowej. Był program artystyczny, życzenia, wigilijny poczęstunek i dzielenie się opłatkiem.

📢 Spotkanie wigilijne seniorów i osób samotnych w Czarni, 20.12.2023 Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia we współpracy z Klubami Senior+ w Czarni i w Długiem przygotowało spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych. Miejscem uroczystości była remiza OSP w Czarni. 📢 Wigilia Miejska w Makowie Mazowieckiem. Wspólne kolędowanie odbyło się w Miejskim Domu Kultury 19.12.2023 Początkowo miejska wigilia miała odbyć się na rynku w Makowie, ale ze względu na deszczową pogodę, wydarzenie przeniesiono do sali Miejskiego Domu Kultury. 📢 Dla tych gwiazd to będą smutne święta Bożego Narodzenia. Celebryci, którzy w tym roku stracili bliskich Święta Bożego Narodzenia to czas dla wielu niezwykle ważny. Poza wymiarem religijnym znaczenie ma również możliwość na spędzenie tych dni w gronie najbliższych nam osób, rodziny lub przyjaciół. Nie dla wszystkich jednak jest to radosny okres. W te dni wyjątkowo doskwiera nam brak tych, którzy odeszli. Zobacz, jacy celebryci w tym roku musieli zmierzyć się ze stratą.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Pożar zbiorników z paliwem na ul. Ostrowskiej w Ostrołęce. Dym jest widoczny niemal nad całym miastem 20.12.2023 Do pożaru przy ul. Ostrowskiej doszło w środę w godzinach porannych, 20 grudnia. Kłęby dymu były widoczne nad większością miasta.

Te rośliny są idealne do ciemnego pokoju. Zobacz 15 najładniejszych kwiatów, które nie potrzebują dużo światła Kwiaty doniczkowe potrzebują światła, ale ich zapotrzebowanie na nie zależy od gatunku. Dlatego, jeśli szukamy roślin do ciemnego pokoju, gdzie dociera niewiele słońca, nie jesteśmy na straconej pozycji. Jest sporo atrakcyjnych roślin, które poradzą sobie w cieniu. Polecamy 15 ładnych i łatwych w uprawie kwiatów do ciemnego pokoju.

📢 Doroczne nagrody starosty ostrołęckiego wręczone podczas sesji rady powiatu 19.12.2023 We wtorek 19.12.2023 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych odbyła się sesja rady powiatu. Na początku wręczono okolicznościowe i doroczne nagrody starosty ostrołęckiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za szczególne osiągnięcia sportowe.

📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znaleźć największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje. 📢 9 znaków, że partner jest tym jedynym. Jak rozpoznać prawdziwą miłość? Poznaj te zasady Spotykacie się od pewnego czasu, on wydaje się być sympatycznym mężczyzną, ma cechy, które cenisz, dogadujecie się, ale nie jesteś pewna, czy to ten jedyny i czy warto inwestować w tę znajomość czas? A może jesteś w długoletnim związku, ale z jakichś powodów w twojej głowie pojawiły się wątpliwości? Podpowiadamy, jak upewnić się, że jesteś w związku z tym jedynym.

📢 Te filmy na VOD w 2023 podobały się w Polsce najbardziej – oglądałeś wszystkie? Sprawdź Serwisy streamingowe są obecnie ogromnie popularne, w tym także w Polsce. Co jednak najchętniej oglądali nasi rodzący w 2023 roku? Sprawdź i zobacz, czy też oglądałeś te wszystkie tytuły. Może to przy tym wskazówka, czym warto się zainteresować? 📢 Wypadek na S8. Nastolatek wjechał volkswagenem w bmw. Był pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło 15.12.2023 Do wypadku z udziałem nietrzeźwego mieszkańca pow. wyszkowskiego doszło na drodze S8, na obwodnicy miasta.

📢 Mężczyzna rozebrał się podczas wideo czatu. Okazało się, że kobieta wszystko nagrała i zaczęła go szantażować Do ostrołęckiej komendy policji zgłosił się mężczyzna, który był szantażowany przez kobietę poznaną w Internecie. Prze nową znajomość stracił 10 tys. zł.

📢 Świdośliwa pięknie kwitnie, ale ma też jadalne owoce. To drzewko nie jest jeszcze popularne, lecz warto na nie postawić. Jak je uprawiać? Świdośliwy to krzewy lub nieduże drzewka, które wyglądają pięknie, ale są nie tylko ozdobne. Wczesnym latem dostarczają smacznych i zdrowych owoców, które nieco przypominają borówki amerykańskie. Ponadto świdośliwy pięknie kwitną wiosną, a jesienią przybierają dekoracyjne barwy. Sprawdź, jak uprawiać to nietypowe drzewko owocowe i ozdobne. 📢 Masowe kontrole w domach w całym kraju. Można zapłacić nawet 50 000 zł kary. Trwa sprawdzanie szamb i przydomowych oczyszczalni Właśnie ruszyła kontrola szamb w całej Polsce. Jest się czego obawiać, bo za nieprawidłowości możemy zapłacić wysokie kary. Warto więc jak najszybciej zadziałać i już teraz sprawdzić, czy mamy w domu aktualną umowę. Zobacz, czy uda ci się uniknąć gigantycznego mandatu. Sprawdź, komu grozi 50 tysięcy grzywny za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zbiorników bezodpływowych.

📢 Wakacje last minute w styczniu 2024: TOP 11 najtańszych kierunków. Nawet niecały 1000 zł za tydzień wypoczynku w słońcu! Szukacie ofert tanich wakacji w styczniu 2024 na przyjemny początek nowego roku? Wyszukaliśmy dla was 11 absolutnie najtańszych kierunków na urlop last minute w przyszłym miesiącu. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne: wszystkie oferty w naszym rankingu kosztują poniżej 2 tys. zł, a zwycięzca oferuje tydzień relaksu w słońcu za niecały 1000 zł! W tych miejscach naprawdę wypoczniecie za grosze, i to z all inclusive!

