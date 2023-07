Przegląd prasy 20.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (20.07.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 20.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (20.07.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie mazowieckim 20.07.2023 nie są przejezdne? Pielgrzymka: droga S7, Kazun Nowy (331. km na odc. 0,4 km) .

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 20.07.23

📢 Utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim 20.07.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Gdzie w województwie warmińsko-mazurskim należy spodziewać się dzisiaj (20.07.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga 63, Orzysz ul. Wojska Polskiego (69. km na odc. 1,4 km) Poprawki gwarancyjne po rozbudowie drogi krajowej nr 63 w m. Orzysz. 📢 Brak prądu w warmińsko-mazurskim. Sprawdź gdzie 20.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 20.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w warmińsko-mazurskim.

Prasówka 20.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 20.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 20.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w mazowieckim.

📢 Tragiczny wypadek w Legnicy. Pijany kierowca zabił 21-latkę. Kobieta nie miała żadnych szans! W środę (19 lipca) w Legnicy doszło do tragicznego wypadku na osiedlu domów jednorodzinnych. Śmiertelnie została potrącona 21-letnia kobieta. Kierowca samochodu, obywatel Ukrainy, był pijany i uciekał przed policją. 📢 Łeba to nie tylko plaża. 23 najlepsze atrakcje miasta na pełne wrażeń wakacje nad morzem. Gigantyczne dinozaury to dopiero początek Wakacje nad morzem to nie tylko opalanie się na plaży, a urlop w Łebie nie musi polegać na spacerowaniu w nieskończoność po plaży. Miasto kryje wiele niesamowitych i często zaskakujących atrakcji turystycznych. Czy wiecie, gdzie w Łebie można zwiedzić las sprzed 40 milinów lat, zobaczyć żywe piranie, pogłaskać osiołka albo pograć w gigantyczne szachy? Wybraliśmy 23 najlepsze atrakcje Łeby dla dzieci i dorosłych, które zapewnią wam niezapomniane wakacje czy urlop nad morzem.

📢 7 najgorszych fryzur dla dojrzałych kobiet. One dodają lat i podkreślają mankamenty. Lepiej z nich zrezygnuj Fryzura potrafi pięknie podkreślić urodę, kształt twarzy, a nawet sylwetkę, niestety może też mieć zupełnie odwrotne działanie, przez co uwydatni to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, fryzury również podlegają modzie i mogą odzwierciedlić, na ile orientujemy się w bieżących trendach. Zobacz, czego lepiej unikać w dojrzałym wieku. 📢 Nawiedzone miejsca na Pomorzu. Drzwi, których bał się cały Gdańsk, potwór z jeziora, mieszkanie mordercy i inne Na Pomorzu nie brak niepokojących miejsc, z którymi wiążą się historie o seansach spirytystycznych, tajemniczych organizacjach i potworach, czasem w ludzkiej skórze. Czy wiecie, które drzwi budziły grozę wśród mieszkańców Gdańska albo który szczeciński park był dawniej cmentarzem? Zapraszamy do galerii 8 najbardziej przerażających, nawiedzonych i paranormalnych miejsc nad Bałykiem, od Gdańska do Szczecina.

📢 Cukinia w roli głównej. Poznaj 10 przepisów na sprawdzone dania z cukinią. Nawet dzieci będą mieć na nie chrapkę Niedługo rozpocznie się sezon na cukinię, a z niej można wyczarować ogrom pysznych dań obiadowych, przetworów, a nawet deserów. To warzywo jest niezwykle uniwersalne, smaczne, a przy tym zdrowe. Co więcej, w sezonie to jeden z tańszych wyborów na targu bądź w sklepie. Podajemy 10 sprawdzonych przepisów na dania z cukinii. Spróbuj, a nie pożałujesz! 📢 Wiedźmin jako lalka Barbie? SI zmieniła Geralta i jego towarzyszy w kultowe lalki Sztuczna inteligencja zmieniła postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie. Wszystko z okazji premiery filmu aktorskiego o słynnych lalkach oraz nowego sezonu serialu Netflix. Pomysł nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami.

