Przegląd prasy 21.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 Czy będą wyłączenia prądu 21.07 w warmińsko-mazurskim? Czy są planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 21.07? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 21.07. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. 📢 Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 21.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim (21.07)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew mazowieckim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Prasówka 21.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mazowieckie Obchody Święta Policji w Ostrołęce. Policyjny piknik z mnóstwem atrakcji. 20 lipca 2023. Zdjęcia W czwartek 20 lipca 2023 w Ostrołęce zorganizowano Mazowieckie Obchody Święta Policji. Po uroczystym apelu policja zaprosiła na rodzinny piknik. Było mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych.

📢 Lawenda – najmodniejsza dekoracja na lato. Zobacz, jak pięknie i niedrogo możesz ozdobić dom. Co można zrobić z aromatycznych kwiatów? Lawenda to przepiękna i niezwykle aromatyczna roślina, która kojarzy się z Prowansją. Jej nietuzinkowe walory i wyjątkowa barwa sprawia, że wielu z nas sadzi ją w ogrodzie i na balkonach. Podpowiadamy, jak pomysłowo ozdobić wnętrza i taras za pomocą subtelnych gałązek lawendy o niezwykłym zapachu. To wyjątkowy pomysł na tanią i efektowną dekorację w letnim klimacie. Zobacz, jak wykorzystać lawendę w modnej aranżacji wnętrz. 📢 Stulatka w gminie Karniewo. Setne urodziny obchodziła Halina Oporska Pani Halina Oporska to mieszkanka wsi Wronowo. Obecnie mieszka u wnuczki w Zalesiu gmina Krasne, pow. przasnyski. Z okazji setnych urodzin, jubilatkę odwiedzili wójt gminy Karniewo Michał Wojciech Jasiński, przewodnicząca rady gminy Beata Jackowska i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mariola Boczkowska.

📢 ASF w powiecie makowskim. Od 20.07.2023 cztery gminy objęte strefą czerwoną W związku z wystąpieniem w lipcu na terenie powiatu makowskiego przypadku afrykańskiego pomoru świń (w gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną) oraz wielu przypadków wystąpienia ASF u dzików w lasach gm. Płoniawy-Bramura i Krasnosielc, od 20 lipca 2023 gminy Płoniawy-Bramura, Sypniewo, Krasnosielc i Czerwonka objęte są strefą czerwoną. Co to oznacza? 📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata. 📢 Żniwa z kosą w dłoniach. Tak wyglądało lato naszych dziadków, nawet jeszcze w latach 70. Potem królował on, Bizon! Dziś w dużym stopniu żniwa są prowadzone przy pomocy wydajnych, nowoczesnych, zachodnich maszyn. Nadal jednak sporo można spotkać tych czerwonych lub żółtawych charakterystycznych kombajnów sprzed dekad. Bizon był obiektem marzeń. Napisano nawet o nim piosenkę! Wcześniej jednak zboża ścinano sierpem i kosą. Zaglądamy do archiwalnych zdjęć z lat międzywojennych, powojennych i lat 70. XX wieku, aby powspominać, jak wyglądały żniwa przed laty.

📢 Kiedy wykopać czosnek zimowy, a kiedy wiosenny? Na co koniecznie zwrócić uwagę? Zobacz, jak suszyć czosnek, żeby był trwały Czosnek sadzi się w dwóch terminach – jesienią lub wiosną – i właśnie od terminu sadzenia zależy pora jego wykopywania. Czosnek ozimy wykopuje się wcześniej, wiosenny później. Podpowiadamy, kiedy to zrobić i jak rozpoznać, czy czosnek jest już gotowy do wykopania. Sprawdźcie też, co z nim dalej zrobić i jak suszyć, żeby był trwały. Instrukcja krok po kroku. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Netflix naprawdę to zrobił - zdjęcia z nadchodzących odcinków Wiedźmina znowu wywołały śmiech. Tym razem są oficjalne Netflix pokazał kolejne materiały z 3. sezonu serialu Wiedźmin, związane z nadchodzacymi odcinkami drugiej części sezonu. O ile zwiastun nowych epizodów zapowiada krwawy finał, to zdjęcia rozśmieszyły fanów – ponownie, ale tym razem są oficjalne. Sprawdźcie, o co chodzi. 📢 Kolejna awaria szynobusu z Ostrołęki do Chorzel. To już dziesiąty przypadek od uruchomienia linii! Do naszej redakcji zadzwoniła zdenerwowana mieszkanka Ostrołęki, która w poniedziałek 17 lipca 2023 wybrała się w podróż do Chorzel – nową linią kolejową. Szynobus, którym podróżowała uległ awarii. Okazuje się, że sprzęt obsługujący linię kolejową Ostrołęka-Chorzele psuje się nader często.