📢 Mężczyzna znęcał się nad swoją żoną. Okazało się, że znęcał się nad nią również jej syn. Obaj zostali zatrzymani przez policję Dwóm mieszkańcom gminy Rząśnik grozi do 5 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad żoną i matką. Mąż ofiary został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a wobec syna ofiary prokurator zastosował dozór policyjny, zakaz zbliżania i kontaktowania się z matką oraz nakaz opuszczenia rodzinnego domu.

📢 Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Ostrowi Mazowieckiej za nami. Był też jarmark bożonarodzeniowy Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęło się o godz. 15:00 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ale jeszcze przed przybyciem Mikołaja rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy.

📢 Spotkanie opłatkowe mieszkańców gminy Lelis. 17.12.2023 było wspólne kolędowanie i pyszne wigilijne potrawy W niedzielę 17.12.2023 w Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie odbyło się spotkanie opłatkowe. Było wspólne kolędowanie, łamanie się opłatkiem oraz pyszne potrawy wigilijne. 📢 Czarnieński Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się 17.12.2023 Pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Czarni odbył się 5 lat temu. W tym roku zorganizowano czwartą edycję imprezy (jeden jarmark nie odbył się że względu na ograniczenia związane z pandemią). W niedzielę 17 grudnia 2023 remiza OSP w Czarni tętniła życiem już od godzin przedpołudniowych.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Łysych. Po raz trzeci tuż przed świętami mieszkańcy gminy spotkali się, aby kupić rękodzieło i obejrzeć występy W niedzielę 17.12.2023 w budynku GOKSiR w Łysych odbył się jarmark bożonarodzeniowy, na którym można było kupić rękodzieło, ale też zobaczyć występy dzieci i młodzieży. 📢 Najlepsze zdjęcia z fotopułapek, a na nich... wilki, dziki, łosie! Tego nie zobaczysz z autostrady Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć.

📢 "Bieg po choinkę" w Orle. W szóstej edycji biegu wzięło udział prawie 70 osób. Bieg odbył się 17.12.2023 Uczestnicy biegu zebrali się na leśnym parkingu w Orle. Każdy, kto dotarł na metę otrzymał pamiątkowy medal. Dodatkowo wszystkie dzieci oraz 15 najszybszych biegaczy i 5 najszybszych chodziarzy z kat. nordic walking, otrzymało świąteczne drzewko - świerk.

📢 Gminny Wieczór Wigilijny w Małkini Górnej z koncertem Rafała Brzozowskiego, 16.12.2023 Ze sceny popłynęły świąteczne pieśni w trzech językach, a świąteczny klimat podkreślały ozdoby i stroiki do nabycia na kiermaszu.

📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Pierwszy polski elektryczny van powstał w Makowie Mazowieckim. Wyprodukowała go firma Autobox We wtorek, 5 grudnia w zakładzie produkcyjnym w Makowie Mazowieckim odbyła się prezentacja pierwszego polskiego elektrycznego vana firmy Autobox, należącej do Grupy Zasada. 📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy trwa w Ostrołęce od 6 do 10.12.2023. Zobaczcie, co tu można kupić Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się w Ostrołęce po raz pierwszy. Na Starym Mieście ustawione zostały stragany, także tutaj odbywa się wiele wydarzeń - m.in. warsztaty, występy artystyczne. Warto tu zajrzeć.

📢 25-lecie powiatu ostrołęckiego. 24.11.2023, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, wręczono medale i odznaczenia Z okazji jubileuszu powiatu ostrołęckiego odbyła się uroczysta sesja rady powiatu. Uroczystości miały miejsce 24 listopada w Ostrołęckim Centrum Kultury. Zaprezentowano symbole i insygnia powiatu, wręczono medale i odznaczenia. 📢 Premier Mateusz Morawiecki w Krukach. Odwiedził Melvit, 4.10.2023 Wizyta w Krukach, w zakładzie Melvit to jeden z punktów dzisiejszej podróży Mateusza Morawieckiego. Wcześniej premier był w pow. płońskim i w Przasnyszu, a po spotkaniu w Melvicie pojechał do Zambrowa.

📢 Wigilia Miejska w Makowie Mazowieckim. Mieszkańcy spotkali się na Rynku Miejskim w czwartek 15.12.2022. Zdjęcia Na Miejską Wigilię miasto zaprosiło mieszkańców w czwartek 15 grudnia 2022. 📢 Prezydent Duda w Ostrowi. Otwarcie Muzeum Dom Rodziny Pileckich odbyło się 2.11.2022. Wziął w nim udział Andrzej Duda W środę, 2 listopada odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. O godz. 12.00 odbyła się część oficjalna, w której wziął udział prezydent RP Andrzej Duda, a na godz. 18.00 zaplanowano wernisaż wystawy „O Marii i Witoldzie Pileckich” i otwarcie muzeum dla mieszkańców miasta.

📢 Ostrów. Wypadek na Broniewskiego. 13.03.2022 samochód uderzył w słup przy skrzyżowaniu Broniewskiego i Parkowej. Zdjęcia Do wypadku doszło w niedzielny ranek, 13 marca. Samochód osobowy wjechał w słup stojący tuż za skrzyżowaniem ul. Broniewskiego i Parkowej.

📢 Mistrzowie Agro 2020. Poznaj kandydatów z naszego regionu i głosuj! Zdjęcia Powoli dobiega końca pierwszy etap głosowania na Sołtysa Roku, Rolnika Roku oraz Koło Gospodyń Wiejskich Roku. Zobaczcie kandydatów z powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego.