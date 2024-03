Przegląd prasy 20.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 20.03.2024”?

Prasówka 20.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 20.03.2024 Na których drogach w województwie mazowieckim prowadzone są dzisiaj (20.03.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S8f, S8f, W. Wisłostrada (15. km) Zamknięte łącznice: zjazdowa z S8f z kierunku Poznań oraz Białystok na Wisłostradę w dniach 22-24.03.24 z powodu odbwającego się w tych dniach Maratonu Warszawskiego .

📢 Najpiękniejsze dekoracje wielkanocne. TOP wieńce na drzwi, koszyczki, kompozycje kwiatowe i figurki Wielkanocne dekoracje wprowadzają świąteczną atmosferę do domu. Wieńce na drzwi, dekoracje na okna, stoły i komody - to tylko część propozycji na wielkanocne dekoracje. W kwiaciarniach mamy też figurki, świece, ozdobione koszyki. Zobacz w galerii jak udekorować dom na Wielkanoc.

📢 Ostrów Maz. Eliminacje powiatowe turnieju „Młodzież zapobiega pożarom". Wyniki Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się 15 marca w ostrowskim Ekonomiku. Eliminacje były skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Prasówka 20.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Od marca 700 zł więcej do emerytury. Pierwsze wypłaty już na kontach seniorów. Sprawdź czy skorzystasz oraz czy musisz składać wniosek Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują dodatkowe pieniądze za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. Raz przyznane świadczenie nie ulega zmianie i jest wypłacane do końca życia w tej samej wysokości równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. – Od 1 marca 2024 r. do 29 lutego 2025 r. świadczenie przyznaje się w wysokości 6246,13 zł brutto – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

📢 Podsumowanie roku 2023. Policja w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowała naradę roczną w Jatkach 18.03.2024 W poniedziałek, 18 marca przed południem w Jatkach odbyła się narada podsumowująca efekty pracy ostrowskich policjantów w 2023 roku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnego samorządu, instytucji i służb, które na co dzień współpracują z policją oraz kadra kierownicza, policjantki i policjanci, a także pracownicy ostrowskiej komendy. 📢 Oto najśmieszniejsze memy o szkole! Powrót do czasów szkolnych dzięki śmiesznym obrazkom MEMY 19.03.2024 Każdy kiedyś chodził do szkoły i raczej mało osób wspomina ją dobrze. Od zawsze było to miejsce znienawidzone przez dzieci i młodzież. Dziś mamy okazję by pośmiać się z przeróżnych sytuacji, które działy i nadal dzieją się w szkołach!

📢 Budowa Przedszkola Samorządowego w Różanie w toku. Zobaczcie zdjęcia z budowy Nowoczesne, praktycznie autonomiczne energetycznie, w pełni wyposażone przedszkole przygotowane będzie do przyjęcia 175 wychowanków. Trwa jego budowa.

📢 Ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Która jest rekordzistką? Niesamowite widoki w sam raz na weekendową wycieczkę Wieże widokowe nadają się idealnie na cel weekendowych wycieczek. Ale która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa? Rekordzistka to prawdziwe monstrum, ale warto ją zdobyć, by cieszyć się być może najwspanialszym widokiem w całym kraju. Przedstawiamy ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Sprawdźcie, gdzie się znajdują, jaką mają wysokość i co z nich widać. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 19.03.24 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 19.03.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Wypadek w Golance. Zderzyły się dwa samochody osobowe, do szpitala trafiło dziecko. Do zdarzenia doszło 18.03.2024 W poniedziałek, 18 marca ok. godz. 13.30 w Golance doszło do zdarzenia z udziałem dwóch samochodów osobowych.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 19.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Stroiki wielkanocne to hit – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na Wielkanoc 2024? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, parapet i drzwi Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024. 📢 Te mazurki wielkanocne to prawdziwe delicje. Oto 6 najlepszych przepisów na mazurki, które będą hitem na świątecznym stole Mazurki wielkanocne to jedne z najpopularniejszych polskich wypieków. To wyśmienite kruche ciasta z pysznymi polewami i dekoracjami do schrupania. Mamy dla ciebie 6 niezawodnych przepisów na takie smakołyki. Polecamy m.in. tradycyjny mazurek kajmakowy i wyborny mazurek pomarańczowy. Podpowiadamy, jak przygotować mazurki, które z pewnością będą smakować każdemu i pięknie ozdobią świąteczny stół. Wypróbuj nasze przepisy na najlepsze ciasta na Wielkanoc.

