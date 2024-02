Przegląd prasy 21.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 21.02.2024 w woj. mazowieckim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 21.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 21.02.2024 w woj. mazowieckim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Na których drogach w województwie mazowieckim prowadzone są dzisiaj (21.02.2024) roboty drogowe? Blokada drogi: droga 50b, Łochów - Mińsk Mazowiecki (4. km) Droga zablokowana, policja kieruje na objazdy.

📢 Tak żyje i mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Zajrzyj do luksusowego domu milionerki. Wpadnij do domu nowej prowadzącej „Mam talent” Agnieszka Wożniak-Starak mieszka w luksusowej willi nieopodal stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień z ukochanymi psami nowa prowadząca „Mam talent”. Tak urządziła kosztowny dom popularna dziennikarka i milionerka. 📢 Gdzie zgłosić zderzenie z dzikim zwierzęciem? Co zrobić, gdy na drodze potrącisz dzikie dzika, łosia, sarnę? 20.02.2024 Co robić po potrąceniu zwierzęcia? Gdzie zgłosić zderzenie z dzikim zwierzęciem? Ważne telefony. Przepisy regulują to, jak się zachować po potrąceniu dzika, czy sarny. Jadąc samochodem przez las trzeba zachować szczególną ostrożność.

Prasówka 21.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Protest rolników. Będą utrudnienia w ruchu. Przygotowano objazdy W środę 21.02.2024 w godzinach 10.00-14.00 został zaplanowany protest rolników na terenie Ostrołęki. Z uwagi na dojazd osób protestujących utrudnienia mogą występować także na trasach dojazdowych z Myszyńca, Łomży i Różana. Policjanci przygotowali objazdy. Sprawdź.

📢 Nowy ranking odkrywa perły Starego Kontynentu. Poznaj 9 najlepszych miejsc do życia w Europie Europa skrywa wiele uroczych zakątków, które idealnie nadają się do zamieszkania. Marzysz o słońcu nad morzem lub klimacie skandynawskim? Tu z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie. Najnowszy ranking przedstawia 9 miejsc, gdzie życie staje się prawdziwą przyjemnością.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 16 pięknych miejsc na Dolnym Śląsku. Niesamowite zdjęcia architektury, zabytków i cudów natury zachęcą was do wycieczek. Co warto zobaczyć? Ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku nigdy się nie kończą: atrakcje warte odwiedzenia można tu spotkać na każdym kroku. Każdy weekend przy dobrej pogodzie to znakomita okazja, by wybrać się na dłuższą wycieczkę po regionie i nacieszyć się jego pięknem. Jako inspirację przygotowaliśmy dla was galerię pięknych zdjęć, wykonanych przez fotografa Jana Kołkowskiego. Znajdziecie wśród nich niektóre zakątki znane i nieznane, które naprawdę warto odwiedzić tego lata w podróży po Dolnym Śląsku. 📢 Pijany kierowca wszczął awanturę na parkingu. Gorzko tego pożałuje, 19.02.2024 W poniedziałek 19.02.2024 kwadrans przed godziną 23.00 dyżurny ostrołęckiej policji został poinformowany o ujęciu przez świadków pijanego kierowcy na jednym z parkingów w Ostrołęce.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy – lepiej omijać je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Nietrzeźwy Białorusin kierował ciężarówką. Jazdę wężykiem zakończyła policja, która zatrzymała kierowcę do kontroli Policjantki z ruchu drogowego zatrzymały nietrzeźwego Białorusina kierującego ciężarówką. Z mężczyzną jechała trzeźwa żona będącą jego zmiennikiem na trasie 📢 Jak mieszka Katarzyna Pakosińska – nowa gwiazda „Pytania na śniadanie”? Katarzyna Pakosińska zadebiutowała we wtorek w „Pytaniu na śniadanie” u boku Piotra Wojdyły. Znana artystka kabaretowa po raz pierwszy w swojej karierze wcieliła się w rolę gospodyni śniadaniówki. Sprawdzamy, jak na co dzień mieszka Katarzyna Pakosińska z przystojnym gruzińskim księciem. Tak wygląda luksusowy dom z ogrodem nowej gwiazdy TVP 2 – zobacz galerię zdjęć!

📢 10 cech toksycznej matki. Zobacz, jakie zachowania mogą zepsuć twoją relację z dzieckiem Toksyczna matka i jej destrukcyjne zachowania mogą mieć wpływ na życie, zarówno małego, jak i dużego dziecka. Relacja matka-dziecko odgrywa kluczową rolę w życiu niemal każdego człowieka, a jej poprawność kształtuje osobowość na całe życie. To matka uczy jak radzić sobie z porażkami czy kłopotami. Dlatego tak ważne jest, aby każda matka umiała właściwie zachować się wobec własnego dziecka. Warto wiedzieć, jakie są cechy toksycznej matki i odpowiednio wcześniej zacząć pracować nad sobą. 📢 Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki zgłoszeniu na numer alarmowy 112 Nietrzeźwy kierujący został zatrzymany przez patrol ruchu drogowego po zgłoszeniu na nr alarmowy 112. Kierujący miał jeszcze coś na sumieniu... 📢 Jaki kamień szlachetny pasuje do twojego znaku zodiaku? Sprawdź to koniecznie, a zaznasz w życiu szczęścia i miłości Diamenty, szmaragdy, rubiny, opale to kamienie szlachetne, które chętnie są wykorzystywane przy produkcji biżuterii damskiej. Wiele osób wierzy, że mają magiczną moc i traktuje je jako życiowy amulet. Czy wiesz, jaki kamień jest przypisany właśnie tobie? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Sprawdź, który klejnot rządzi twoim znakiem zodiaku i dlaczego warto nosić go zawsze przy sobie.

