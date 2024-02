Przegląd prasy 20.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Justyna Biedrzycka, komendant Komisariatu Policji w Małkini Górnej odchodzi na emeryturę. Uroczysta zbiórka odbyła się 19.02.2024”?

Prasówka 20.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Justyna Biedrzycka, komendant Komisariatu Policji w Małkini Górnej odchodzi na emeryturę. Uroczysta zbiórka odbyła się 19.02.2024 Po ponad 22 latach kom. Justyna Biedrzycka, komendant Komisariatu Policji w Małkini Górnej, pożegnała się ze służbą i przeszła na emeryturę. Uroczysta zbiórka odbyła się w ostrowskiej komendzie.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma oryginalny i nietuzinkowy styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Krowy wpadły do szamba. Dwóch z nich nie udało się uratować. Do zdarzenia doszło w Ołdakach, 19.02.2024 W poniedziałek, 19 lutego po godz. 7:00 strażacy otrzymali wezwanie do miejscowości Ołdaki-Polonia, z powodu 4 krów, które wpadły do szamba. Niestety, dwóch z nich nie udało się uratować.

Prasówka 20.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Protest rolników w Makowie Mazowieckim. 20.02.2024 będą utrudnienia w ruchu We wtorek, 20 lutego, mieszkańcy Makowa Mazowieckiego i całego powiatu makowskiego muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu, ponieważ od godz. 10:00 planowany jest kolejny protest rolników. Rolnicy z powiatu makowskiego, przasnyskiego i ciechanowskiego spotkają się na makowskim rynku.

📢 Ta biżuteria damska postarza. Seniorko, unikaj jej jak ognia. Zobacz, jakie błyskotki wizualnie dodadzą ci lat Okazuje się, że biżuteria damska może postarzać kobiecy wizerunek. Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że mogą dodać ci lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki. 📢 Koniec z pieczywem! Te produkty zastąpią chleb, a waga spadnie błyskawicznie. Zobacz najlepsze zamienniki na diecie keto i wielu innych Jedna prosta zmiana, a takie korzyści! Żeby poczuć się lżej i szybko chudnąć, wystarczy ograniczyć węglowodany. Dotyczy to zwłaszcza takich produktów, jak chleb i bułki. Nie trzeba nawet stosować diety keto czy paleo! Dieta bez pieczywa nie musi być przy tym smutna. Aby nie rezygnować z ulubionych posiłków, wybieraj zamienniki mącznych wypieków. Te produkty to najlepsze opcje zamiast chleba.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom z ogrodem Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Tak żyje Lara Gessler, córka Magdy Gessler! Jak wygląda jej prywatne życie? Lara Gessler poszła w ślady swojej mamy! Córka Magdy Gessler również jest związana z branżą kulinarną! Sprawdź, jak wygląda prywatne życie celebrytki i czym się zajmuje? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA LARY GESSLER - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 19.02.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Dopłaty do kukurydzy w 2024 r. ze zgodą KE. Kiedy nabór wniosków? Poznaj stawki do hektara dla województw Dopłata do hektara kukurydzy w wysokości maksymalnie 1 tys. zł była jedną z propozycji Anny Gembickiej, która rolę ministra rolnictwa pełniła przez 2 tygodnie. Pomysł udzielenia wsparcia został utrzymany, 19 stycznia komisarz Janusz Wojciechowski poinformował, że jest zgoda KE na wypłatę pomocy dla rolników. Poznaj stawki dopłat dla producentów kukurydzy z każdego województwa. Najwyższe wsparcie otrzymają producenci rolni z Lubelskiego i Podkarpackiego. Kiedy nabór wniosków? 📢 Ostrzeżenia GIS luty 2024. Trzy partie batonów Milka Oreo wycofane ze sprzedaży. Możliwe zanieczyszczenie fragmentami plastiku GIS wycofał w ostatnich dniach ze sklepów kolejne artykuły. Wśród nich są m.in. kosmetyki, środki na potencję oraz produkty spożywcze zawierające pałeczki Salmonelli. W najnowszym komunikacie mowa jest m.in. o trzech partiach batonów Milka, wycofanych ze względu na możliwość ich zanieczyszczenia. Artykuły były dostępne w popularnych w Polsce sklepach i supermarketach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Zabójcy baterii w twoim telefonie. Te 7 aplikacji błyskawicznie wyczerpują energię smartfonu. Korzystasz z nich? Na rynku znaleźć można obecnie setki rodzajów telefonów. Prześcigają się one w ilości i jakości nowoczesnych funkcji, czego skutkiem jest montowanie w nich coraz pojemniejszych baterii. Instalujemy jednak na swoich urządzeniach coraz więcej apek, które w mgnieniu oka opróżniają ogniwa z energii. Zobacz 7 aplikacji, które bardzo szybko wyczerpują baterię w telefonie. 📢 Zdrowe śniadanie z jajek na dobry początek dnia. Polecamy 11 przepisów na pyszne posiłki. Wypróbuj potrawy dla zapracowanych Zastanawiasz się co zrobić na śniadanie? Proponujemy 11 sprawdzonych przepisów na pyszne potrawy z jajkami. To m.in. sycąca szakszuka, pasta jajeczna oraz błyskawiczny omlet z szynką. Takie potrawy z pewnością cię nasycą i dodadzą energii. Gwarantujemy, że przy ich wykonaniu się nie napracujesz. Niektóre zrobisz w 15 minut. Sprawdź, jakie są smaczne i wypróbuj nasze przepisy na jajka na śniadanie.

