Przegląd prasy 21.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taka ekranizacja Dragon Ball Z to spełnienie marzeń – postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Zobacz sam”?

Prasówka 21.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taka ekranizacja Dragon Ball Z to spełnienie marzeń – postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tego gatunku. Rysunkowe wersje bohaterów zna każdy, jednak okazuje się, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo kochliwe i romantyczne. Zakochują się w mig! Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie, czy rodzice szukający imienia dla dziecka, zwracają uwagę na jego znaczenie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są kochliwe. Zobacz w naszej galerii imiona szybko zakochujących się osób!

📢 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce manifestowali 20.09.2023 na ulicy. Apelowali o bezpieczne poruszanie się po drogach Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce wzięli udział w happeningu dotyczącym bezpieczeństwa na drodze. Od lat organizuje go nauczycielka Agnieszka Kornaga- Bałdyga. Młodzi ludzie, z transparentami w rękach, apelowali o bezpieczne zachowania na drodze. Swoje hasła kierowali nie tylko do dorosłych, ale też do dzieci i młodzieży. Zobaczcie zdjęcia.

Prasówka 21.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Katarzyna Skrzynecka to królowa metamorfoz. Aktorka często zmienia fryzury i może się pochwalić sporą utratą wagi Katarzyna Skrzynecka ze względu na swój zawód dosyć często zmienia swój wizerunek. Jej fani mogą podziwiać swoją ulubienicę w różnych kolorach włosów i strojach. Prywatnie artystka od lat wierna jest blond kosmykom, które stylizuje na wiele sposobów. Zrzuciła także kilkanaście zbędnych kilogramów. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat ta popularna prezenterka telewizyjna, aktorka i piosenkarka.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 Tak mieszka Krzysztof Gojdź. Zobacz luksusowy apartament z widokiem na centrum. Tak wygląda mieszkanie ulubionego lekarza celebrytów Krzysztof Gojdź to znany lekarz medycyny estetycznej, który na co dzień jest bardzo zajętym człowiekiem. Z jego usług korzysta wiele znanych gwiazd. Chirurg celebrytów dużo czasu poświęca pracy za oceanem, ale w Polsce też uwił sobie komfortowe gniazdko. Zobacz, jak Krzysztof Gojdź urządził luksusowy apartament w centrum stolicy.

📢 Nowoczesny analizator trafił do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Służy do szybkiej diagnostyki chorobotwórczych bakterii oraz grzybów Nowoczesny analizator trafił do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Służy do szybkiej diagnostyki chorobotwórczych bakterii oraz grzybów. 📢 Chciała kupić samochód i wpłaciła zaliczkę- nie ma samochodu, ani kasy Kobieta znalazła ogłoszenie sprzedaży audi Q3. Na poczet zakupu przelała zaliczkę, jednak po tym kontakt ze sprzedawcą się „urwał”. Zrozumiała, że padła ofiarą oszusta. 📢 Skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo. Banany dostarczają energii, zapobiegają zaparciom a nawet pomagają schudnąć. Jakie są skutki jedzenia bananów? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy banany? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Mieszkanie na wynajem, a w środku... 25 pokojów! „Chów klatkowy Polaka”. Tak się zarabia we Wrocławiu Na serwisach z ogłoszeniami nieruchomości pojawiła się oferta wynajmu pokoju w mieszkaniu, gdzie jest ich 25!!!. Koszt za około 10 metrowy lokal to ponad 1000 złotych miesięcznie. Mieszkanie znajduje się na wrocławskim rynku. Internauci nie zostawili na ogłoszeniu suchej nitki. „Chów klatkowy Polaka” – komentują. Właściciele: „takie jest zapotrzebowanie rynku”.

📢 Metalówka Cup - turniej piłkarski w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce odbył się 19.09.2023 To była 7. edycja Metalówka Cup – o puchar dyrektora ZSZ nr 1 w Ostrołęce. W turnieju rywalizowało sześć drużyn: ZSZ nr 1, ZSZ nr 2, ZSZ nr 3, ZSZ nr 4 oraz I LO i II LO w Ostrołęce. Zwyciężyli licealiści z "Norwida". 📢 Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska z mężem i córkami. Jak wygląda luksusowa willa tancerki? Zobacz elegancki dom Agnieszki Kaczorowskiej Agnieszka Kaczorowska-Pela to popularna tancerka, aktorka i choreografka. Celebrytka zaczęła być rozpoznawalna, gdy wcieliła się w rolę Bożenki w popularnym serialu „Klan". Zobacz, jak wygląda luksusowy dom Agnieszki Kaczorowskiej z tarasem i ogrodem. Sprawdź, jak się urządziła tancerka, która była trenerką i zwyciężczynią jednej z edycji telewizyjnego show „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.