📢 Przekroczył prędkość po raz drugi- dostał 4 tysiące złotych mandatu Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ostrołęckiej komendy, którzy wchodzą w skład Mazowieckiej Grupy SPEED zatrzymali do kontroli kierowcę vw, który na obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość aż o 68 km/h. Jak się okazało, mężczyzna był już wcześniej zatrzymany za przekroczenie prędkości.

📢 Tak mieszka Ula Chincz po wyprowadzce z Polski. Zajrzyj do nowego domu Uli Pedantuli w Toskanii – galeria zdjęć Ula Chincz wyprowadziła się z Polski i zamieszkała w niezwykle słonecznej części Europy. Nowy dom Uli Pedantuli zlokalizowany jest w malowniczej okolicy, a inspiracją do wyprowadzki był samotny urlop w najpiękniejszej części Włoch. Zobacz, jak wygląda nowy dom Uli Chincz, gdzie przeniosła się z całym dobytkiem. 📢 Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbyły się 15.03.2024r. w Szkole Podstawowej im. Oskara Kolberga w Karniewie.

📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Dom aktorki, która odpadła z „Tańca z gwiazdami” - galeria zdjęć Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Gwiazda tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego. 📢 Menu na Wielkanoc 2024 – sałatki, przystawki, żurki, jajka, ciasta. Zobacz, co można podać na świąteczny stół [PRZEPISY] Przepisy na pyszne dania wielkanocne – sałatki, przystawki, żurki, jajka i ciasta. Jeżeli nie macie pomysłu, jakie dania wielkanocne podać na święta 2024 – zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy. 📢 Średniowieczne skarby Pomorza – 7 fascynujących zamków regionu. Idealne miejsca na wiosenną wycieczkę Zabytkowe zamki Pomorza stanowią jedne z najbardziej malowniczych atrakcji w Polsce. Ich imponująca architektura i bogata historia przyciągają zwiedzających z całego świata. Szczególnie godnych uwagi jest 7 zamków, które każdy entuzjasta historii i architektury powinien zobaczyć. Pomorze to prawdziwa perła dla każdego, kto ceni sobie kulturowe i historyczne skarby.

📢 Bierzmowanie w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim 15.03.2024 W piątek, 15 marca podczas mszy św. o godz. 17.00 ks. biskup Piotr Libera udzielił sakramentu Bierzmowania 78 młodym wiernym. 📢 Pociągi już kursują na trasie Białystok - Ostrołęka. 15.03.2024 pierwszy pociąg z Białegostoku przyjechał do Ostrołęki W piątek, 15 marca, po 24 latach przerwy, do Ostrołęki przyjechał pierwszy pociąg z Białegostoku. W promocyjnym przejeździe wziął udział prezydent Ostrołęcki Łukasz Kulik i wiceprezydent Marta Głosek. 📢 Punkty widokowe w Polsce: 24 najbardziej niesamowite miejsca. Rekordowa wieża, najwyższy klif, platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 13 najpiękniejszych tras pieszych w Europie. Turystyczne perełki dla żądnych spektakularnych widoków Sezon wiosennych urlopów tuż-tuż. Nie każdy marzy o spędzeniu czasu wolnego na plaży – wielu z nas pragnie odkrywać zapierające dech w piersiach zakątki, a przy tym zachować zdrowe nawyki, przygotowując sylwetkę na lato. Świetnym rozwiązaniem na aktywny wypoczynek wiosną będzie przejście najpiękniejszymi trasami pieszymi w Europie. Zobaczcie, które z nich oferują najbardziej niezapomniane widoki. 📢 VIII Konferencja Regionalistyczna PASJA. KULTURA. DZIEDZICTWO w Ostrowi Mazowieckiej VIII Konferencja Regionalistyczna PASJA. KULTURA. DZIEDZICTWO. promowała 9. numer „Rocznika Ostrowskiego”. W wydarzeniu, które odbyło się w ostrowskiej Starej Elektrowni brało udział ponad 120 osób. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Szpital w Ostrołęce świętuje 175 lat szpitalnictwa. To czas na uhonorowanie zasłużonych, wspomnienia oraz życzenia na kolejne lata Uroczystości związane z obchodami 175-lecia szpitalnictwa w Ostrołęce rozpoczęły się w czwartek 14.03.2024. Tego dnia uhonorowano zasłużone osoby oraz wysłuchano wspomnień wieloletnich pracowników placówki. Były też występy artystyczne, wykład popularnonaukowy oraz czas na gratulacje i życzenia. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na wójtów i burmistrzów w gminach pow. ostrowskiego. Kto startuje? W czwartek, 14 marca o godz. 16.00 mija termin rejestracji kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów w zbliżających się wyborach samorządowych. Przeczytajcie, kto będzie walczył o fotel wójta lub burmistrza w gminach pow. ostrowskiego. Kto nie ubiega się o reelekcję? Kto nie ma kontrkandydata?