📢 Agresywny nastolatek groził matce pozbawieniem życia i podpaleniem domu. Do zdarzenia doszło na terenie gm. Wąsewo Ostrowscy policjanci interweniowali wobec agresywnego 19-latka, mieszkańca gm. Wąsewo. Mężczyzna groził matce pozbawieniem życia i podpaleniem domu. Ponadto zniszczył drzwi. Policjanci znaleźli przy nim narkotyki. Za popełnione przestępstwa stanie przed sądem. 📢 Dominika Ostałowska świętuje urodziny. Gwiazda przeszła spektakularną metamorfozę wizerunku. Sprawdź, jak się zmieniała Dominika Ostałowska to znana aktorka, która w show-biznesie jest już kilkanaście lat. Najbardziej znana jest z serialu telewizyjnego „M jak miłość”, w którym wciela się postać Marty Mostowiak. Gwiazda przez całą karierę aktorską przechodziła kilka metamorfoz – dotyczyły one nie tylko koloru włosów, ale także sylwetki. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat Dominika Ostałowska.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. dra Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Bal odbył się 17.02.2024 Ostrołęcki sezon studniówkowy zakończyli maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce. Na balu bawili się uczniowie pięciu klas oraz osoby towarzyszące i zaproszeni goście.

📢 Świetlica w Olszewce gm. Lelis uroczyście otwarta. Parapetówka odbyła się 17.02.2024 Było przecięcie wstęgi, fajerwerki, lampka szampana, prezenty. W sobotni wieczór 17 lutego 2024 mieszkańcy Olszewki spotkali się na parapetówce. Uroczyście oddano do użytku świetlicę. Obiekt został także poświęcony. 📢 Pożar domu w gminie Nur. Wybuchł 17.02.2024 rano Strażacy dostali wezwanie ok. godz. 10.00. Płonął budynek mieszkalny na terenie gminy Nur. Jak podaje OSP Szulborze-Koty, osoba przebywająca w budynku opuściła go o własnych siłach. 📢 Najmodniejszy kolor salonu na 2024 rok. Ta farba jest hitem. Letni kolor ścian, mebli i dodatków – król w projektach salonów Kolor roku 2024 już znamy. Zobacz, jaka barwa pojawi się w tym sezonie w najmodniejszych wnętrzach. Eksperci amerykańskiego Instytutu Pantone wybrali topowy kolor, który będzie się przewijał w wielu dziedzinach życia. Planujesz remont czy metamorfozę salonu? Wiesz już, na jaki kolor pomalujesz ściany i w jakich barwach dobierzesz meble i dekoracje. Podpowiadamy, jak najlepiej wykorzystać odcień brzoskwini we wnętrzach.