📢 Włamanie na konto społecznościowe. Mieszkanka powiatu ostrowskiego zgłosiła na policji wyłudzenie pieniędzy W środę 19.07.2023 40-letnia mieszkanka powiatu ostrowskiego zgłosiła na policji oszustwo internetowe. Ktoś włamał się jej na konto społecznościowe.

📢 Zioła na dnę moczanową pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj herbatki obniżające stężenie kwasu moczowego we krwi Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi w Polsce blisko 400 tysięcy osób. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczy się artretyzm? Przede wszystkim wprowadzając dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Warto wypróbować zwłaszcza napary ziołowe, które również mogą zmniejszyć odkładanie się kryształów moczanowych w organizmie. Dzięki tym naturalnym herbatkom możesz złagodzić dolegliwości związane z podagrą. 📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure [20.07.2023] Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Kozioł wpadł do studni. Uratowali go strażacy z Troszyna. 19.07.2023 Na jednej z posesji w miejscowości Janki Stare kozioł wpadł do studni. Konieczna była interwencja straży pożarnej. 📢 Elektrycy na fazie! Zobacz zbiór najśmieszniejszych fuszerek i bubli polskiego internetu. Zwarcia, iskrzenia i inne przygody Zwarcia, iskrzenia i... brak prądu. Przed wami elektrycy na fazie, czyli fachowcy bez grama wiedzy i talentu. Zobacz zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu w wykonaniu nieumiejętnych monterów instalacji elektrycznych. Takich fikołków ze strony "fachowców" jeszcze nie widziałeś. Nasza galeria zdjęć skrywa w sobie absolutne hity.

📢 Zabytki ze wsparciem Mazowsza. Czeki wręczono przed kościołem w Rzekuniu. 19 lipca 2023. Zdjęcia Sejmik na realizację programu „Mazowsze dla zabytków” na terenie subregionu ostrołęckiego przeznaczył ponad 1,5 mln zł. Symboliczne czeki wręczyły w środę 19 lipca 2023 w Rzekuniu beneficjentom programu członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.

📢 Setne urodziny Haliny Barbary Rybińskiej z Ostrowi Mazowieckiej. 17.07.2023 Mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej, Halina Barbara Rybińska, w poniedziałek 17.07.2023 obchodziła swoje setne urodziny. 📢 Najbardziej wyjątkowy trend w manicure tego lata! Paznokcie jak krople rosy. Jak wykonać to zdobienie? Wypróbuj modny wzór Kiedy wydaje się, że w temacie ozdabiania paznokci wymyślono już wszystko, pojawia się pomysł taki, jak ten – wyczarowania na płytce… kropel rosy! Ten niezwykle oryginalny wzór podbił serca internautek na całym świecie. Zroszone paznokcie pojawiają się na weselach, ale i w codziennych stylizacjach. Przedstawiamy modne inspiracje, które warto wykorzystać tego lata. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Tragedia w Legnicy. Rozpędzone auto wjechało w 21-latkę. Kierowca był kompletnie pijany! Kobieta nie miała żadnych szans W środę (19 lipca) w Legnicy doszło do tragicznego wypadku na osiedlu domów jednorodzinnych. Śmiertelnie została potrącona 21-letnia kobieta. Kierowca samochodu, obywatel Ukrainy, był pijany i uciekał przed policją.

