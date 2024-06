Przegląd prasy 20.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zakończenie roku akademickiego UTW w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się 19.06.2024”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zakończenie roku akademickiego UTW w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się 19.06.2024 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podzielono na dwie części: pierwsza - rozrywkowa - miała miejsce w kinie Ostrovia, a druga - oficjalna - w Starej Elektrowni.

📢 Różan. Inicjatywy lokalne już wybrane. Co się będzie działo? Przeczytajcie We wtorek 18.06.2024 w GOUK w Różanie odbyło się posiedzenie Komisji Oceniającej nabór inicjatyw lokalnych w gminie Różan w ramach programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2024 "Akcja Od-Nowa".

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Boisko, na którym dzieci i młodzież się bawią, wygląda jak śmietnik. Czyja to wina? Dzieci i młodzież w taki sposób dbają o swoje boisko przy ulicy Ciechanowskiej. Wstyd! Boisko, na którym dzieci i młodzież się bawią wygląda jak śmietnik. Są to głównie puste butelki po wodzie i zostawiają je w głównej mierze bawiące się tam dzieci i młodzież- podaje makowski ratusz.

📢 Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Rozstrzygnięcie etapu regionalnego 21. edycji ogólnokrajowego konkursu Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" odbyło się 19.06.2024 r. w sali konferencyjnej Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce. W trakcie spotkania nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom. 📢 Wkrótce otwarcie gminnego żłobka w Nagoszewce. W żłobku będą 34 miejsca dla dzieci do 3 lat Budowa żłobka rozpoczęła się w maju 2023 roku, a uroczyste otwarcie placówki zaplanowano na ostatni kwartał 2024 roku. W placówce utworzone zostaną 34 miejsca dla dzieci w wieku do 3 lat. Przy żłobku w Nagoszewce powstała tężnia solankowa. 📢 Policjanci zatrzymali dilera podczas porcjowania amfetaminy. To 50-latek z Makowa Mazowieckiego Policjanci wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Mundurowali przyłapali go na gorącym uczynku - gdy dzielił amfetaminę na mniejsze porcje. Grozi mu do 10 lat więzienia.

📢 Budowa przeprawy mostowej na rzece Narew Nowe Łachy - Nowy Lubiel. Podpisano umowę We wtorek, 18 czerwca podpisana została umowa wykonawcza na realizację zadania pod nazwą: Budowa przeprawy mostowej na rzece Narew w miejscowościach Nowe Łachy - Nowy Lubiel. Generalnym wykonawcą będzie firma Skanska S.A. Oddział Warszawa.

📢 Ostrołęka. Budżet Obywatelski. Sprawdź, które projekty zostaną zrealizowane w 2025 roku Dziesięć projektów zgłoszonych przez mieszkańców zostanie wpisane do budżetu Miasta Ostrołęki w ramach konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział 3 655 ostrołęczan.

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski 19 - 27.06.2024 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski. PGE Dystrybucja na bieżąco podaje harmonogram zaplanowanych prac, które spowodują, że w naszych domach nie będzie prądu. Co zrobić, gdy w harmonogramie nie są zaplanowane prace w naszym miejscu zamieszkania, a prądu nie ma? Może to być spowodowane awarią. 📢 Dni Różana 2024. Co w programie imprezy, która odbędzie się od 19 do 21.07.2024? Jakie gwiazdy? Sprawdźcie Dni Różana będą w lipcu - od 19 do 21, na placu targowym przy ul. Królowej Bony. Tradycyjnie sporo się będzie działo: koncerty, pokazy, zawody, konkursy... Będą też gwiazdy muzyczne. Kto przyjedzie do Różana? Przeczytaj.

