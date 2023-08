Przegląd prasy 21.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w warmińsko-mazurskim. Sprawdź gdzie 21.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 21.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w warmińsko-mazurskim. Sprawdź gdzie 21.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Czy są planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 21.08? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 21.08. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 21.08.23

📢 Czy będą braki prądu 21.08 w mazowieckim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 21.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w mazowieckim.

📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim? Stan na 21.08.2023 Gdzie w województwie warmińsko-mazurskim należy spodziewać się dzisiaj (21.08.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga S7g, Ostróda Pólnoc - Ostróda Południe (65. km na odc. 2 km) zajęcie prawego pasa ruchu k. Warszawa.

Prasówka 21.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Utrudnienia w ruchu 21.08.2023 w woj. mazowieckim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (21.08.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga S8f, S8f (11. km na odc. 9,2 km) w dniach 21-28.08.23 w godzinach nocnych lokalnie redukcja pasów ruchu, naprzemienne zajęcia pasa awaryjnego prawego, lewego, ograniczenie prędkości do 90km/h.

📢 Tak mieszka Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Luksusowy dom ze szkła z basenem i nieziemski widokiem. Zobacz, jak komfortowo żyje Kinga Rusin Kinga Rusin uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z długoletnim partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Centralnej Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo!

📢 MotoShow w Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie, 20.08.2023 To 6. edycja MotoShow. Na terenie Kurpiowskiej Krainy w Wykrocie można oglądać stare i nowe auta, są wyścigi wrak race, pokazu stuntu motocyklowego, loty helikopterem. Wszystko do godz. 18.00. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Zobacz zdjęcia! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

📢 Myszyniec. Turniej piłki nożnej drużyn z rocznika 2014 i młodszych, 20.08.2023 Im upał niestraszny! W Myszyńcu rozpoczął się turniej piłkarski o puchar burmistrza miasta i gminy Myszyniec. 📢 14 najbardziej niesamowitych atrakcji w Bułgarii, które musicie zobaczyć. Malowidła z odchodów nietoperza, starożytny grobowiec i inne cuda Wakacje w Bułgarii mogą być pełne wrażeń – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać atrakcji. Wyszukaliśmy dla was 14 najciekawszych miejsc, od cudów przyrody po zabytki czterech kultur, które po prostu trzeba zobaczyć na urlopie w Bułgarii. Gdzie można oglądać malowidła wykonane za pomocą odchodów nietoperzy? Gdzie stoi najstarsze drzewo w kraju? Które miejsca wpisano na listę UNESCO? Zapraszamy do przewodnika po 14 najciekawszych miejscach w Bułgarii, których nie możecie przegapić.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Stadion w Łysych oficjalnie otwarty. Było liczne grono polityków i Jerzy Engel – były selekcjoner reprezentacji Polski. 19.08.2023. Zdjęcia To było duże wydarzenie nie tylko dla środowiska sportowego, ale całej gminy Łyse. W Łysych w sobotę 19 sierpnia 2023 uroczyście otwarto nowy stadion.

📢 Mazopiknik w Brzózem Małym w powiecie makowskim. Zobaczcie co dzieje się nad zbiornikiem wodnym w Brzózem Małym. 19.08.2023. Zdjęcia To już 11. w tym sezonie Mazopiknik, czyli impreza plenerowa organizowana przez samorząd Mazowsza. W sobotę 19 sierpnia do wspólnej zabawy władze Mazowsza zaprosiły mieszkańców do miejscowości Brzóze Małe w powiecie makowskim. 📢 Delegacja z Ostrowi Mazowieckiej we włoskim Brembate di Sopra. Podsumowanie partnerskiej wizyty. Zdjęcia Od 13 do 16 sierpnia przedstawiciele Ostrowi Mazowieckiej - burmistrz Jerzy Bauer i jego zastępca Daniel Choinka oraz tłumaczka Małgorzata Żyłowska gościli w Brembate di Sopra w Lombardii na północy Włoch - mieście partnerskim Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobacz, co można kupić 19.08.2023. Zdjęcia W godzinach 9.00-13.00, na targowisku miejskim przy ul. Zawadzkiego w Ostrołęce można kupić/sprzedać prawie wszystko: zabawki, książki, akcesoria i sprzęty domowe, różnorodne walory kolekcjonerskie i inne rzeczy...