📢 7 najgorszych fryzur dla dojrzałych kobiet. One dodają lat i podkreślają mankamenty. Lepiej z nich zrezygnuj Fryzura potrafi pięknie podkreślić urodę, kształt twarzy, a nawet sylwetkę, niestety może też mieć zupełnie odwrotne działanie, przez co uwydatni to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, fryzury również podlegają modzie i mogą odzwierciedlić, na ile orientujemy się w bieżących trendach. Zobacz, czego lepiej unikać w dojrzałym wieku. 📢 Cukinia w roli głównej. Poznaj 10 przepisów na sprawdzone dania z cukinią. Nawet dzieci będą mieć na nie chrapkę Niedługo rozpocznie się sezon na cukinię, a z niej można wyczarować ogrom pysznych dań obiadowych, przetworów, a nawet deserów. To warzywo jest niezwykle uniwersalne, smaczne, a przy tym zdrowe. Co więcej, w sezonie to jeden z tańszych wyborów na targu bądź w sklepie. Podajemy 10 sprawdzonych przepisów na dania z cukinii. Spróbuj, a nie pożałujesz!

📢 Wiedźmin jako lalka Barbie? SI zmieniła Geralta i jego towarzyszy w kultowe lalki Sztuczna inteligencja zmieniła postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie. Wszystko z okazji premiery filmu aktorskiego o słynnych lalkach oraz nowego sezonu serialu Netflix. Pomysł nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami. 📢 Rozbiórka apteki przy Placu Kościelnym w Krasnosielcu. Powstanie tutaj ośrodek zdrowia Rozpoczęto rozbiórkę budynku starej apteki przy Placu Kościelnym. W tym miejscu wybudowany zostanie nowoczesny ośrodek zdrowia. 📢 Polecamy najpiękniejsze trawy ozdobne do dużego i małego ogrodu. Ożywią ogród latem i jesienią. Zobacz, jakie wybrać i jak je uprawiać Trawy ozdobne to prawdziwy przebój ostatnich lat. Ich wybór jest naprawdę spory, a łączy je to, że są piękne. Szczególnie atrakcyjnie prezentują się, kiedy kwitną, czyli najczęściej w drugiej połowie lata i jesienią. Trawy ozdobne różnią się wielkością, jaką osiągają oraz wymaganiami. A to oznacza, że możemy znaleźć takie, które pasują do naszego ogrodu. Polecamy najpiękniejsze trawy ozdobne i podpowiadamy, jakie warunki uprawowe trzeba im zapewnić.

📢 Kultura za złotówkę – także dla osób z niepełnosprawnościami. W projekcie uczestniczy 28 ośrodków kultury na Mazowszu Osoby z niepełnosprawnościami mogą kupić bilet do marszałkowskich muzeów lub teatrów za symboliczną złotówkę. Akcja już się sprawdziła w przypadku najmłodszych mieszkańców regionu. Do tej pory w ramach programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” mazowieckie instytucje kultury odwiedziło około 310 tys. uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 📢 Bursztynobranie w Wachu, czyli II Rodzinne warsztaty bursztyniarskie w Muzeum Kurpiowskim Przez całe wakacje w Muzeum Kurpiowskim w Wachu gm. Kadzidło odbywają się warsztaty bursztyniarskie. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. 📢 Tak mieszka Filip Chajzer – jacuzzi, plaża i panoramiczne okna z widokiem. Zajrzyj do mazurskiego raju dziennikarza w pięknej okolicy Filip Chajzer może się pochwalić wyjątkowa posiadłością w malowniczej okolicy. Dziennikarz jest właścicielem dwóch komfortowym domów z jacuzzi i prywatną plażą w sercu Mazur. Wyjątkowe siedlisko Filipa Chajzera można wynająć w sieci na wakacje. Zobacz, jak wyglądają rustykalne wnętrza domów celebryty z wyjątkowym widokiem.

