Przegląd prasy 20.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.05.

Prasówka 20.05: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej 19.05.2024 W niedzielę, 19 maja o godz. 12.30 odbyła się I Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Cross Szalonego Kurpsia 2024 w Ostrołęce. Dziewiąta edycja wydarzenia odbyła się 19.05.2024 Cross Szalonego Kurpsia organizowany jest przez Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości "Arkadia". Podczas wydarzenia odbywają się biegi dzieci i dorosłych. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej 19.05.2024 W niedzielę, 19 maja grupa 46 dzieci z klasy III C i III D ze Szkoły Podstawowej w Dudach przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Msza święta rozpoczęła się o godz. 12.00. Przed mszą dzieci zostały powitanie przez ks. proboszcza Jacka Schneidera.

Prasówka 20.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim, 19.05.2024 (dwie grupy) W niedzielę 19 maja 2024 w makowskiej parafii pw. św. Józefa do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło ponad 50 dzieci (w dwóch grupach). Ma mszy św. o godz. 10.00 sakrament przyjęło 31 dzieci, na mszy o godz. 12.00 - 22.

📢 Noc Muzeów 2024 w Ostrołęce - Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Galeria Ostrołęka, Wytwórnia art Na sobotni wieczór zaprosiły: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Muzeum Żołnierzy Wykletych, Galeria Ostrołęka, Wytwórnia art. Były wystawy, koncerty,

📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Wyprzedaż odbywa się w Grodzie Książąt Mazowieckich Wyprzedaże garażowe w ogródku jordanowskim rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zainteresowanie: zarówno sprzedających, jak i kupujących było spore, dlatego w tym roku zaplanowano 7 takich wyprzedaży. Pierwsza w tym sezonie odbyła się 21 kwietnia. Kolejna wyprzedaż odbyła się w niedzielę, 19 maja. Zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich. 📢 Są jak dwie krople wody i ciężko ich od siebie odróżnić. Poznaj najbardziej znane bliźnięta w polskim show-biznesie 19 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bliźniąt. Z okazji tego święta zaprezentujemy wam słynne bliźniaki, które zrobiły karierę w show-biznesie. Zdradzimy także, kto z dobrze znanych wam osób ma mniej sławne bliźniacze rodzeństwo.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 19.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 19.05.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 19.05.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie. 📢 VIII Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. Przeczytajcie, co działo się w ogródku jordanowskim 18.05.2024 Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej po raz ósmy zorganizowało Święto Rotmistrza Pileckiego. Z tej okazji na terenie muzealnego ogrodu oraz na terenie ogródka jordanowskiego przygotowano bardzo dużo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Świętowanie rozpoczęło się o godz. 11.00 turniejem piłki nożnej, a zakończyło ogniskiem z przyśpiewkami o 22.00.

📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku. 📢 Pchli Targ w Ostrołęce. Kolejna edycja była 18.05.2024. Zobaczcie, co można kupić na pchlim targu Pierwsza tegoroczna edycja Pchlego Targu odbyła się 20 kwietnia 2024 i spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wystawców (było ok. 40 stoisk), jak i odwiedzających. Druga odsłona Pchlego Targu była w sobotę 18 maja 2024 (od godz. 8.00 do 12.00). Nie zdążyliście? Nic straconego, pchle targi odbywają się w Ostrołęce do października, w każdą trzecią sobotę miesiąca. A tymczasem zobaczcie w naszej galerii, co tam można znaleźć.

📢 Mężczyzna próbował przekupić policjantów, którzy znaleźli przy nim marihuanę. Do zdarzenia doszło 15.05.2024 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckiem zostali wezwani do interwencji wobec osób spożywających alkohol w miejscu publicznym na terenie miasta. Okazało się, że jeden z mężczyzn jest poszukiwany przez sąd, a drugi ma przy sobie narkotyki. 📢 Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w Polsce! To nie jest żart. One naprawdę istnieją! 17.05.2024 W Polsce jest mnóstwo śmiesznych nazw miejscowości. Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w kraju... 📢 Nauczycielki z Ostrołęki nagrodzone w konkursie "Lekcje o Mazowszu". Zadaniem było napisanie scenariusza lekcji W VIII edycji konkursu "Lekcje o Mazowszu" zorganizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli nagrodzono 3 nauczycielki z Ostrołęki. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej – dla wybranej grupy uczniów: I, II i III etapu edukacyjnego. W tym roku temat przewodni to "Kobiety Mazowsza".

📢 MZDW w Warszawie podpisał umowę z wykonawcą DW 627 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Orło Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Grzegorz Obłękowski podpisał umowę z wykonawcą drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Orło. Przetarg na dokończenie przebudowy drogi wygrała firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Palędzia. Dokończenie zadania będzie kosztowało 24 270 360 zł. 📢 Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. 18.05.2024 zaplanowano wiele atrakcji Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej po raz ósmy organizuje Święto Rotmistrza Pileckiego. W sobotę, 18 maja warto przyjść do muzeum oraz do ogródka jordanowskiego. Zaplanowano wiele atrakcji, m.in. turniej piłki nożnej, paradę przedszkolaków, pokaz ułański i pokaz tańca ognia oraz zawody na skateparku. 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia!