📢 Dzielnicowi Ostrów Mazowiecka i powiat ostrowski. Zobacz, jak się z nimi skontaktować Jeśli jeszcze nie mieliście okazji poznać swojego dzielnicowego, możecie to zrobić teraz. Przedstawiamy sylwetki wszystkich dzielnicowych z KPP Ostrów Mazowiecka oraz ich numery kontaktowe i adresy e-mailowe. 📢 Ciastka z kawałkami metalu w Kauflandzie! Sklep wycofuje je ze sprzedaży, producent przeprasza Jeśli lubicie słodycze, lepiej sprawdźcie, czy nie macie w domu tych ciastek. Producent przyznał, że można w nich znaleźć metalowe ciała obce, których zjedzenie niesie ryzyko obrażeń. Wyrzuć je do kosza albo odnieś do sklepu!

📢 Śmiertelny wypadek na tzw. tysiąclatce,16.02.2024. Nie żyje 45-letni motocyklista Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w piątek 16.02.2024 na tzw. tysiąclatce. W wyniku zderzenia samochodu osobowego i motocykla zginął 45-letni kierowca jednośladu. Kierujący osobówką trafił do szpitala.

📢 Komendant powiatowy PSP w Makowie Mazowieckim odszedł na emeryturę. Obowiązki powierzono dotychczasowemu dowódcy Michałowi Kacprzyckiemu Uroczyste pożegnanie komendanta powiatowego PSP w Makowie Mazowieckim Cezarego Pałubińskiego odbyło się w piątek 16.02.2024. Obowiązki komendanta powierzono dotychczasowemu dowódcy, Michałowi Kacprzyckiemu. 📢 Uroczystość w 105. rocznicę powołania 18 Pułku Artylerii Lekkiej. 15.02.2024 złożono kwiaty na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej W czwartek, 15 lutego, w 105. rocznicę powołania 18. Pułku Artylerii Lekkiej, na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej ostrowianie oddali hołd żołnierzom "Osiemnastki". Uroczystość poprowadził pasjonat lokalnej historii Andrzej Mierzwiński. 📢 Dzień Kota 2024: MEMY. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach Koty w polskich domach mają specjalny status. W sobotę obchodzą swoje święto. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez miauczącego towarzysza, który (jak mawiają niektórzy) pozwala w swej wspaniałomyślności żyć człowiekowi ze sobą. O wyższości kotów nad psami nawet nie ma co wspominać bo dla każdego kociarza to sprawa oczywista. Każdy lubi oglądać zabawne zdjęcia w internecie z kotami w roli głównej. Staraliśmy się wybrać dla was te najlepsze.

📢 Maków Maz. Mężczyzna wyskoczył ze szpitalnego okna. Nie dało się go uratować Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek 15.02.2024. Mężczyzna przebywający na oddziale chirurgii wyskoczył z okna znajdującego się w łazience. Nie żyje.

📢 Gdzie na Mazowszu mieszkają single? W rankingu są miejscowości z naszego regionu W oparciu o Narodowy Spis Powszechny z 2021 roku powstała lista miast w Polsce z największym odsetkiem singielek i singli. Dotyczy ona osób w wieku 15 lat i więcej. Przyjrzeliśmy się sytuacji na Mazowszu. W których mazowieckich miastach mieszka najwięcej panien i kawalerów? Aby przejść do listy należy kliknąć w zdjęcie. 📢 Balon w kształcie łabędzia przyleciał do Polski ze Szwecji. Znalazł go syn leśniczego z Nadleśnictwa Parciaki. Przy balonie był list! Niezwykła historia miała miejsce w Nadleśnictwie Parciaki, gdzie syn leśniczego znalazł w lesie zawieszony na drzewie balon w kształcie łabędzia. Przyczepiony był do niego list!

📢 Śladami Kurpiów - doroczne wydarzenie w Kadzidle, 13.02.2024 Śladami Kurpiów to kontynuacja przekazywania i utrwalania tradycji, zwyczajów oraz obyczajów naszych przodków - wprowadził Grzegorz Parzych, dyrektor Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. - Śladami Kurpiów ukazuje, jak wiele pokoleń pracowało na to, czego dzisiaj widownia jest świadkiem. Jest to także doroczne spotkanie z twórcami i artystami kurpiowskimi, którzy zostaną uhonorowani nagrodami okolicznościowymi za swoje dokonania artystyczne, wybitne osiągnięcia i pielęgnowanie naszej kultury.