📢 „Dzień Pracy Burmistrza”. Łukasz Chrostowski - burmistrz Przasnysza - będzie pracował w gabinecie weterynaryjnym w Krasnosielcu To ważna zmiana w samorządzie. Burmistrz Przasnysza będzie pracował w… Krasnosielcu, w sąsiednim powiecie makowskim. Tylko jeden dzień… To kolejna odsłona charytatywnej akcji „Dzień Pracy Burmistrza” zorganizowanej przez Łukasza Chrostowskiego.

📢 Najlepsze gry na Pegasusa. Pamiętasz je? 9 najchętniej kupowanych i najmilej wspominanych tytułów z bazarów i rynków dawnych lat Pegasus to nazwa, którą określało się każdą chińską podróbkę japońskiej konsoli Nintendo Famicom. Dla wielu graczy była to pierwsza pełnoprawna konsola, którą podłączało się do telewizora. Gry były tanie i ogólnodostępne na każdym lokalnym rynku czy bazarze. Oczywiście gry na Pegasusa nie były licencjonowane, a ich zawartość często różniła się od tego, co mówiła naklejka na nośniku. Zobacz najlepsze i najlepiej wspominane gry na Pegasusa. 📢 Piknik Rodzinny w Nurze odbył się przy Szkole Podstawowej. Było smacznie i ekologicznie. 16.07.2023 W niedzielę 16.07.2023 r. przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze odbył się Piknik Rodzinny. Były występy, atrakcje dla najmłodszych, a na koniec wspólna zabawa przy zespole D-BOMB oraz DJ Rawa.

📢 Pociągi Braniewo-Chorzele od grudnia 2023. Takie są plany samorządu województwa warmińsko-mazurskiego Uruchomioną – po ponad 20 latach przerwy – linią kolejową z Ostrołęki na północ można na razie dojechać jedynie do Chorzel. A z Chorzel… jedynie z powrotem do Ostrołęki lub dalej do Tłuszcza. To się jednak zmieni – samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił właśnie, że od grudnia pociągi wrócą na trasę Chorzele-Braniewo. 📢 Śmiertelny wypadek w Nowym Sielcu (gm. Rzewnie), 17.07.2023. Kierowca audi zmarł w szpitalu Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek 17.07.2023 na drodze pomiędzy Starym Szelkowem a Nowym Sielcem.

📢 Wypadek w Kleczkowie w gminie Troszyn. Kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo. 17 lipca 2023. Zdjęcia Do tego wypadku doszło w poniedziałek 17 lipca 2023 w Kleczkowie w gminie Troszyn, ok. godz. 17.00.

📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię. 📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Pijany kierowca wjechał w przystanek autobusowy, złamał słup energetyczny i uszkodził dom! 15 lipca 2023 Trzy promile alkoholu w organizmie miał kierujący, który spowodował kolizję drogową. Nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad autem i uderzył w betonowy przystanek autobusowy, następnie słup energetyczny, który złamał się i uszkodził ogrodzenie posesji oraz dach domu – informuje Monika Winnik z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim. 📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Wybrali domy na wsi. Który robi większe wrażenie? Zobacz zdjęcia Wokaliści zespołów Akcent i Piękni i Młodzi to obecnie dwie największe gwiazdy muzyki rozrywkowej z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie.

📢 Międzygminny Rajd Rowerowy "A to ci historia!", drogami gmin Boguty-Pianki i Nur. 18.06.2023 Nawet dla niezbyt wprawnych rowerzystów 25 km to nie jest długi dystans. Uczestnicy I Międzygminnego Rajdu Rowerowego przy okazji krótkiej rowerowej przejażdżki przez miejsca ciekawe przyrodniczo poznawali także lokalną historię. 18.06.2023 r. Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”, Stowarzyszenie Towarzystwo Nasze Boguty, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach oraz Zespół Śpiewaczy Nadbużanie zaprosili cyklistów w każdym wieku na I Międzygminny Rajd Rowerowy pod hasłem „A to ci historia!” Zaproszenie przyjęło ponad 40 osób w wieku od 6,5 roku do 70+. 📢 Ogród Józefa Szydlika w Ostrołęce - zaskakujący labirynt zieleni i przeróżnych przedmiotów. Zobaczcie zdjęcia Zapraszamy was na spacer po 9-arowym ogrodzie ostrołęczanina Józefa Szydlika. My spędziliśmy tam prawie dwie godziny. Zastanawiacie się, co takiego niezwykłego może być w nienajwiększym przecież ogrodzie? Przekonajcie się.