📢 Wywiad z Waldemarem Brzostkiem, wójtem gminy Ostrów Mazowiecka: "nie ludzie są dla wójta, tylko wójt jest dla ludzi" Waldemar Brzostek nie miał kontrkandydata w tegorocznych wyborach samorządowych, dlatego w gminie odbyło się referendum. Waldemar Brzostek zdobył 4 062 głosów "za", przy 931 głosów "przeciw", co przekłada się na 81,65 % poparcia. Tym samym został wójtem na kolejną kadencję. Waldemar Brzostek piastuje stanowisko wójta nieprzerwanie od 5 listopada 1998 roku! 📢 Potańcówka pod gwiazdami w Ostrowi Mazowieckiej już wkrótce. 29.06.2024 zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na dorocznie organizowaną Potańcówkę pod gwiazdami. Potańcówka odbędzie się w Grodzie Książąt Mazowieckich (ogródek jordanowski) 29 czerwca 2024 r. w godzinach 18.00 - 1.00. 📢 Zawody Rowerkowe 2024 w Ostrołęce. Zdjęcia wszystkich uczestników To była trzecia edycja naszej imprezy. W niedzielę 16 czerwca 2024 na kilka godzin plażą miejską w Ostrołęce zawładnęli młodzi rowerzyści. W Zawodach Rowerkowych 2024 wzięło udział 150 uczestników w wieku od 3 do 11 lat. W galerii znajdziecie zdjęcia wszystkich młodych cyklistów.

📢 Otwarcie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Ołdakach-Polonii gm. Andrzejewo 17 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Ołdakach-Polonii. Inwestycja ta została dofinansowana z budżetu województwa mazowieckiego kwotą 863 755,5 zł, a koszt całkowity to 1 252 792,28 zł. 📢 Rodzinny Rajd Rowerowy gminy Olszewo-Borki, 15.06.2024 Wydarzenie zorganizowali: OSP Olszewo-Borki, Urząd Gminy Olszewo-Borki, Gminny Ośrodek Kultury, Dzienny Dom ,,Senior+" w Olszewie-Borkach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Olszewie-Borkach "Borkowianki". W rajdzie wzięło udział prawie 200 osób. 📢 MAZOpiknik w Rzewniu odbędzie się 22.06.2024. Gwiazdą Stachursky MAZOpiknik to bezpłatna plenerowa impreza rodzinno-kulturalna, organizowana z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego! 22 czerwca 2024 r. w Rzewniu, na placu przy urzędzie gminy. 📢 Nowe świadectwa szkolne 2024. Co się zmienia? Jak będą wyglądać świadectwa? Inne wzory świadectw i regulacje przejściowe Świadectwa szkolne nie będą wyglądały już tak, jak dotychczas. Czy te, które uczniowie otrzymają podczas zakończenia roku szkolnego 2023/2024 będą wyglądały inaczej? W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 7 czerwca 2023 roku ws. świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, zmienia się m.in. wygląd świadectw szkolnych. Do 12 lipca 2024 roku obowiązują przepisy przejściowe. Sprawdź, jak wyglądają nowe świadectwa i co dokładnie się zmienia.

📢 Dzielnicowi z Ostrołęki i Różana najlepsi w eliminacjach wojewódzkich do 14. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 14-15 czerwca 2024, dzielnicowi, którzy zwyciężyli w eliminacjach na szczeblu komend miejskich i powiatowych Mazowsza, a także kierownicy rewiru dzielnicowych przystąpili do rywalizacji o tytuł, odpowiednio - najlepszego dzielnicowego i najlepszego kierownika dzielnicowych w KWP zs. w Radomiu. Sukces odnieśli dzielnicowi z Ostrołęki i Różana.

📢 Cleo w Kadzidle. Koncert na zakończenie Wesela Kurpiowskiego, 16.06.2024 W niedzielny wieczór 16 czerwca 2024 Cleo przyciągnęła do Zagrody Kurpiowskiej tłumy. 📢 Andrzej Rybiński i zespół Topky wystąpili podczas 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej, 15.06.2024 Andrzej Rybiński i zespół Topky byli gwiazdami drugiego dnia 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. Sobota, 15 czerwca zakończyła się dyskoteką z DJ-em Czarnym.