📢 Fort nr 4 w Różanie już prawie gotowy. Tak wygląda nocą Fort nr 4 w Różanie zmienia swoje oblicze. Będzie taras widokowy, ścieżki edukacyjne, plac zabaw, parking, miejsca dla odpoczynku i zabawy.

📢 Kurpiowski Bieg Morsa oraz Nordic Walking w Serafinie, 10.03.2024. Zdjęcia, wyniki Na starcie około 400 zawodników - w różnym wieku i z różnych zakątków kraju. Wypatrzyliśmy biegaczy z Leżajska, Szczytna, Giżycka, Nasielska, Pułtuska... 📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań Cieszę się, że mogę dziś zobaczyć tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy, piękny wieczór upłynie w radosnej atmosferze i będzie obfitował w miłe niespodzianki i niezapomniane wrażenia - tak przywitała gości Klaudia Olkowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze, bo tam właśnie odbył się Gminny Dzień Kobiet. A upominków i niespodzianek, jak się wkrótce okazało, było sporo. O pierwszym wspomniała dyrektor GOK - pamiątkowy upominek (zestaw mydełek) leżał przy każdej wizytówce.

📢 MISTRZOWIE AGRO Zgłoś do nagrody wyróżniających się sołtysów i liderów wiejskiej społeczności, najlepszych rolników i aktywne KGW Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa. 📢 Protest rolników. Będą utrudnienia w ruchu. Przygotowano objazdy W środę 21.02.2024 w godzinach 10.00-14.00 został zaplanowany protest rolników na terenie Ostrołęki. Z uwagi na dojazd osób protestujących utrudnienia mogą występować także na trasach dojazdowych z Myszyńca, Łomży i Różana. Policjanci przygotowali objazdy. Sprawdź. 📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Odmładzające krótkie fryzury damskie, w których poczujesz się, jakby ubyło ci 10 lat. Zobacz najmodniejsze cięcia dla kobiet 50 plus Krótkie fryzury damskie nie tylko odmładzają, ale są ponadczasowe i wiecznie modne. Takie uczesania sprawdzą o każdej porze roku, a co najważniejsze sprawią, że poczujesz się o 10 lat młodsza. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy, zainspiruj się i pobiegnij do fryzjera. Taka metamorfoza zadziała lepiej niż wizyta u chirurga plastyka. 📢 Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Czadoman gwiazdą Dni Kukurydzy 2023. Impreza odbyła się 19 - 20.08.2023 To były dwa dni pełne dobrej zabawy, sportowej rywalizacji i... dobrego jedzenia Tegoroczne Dni Kukurydzy zakończyły koncerty: Andrzeja Wojciechowskiego, gwiazdy wieczoru - Czadomana i zespołu Raider.

📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe.

📢 Rzekuń. Szybka Dycha bez Limitu - bieg na 10 km. 7.05.2023. Zdjęcia, wyniki W niedzielę, 7 maja 2023, w samo południe, na starcie biegu głównego imprezy Szybka Dycha bez Limitu pojawiły się 64 osoby. W większości z Ostrołęki i gminy Rzekuń, ale byli tez biegacze m.in. z Warszawy, Mińska Mazowieckiego, Siemiatycz czy Kolna. 📢 Ogród Józefa Szydlika w Ostrołęce - zaskakujący labirynt zieleni i przeróżnych przedmiotów. Zobaczcie zdjęcia Zapraszamy was na spacer po 9-arowym ogrodzie ostrołęczanina Józefa Szydlika. My spędziliśmy tam prawie dwie godziny. Zastanawiacie się, co takiego niezwykłego może być w nienajwiększym przecież ogrodzie? Przekonajcie się.