📢 Rozbiórka apteki przy Placu Kościelnym w Krasnosielcu. Powstanie tutaj ośrodek zdrowia Rozpoczęto rozbiórkę budynku starej apteki przy Placu Kościelnym. W tym miejscu wybudowany zostanie nowoczesny ośrodek zdrowia. 📢 Kultura za złotówkę – także dla osób z niepełnosprawnościami. W projekcie uczestniczy 28 ośrodków kultury na Mazowszu Osoby z niepełnosprawnościami mogą kupić bilet do marszałkowskich muzeów lub teatrów za symboliczną złotówkę. Akcja już się sprawdziła w przypadku najmłodszych mieszkańców regionu. Do tej pory w ramach programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” mazowieckie instytucje kultury odwiedziło około 310 tys. uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 📢 Tatry – najpiękniejsze zdjęcia gór. Zakopane, Morskie Oko i inne zakątki. Takie obrazy zachęcają do wycieczek w Tatry Tatry to nasze narodowe dobro, a piękno tych gór zachwyca od pokoleń. Dlatego zebraliśmy dla was zdjęcia, wykonane przez profesjonalnych fotografów, ukazujące najpiękniejsze panoramy Tatr o każdej porze roku i dnia. Od skąpanego w światłach Zakopanego, przez umajoną kwiatami Bukowinę Tatrzańską i urokliwe Morskie Oko, po zapierające w piersiach górskie widoki z różnych zakątków i perspektyw. Zobaczcie naszą galerię zdjęć Tatr.

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 19.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź 📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie te tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Wypadek w Różanie na ul. Warszawskiej. 18-letni kierowca kii został przetransportowany do szpitala. 18.07.2023 Do wypadku doszło we wtorek 18.07.2023 na ul. Warszawskiej w Różanie. Ucierpiał 18-letni kierowca kii, który został przetransportowany do szpitala. 📢 Te sanatoria mamy w Polsce. To tutaj wyśle cię ZUS. Masz skierowanie ZUS na rehabilitacje leczniczą? Sprawdź listę uzdrowisk. SPRAWDŹ LISTĘ Jeśli stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy, możesz zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Z bezpłatnej opieki skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo, by przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia. Jak dostaniesz się do sanatorium i gdzie na Pomorzu i w Polsce znajdują się placówki, do których warto wyjechać? Zobacz, jak załatwić pobyt sanatorium. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 19.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Próba linczu na basenie w Bytomiu. Szokujący film krąży w mediach społecznościowych. Co tam się wydarzyło? W mediach społecznościowych pojawiło się szokujące nagranie. Dantejskie sceny miały miejsce na kąpielisku w Bytomiu. Plażowicze niemal dokonali samosądu! Co tam się wydarzyło? 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 19.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 „Dzień Pracy Burmistrza”. Łukasz Chrostowski - burmistrz Przasnysza - będzie pracował w gabinecie weterynaryjnym w Krasnosielcu To ważna zmiana w samorządzie. Burmistrz Przasnysza będzie pracował w… Krasnosielcu, w sąsiednim powiecie makowskim. Tylko jeden dzień… To kolejna odsłona charytatywnej akcji „Dzień Pracy Burmistrza” zorganizowanej przez Łukasza Chrostowskiego. 📢 Kim jest dziewczyna, która pokazała piersi po swoim pierwszym zwycięstwie w boksie? Trenerka fitness od odchudzania i gwiazda OnlyFans! Hitem sportowego wideo minionego tygodnia był bez wątpienia film z zakończenia walki Brytyjki Danielli Hamsley z Polką Aleksandrą Danielką w turnieju bokserskim Kingpyn High Stakes w Dublinie i obnażenie piersi z radości przez zwyciężczynię. Kto to w ogóle jest? I dlaczego poświęca się jej tyle uwagi? Teraz wyjaśnimy. Tak więc poznaj Daniellę Hemsley! 📢 Najlepsze gry na Pegasusa. Pamiętasz je? 9 najchętniej kupowanych i najmilej wspominanych tytułów z bazarów i rynków dawnych lat Pegasus to nazwa, którą określało się każdą chińską podróbkę japońskiej konsoli Nintendo Famicom. Dla wielu graczy była to pierwsza pełnoprawna konsola, którą podłączało się do telewizora. Gry były tanie i ogólnodostępne na każdym lokalnym rynku czy bazarze. Oczywiście gry na Pegasusa nie były licencjonowane, a ich zawartość często różniła się od tego, co mówiła naklejka na nośniku. Zobacz najlepsze i najlepiej wspominane gry na Pegasusa.