📢 Kadzidło. Wesele Kurpiowskie 2024. Bez autentycznej pary młodej, ale z tradycyjnym obrządkiem i z mnóstwem gości, 16.06.2024 Trwa jedna z największych folklorystycznych imprez w powiecie ostrołęckim- Wesele Kurpiowskie. W niedzielę 16.04.2024 odbyła się uroczysta msza święta ze ślubnym obrządkiem. Dalsza część wesela miała miejsce w Zagrodzie Kurpiowskiej, gdzie oprócz tańców i występów, wręczono także medale Pro Masovia. 📢 Festiwal Przedszkolaków w Ostrowi Mazowieckiej. Na boisku Omega wystąpiły przedszkolaki z całego miasta 16.06.2024 Tradycyjnie, trzeciego dnia Dni Ostrowi Mazowieckiej, odbywa się Festiwal Przedszkolaków. Podczas festiwalu swoje umiejętności taneczne i wokalne reprezentują wszystkie przedszkola w mieście: publiczne i prywatne. 📢 Zawody Rowerkowe w Ostrołęce. Trzecia edycja naszej imprezy odbyła się 16.06.2024 na plaży miejskiej Jako organizatorzy Zawodów Rowerkowych mieliśmy w niedzielę 16 czerwca potrójne szczęście - liczną grupę uśmiechniętych uczestników (ścigało się 150 dzieci w wieku od 3 do 11 lat, a byli z nimi oczywiście najbliżsi), cudowną pogodę oraz wspaniałych partnerów i sponsorów, którzy zaangażowali się w to wydarzenie. Emocji nie brakowało!

📢 Wieczorek koleżeński LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Impreza odbyła się z okazji XII Zjazdu Absolwentów 15.06.2024 Pierwszy dzień XII Zjazdu Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył się wieczorkiem koleżeńskim. Wieczorek zorganizowano na Hali Powiatowej przy "Koperniku". Przy muzyce zespołu "Pekwadrat" bawiło się blisko 200 osób.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego. 15.06.2024 na scenie wystąpił Maciej Maleńczuk Drugi dzień świętowania Dni Makowa Mazowieckiego minął pod znakiem pokazów grup tanecznych studia tańca Swag, pokazów karate, koncertu dla dzieci, koncertu orkiestry dętej i koncertu muzyki portugalskiej. Wieczorem zagrał Maciej Maleńczuk. 📢 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. 15.06.2024 burmistrz wręczył nagrody oraz stypendia Po przemówieniu burmistrza i wystąpieniach gości wręczono stypendia i nagrody za wybitne osiągniecia w nauce i osiągnięcia sportowe. 📢 XII Zjazd Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. "Kopernik" skończył 115 lat! W dniach 15 - 16 czerwca Koło Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało XII Zjazd Absolwentów. Zjazd rozpoczął się od rejestracji uczestników i zbiórki przed budynkiem szkoły. Następnie odbyła się msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.

📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle 2024. Festiwal Folkloru Weselnego i koncert zespołu Horpyna. 15.06.2024 W Kadzidle trwa jedna z największych imprez kulturalnych w regionie, czyli Wesele Kurpiowskie. W sobotę 15 czerwca 2024 na scenie Centrum Kultury Kurpiowskiej zaprezentowały się kapele i zespoły ludowe. Zagrał także olsztyński zespół Horpyna. 📢 Plaża miejska w Ostrołęce - impreza na otwarcie sezonu, 15.06.2024 W sobotę 15.06.2024 otwarcie sezonu na plaży miejskiej. Na scenie występy i pokazy, a oprócz tego festiwal Holi, na dzieci i całych rodzin czeka też mnóstwo innych atrakcji. 📢 Festyn Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. OSM świętuje 65-lecie Wokół siedziby OSM przy ul. Hallera w sobotnie popołudnie 15 czerwca przygotowano mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych. Festyn trwa do wieczora, warto zajrzeć. Są występy, dmuchańce, pyszne jedzenie, stoiska z różnymi rzeczami.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego. W piątek 14.06.2024 na scenie wystąpił O.S.T.R. Trwają Dni Makowa Mazowieckiego. Święto miasta rozpoczęło się w piątek 14.06.2024. Gwiazdą wieczoru był O.S.T.R. Nie zabrakło jednak innych występów oraz niespodzianek. 📢 Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 już rozpoczęte. Program na 14.06.2024 W piątkowe popołudnie rozpoczęły się tegoroczne 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. To popołudnie należało do klubów sportowych i zespołów tanecznych. O godz. 17.00 przed publicznością zaprezentowały się kluby działające w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (m.in. Academia Gorila i UKS Wojownik) oraz inne kluby, organizacje i stowarzyszenia np. Dress Code Dance Center Bielopotocky. 📢 Goworowo. Spartakiada Osób Niepełnosprawnych odbyła się 14.06.2024. To 10. edycja wydarzenia Jubileuszowa, 10. Spartakiada Osób Niepełnosprawnych odbyła się w czwartek 14.06.2024 na kompleksie boisk Orlik w Goworowie. Za każdym razem impreza cieszy się dużym zainteresowaniem. Tym razem było hucznie- z tortem i atrakcjami dla wszystkich uczestników.