📢 Konsultacje dot. modernizacji linii kolejowej Tłuszcz - Ostrołęka. W gminie Ostrów Maz. spotkanie odbyło się 13.02.2024 We wtorek, 13 lutego w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka odbyły się konsultacje z mieszkańcami dot. modernizacji linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firmy BBF Sp. z o.o., która przygotowuje studium wykonalności zadania oraz przedstawiciele PKP PLK S.A. Najistotniejsze dla mieszkańców powiatu ostrowskiego jest to, że zlikwidowanych ma być 5 przejazdów kolejowych.

📢 Nabrzeże Narwi między ostrołęckimi mostami. Jak będzie wyglądać? Prezydent Ostrołęki pokazał wizualizacje Nad nadbrzeżem Narwi trwają intensywne prace. W związku z dużym zainteresowaniem tą ważną inwestycją prezentuję aktualne wizualizacje zagospodarowania terenu między mostami - podał prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. Obecnie trwają tam prace służące umocnieniu lewego brzegu rzeki wraz z budową kanalizacji deszczowej. To koszt prawie 4 mln złotych. 📢 Klub Senior+ w Ostrowi Mazowieckiej ma 5 lat. Klub zrzesza 32 osoby Urodziny Klubu Senior+ wypadają 14 lutego, ale ze względu na to, że w tym roku w tym dniu wypada Środa Popielcowa, wspólne świętowanie odbyło się 8 lutego. Były życzenia, prezenty i oczywiście - tort. 📢 Będzie nowy most na Narwi. Most połączy Nowe Łachy w pow. makowskim i Nowy Lubiel w pow. wyszkowskim Sejmik Mazowsza przeznaczy ponad 53 mln zł na budowę dwóch mostów: na Narwi – most połączy Nowe Łachy w powiecie makowskim i Nowy Lubiel w powiecie wyszkowskim oraz na rzece Bug w miejscowości Krzemień Wieś (pow. sokołowski).

📢 Wybory samorządowe 2024. Anna Truszkowska-Aptacy kandydatką na prezydenta Ostrołęki W poniedziałek 12.02.2024 KWW Ostrołęka na pokolenia przedstawił swojego kandydata na fotel prezydenta miasta. Konferencja prasowa odbyła się w budynku WSAP w Ostrołęce. 📢 Zapusty w gminie Sypniewo: konkurs kulinarny "Smaczny zapust na stole" i biesiada, 11.02.2024 Zapusty gminne odbyły się w Domu Ludowym w Gąsewie. Tradycyjnie zorganizowano konkurs kulinarny, do którego zgłosiło się 20 osób w czterech kategoriach. Oprócz konkursu odbył się także występ kabaretu Rozumisz, a impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem.

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską.

📢 Spotkanie noworoczne organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Andrzejewo. Spotkanie odbyło się 27.01.2024 W dniu 27 stycznia 2024 roku w świetlicy wiejskiej w Królach Dużych odbyło się spotkanie noworoczne organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Andrzejewo. 📢 Studniówka Ekonomika. Maturzyści Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali "Tango" w Szulborzu Wielkim 27.01.2024 Na balu studniówkowym uczniów Zespołu Szkół nr 2 bawiło się blisko 100 maturzystów i maturzystek wraz z osobami towarzyszącymi, dyrekcją, gronem pedagogicznym i przedstawicielami rady rodziców.

📢 Protest rolników, 24.01.2024. Ponad 160 ciągników na proteście rolników z powiatu makowskiego i przasnyskiego Do ogólnopolskiego protestu rolników, który odbył się w środę 24.01.2024 włączyli się także rolnicy z powiatu makowskiego i przasnyskiego. Wyruszyli trasą z lotniska w Sierakowie do Makowa Mazowieckiego jadąc drogą krajową nr 57 . W proteście uczestniczyło około 185 pojazdów: ciągników i samochodów osobowych.