📢 Lniana sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej to hit! Piękna, zwiewna i romantyczna propozycja na upalne, letnie dni Małgorzata Kożuchowska pokazała się w długiej, białej, lnianej sukience i oczarowała wszystkich! Jej wybór nie bez powodu stał się hitem. Len to wprost idealny wybór na upały, a w tej formule to strzał w dziesiątkę. Kreacja jest lekka, modna, a co więcej ukrywa mankamenty figury. Zobacz, jak aktorka w niej wygląda i jakie dodatki dobrała.

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pociągi Braniewo-Chorzele od grudnia 2023. Takie są plany samorządu województwa warmińsko-mazurskiego Uruchomioną – po ponad 20 latach przerwy – linią kolejową z Ostrołęki na północ można na razie dojechać jedynie do Chorzel. A z Chorzel… jedynie z powrotem do Ostrołęki lub dalej do Tłuszcza. To się jednak zmieni – samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił właśnie, że od grudnia pociągi wrócą na trasę Chorzele-Braniewo.

📢 Wypadek na DK 60. Zginął 53-letni kierowca opla. 17.07.2023 Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek 17.07.2023 około południa na trasie Różan- Ostrów Mazowiecka. Zginął mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. 📢 Wypadek na DK 53 w Siarczej Łące. Zderzył się samochód ciężarowy z autokarem. Droga jest zablokowana. 17.07.2023 Do zdarzenia doszło w poniedziałek 17.07.2023 o 11.20. Zderzyły się dwa pojazdy: samochód ciężarowy i autokar. Autokarem podróżowały dzieci i młodzież. Droga krajowa nr 53 jest zablokowana na odcinku między Kadzidłem a Myszyńcem, na miejscu są służby ratunkowe. Policja zorganizowała objazd.

📢 Koncert w Troszynie. Wystąpił Maciej Smoliński i Marcin Czerwiński. 16.07.2023 W niedzielę 16.07.2023 na letniej scenie w Troszynie odbyło się ciekawe muzyczne wydarzenie. Wystąpili: Maciej Smoliński i Marcin Czerwiński. Było też wiele atrakcji dla dzieci.

📢 Dania z kaszą jaglaną królowały w sobotę 15.07.2023 w Chudku gm. Kadzidło "Zapraszamy na kaszę jaglaną w Chudku" - tak zatytułowany projekt realizowało KGW w Chudku. Podsumowany został 15 lipca 2023.

📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobaczcie, co oferowano 15.07.2023 Na pchlich targach można kupić przeróżne przedmioty - ceramikę, obrazy, aparaty, książki, rzeźby, obuwie, biżuterię... długo by wymieniać. Zobaczcie zresztą na zdjęciach, co oferowano 15 lipca 2023. 📢 Jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie! Genialnie proste sposoby na upały Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły.

📢 Plebiscyt "Pokaż Talent!". Rozpoczęło się głosowanie na utalentowane osoby z woj. mazowieckiego Plebiscyt "Pokaż talent" ma na celu odkrycie i promocję osób utalentowanych, które mają dryg m.in. do rękodzieła, fotografii lub talent wokalny. 📢 Łyse. Bitwa Regionów 2023 i Piknik z produktem regionalnym, 2.07.2023. Zdjęcia W powiecie ostrołęckim w konkursie rywalizowały potrawy przygotowane przez 20 Kół Gospodyń Wiejskich. W Łysych, podczas pikniku z produktem polskim, oceniała je komisja pod przewodnictwem Laury Bziukiewicz - twórczyni ludowej z Wachu gm. Kadzidło, autorki książek o regionie i jego tradycjach, także kulinarnych.

