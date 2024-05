Przegląd prasy (21.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! ”?

📢 Dwie ważne inwestycje w Makowie Mazowieckim: będzie sala sportowa i winda. Gdzie? Przeczytaj szczegóły W poniedziałek 20.05.2024 starosta makowski Mirosław Augustyniak, wicestarosta Agnieszka Dąbrowska-Kot oraz skarbnik powiatu Irena Grabowska w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej podpisali umowy na dofinansowanie dwóch ważnych inwestycji ze środków PFRON.

📢 Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego w parafii pw. Św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim W niedzielę 19.05.2024 dzieci z klas IV Szkoły Podstawowej wraz rodzicami, chrzestnymi i najbliższymi z rodziny przeżyły uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego w parafii pw. Św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim. 📢 Maków Mazowiecki. Potrącenie rowerzysty na skrzyżowaniu ulic Jagiełły i Krzywoustego W sobotę 18.05. 2024 na terenie Makowa Mazowieckiego doszło do kolizji drogowej z udziałem rowerzysty i samochodu osobowego. Rowerzysta trafił do szpitala.

📢 Policyjna grupa SPEED podsumowała miniony tydzień: 127 skontrolowanych pojazdów Policyjna grupa SPEED, w skład której wchodzą najbardziej doświadczeni funkcjonariusze ruchu drogowego, powstała, aby zwalczać agresywne zachowania na drogach. Mundurowi ze SPPED-a kierowani są głównie w te miejsca, gdzie najczęściej łamane są przepisy oraz dochodzi do poważnych zdarzeń drogowych. W minionym tygodniu skontrolowali 127 pojazdów poruszających się po Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Basen w Ostrołęce. Sprawdź godziny otwarcia, cennik oraz atrakcje: sauny, kręgielnia, restauracja Nemo Park Wodny znajduje się w Ostrołęce przy ul. Witosa 3. Sprawdź dokładne godziny otwarcia, cennik oraz atrakcje, jakie się w nim znajdują, między innymi sauny, kręgielnia i restauracja Nemo.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej, 19.05.2024 19 maja 2024 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.

Do sakramentu przystąpiło 11 dziewczynek i 13 chłopców.

📢 VIII Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. Przeczytajcie, co działo się w ogródku jordanowskim 18.05.2024 Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej po raz ósmy zorganizowało Święto Rotmistrza Pileckiego. Z tej okazji na terenie muzealnego ogrodu oraz na terenie ogródka jordanowskiego przygotowano bardzo dużo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Świętowanie rozpoczęło się o godz. 11.00 turniejem piłki nożnej, a zakończyło ogniskiem z przyśpiewkami o 22.00. 📢 Ułański Skate Jam w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się z okazji VIII Święta Rotmistrza Pileckiego 18.05.2024 18 maja na Skateparku w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się druga edycja Ułańskiego Skate JAM 2024 – zawodów dla miłośników sportów ekstremalnych w dyscyplinach Hulajnogi i BMX. Zawody odbyły się w ramach VIII Święta Rotmistrza Pileckiego.

📢 Noc Muzeów 2024 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce pod hasłem "Pora na Nikifora", 18.05.2024 Noc Muzeów pod hasłem „Pora na Nikifora” trwa 18 maja 2024 do północy. Tegoroczne wydarzenie nawiązuje do twórczości Nikifora Krynickiego.

📢 Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej - Parada Przedszkolaków z okazji 123. rocznicy urodzin rotmistrza 18.05.2024 W sobotę, 18 maja w Ostrowi po raz ósmy zorganizowano Święto Rotmistrza Pileckiego. W ogródku jordanowskim oraz w Muzeum - Dom Rodziny Pileckich, a także na placu przy muzeum przygotowano wiele atrakcji - dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku. 📢 Pchli Targ w Ostrołęce. Kolejna edycja była 18.05.2024. Zobaczcie, co można kupić na pchlim targu Pierwsza tegoroczna edycja Pchlego Targu odbyła się 20 kwietnia 2024 i spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wystawców (było ok. 40 stoisk), jak i odwiedzających. Druga odsłona Pchlego Targu była w sobotę 18 maja 2024 (od godz. 8.00 do 12.00). Nie zdążyliście? Nic straconego, pchle targi odbywają się w Ostrołęce do października, w każdą trzecią sobotę miesiąca. A tymczasem zobaczcie w naszej galerii, co tam można znaleźć.