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Oto najmodniejsze trendy na lato 2023. Odmładzające cięcia dla pań po 50. i 60-tce Fryzury dla dojrzałych kobiet wcale nie muszą być nudne. Takie cięcia mogą być wręcz ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na wiosnę na fryzury damskie po 50. i 60. 📢 Zakończenie roku żłobkowego w Surowem, 18.08.2023. Żegnaj żłobku! Idziemy do przedszkola! Zdjęcia z wydarzenia Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem funkcjonuje już 3 lata. Projekt „Pierwszy żłobek w gminie Czarnia” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Budowa nowych pomieszczeń przy budynku PSP w Surowem postępowała bardzo szybko. Żłobek miał ułatwić rodzicom małych dzieci powrót do aktywności zawodowej. Liczba dzieci w placówce systematycznie rośnie. W tym roku z opieki w gminnym żłobku korzystało 15 maluchów. W piątek 18 sierpnia 2023 w placówce odbyło się zakończenie roku żłobkowego.

📢 Co robić w weekend 18-20.08.2023 w Ostrowi Mazowieckiej i powiecie ostrowskim? W ten weekend odbędą się m.in. Dni Kukurydzy w Andrzejewie i kolejna potańcówka w Ogródku Jordanowskim w Ostrowi Maz. Sprawdź w naszej galerii, gdzie warto być. 📢 Co robić w weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim? 19-20.08.2023 Przed nami weekend pełen imprezy, wydarzeń sportowych i historycznych. Odbędą się między innymi dożynki w Lelisie, festyn wiejski w Durlasach, piknik w Wachu czy festiwal baniek mydlanych. Zobaczcie w naszej galerii co się będzie działo i gdzie warto być.

📢 Trwa boom na grzyby! Grzybiarze wychodzą z pełnymi koszami. Zobacz zdjęcia naszych czytelników W wielu częściach kraju to nie grillowanie, a grzybobranie jest teraz na porządku dziennym. Nic dziwnego, przy ciepłej temperaturze i ostatnich opadach deszczu, wiele lasów obrodziło różnymi gatunkami. Widać kurki, maślaki, koźlaki, kanie, gąski, prawdziwki i podgrzybki. Wycieczka na łono natury okazuje się przyjemnym wyzwaniem, o czym świadczą zdjęcia naszych czytelników. U niektórych kosze wypełnione są po brzegi.

📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty z powiatu makowskiego. Zginął w Karwaczu W poniedziałek 14 sierpnia na drodze relacji Przasnysz – Karwacz doszło do kolejnego wypadku z udziałem motocyklisty. Niestety poniósł on śmierć na miejscu. To drugi śmiertelny wypadek motocyklisty w tym miejscu w ciągu dwóch dni. 📢 Odpust św. Rocha w Kadzidle, 16.08.2023. Uroczysta msza z procesją, obrzęd obnoszenia wokół ołtarza wotywnych figur i święcenie zwierząt O godz. 11.00 w kadzidlańskim kościele odprawiona została msza święta odpustowa z procesją, było też święcenie wody przed kościołem i obrzęd ofiarny "obnoszenia wokół ołtarza wotywnych figur woskowych" (po każdej mszy świętej tego dnia). 📢 15 sierpnia 2023 w Małkini Górnej. Mieszkańcy uczcili potrójne święto. Zdjęcia, wideo 15 sierpnia to dzień szczególny – rocznica Bitwy Warszawskiej, święto Wojska Polskiego i święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 15 sierpnia 2023 r. władze gminy i mieszkańcy Małkini Górnej uczcili potrójne święto hołdem dla Marszałka Józefa Piłsudskiego i żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny oraz udziałem w uroczystej mszy św.

📢 Samochód osobowy zderzył się z kombajnem na trasie Stary Turobin- Koskowo. 14.08.2023 Do zdarzenia doszło ok godz. 23.30. Jedna osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala.

📢 Depresja opowiedziana słowami nastolatków - LINK4 i Papaya New Directors zwracają uwagę na ważny problem Dane Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują, że z roku na rok rośnie liczba dzieci i młodych osób cierpiących na depresję i zaburzenia lękowe. Dlatego tak ważne jest uświadamianie dorosłych i zwrócenie uwagi na ten często ukryty problem, również poprzez środki artystycznego wyrazu. Właśnie dlatego w ramach współpracy LINK 4 i konkursu Papaya New Directors twórca zmierzył się z bardzo ważnym społecznie tematem. Ubezpieczyciel po raz czwarty jest partnerem konkursu. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Wąsewie. 15.08.2023. Zdjęcia, wideo Mieszkańcy gminy Wąsewo dziękowali za plony podczas uroczystej mszy świętej. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na stadion, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES! 📢 Potańcówka na kurpiowską nutę w Myszyńcu. 14.08.2023 W poniedziałek 14 sierpnia Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu i burmistrz miasta i gminy Myszyniec zorganizowali potańcówkę kurpiowską. 📢 Rowerowy Etnotour Andrzejewo 2023. Rowerzyści odkrywali historię Kościoła na ziemi ostrowskiej. 13.08.2023 Po raz trzeci uczestnicy imprezy „Rowerowy Etnotour Andrzejewo 2023” wspólnie odkrywali materialne ślady dziedzictwa kulturowego w powiecie ostrowskim. 13 sierpnia 2023 parafia w Andrzejewie, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” zaprosili mieszkańców regionu na Rowerowy Etnotour na trasie Andrzejewo–Zaręby Kościelne–Złotoria–Jasienica-Andrzejewo.