📢 Ostrów Mazowiecka. Jadwiga Kołakowska ma 100 lat. Były odwiedziny włodarzy miasta, kwiaty i życzenia Mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej, Jadwiga Kołakowska, obchodzi w piątek 8.12.2023 swoje setne urodziny. Z tej okazji jubilatkę odwiedzili burmistrz Jerzy Bauer oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Beata Rewkowska. 📢 Zlot Kół Gospodyń Wiejskich powiatu ostrołęckiego pod hasłem "Aktywacja kobiet". Wydarzenie odbyło się 14.09.2023 w Goworowie W zlocie udział wzięły: KGW Pierożanki z Żabina, KGW w Brzeźnie, KGW Czernie, KGW Ponikiew Duża, KGW Szczawin (wszystkie z gm. Goworowo), KGW Jarnuty (gm. Czerwin) oraz KGW Kamianka i KGW Rzekunianki (gm. Rzekuń).

📢 Dożynki w Goworowie. Festyn Pożegnanie Lata odbył się w niedzielę 27 sierpnia 2023 w Goworowie. Zdjęcia Zgodnie z tradycją dożynki w Goworowie zorganizowano na placu parafialnym przy kościele. A zaczęły się uroczystą mszą świętą w goworowskim kościele.

📢 Ostrowski Bieg Morsa w Sulęcinie-Kolonii. W III Biegu Morsa wzięło udział kilkadziesiąt osób. Zdjęcia 5.02.2023 III Ostrowski Big Morsa już za nami. Oprócz biegania, był też marsz z kijkami i oczywiście - zimna kąpiel. Wydarzenie jak zwykle przyciągnęło tłumy.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce odbyła się 4.02.2023. Zdjęcia Maturzyści Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Ostrołęce swoją studniówkę zorganizowali w sali bankietowej "Olimpia" w Krukach. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody.

📢 II Ostrowski Bieg Morsa. Morsy z całego regionu wzięły udział w biegu w Sulęcinie-Kolonii 23.01.2022. Zdjęcia Organizatorem II Ostrowskiego Biegu Morsa jest klub Morsy Ostrów Maz. i okolice. Ale w biegu wzięło udział o wiele więcej osób: na zaproszenie ostrowian przyjechali członkowie klubów z całego regionu, m.in. Węgrowa, Zambrowa i Ciechanowca. 📢 Pogrzeb Żory Korolyova. Gwiazdy i bliscy żegnają tancerza Żora Korolyov, utytułowany tancerz i choreograf znany widzom z programu "Taniec z gwiazdami" zmarł przed świętami w wieku zaledwie 34 lat. Osierocił córkę z pierwszego małżeństwa. W pierwszym tygodniu stycznia odbył się pogrzeb utalentowanego choreografa. 📢 Dożynki w Goworowie. 19.09.2021. Zdjęcia, wideo O godz. 11.00 w goworowskim kościele odprawiona została msza święta dziękczynna za tegoroczne plony. Po mszy korowód dożynkowy - na czele z delegacją z Gierwat, której mieszkańcy wykonali piękny wieniec oraz starostami dożynek - Wiolettą i Mirosławem Radeckimi z Wólki Brzezińskiej - przemaszerował na miejsce dożynkowej imprezy.

📢 Małkinia Górna. Pogrzeb kapitana Zygmunta Gotowickiego, jednego z najstarszych kombatantów w pow. ostrowskim. 2.07.2020 2 lipca 2020 r. rodzina, przyjaciele i społeczność gminy Małkinia Górna pożegnała kapitana Zygmunta Gotowickiego – żołnierza Armii Krajowej i II Armii Wojska Polskiego, wieloletniego pracownika PKP, świadka historii i dobrego człowieka. 📢 Ostrołęka na początku XXI wieku (zdjęcia z archiwum TO z lat 2000-2002) Sporo ujęć Ostrołęki "z lotu ptaka". Zapraszamy do obejrzenia bogatej galerii.

📢 Wyjątkowe urodziny w Żochach, gm. Czerwin. 95 lat skończył Antoni Zienkiewicz - kombatant, major, w czasach II wojny żołnierz AK 1 grudnia Antoni Zienkiewicz z Żoch, gm. Czerwin skończył 95 lat. Urodzinowa uroczystość zaczęła się już o godz. 7.00 w... kościele.