📢 Dni Broku i Puszczy Białej 2023. Tłumy na plaży miejskiej w Broku. Zobaczcie zdjęcia z 1.07.2023 Za nami pierwszy dzień 43. Dni Broku i Puszczy Białej. Na plaży miejskiej pojawiły się tłumy ludzi, aby skorzystać z przygotowanych atrakcji. A było ich sporo.

📢 Festyn Lato z Retką. Mieszkańcy bawili się 25.06.2023 Coroczny festyn w Retce odbył się za sprawą aktywnie działających tu mieszkańców, którzy stworzyli wyjątkowe miejsce- Oazę, gdzie odbywają się spotkania, festyny, zabawy i inne wydarzenia związane z życiem lokalnej społeczności. Tym razem zorganizowano tu festyn Lato z Retką, który przyciągnął mieszkańców z całej gminy. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Rubinku w Ostrowi Mazowieckiej 23.06.2023 Po mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej spotkali się na sali gimnastycznej, aby wspólnie pożegnać rok szkolny 2022/2023. 📢 Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 23.08.2023. Zobaczcie zdjęcia 23 czerwca 2023 to ostatni dzień roku szkolnego. W Ostrołęce niektóre szkoły zorganizowały zakończenia roku już w czwartek (w związku z planowanymi zamknięciami ulic podczas organizacji kolarskich Mistrzostw Polski). Większość szkół pożegnała się ze swoimi uczniami w piątek. Tak jak ZSZ nr 4.

📢 Zakończenie roku szkolnego w II LO w Ostrołęce. 23.06.2023 Uroczystości związane z zakończeniem roku w II Liceum Ogólnokształcącym odbyły się w hali im. Arkadiusza Gołasia. 📢 Nagrody burmistrza Myszyńca dla uczniów szkół podstawowych z gminy Myszyniec. Wręczone zostały 21.06.2023. Zdjęcia W środę, 21 czerwca 2023 w Urzędzie Miejskim burmistrz Elżbieta Abramczyk uroczyście wręczyła nagrody burmistrza Myszyńca dla uczniów ze szkół podstawowych w gminie Myszyniec z najlepszymi wynikami w nauce oraz za 100% frekwencję.

📢 Jubileusz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni, 27.04.2023. Zdjęcia W czwartek 27 kwietnia 2023 w SOSZ-W w Czarni odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia powstania placówki. Przybyło na nią wielu znakomitych gości. 📢 20-lecie zespołu BezWianka. Zobaczcie zdjęcia z pięknego jubileuszu, który odbył się 22.04.2023 w Komorowie Zespół Pieśni i Tańca BezWianka ma już 20 lat! Jubileusz zespołu odbył się w sali Klubu Garnizonowego w Komorowie. Było dużo tańca, śpiewu i wzruszeń, a na koniec pyszny tort.

📢 Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Wśród finalistek mieszkanka Daniłówki Drugiej w gminie Małkinia Górna. Zdjęcia. 9.02.2023 Znamy już finalistki obecnej edycji konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Do ubiegłego roku te eliminacje najbardziej znanego konkursu piękności w Polsce odbywały się pod szyldem Miss Ziemi Łomżyńskiej.

📢 Waldemar Bartosik odchodzi na emeryturę. Podczas zakończenia roku szkolnego w Koperniku pożegnano dyrektora. 24.06.2022 Tym razem po oficjalnym zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 i wręczeniu nagród uczniom, uroczystość nie dobiegła końca. Grono pedagogiczne, uczniowie oraz zaproszeni goście wzięli udział w pożegnaniu dyrektora Waldemara Bartosika, który po 42 latach pracy, w tym 10 na stanowisku dyrektora Kopernika, odchodzi na emeryturę. 📢 Cmentarz parafialny w Szelkowie, powiat makowski. Zdjęcia z maja 2022 Nekropolię w Szelkowie odwiedziliśmy 18 maja 2022 roku.