📢 Kowbojki damskie to buty, dzięki którym twoje nogi będą rewelacyjnie się prezentować. Pasują do wielu stylizacji, są wygodne i maskują łydki Kowbojki damskie to buty do zadań specjalnych. Można w nich iść na spacer, imprezę a nawet kolację z ukochanym. Najważniejsze jest to, że świetnie ukryją grubszą łydkę. Jak raz je założysz, to będziesz po nie sięgać zawsze. Powodów jest dużo! Jeśli zastanawiasz się, czy w tym roku będą one na topie. To odpowiadamy, że tak. Widzieliśmy już w nich wiele gwiazd m.in. Kingę Rusin. 📢 Najmodniejsze jesienne dekoracje z wrzosów. Zdjęcia wyjątkowych ozdób na taras i balkon. Zobacz, jak pięknie ozdobić salon i sypialnię Dekoracyjne wrzosy w pięknych kolorach, które pojawiają się w ogrodach, sklepach i kwiaciarniach jesienią, mogą stanowić niezwykłą ozdobę tarasu, balkonu i domowego wnętrza. Zobacz, jak modnie udekorować dom wrzosami za grosze i zrobić błyskawiczną jesienną metamorfozę na czasie. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny, żeby tworzyły niepowtarzalny klimat. Polecamy piękne jesienne dekoracje.

📢 Tego nie rób podczas łóżkowych uniesień! Te zachowania zepsują całą przyjemność ze zbliżenia. Lepiej się ich wystrzegaj Intymność w związku to ważna i piękna część życia, która może przynieść wiele przyjemności i wzmocnić związek. Jednak istnieją pewne zachowania, które mogą zepsuć tę chwilę i sprawić, że partnerzy nie będą się czuć komfortowo. Czasami popełniamy je, nie zdając sobie sprawy z tego, że mogą być szkodliwe. Jeśli chcesz, by życie łóżkowe przynosiło wam obojgu satysfakcję, poznaj listę rzeczy, których lepiej unikać podczas zbliżeń. 📢 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie z certyfikatem „Szkół Przyjaciół Kopernika” 15 września 2023 r. podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Muzeum Okręgowym Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, w ramach sekcji młodzieżowej „Popularyzacja postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika w edukacji”, podsumowano trzy ogólnopolskie konkursy oświatowe: Projekt „Szkoła Przyjaciół Kopernika”, Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć dotyczących Mikołaja Kopernika oraz Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mikołaj Koperniku. Przedstawicielami szkoły była dyrektor Barbara Marianna Grabowska oraz wicedyrektor Aneta Kosek, które z rąk rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Andrzeja Sokali – odebrały zaszczytne wyróżnienie.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Mistrzowie Europy w siedzibie ORLENU. Siatkarze wręczyli złoty medal Danielowi Obajtkowi W poniedziałek reprezentacja Polski w siatkówce odwiedziła siedzibę swojego największego sponsora PKN ORLEN. Zawodnicy spotkali się z pracownikami firmy i wręczyli złoty medal mistrzostw Europy prezesowi Danielowi Obajtkowi. - Dziękujemy za wsparcie PKN ORLEN - powiedział kapitan zespołu Bartosz Kurek.

📢 Ostrowskie Igrzyska Firm. Rywalizacja odbyła się 16.09.2023, wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej z Ostrowi Mazowieckiej W tegorocznej, siódmej edycji turnieju wzięło udział osiem zespołów: Alpla, Forte, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Plonex, Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka, Zakład Gospodarki Komunalnej i Zurad. 📢 Piknik rodzinny w Zakrzewie-Kopijkach. Piknik odbył się pod hasłem "ZintegrujMy się" 17.09.2023 W niedzielę, 17 września na boisku w Zakrzewie Kopijkach odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Zakrzewiacy”. Honorowy patronat nad imprezą objął poseł Daniel Milewski.

📢 Nie jedz tych ryb. Są niezdrowe, najbardziej chłoną toksyny - tych gatunków lepiej unikać Ryby to źródło wielu cennych dla zdrowia witamin i związków mineralnych. Niestety, spożywanie ryb może być bardzo niekorzystne dla zdrowia, bowiem w mięsie ryb kumulują się metale ciężkie i toksyny. Sprawdź, co szkodliwego dla ludzkiego organizmu znajduje się w mięsie ryb i jakich gatunków powinniśmy unikać, by nie narażać się na powikłania zdrowotne.

📢 Mini Maraton Kurpiowski. Bieg dla dzieci i młodzieży Tuż przed głównym biegiem w 26. Półmaratonie Kurpiowskim w Ostrołęce smak rywalizacji mogły poznać także dzieci. Najmłodsi adepci biegania rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych na dystansie 2 kilometrów. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. Wyniki niebawem.

📢 Teksty rodziców, które powtarzają kolejne pokolenia! „A co dostała Ania? i „Nie obchodzi mnie co wolno Ani”. Też je słyszałeś? Zmieniają się czasy, normy kulturowe, edukacja. Są jednak rzeczy, które przechodzą z pokolenia na pokolenie. To między innymi teksty rodziców, które kiedyś nas denerwowały, a dziś wspominamy je ze śmiechem. „A co dostała Ania?” lub „Ty nie jesteś wszyscy!” to riposty wielu rodziców m.in. w kontekście szkolnych wybryków, ocen i czasu, który dzieci poświęcają (lub nie) na naukę. Słyszałeś je w domu?