📢 55-lecie Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. MDK świętował 11.06.2024 We wtorek, 11 czerwca Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej obchodził jubileusz 55-lecia. Jubileusz był połączony z corocznym wydarzeniem organizowanym przez MDK - "Day for art". 📢 Rosną kary za brak OC! Zmiana już od lipca Nawet najbardziej sumienny kierowca może przeoczyć ważny termin, a konsekwencje tego błędu bywają naprawdę poważne! Kary za brak aktualnego ubezpieczenia OC są teraz surowsze – od 1 lipca obowiązują nowe, wyższe stawki. Nie ryzykuj! Zadbaj o wykupienie polisy na czas. 📢 Stefan Friedmann w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej, 13.06.2024 13.06.2024 r. gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej był Stefan Friedmann – aktor teatralny, filmowy i radiowy, satyryk, prezenter, reżyser, felietonista, autor scenariuszy i książek.

📢 Przytulisko w Gnatach. Interwencyjny odbiór psów, 13.06.2024 W czwartek 13 czerwca 2024 po godz. 9.30 przy nieruchomości, gdzie funkcjonuje przytulisko, pojawiło się ponad 20 osób - byli pracownicy Urzędu Gminy w Lelisie (z wójtem Stefanem Prusikiem), pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, schroniska Canis w Kruszewie, policjanci, przedstawicielki poseł Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, dawne wolontariuszki przytuliska, mieszkańcy wsi. 📢 Ostrołęka. Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki. Uroczystość odbyła się 12.06.2024 w Ostrołęckim Centrum Kultury Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli rok akademicki. Uroczystość odbyła się w środę 12.06.2024 w Ostrołęckim Domu Kultury. Był czas na podsumowanie, gratulacje, podziękowania, a także część artystyczną przygotowaną przez seniorów. 📢 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci brata Zenona Żebrowskiego w Surowem, 10.06.2024 W poniedziałek 10 czerwca w Surowem została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ku czci brata Zenona Żebrowskiego. Została ona umieszczona obok przydrożnego krzyża, który znajduje się na wprost posesji, gdzie urodził się i wychował misjonarz Japonii Władysław Żebrowski, później znany jako brat Zenon. Zgodnie z wiedzą członków jego rodziny oraz mieszkańców wsi krzyż wykuł osobiście franciszkanin z Surowego jeszcze przed wstąpieniem do zakonu. Była to część jego egzaminu zawodowego.

📢 Jak mieszka Szymon Hołownia? Tak się urządził z żoną i córkami marszałek Sejmu. Zobacz imponujący dom Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka z dala od miejskiego zgiełku. Nowoczesny dom polityka położony jest w niewielkiej odległości od Warszawy. Tu marszałek sejmu stworzył komfortową przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak się urządził lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni, gdzie mieszka z żoną i córkami. 📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych.

📢 Dzień Dziecka w Różanie. Dobrą zabawę przerwała ulewa W sobotę 1.06.2024 na Placu Targowym w Różanie odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Niestety popsuła ją ulewa. Część dzieci jednak postanowiła zostać i bawić się do końca. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób.

📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka. 📢 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, 25.05.2024 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” po raz pierwszy odbyła się w Makowie Mazowieckim. Słowa roty wypowiedzieli ochotnicy z północnego Mazowsza. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 📢 Mazowieckie jest piękne! Zobacz, czym ten region zachwyca turystów i swoich mieszkańców Zachwycające krajobrazy, bogate dziedzictwo historyczne i pulsujące życie kulturalne - województwo mazowieckie to prawdziwa perła Polski, która nieustannie zachwyca zarówno turystów, jak i swoich mieszkańców. Od malowniczych zaułków Starego Miasta w Warszawie, po urokliwe tereny przyrodnicze, ten region oferuje niezapomniane doświadczenia, które trwale pozostają w pamięci każdego, kto tu zawita, jak i jego mieszkańców.

📢 Rada Gminy Ostrów Mazowiecka IX kadencji. Poznajcie swoich radnych 7 maja miała miejsce inauguracyjna sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka IX kadencji, na której odbyło się uroczyste ślubowanie radnych oraz ślubowanie wójta. Waldemar Brzostek sprawuje urząd wójta od 1998 roku! 📢 Matura 2024. 7 maja 2024 odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce Egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym to pierwszy egzamin, z którym mierzą się zdający. Do arkuszy zasiedli o godz. 9.00. Arkusz i odpowiedzi pojawią się w serwisie Strefa Edukacji po godz. 14.00.

📢 Komorowo. Otwarcie sezonu motocyklowego z Klubem Motocyklowym "Stajnia" 14.04.2024 W niedzielę, 14 kwietnia po raz ósmy odbyło się otwarcie sezonu motocyklowego z Klubem Motocyklowym "Stajnia". Wydarzenie co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród motocyklistów z całego regionu. Wśród gości, którzy wzięli udział w imprezie byli wójt gminy Andrzejewo Beata Ponichtera i burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer.

📢 Oferty pracy w regionie. Jest praca m.in. dla kucharza, mechanika i stolarza. Zobaczcie oferty z urzędów pracy Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie Mazowieckim. Są to oferty na umowę o pracę.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Cmentarz przy Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej. Tak wyglądał 1.11.2023 w Dniu Wszystkich Świętych Dzień Wszystkich Świętych to czas, w którym bardziej niż zwykle myślimy o bliskich, którzy już odeszli. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiśniowej w Ostrowi od rana panuje ruch.

📢 Dni Różana 2023. Zobaczcie co się działo pierwszego dnia, w sobotę 22 lipca 2023. Zdjęcia Trwają Dni Różana. W sobotę na scenie na placu Targowym w Różanie wystąpili między innymi: Defis, Lili i MIG. A w niedzielę finał z gwiazdą wieczoru - Cleo.

📢 Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie zaprosiło do siebie. Dni otwarte KSOP. 22 lipca 2023. Zdjęcia W ten weekend (22 i 23 lipca 2023) można wejść do miejsca, które na co dzień jest niedostępne i pilnie strzeżone. Swoje bramy dla zwiedzających otworzyło Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie. 📢 Rzekuń wita lato. Kabaret, koncerty, konkursy i Oldtimer 2023, czyli 12. Rzekuńskie spotkanie sympatyków starej motoryzacji. 25.06.2023 Na placu przy ul. Miłej w Rzekuniu będzie się działo do późnych godzin. Będą koncerty, występ kabaretu, konkursy z nagrodami, a w południe rozpoczął się Oldtimer 2023 - 12. Rzekuńskie spotkanie miłośników starej motoryzacji.

📢 Myszyniec. Noc Sobótkowa 2019. Jej 24. edycja odbyła się 22.06.2019 [ZDJĘCIA] Myszyniec. Tradycyjnie w pierwszą sobotę wakacji Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu organizuje Noc Sobótkową. W sobotę 22 czerwca 2019 impreza odbyła się po raz 24.

📢 Dzień w zakonie Przasnyszanie darzą wielkim szacunkiem mniszki klaryski kapucynki z przasnyskiego zakonu, choć niewiele wiedzą o ich życiu. Życie sióstr owiane jest tajemnicą, wiedza przeciętnego przasnyszanina na ten temat kończy się więc na informacji, że "śpią w trumnach i nie widują ludzi". Jak zatem wygląda życie osób powołanych do świętości?