📢 Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze - gminne eliminacje odbyły się w GBP w Czarni 17.05.2024 W piątek 17 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni odbyły się gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego Kurpie Zielone w Literaturze dla klas I - IV. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 21 uczniów ze szkół podstawowych w Czarni i w Surowem.

📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim odbyły się we wtorek 14.05.2024 14 maja 2024 r. Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim rozpoczęły się od mszy świętej w intencji wszystkich strażaków w kościele pw. Św. Józefa w Makowie Mazowieckim, którą sprawował Ks. Stanisław Dziekan - kapelan powiatowy strażaków. Dalsza część uroczystości odbyła się pod komendą powiatową PSP.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, 12.05.2024 W niedzielę 12 maja 2024 podczas mszy św. o godz. 11.00 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 59 dzieci.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej, 12.05.2024 (druga grupa) 12.05.2024 r. w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W drugiej turze do sakramentu przystąpiła klasa IIIb.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Św. Jana Kantego w Krasnosielcu. Dzieci po raz pierwszy przyjęły Ciało Chrystusa Dzieci z klasy IIIa i III b Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu oraz dzieci z Raków w niedzielę 12 maja po raz pierwszy uczestniczyły w sakramencie Eucharystii. Pierwsza Komunia Święta odbyła się w kościele pw. Św. Jana Kantego. 📢 Gminne obchody Dnia Strażaka w Czarni, 12.05.2024 Termin tegorocznych obchodów Dnia Strażaka w gminie Czarnia wyznaczono na niedzielę 12 maja. Strażacy ochotnicy z czterech jednostek działających na terenie gminy zebrali się przed kościołem parafialnym w Czarni. 📢 I Komunia Święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. 12.05.2024 W niedzielę, 12 maja dzieci z klasy III A i III B Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej przystąpiły do I Komunii Świętej. Msza święta rozpoczęła się o godz. 12.00. Przed mszą dzieci zostały powitanie przez ks. proboszcza Jacka Schneidera. Do sakramentu przystąpiło łącznie 46 dzieci.

📢 Pierwsza Komunia Święta 2024 w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu. Zobaczcie zdjęcia z dwóch mszy 11.05.2024: na godz. 10.00 i 12.00 Sezon komunijny w pełni. Zobaczcie zdjęcia z dwóch grup dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbyła się 7.05.2024 7 maja 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim pierwsze w tej kadencji obrady otworzył najstarszy wiekiem radny obecny na sesji – Zdzisław Sawicki. 📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna.

📢 I sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka 2024-2029 odbyła się 6.05.2024. Burmistrz i radni zaprzysiężeni, ale nie wybrano przewodniczącego Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka kadencji 2024 - 2029 rozpoczęła się 6 maja o godz. 14.00. Podczas sesji padło wiele ciepłych słów pod adresem nowego burmistrza i nadziei na dobrą współpracę (ponad podziałami) radnych. Był tort i prezenty, były życzenia. Ale po zaprzysiężeniu burmistrza i radnych, sesję przerwano. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 5.05.2024 W niedzielę 5 maja 2024 do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce przystąpiła pierwsza grupa dzieci - z SP nr w Ostrołęce i z Dzbenina. Za tydzień do sakramentu przystąpi druga grupa. 📢 Kurpiowski Bieg po Puszczy Zielonej odbył się 28.04.2024. Dopisała pogoda oraz biegacze. Zdjęcia W niedzielę 28.04.2024 na terenach leśnych w gminie Baranowo odbył się I Kurpiowski Bieg po Puszczy Zielonej. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci, a także wytrawni biegacze i miłośnicy Nordic Walking. Zobaczcie galerię zdjęć.