📢 Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim odbyły się we wtorek 14.05.2024 14 maja 2024 r. Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim rozpoczęły się od mszy świętej w intencji wszystkich strażaków w kościele pw. Św. Józefa w Makowie Mazowieckim, którą sprawował Ks. Stanisław Dziekan - kapelan powiatowy strażaków. Dalsza część uroczystości odbyła się pod komendą powiatową PSP. 📢 Program Dni Ostrołęki 2024. Kalendarium wydarzeń. Imprezy, akcje i koncerty będą odbywały się w ciągu całego miesiąca. Sprawdź Dni Ostrołęki rozpoczęły się 11 maja 2024 od Ostrołęckiego Festiwalu Książki, Moto Monster i Festiwalu Food Trucków. Dzień później odbyła się uroczysta sesja rady miasta. Przed nami kolejne wydarzenia związane ze świętem miasta. Przedstawiamy kalendarium Dni Ostrołęki 2024.

📢 Czarna Dróżka coraz bliżej. Przekazano plac budowy wykonawcy. Zobaczcie, jak będzie wyglądała Wkrótce ruszy przebudowa tzw. “Czarnej Dróżki” w Rzekuniu. W poniedziałek 13 maja br. przekazano wykonawcy teren budowy. Za kilka miesięcy mieszkańcy będą mogli korzystać z wyjątkowej ścieżki pieszo-rowerowej w duchu kolejnictwa.

📢 Zajęcia komornicze. Ważne zmiany dla dłużników w 2024 roku. Ile komornik zabierze z pensji lub konta osoby zadłużonej w 2024? Kwota wolna od zajęcia komorniczego to specjalne zabezpieczenie, chroniące dłużników przed utratą wszystkich środków do życia. W 2024 roku jej poziom znacznie wzrósł, co spowodowane jest kolejną podwyżką pensji minimalnej w Polsce. Ile wynosi kwota wolna od potrąceń komorniczych w 2024 roku? Wyjaśniamy. 📢 Szpital w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadzał operacje w salach niedopuszczonych przez sanepid. Chodzi o dwie sale poza blokiem operacyjnym 9 maja w wyniku kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zamknięta została jedna z sal w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Na sali, która znajduje się przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przeprowadzane były różne zabiegi, jak się dowiedzieliśmy - również operacje ortopedyczne. Ostrowski szpital jest w czołówce placówek w Polsce, pod względem ilości przeprowadzania tego typu operacji.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej, 12.05.2024 (druga grupa) 12.05.2024 r. w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W drugiej turze do sakramentu przystąpiła klasa IIIb.

📢 Zorza polarna nad Polską w nocy z 10 na 11.05.2024. Zdjęcia z naszego regionu W nocy z piątku na sobotę były wyjątkowo dobre warunki do oglądania zorzy polarnej. Z powodu silnej burzy magnetycznej na słońcu zjawisko było bardzo dobrze widoczne także nad Polską. I w naszym regionie wielu osobom udało się zaobserwować ubarwione zorzą polarną niebo.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas wydarzenia Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta. 📢 Ostrołęcki Festiwal Książki 11-12.05.2024. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia oraz program wydarzenia Od 8 do 15 maja 2024 trwa 21. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce włączyła się weń aktywnie. Zaplanowano wiele wydarzeń, w tym Ostrołęcki Festiwal Książki z udziałem znanych pisarek, pisarzy, osobowości medialnych oraz lokalnych literatów. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia festiwalu oraz program imprezy na 12.05.2024. 📢 Pierwsza sesja rady powiatu makowskiego. Radni złożyli ślubowanie Pierwsza sesja rady powiatu odbyła się we wtorek 7.05.2025. Radni złożyli ślubowanie. Wybrano także starostę, wicestarostę, przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących rady.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna.

📢 Dzień Strażaka dla dzieciaka w Zarębach Kościelnych. Przygotowano atrakcje dla najmłodszych. Impreza odbyła się 3.05.2024 "Dzień Strażaka dla dzieciaka" - pod taką nazwą odbyła się majówka, którą zorganizowano w Zarębach Kościelnych na placu przy rzece. Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy. Natomiast wieczorem będzie bawić się młodzież i dorośli - na dyskotece.

📢 Dni Ostrowi 2024. Kto zagra? Znamy gwiazdy tegorocznych Dni Ostrowi Mazowieckiej. Zobaczcie program Podczas konferencji prasowej w urzędzie miasta poznaliśmy gwiazdy tegorocznych XX Dni Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Jesteś wiecznie zmęczona, nie chce ci się nic robić? Ktoś mógł na ciebie rzucić urok! Sprawdź, jak pozbyć się złej energii Rzucanie uroku to atak energetyczny na drugą osobę. Ta technika znana jest od wieków i stosowana, aby wyrządzić krzywdę drugiej osobie, zemścić się lub uprzykrzyć mu życie. Warto znać objawy, które wskażą, że ktoś na nas rzucił klątwę. Dowiedz się, jak odczynić urok.