📢 Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce. 28.04.2023. Zdjęcia Tuż po majówce zaczynają się matury. 28 kwietnia 2023 uczniowie klas maturalnych już oficjalnie pożegnali się ze swoimi szkołami. W Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce zakończenie roku szkolnego zorganizowano w szkolnej sali sportowej.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi. 📢 Martyna Rybka-Flis to najpiękniejsza WAG Ekstraklasy? Poznaj żonę piłkarza Stali Mielec [GALERIA] Martyna Rybka-Flis to żona Marcina Flisa, piłkarza PGE Stali Mielec. Przez wielu określana jest jako najpiękniejsza WAG piłkarskiej ekstraklasy. Fotomodelka w 2015 roku zdobyła tytuł I wicemiss w konkursie Miss Polonia Studentek Łodzi i II wicemiss w wyborach Miss Polonia Województwa Łódzkiego. Cztery lata temu Martyna poślubiła Marcina. Małżeństwo poznało się w czasach jego występów w bełchatowskim GKS-ie. Żona piłkarza Stali Mielec robi dużą furorę na Instagramie, jej profil obserwuje blisko 90 tys. użytkowników. Poznaj Martynę i zobacz galerię jej zdjęć. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu.

📢 Mistrzostwa Ostrołęki w Badmintonie, 8.10.2022. Wyniki, zdjęcia 8 października 2022 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce odbyły się IV Mistrzostwa Ostrołęki w Badmintonie. 📢 Ceramika, szkło bąbelkowe i kryształy z PRL-u. Niegdyś najmodniejsze, teraz osiągają zawrotne ceny. Sprawdź, czy masz je w domu Przedmioty codziennego użytku wykonywane w PRL-u przeżywają teraz swoją druga młodość. Docenia się ich kunszt wykonania i wyjątkowe formy. Internauci sprzedają swoje domowe kolekcje na różnych aukcjach internetowych lub wymieniają się nimi w grupach w mediach społecznościowych. Jedno jest pewne, szkło i ceramika wykonane w latach 50., 60., 70. XX wieku przeżywa swój renesans. A kupić ją można w wyjątkowych cenach.

📢 Złote gody w Kadzidle. 27.06.2022 pary świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Zdjęcia Uroczystości odbyły się w poniedziałek 27.06.2022. Najpierw odprawiono mszę świętą w intencji jubilatów, następnie wręczono wszystkim parom medale "za długoletnie pożycie małżeńskie", przyznawane przez prezydenta RP.

📢 Sylwester 2001 w Ostrołęce. Tak bawili się ostrołęczanie. Zobaczcie zdjęcia z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Nowy Rok - 2002 - wielu ostrołęczan przywitało na plenerowej imprezie, przed "pałacykiem". Ze względu na COVID-19 i związane z nim obostrzenia, tegoroczny sylwester nie będzie ani huczny, ani wystrzałowy. Dzisiaj możemy powspominać, jak bawiliśmy się przed laty. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć sprzed 20 lat. 📢 Strajk kobiet w Ostrołęce. Tłum na ulicach miasta 25.10.2020. Zdjęcia, wideo Kilkaset osób przemaszerowało w niedzielny wieczór ulicami miasta.

📢 Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. TOP 10 [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. Jeśli chcesz zdać, koniecznie przeczytaj! 📢 Ostrołęckie Forum Edukacyjne. Zaprezentowały się szkoły z miasta i powiatu Szkoły średnie funkcjonujące na terenie miasta i powiatu zaprezentowały swoje oferty kształcenia na Forum Edukacyjnym. Wydarzenie miało miejsce w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce.

📢 Kawały o Tusku 📢 X-lecie Gimnazjum w Nowej Wsi Zachodniej 📢 Gala "Orły Ostrołęki 2008 📢 Dzień w zakonie Przasnyszanie darzą wielkim szacunkiem mniszki klaryski kapucynki z przasnyskiego zakonu, choć niewiele wiedzą o ich życiu. Życie sióstr owiane jest tajemnicą, wiedza przeciętnego przasnyszanina na ten temat kończy się więc na informacji, że "śpią w trumnach i nie widują ludzi". Jak zatem wygląda życie osób powołanych do świętości?