📢 Jarmarki Czerwińskie 2023. Gwiazdami Margaret i Kubańczyk, 13.08.2023 Msza święta, odprawiona w południe, rozpoczęła Jarmarki Czerwińskie. Na scenie przy ul. Wolności można teraz oglądać występy artystyczne, kabaretowe. Od godz. 19.00 część koncertowa. Gwiazdy - Kubańczyk i Margaret - wystąpią po godz. 20.30. Na zakończenie imprezy przewidziano pokaz laserowy i zabawę taneczną z dj-em. 📢 Wypadek w Dzierżanowie, na DK57. 12.08.2023 kombajn zderzył się z motocyklem Do zdarzenia doszło 12.08.2023, tuż przed południem, na drodze krajowej nr 57. W miejscowości Dzierżanowo doszło do zderzenia kombajnu rolniczego z motocyklem. Jak podała makowska straż pożarna, w zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba. 📢 Grzybobranie 2023. Zobaczcie zbiory 91-letniej mieszkanki gminy Krasnosielc. Co za okazy! Moja 91-letnia babcia z Sielca Nowego w gminie Krasnosielc (kojarzonego że słynnymi Warner Bros) w pobliskim lesie oraz prowadzącej do niego drodze przy polu kukurydzy znalazła takie oto okazy - napisała do naszej redakcji Ania (i dołączyła zdjęcia).

📢 Święto Barci na Mazowszu. Festyn rodzinny w Dąbrówce w gminie Lelis. 23 lipca 2023. Zdjęcia Święto Barci na Mazowszu - tak nazwano tradycyjny piknik rodzinny w Dąbrówce w gminie Lelis. Podczas imprezy zorganizowano między innymi konkurs kulinarny i rozstrzygnięto konkurs na logo sołectwa.

📢 II LO ma talent - festiwal talentów w Ostrołęce, 1.06.2023. Zdjęcia W czwartek, 1.06.2023 odbył się szkolny konkurs "II LO ma talent". Uczniowie pokazali swoje talenty i zainteresowania z różnych dziedzin. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej 21.05.2023 W kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 14 dziewczynek i 22 chłopców. Pierwsza Komunia Święta odbyła się w niedzielę 21 maja. 📢 ZSZ nr 2 w Ostrołęce. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023. 28.04.2023 W piątek 28.04.2023 uczniowie klas maturalnych pożegnali się ze swoimi szkołami. Przed nimi jeszcze najważniejsze - matury. Zobacz zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 📢 Jubileusz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni, 27.04.2023. Zdjęcia W czwartek 27 kwietnia 2023 w SOSZ-W w Czarni odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia powstania placówki. Przybyło na nią wielu znakomitych gości.

📢 Ostrołęka i powiat ostrołęcki jesienią... 2001 roku. Ludzie i wydarzenia. Zobaczcie zdjęcia z archiwum TO Publikujemy zdjęcia z października i listopada 2001 roku. Znajdziecie tu m.in. fotki z marketów, z uroczystości miejskich, jubileuszowych. Z Ostrołęki oraz kilku gmin powiatu ostrołęckiego.

📢 Agromasz. Jubileusz 35-lecia firmy z koncertem zespołu Pectus [ZDJĘCIA] Agromasz. Rozpoczęli w 1984 roku, zatrudniając 6 pracowników. Dziś są świetnie prosperującą firmą, która działa w trzech branżach: rolniczej, budowlanej i deweloperskiej. W środę 25 września 2019 świętowali jubileusz 35-lecia. 📢 Uroczystości „W Hołdzie Marynarzom i Ułanom Poległym na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku”. 23.08.2020. Zdjęcia „W Hołdzie Marynarzom i Ułanom Poległym na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku”. Ta patriotyczna uroczystość co roku upamiętnia lokalne epizody wojny polsko-bolszewickiej. Tegoroczna była nieco inna.