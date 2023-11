Przegląd prasy (21.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pożar samochodu na drodze ekspresowej S61 Ostrów Maz. - Łomża. Do pożaru doszło 19.11.2023”?

Prasówka 21.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pożar samochodu na drodze ekspresowej S61 Ostrów Maz. - Łomża. Do pożaru doszło 19.11.2023 O pożarze poinformowali strażacy z OSP KSRG Stary Lubotyń. Samochód spłonął doszczętnie.

📢 Kierowca pługopiaskarki zatrzymany w miejscowości Nasierowo-Dziurawieniec. Był pijany, zasnął za kierownicą 18.11.2023 Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał mieszkańca pow. makowskiego, który kierował pługopiaskarką będąc pod wpływem alkoholu. Ponadto okazało się, że mężczyzna posiada środki odurzające, nie ma prawa jazdy wymaganego dla pojazdu, którym kierował i jest poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia do odbycia kary pozbawienia wolności. 📢 Najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na weekend. 23 pełne uroku miejscowości, w których odpoczniecie od hałasu i zgiełku Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend czy rodzinną wycieczkę, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

Prasówka 21.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Niesamowite wsie Pomorza. Poznaj perły, które zobaczysz w tych niewielkich miejscowościach Pomorze to region chętnie odwiedzany przez turystów o każdej porze roku. Amatorzy kąpieli słonecznych wypoczywają latem na piaszczystych plażach, inni z kolei – preferują spokojny urlop bez tłumów, o które trudno jesienią i zimą. Odkryj wspaniałe i mało znane zakątki woj. pomorskiego. Nawet niewielkie miejscowości skrywają tam prawdziwe cuda! 📢 Ranking Samorządów 2023. Zobaczcie, gdzie uplasowały się gminy pow. ostrowskiego. Boguty-Pianki - bardzo wysoko Ranking Samorządów 2023 to zestawienie, w którym najlepiej oceniane są gminy stawiające na zrównoważony rozwój. Zobaczcie, jak uplasowały się gminy pow. ostrowskiego. 📢 Kobieta wsiadła z dzieckiem do samochodu, którym kierował pijany mężczyzna W miniony piątek 17.11.2023 dzielnicowy z Ostrołęki zauważył na osiedlu Centrum renault, którego kierowca popełnił wykroczenie. Mundurowy postanowił zatrzymać auto i kierowcę poddać kontroli. Szybko okazało się, że to była bardzo dobra decyzja.

📢 Taka będzie waloryzacja emerytur. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej 614. Pijany kierowca zakończył jazdę w rowie Do zdarzenia doszło w poniedziałek 20.11.2023 na drodze wojewódzkiej 614 w miejscowości Surowe. Kierowca zjechał z drogi do rowu. Okazało się, że był pijany.

📢 Najpiękniejszy wieniec adwentowy na grudzień 2023 Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika. 📢 Krótkie paznokcie są wygodne i mogą być efektowne. Zobacz, jaki kolor lakieru i zdobienia będą dla nich najlepsze. Garść inspiracji Krótkie paznokcie są modne! Wpisują się w tegoroczne trendy, które stawiają na naturalność i minimalizm. Obawiasz się, że taka długość nie pozwoli ci stworzyć zjawiskowego manicure? Jesteś w błędzie. Dowodem na to są zebrane w galerii inspiracje. Niektóre z nich powalają! 📢 Chciał uniknąć zderzenia ze zwierzęciem- uderzył w drzewo Kierowca samochodu osobowego zakończył jazdę na drzewie. Twierdzi, że na jezdnię wybiegło mu dzikie zwierzę.

📢 Stolik kawowy do małego salony. Zobacz, jaki mebel sprawdzi się w niedużym wnętrzu. Te stoliki są zachwycające – galeria zdjęć Szukasz modnego stolika kawowego do małego salonu, który nie zagraci niedużego wnętrza? Koniecznie sprawdź przed zakupem, które modele są idealne do niewielkiego pokoju. Zobacz w galerii, jaki stolik kawowy będzie najlepszy do małego salonu. Te modne stoliki są teraz najchętniej wybierane przez projektantów wnętrz. 📢 Ranny puszczyk ocalony przez leśników. Ptak został znaleziony w Cierpiętach, gm. Baranowo Wycieńczony puszczyk zwyczajny Strix aluco będący najprawdopodobniej ofiarą kolizji drogowej został odnaleziony na poboczu ruchliwej drogi w Cierpiętach. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 20.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Oto najbardziej oryginalne tablice rejestracyjne na polskich drogach. Te zaskakujące napisy zatrzymują wzrok kierowców NOWE ZDJĘCIA Indywidualne tablice rejestracyjne to gratka dla kierowców, którzy chcą wyróżnić się z tłumu. Nie wszystko jednak można "napisać" na tzw. blachach. Pomysł musi być zaakceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Grzybobranie 2023 - gra terenowa w Białobieli, 18.11.2023 18 listopada 2023 roku w Białobieli odbyło się czwarte Grzybobranie organizowane przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. W tym w postaci gry terenowej. 📢 Ceremonia przyjęcia nowego brata w szeregi Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II w sanktuarium pw. św. Antoniego w Ostrołęce, 18.11.2023 W sobotę, 18 listopada 2023 r. podczas mszy świętej kończącej peregrynację obrazu Matki Bożej Łaskawej odbyła się ceremonia inwestytury (włączenia) nowego brata w szeregi Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II.