📢 Kurpiowskie Targi Rolnicze w Ostrołęce, 16.09.2023. Odbyły się po raz szesnasty W sobotę 16.09.2023 przy ul. Targowej odbyły się Kurpiowskie Targi Rolnicze. Było smacznie i z mnóstwem atrakcji. 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia. 📢 Jesienne biegi przełajowe w Lelisie. Pobiegło około 500 młodych ludzi W sobotę 16 września odbyły się Jesienne biegi przełajowe o puchar marszałka województwa mazowieckiego i wójta gminy Lelis. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie szkół podstawowych rywalizowali na dystansach od 100 do 800 m.

📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu.

📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Święto Babki Ziemniaczanej w Gnatach gm. Lelis, 10.09.2023 Swój piknik mieli mieszkańcy wsi Gnaty. W niedzielne popołudnie 10 września 2023 czekały na nich atrakcje. 📢 Piknik rodzinny w Nagoszewie. Druhowie zbierają na nowy wóz strażacki. Piknik i zbiórkę zorganizowano 9.09.2023 Piknik rodzinny odbył się z inicjatywy strażaków-ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewie. W organizację pikniku, który odbył się przy Publicznej Szkole Podstawowej włączyło się wiele osób, kół, firm i instytucji.

📢 Jubileusz 50-lecia nadania Szkole Podstawowej w Goworowie imienia Mikołaja Kopernika. Uroczystość odbyła się 3.09.2023 Do tej uroczystości, jak powiedziała dyrektor szkoły Barbara Grabowska, społeczność przygotowywała się przez rok. 📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty. 📢 Andrzej Duda w Łodziskach w gminie Lelis. Prezydent (wraz z żoną) odwiedził Łodziska 31.08.2023 W czwartek 31 sierpnia 2023 do podostrołęckich Łodzisk (gmina Lelis) przyjechał prezydent RP Andrzej Duda wraz z żoną. To pokłosie sukcesu twórczyń z Łodzisk, które w zeszłym roku stworzyły… najpiękniejszy w Polsce wieniec dożynkowy.

📢 Miodobranie Kurpiowskie 2023. Jamal i Kombii gwiazdami imprezy nad zalewem w Wykrocie. 27 sierpnia 2023. Zdjęcia To była wisienka na torcie. Wieczorne koncerty gwiazd zwieńczyły Miodobranie Kurpiowskie. Na scenie nad zalewem w Wykrocie zagrali: Jamal i Kombii.

📢 Bieg Miodobrania Kurpiowskiego 2023. Na starcie biegu głównego - 26.08.2023 - ok. 200 zawodników W samo południe z Myszyńca do Kurpiowskiej Krainy w Wykrocie wystartowali uczestnicy Biegu Miodobraniowego. Z numerem 1 biegła burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk. 📢 Rowerowy Etnotour Andrzejewo 2023. Rowerzyści odkrywali historię Kościoła na ziemi ostrowskiej. 13.08.2023 Po raz trzeci uczestnicy imprezy „Rowerowy Etnotour Andrzejewo 2023” wspólnie odkrywali materialne ślady dziedzictwa kulturowego w powiecie ostrowskim. 13 sierpnia 2023 parafia w Andrzejewie, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” zaprosili mieszkańców regionu na Rowerowy Etnotour na trasie Andrzejewo–Zaręby Kościelne–Złotoria–Jasienica-Andrzejewo.

📢 Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szkół w Różanie. 28.04.2023. Zdjęcia 28 kwietnia 2023 uczniowie klas maturalnych w całej Polsce zakończyli edukację i pożegnali się ze swoimi szkołami.

📢 Maków Mazowiecki. Pierwsza Komunia w parafii pw. św. Brata Alberta [ZDJĘCIA] Komunia Święta w Makowie Mazowieckim. Uroczystość pierwszokomunijna w parafii św. Brata Alberta odbyła się w niedzielę 12 maja 2019. 📢 Top 10 gorących scen erotycznych w polskich filmach Katarzyna Figura, Grażyna Szapołowska, Renata Dancewicz – te wspaniałe aktorki nie bały się pokazać swych intymnych miejsc na planie filmowym. Nie one zresztą jedne. W znanych polskich filmach aż roi się od scen łóżkowych, które wielu widzom zapadły głęboko w pamięci. Seksizm, czy zupełnie naturalne zjawisko, skoro seks jest częścią życia każdego z nas? Już w PRL-u, gdzie przecież panowała głęboka cenzura, nie usuwano z filmów golizny. Prawdziwą rewolucją w tej materii była choćby „Seksmisja”, gdzie oprócz ogromnej dawki humoru królowała erotyka. Postanowiliśmy przypomnieć Wam sceny, które niegdyś u jednych wywoływały rumieniec na twarzy, a u innych dreszczyk emocji...

📢 Dzień Strażaka w Brańszczyku 2016 (ZDJĘCIA) Jubileusz 90-lecia OSP Brańszczyk oraz Powiatowo–Gminne Obchody Dnia Strażaka 2016 odbyły się 8 maja w Brańszczyku