📢 Najdziwniejsze gadżety i akcesoria z Chin. 7 zaskakujących rzeczy, które można kupić na AliExpress, Temu i w innych sklepach Zakupy w chińskich sklepach stały się w ostatnich latach niezwykle popularne. Choć modę tę zapoczątkowały takie seriwisy jak AliExpress oraz Wish, pojawia się coraz więcej tego typu miejsc. Znaleźć tam można naprawdę dziwne i zaskakujące przedmioty, również jeśli chodzi o gadżety elektroniczne i związane z grami. Zobacz 7 najdziwniejszych przedmiotów, które można zamówić z Chin. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 20.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 20.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Korzystasz z WhatsAppa? Zobacz 9 trików, które musisz znać. Przekonaj się, jakie opcje skrywa popularny komunikator WhatsApp to jeden z najpopularniejszych darmowych komunikatorów internetowych. Dla wielu osób jest to główny sposób porozumiewania się ze znajomymi. Dzięki WhatsApp możemy jednak nie tylko wysyłać wiadomości tekstowe oraz głosowe, bowiem aplikacja ma jeszcze szereg ciekawych, ukrytych funkcjonalności. Zobacz najlepsze i najciekawsze triki w WhatsApp i sprawdź, czy je znasz. 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom z ogrodem Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 Najtańszy ośrodek narciarski na świecie? Znajdziesz go... w Zakopanem. Zimowa stolica Polski z ogromnym wyróżnieniem Ku uciesze fanów sportów zimowych, sezon narciarski wciąż trwa. Jazda na nartach nie należy jednak do najtańszych – warto więc szukać oszczędności, nie rezygnując przy tym z dobrej zabawy. Okazuje się, że to właśnie Polska – spośród wszystkich krajów na świecie – skrywa ośrodek, w którym wyszalejecie się nie za miliony. O którym miejscu mowa? 📢 Dopłaty do kukurydzy w 2024 r. ze zgodą KE. Kiedy nabór wniosków? Poznaj stawki do hektara dla województw Dopłata do hektara kukurydzy w wysokości maksymalnie 1 tys. zł była jedną z propozycji Anny Gembickiej, która rolę ministra rolnictwa pełniła przez 2 tygodnie. Pomysł udzielenia wsparcia został utrzymany, 19 stycznia komisarz Janusz Wojciechowski poinformował, że jest zgoda KE na wypłatę pomocy dla rolników. Poznaj stawki dopłat dla producentów kukurydzy z każdego województwa. Najwyższe wsparcie otrzymają producenci rolni z Lubelskiego i Podkarpackiego. Kiedy nabór wniosków?

📢 Gdzie na Mazowszu mieszkają single? W rankingu są miejscowości z naszego regionu W oparciu o Narodowy Spis Powszechny z 2021 roku powstała lista miast w Polsce z największym odsetkiem singielek i singli. Dotyczy ona osób w wieku 15 lat i więcej. Przyjrzeliśmy się sytuacji na Mazowszu. W których mazowieckich miastach mieszka najwięcej panien i kawalerów? Aby przejść do listy należy kliknąć w zdjęcie.

📢 Balon w kształcie łabędzia przyleciał do Polski ze Szwecji. Znalazł go syn leśniczego z Nadleśnictwa Parciaki. Przy balonie był list! Niezwykła historia miała miejsce w Nadleśnictwie Parciaki, gdzie syn leśniczego znalazł w lesie zawieszony na drzewie balon w kształcie łabędzia. Przyczepiony był do niego list! 📢 Śmiertelny wypadek w m. Kaki-Mroczki. Zderzenie 3 pojazdów na DK57 w pow. przasnyskim W czwartek rano, 15 lutego około godziny 6:36 w miejscowości Kaki-Mroczki doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Na skutek zdarzenia śmierć na miejscu poniosła jedna osoba. 📢 Śladami Kurpiów - doroczne wydarzenie w Kadzidle, 13.02.2024 Śladami Kurpiów to kontynuacja przekazywania i utrwalania tradycji, zwyczajów oraz obyczajów naszych przodków - wprowadził Grzegorz Parzych, dyrektor Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. - Śladami Kurpiów ukazuje, jak wiele pokoleń pracowało na to, czego dzisiaj widownia jest świadkiem. Jest to także doroczne spotkanie z twórcami i artystami kurpiowskimi, którzy zostaną uhonorowani nagrodami okolicznościowymi za swoje dokonania artystyczne, wybitne osiągnięcia i pielęgnowanie naszej kultury.

📢 Klub Senior+ w Ostrowi Mazowieckiej ma 5 lat. Klub zrzesza 32 osoby Urodziny Klubu Senior+ wypadają 14 lutego, ale ze względu na to, że w tym roku w tym dniu wypada Środa Popielcowa, wspólne świętowanie odbyło się 8 lutego. Były życzenia, prezenty i oczywiście - tort. 📢 Uroczystości w Wąskim Lesie. W 84. rocznicę mordu upamiętniono mieszkańców pow. makowskiego zamordowanych przez Niemców 12 lutego 1940 r. Niemcy rozstrzelali w tym miejscu ponad 500 mieszkańców powiatu makowskiego: ludzi starszych, chorych, ułomnych. Do Wąskiego Lasu zwabili ich obietnicą bezpłatnego leczenia.

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych.