📢 Poszukiwania 41-letniej mieszkanki Gleby w gm. Kadzidło zakończone 19.11.2023 Ostrołęccy policjanci 17.11.2023 otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 41-letniej mieszkanki m. Gleba. W akcję poszukiwawczą zaangażowali się także strażacy: zawodowi i ochotnicy oraz Grupa Ratownicza Nadzieja. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Bieg urodzinowy LKS Kurpie na Luzie. Tak 19.11.2023 klub z gminy Lelis świętuje pierwszą rocznicę powstania Właśnie mija rok, kiedy razem jako LKS – Kurpie na Luzie stawialiśmy pierwsze kroki na bieżni (tudzież w lesie). Później wspólne starty, medale, nierzadko podium rzecz jasna… tylko rok, a już jest co wspominać. Miło nam poinformować, że z tej okazji organizujemy nasze pierwsze urodziny - napisali w mediach społecznościowych członkowie klubu, zapraszając na świętowanie. 📢 Wypadek w Czerwinie, 18.11.2023. Auto wpadło do rowu Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie, 18 listopada 2023. Jakie są jego okoliczności? 📢 Walny Zjazd Towarzystwa Kurpiowskiego "Strzelec" w Czarni, 18.11.2023 Towarzystwo Kurpiowskie "Strzelec" jest największą i najstarszą organizacją społeczno-kulturalną w gminie Czarnia. Do stowarzyszenia należy około 100 członków indywidualnych oraz jeden członek zbiorowy - Kurpiowski Zespół Folklorystyczny "Carniacy". Tradycyjnie pod koniec roku organizacja przygotowuje zjazd, który jest podsumowaniem jej działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W zjeździe uczestniczą nie tylko członkowie stowarzyszenia, lecz także zaproszeni goście.

📢 Złote gody w Ugniewie. Małżeństwa z gm. Ostrów Mazowiecka zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 18.11.2023 Prezydent RP przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 24 parom z terenu gminy Ostrów Mazowiecka. Ponadto, w uroczystości w Ugniewie wzięły udział 2 pary, które świętowały diamentowe gody - 60. rocznicę ślubu. 📢 Uroczyste oddanie do użytku wyremontowanej drogi wojewódzkiej nr 647 w gminie Łyse, 18.11.2023. Zdjęcia, wideo Nowa nawierzchnia, pobocza i zjazdy do nieruchomości, a także poprawione odwodnienie – to efekty remontu drogi wojewódzkiej nr 647 w gminie Łyse. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zmodernizowano 11-kilometrowy odcinek od miejscowości Dęby do granicy województwa. Inwestycja kosztowała ponad 25,3 mln złotych. Wstęgę przecięto w sobotę 18 listopada 2023.

📢 Koncert charytatywny w Goworowie. Odbył się w świetlicy OSP 17.11.2023 Był to drugi koncert charytatywny zorganizowany przez goworowski klub wolontariusza. Tym razem zbierane były pieniądze na Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

📢 Tak mieszka Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Popularny komik uwielbia luksusowe auta Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń. 📢 Spotkanie z Czesławą Kaczyńską w Muzeum Kultury Kurpiowskiej i promocja drugiej części książki o twórczyni ludowej z Dylewa, 17.11.2023 Czesława Kaczyńska to jedna z najbardziej znanych i cenionych twórczyń ludowych Kurpiowszczyzny. Znana jest głównie z tworzenia wycinanek, ale zajmuje się także koronkarstwem, wykonuje kwiaty z bibuły, tradycyjne palmy kurpiowskie, pieczywo obrzędowe. W piątek 17.11.2023 można było porozmawiać z twórczynią podczas spotkania w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

W Muzeum Kultury Kurpiowskiej odbyła się promocja drugiej części książki „Czesława Kaczyńska - Życie i twórczość”, której wydawcą jest Związek Kurpiów. Po oficjalnej części spotkania pani Czesława Kaczyńska przeprowadziła warsztaty wycinankarskie.

📢 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przepytali 17.11.2023 ostrołęczan W ramach XIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce przygotowali zadania matematyczne i odpytali z tabliczki mnożenia ostrołęczan. Odwiedzili między innymi Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe. 📢 Nie tylko Orla Perć – poznaj najtrudniejsze szlaki w polskich górach. Gdzie należy uważać podczas wyprawy? Góry – choć piękne – mogą być bardzo niebezpieczne i zdradliwe, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do wędrówki. Za najtrudniejsze pasmo górskie w Polsce uważa się Tatry, chociaż istnieje wiele innych ścieżek o dużym stopniu trudności. Zobaczcie najtrudniejsze szlaki w polskich górach – to nie tylko Orla Perć. Gdzie jeszcze trzeba bardzo uważać podczas wyprawy?

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Zwierzaki do adopcji. Przebywają pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy w Makowie Mazowieckim Poszukujesz najlepszego przyjaciela? Nic prostszego, wystarczy adoptować psa lub kota. Te piękności z naszej galerii są gotowe do adopcji. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Zwierzęta posiadają komplet szczepień, zabiegi kastracji, profilaktykę p/ pasożytniczą, książeczki zdrowia. Są zachipowane. Więcej informacji pod nr tel. 533902461

📢 Uroczyste zaprzysiężenie na Rycerza Zakonu Świętego Jana Pawła II w parafii pw. Św. Brata Alberta. W niedzielę 12.11.2023 w parafii pw. Św. Brata Alberta odbyło się zaprzysiężenie na Rycerza Zakonu Jana Pawła II oraz promocja na trzeci stopień pięciu rycerzy Zakonu. 📢 Małkinia Górna uczciła 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Biało-czerwone kotyliony i flaga narodowa o długości 30 m po raz kolejny ubarwiły obchody Święta Niepodległości w Małkini Górnej. 11 listopada 2023 r. na ulicach Małkini Górnej tradycyjne dominowały barwy narodowe. Biało-czerwone flagi pojawiły się na ulicach i na domach, a wielu mieszkańców przypięło do płaszczy i kurtek biało-czerwone kotyliony.