📢 Nowi policjanci w mazowieckim garnizonie złożyli 4.01.2023 ślubowanie. Służbę podejmą m.in. w komendach z naszego regionu W środę, 4 stycznia 2023 w hali Radomskiego Centrum Sportu nowi funkcjonariusze mazowieckiej policji złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Szeregi mazowieckiego garnizonu zasiliło 182 funkcjonariuszy, w tym 46 kobiet. Słowa roty wypowiadali w obecności licznie zgromadzonych rodzin i przyjaciół. Ceremonii po raz pierwszy mogli przyglądać się studenci oraz uczniowie klas mundurowych. 📢 Ostrołęka. Pogrzeb księdza Zygmunta Żukowskiego. 28.12.2022 Ksiądz infułat Zygmunt Żukowski zmarł w środę 21 grudnia 2022. Był wieloletnim proboszczem ostrołęckiej fary, kapelanem ostrołęckiej „Solidarności”. Miał 85 lat. Msza pogrzebowa odprawiona została 28 grudnia 2022 w kościele farnym. Ksiądz Żukowski pochowany został na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce.

📢 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dostały w Ostrołęce pieniądze od rządu. Promesy wręczał wicepremier Henryk Kowalczyk. 7.11.2022. Zdjęcia Uroczystość wręczenia promes odbyła się w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w poniedziałek 7 listopada 2022.

📢 Niedziela na Wsi w Czarni. Zobaczcie co się działo na imprezie 14.08.2022. Zdjęcia Niedziela na Wsi to największa impreza kulturalna w gminie Czarnia. Już od wielu lat odbywa się ona w dzień parafialnego odpustu na św. Rocha. 📢 Święto Policji w Ostrołęce. Ostrołęccy policjanci świętowali 29 lipca 2022. Były awanse i odznaczenia. Zdjęcia W Ostrołęce obchody Święta Policji (przypada 24 lipca) zorganizowano w piątek 29 lipca. Wziął w nich udział Dariusz Król - zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji.

📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody.

📢 Wsi spokojna, wsi wesoła... sprzed 20 lat. Zobaczcie zdjęcia wiosek z naszego regionu, z lat 1998-2002. Z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Tak wyglądała wieś 20 lat temu. Zdjęcia m.in. z gmin Goworowo, Kadzidło, Łyse, Lelis. W ciągu tych 20 lat wiele się zmieniło, choć jeszcze nie wszędzie. Zobaczcie wiejskie krajobrazy sfotografowane o każdej porze roku. Wiele miejsc na pewno rozpoznacie.

📢 Wypadek w Sulęcinie-Kolonii 9.11.2021. Na DW 677 zderzyły się trzy samochody. Zdjęcia We wtorek 9 listopada tuż przed godz. 12.00 doszło do wypadku w Sulęcinie-Kolonii (gm. Stary Lubotyń) na DW 677. W wyniku zderzenia 2 samochodów osobowych i busa poszkodowane zostały cztery osoby. W ciągu godziny na drogach powiatu ostrowskiego zdarzyły się dwa wypadki. 📢 ROD Bemowo w Ostrołęce. Tak wyglądają ogródki działkowe w jesiennej odsłonie. 8.10.2021. Zdjęcia Jesienią ogródki działkowe wyglądają magicznie. Właściciele przygotowują je do zimy, robią porządki. Zobaczcie galerię zdjęć.