📢 Ostrołęka. Zakończenie roku szkolnego maturzystów II LO im. Cypriana Kamila Norwida. 29.04.2022 Zakończenie roku szkolnego maturzystów II LO odbyło się 29.04.2022 w hali im. Arkadiusza Gołasia. Nagrodzono najlepszych uczniów. 📢 Więzienie czy hotel? Więzienne cele w Polsce i regionie Z jednej strony nikt nie chciałby trafić do więzienia, ale wiele się mówi również o tym, że utrzymanie więźniów kosztuje bardzo dużo i mogą oni liczyć na dobre warunki. Jak jest naprawdę? Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Nie uwierzysz! Tak kiedyś wyglądały "Królowe Życia": Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska, Kasia Alexander „Królowe życia” cieszą się niesłabnącą popularnością. Fanom tego programu nie trzeba przedstawiać barwnych bohaterek, które zdecydowały się zaprosić widzów do swoich domów i swojego życia. Jak przez lata zmieniały się niektóre gwiazdy telewizyjnego hitu: Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska-Borowiak i Katarzyna Alexander? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Ostrów Mazowiecka na starych fotografiach. Zobacz zdjęcia sprzed lat. Poznajesz te miejsca i tych ludzi? Zdjęcia Na Facebooku znajduje się profil OstrówMaz Historia, a tam mnóstwo historycznych zdjęć powiatu ostrowskiego. Przede wszystkim z Ostrowi, ale również z Broku, Andrzejewa, Poręby i Komorowa. Zobaczcie. 📢 Niedziela na sportowo na plaży miejskiej w Ostrołęce. 9.08.2020. Zdjęcia W niedzielę 9 sierpnia 2020 na plaży miejskiej w Ostrołęce wiele się działo. Upalne popołudnie stało pod znakiem sportu. Było coś dla miłośników dźwigania ciężarów i siatkówki plażowej.

📢 Ostrów Mazowiecka. Święto Policji w Ostrowi. Były odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. 26.07.2019 [ZDJĘCIA,WIDEO] Ostrów Mazowiecka. W piątek 26 lipca 2019 ostrowscy policjanci mieli swoje święto.

📢 Zmiany księży w diecezji łomżyńskiej. Gdzie odchodzą księża i kto przychodzi na ich miejsce W diecezji łomżyńskiej zaczęły się coroczne zmiany. Księża zmieniają parafie lub odchodzą do instytucji diecezjalnych. Nominacje otrzymali też neoprezbiterzy, czyli księża, wyświęceni w 2019 roku. W Osuchowej przestanie działać dom zakonny ojców redemptorystów. 📢 Warszawska 34 w Ostrołęce. Tak wyglądała zabawa sylwestrowa. Odnajdźcie się na zdjęciach Huczna zabawa sylwestrowa miała miejsce także w sali centrum bankietowo- usługowym Warszawska 34 w Ostrołęce 📢 Młodzieżowe derby Ostrołęki dla piłkarzy APN [ZDJĘCIA] W miniony weekend w Ostrołęce doszło do spotkania derbowego w kategorii młodzików. W meczu rocznika 2005 APN Ostrołęka podejmował Złotą Ostrołękę. O jedną bramkę lepsi byli zawodnicy prowadzeni przez trenera Pawła Zalewskiego.

📢 Noworodki urodzone w makowskim szpitalu [ZDJĘCIA] Oto zdjęcia dzieci, które przyszły na świat w ostatnich dniach. Rodzicom gratulujemy! 📢 Wielkie bieganie nad Narwią 2017 [WIDEO+ZDJĘCIA] Na błoniach nad Narwią w Ostrołęce odbyły się zawody w indywidualnych biegach przełajowych dla uczniów szkół z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Dopisała pogoda, więc liczba biegaczy robiła wrażenie. Najlepsi awansowali do zawodów międzypowiatowych. 📢 Święto Mleka w Płoniawach - Bramurze [ZDJĘCIA] Ponad dwudziestu wystawców wzięło udział w tegorocznej Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Płoniawach - Bramurze. Wystawa odbyła się już po raz 17. i przyciągnęła gości z całego regionu. 📢 Sami spełnili swoje marzenia. Remiza w Niesułowie już oficjalnie otwarta. W ciągu dwóch lat remiza w Niesułowie (gmina Krasnosielc) z drewnianego zniszczonego budynku przemieniła się w piękny murowany, doskonale wyposażony obiekt. To za sprawą wytrwałości i ciężkiej pracy strażaków ochotników, pomocy finansowej gminy i wsparcia wielu życzliwych osób.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata