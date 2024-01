Przegląd prasy 20.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fryzury modne w PRL-u. Zobacz, jak dbaliśmy o włosy za komuny. Dawni fryzjerzy to dopiero mieli fantazję! Archiwalne zdjęcia”?

Prasówka 20.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Fryzury modne w PRL-u. Zobacz, jak dbaliśmy o włosy za komuny. Dawni fryzjerzy to dopiero mieli fantazję! Archiwalne zdjęcia PRL kojarzy nam się z szarzyzną i brakiem dostępu do kolorowych ubrań z Zachodu. Czy naprawdę byliśmy tak ponurzy za komuny? Wbrew pozorom naszej wyobraźni nic nie jest w stanie pokonać. Nawet w PRL-u nasi fryzjerzy stawali na wysokości zadania. Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach komuny. Jak wyglądały salony fryzjerskie w PRL-u? Nieco nostalgii nam nie zaszkodzi!

📢 Stan Bugu z 16 stycznia 2024. Poziom wody osiągnął 434 cm Zdjęcia wykonano 16 stycznia. Tego dnia poziom wody na rzece Bug osiągnął stan alarmowy – 430 cm (w najgorszym momencie wynosił 434 cm) i ogłoszono alarm przeciwpowodziowy.

📢 Małkinia. Poziom wody w Bugu 19.01.2024 jest wyższy i wynosi 414 cm. Sytuacja jest stale monitorowana W piątek, 19 stycznia pogoda była ładna i słoneczna i chociaż termometry w Małkini pokazywały minus 2 stopnie (a to ważne, ponieważ mróz zamraża i - w efekcie - zatrzymuje wodę), poziom wody w Bugu wzrósł o 8 centymetrów w stosunku do poprzedniego dnia.

Prasówka 20.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 19.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 19.01.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Ochotnicy z OSP w Nagoszewie i w Nagoszewce z nowym umundurowaniem. Zakupy sfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego W piątek, 19 stycznia członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc odwiedziła druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewie oraz druhów z OSP w Nagoszewce, aby przekazać im sprzęt i umundurowanie ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 📢 Ferie zimowe na wesoło. Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Zobaczcie najlepsze memy 20.01.2024 Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu. 📢 Mieszkanie Macieja Zakościelnego w modnej dzielnic. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak styl pokochał Maciej Zakościelny Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia.

📢 Tak mieszka Paulina Gałązka. Zobacz na zdjęciach, jak żyje w modnej dzielnicy gwiazda filmu „Fuks 2” Paulinę Gałązkę mogliśmy podziwiać na premierze drugiej części kultowego filmu „Fuks”, gdzie pojawiła się w towarzystwie znanych polskich aktorów. Zaglądamy do mieszkania kinowej gwiazdy w modnej warszawskiej dzielnicy. Zobacz, gdzie ma dom i odpoczywa po powrocie z filmowego planu Paulina Gałązka, gdy jest w Polsce. 📢 Wezwała policję, bo mąż wywołał awanturę. Po przyjeździe służb stwierdziła, że wszystko jest w porządku Mieszkanka gm. Ostrów Mazowiecka zgłosiła awanturę wywołaną przez nietrzeźwego męża, jednak po przyjeździe policjantów stwierdziła, że wszystko jest w porządku. Teraz sama poniesie konsekwencje. 📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie zimowe Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, zimowe paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Tak się kiedyś mieszkało za miastem. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Zobacz wiejskie chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 19.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 7 dni na detoksie Dąbrowskiej. Oczyść organizm i zrzuć kilogramy. Ten jadłospis najlepszej diety odtruwającej działa na każdego Dieta dr Ewy Dąbrowskiej jest topową dietą, która ma wiele funkcji. Ta podstawowa to oczyszczanie organizmu, ale jadłospis warzywno-owocowy pomaga też odzyskać energię, poprawić cerę, wspomóc trawienie, wyszczuplić talię i zrzucić kilka kilogramów – i to zaledwie w tydzień. Wypróbuj detoks wg doktor Dąbrowskiej na 7 dni i zobacz efekty!

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o codziennej pracy. Sprawdź, jakie MEMY stworzyli internauci 19.01.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Budżet miasta Ostrów Mazowiecka na 2024 rok. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane? Planowane dochody miasta na rok 2024 wyniosą 134 381 953,65 zł (dochody bieżące – ponad 108 mln, a majątkowe – ponad 26 mln). Wydatki to 157 411 854,68 zł, z czego wydatki bieżące to prawie 108 mln, a majątkowe – prawie 50 mln złotych. 📢 Paweł Niewiadomski kandydatem na prezydenta Ostrołęki. Start w wyborach oficjalnie ogłosił 18.01.2024 Paweł Niewiadomski jest adwokatem, radnym Rady Miasta Ostrołęki (od 2018 roku). Będzie się ubiegał o urząd prezydenta miasta z poparciem "Naszej Ostrołęki". Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024.

📢 Schronisko dla zwierząt w Kruszewie otrzymało pomoc z całej Polski. Po wsparciu zbiórki, ludzie obdarowują psy karmą To niesamowite, jak w kilka dni, a nawet kilka godzin można całkowicie odmienić czyjąś przyszłość. To, co dzieje się w tej chwili w schronisku Canis w Kruszewie, jest zasługą wielu ludzi zdeterminowanych, aby nieść pomoc zwierzętom: zaczynając od właścicielki schroniska, pracowników i wolontariuszy, poprzez Łukasza Litewkę, a na dobrych - często anonimowych - ludziach kończąc. Do schroniska Canis w Kruszewie w ostatnich dniach płynie wsparcie z całej Polski. 📢 Elegancko i z klasą! Tak się ubiera księżna Kate. Zobacz jej najpopularniejsze stylizacje i zainspiruj się Księżna Kate to żona być może następcy tronu Wielkiej Brytanii. Jest na oczach całego świata, dlatego musi prezentować się nienagannie, stylowo i zgodnie z zasadami królewskiej etykiety. Wiele z jej kreacji z powodzeniem może odwzorować każda kobieta. Zainspiruj się stylem Kate Middleton i postaw na ubrania, które będą idealne dla dojrzałych pań. Poznaj również historię jej miłości z księciem Williamem.

📢 Bug w Małkini pod kontrolą. 17.01.2024 po raz pierwszy od kilku dni poziom wody się obniżył. Wiele zależy od pogody W środę, po raz pierwszy od kilku dni, poziom wody w Bugu się obniżył. Co przyniosą najbliższe godziny? Wszystko zależy od pogody: jeśli utrzyma się mróz, sytuacja będzie stabilna. Ale jeśli nastąpi ocieplenie, lód zacznie się rozpuszczać, a poziom wody wzrośnie. 📢 Zobacz najlepsze memy o Grzegorzu Braunie. Internauci podsumowali zachowanie posła Konfederacji. Grzegorz Braun wywołał skandal Skandaliczne zachowanie posła Konfederacji wywołało w Polsce i na świecie ogromne poruszenie. Co na to Internet? W swoim stylu powstały memy o tym haniebnym zdarzeniu. Zobacz memy o Grzegorzu Braunie...

📢 Jak wyglądały dawniej polskie uzdrowiska? Ciechocinek, Krynicę-Zdrój, Solec-Zdrój i inne na archiwalnych zdjęciach Tradycja wypoczynku w uzdrowiskach nie jest w Polsce żadną nowością – najsłynniejszemu z nich, Ciechocinkowi, już dawno temu nadano status miejscowości leczniczej. Podobnie jak dziś, kuracjusze z całego kraju zjeżdżali do tych niezwykłych miejsc w celu poprawy stanu swojego zdrowia. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak wyglądały kiedyś polskie uzdrowiska, m.in. Ciechocinek, Krynica-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój i inne.

📢 Plany inwestycyjne samorządu Mazowsza w regionie w 2024 roku. Konferencja z udziałem wicemarszałkiń województwa. Ostrołęka, 17.01.2024 Na inwestycje w subregionie ostrołęckim przeznaczono prawie 146 mln zł. A w planach m.in. budowa i doposażenie oddziału kardiologii interwencyjnej w ostrołęckim szpitalu, zakup dwóch ambulansów dla Meditransu, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów Mazowiecka - Orło czy rozbudowa drogi na 544 Przasnysz - Ostrołęka. O tych i innych planach inwestycyjnych na konferencji w Ostrołęce mówili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i ostrołęckiego szpitala. 📢 Najwyższy szczyt Europy to nie Mont Blanc. Która góra jest rekordowo wysoka? Ranking 10 najwyższych szczytów w Europie Ustalenie, który szczyt w Europie jest najwyższy, wcale nie jest taką łatwą sprawą. Wiele z was może sądzić, że to Mont Blanc na granicy Francji i Włoch, bo tak uczono nas w szkole. Ale fakty są inne. W zależności od tego, co uznamy za granicę Europy, lista 10 najwyższych szczytów kontynentu może być inna. Sprawdźcie, które europejskie góry są rzeczywiście najwyższe i gdzie wznosi się ich królowa – wcale nie w Alpach.

📢 Przestrzeń kobiet - pierwsze w tym cyklu spotkanie odbyło się 13.01.2024 w Hotelu Korona w Krukach Moc kobiet, wiara w ich siłę ducha i życiową energię były motywem wiodącym podczas pierwszego spotkania w cyklu „Przestrzeń kobiet”, zorganizowanego z inicjatywy Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, posłanki z Ostrołęki - pierwszej ostrołęckiej parlamentarzystki.

Na spotkanie przy kawie w Hotelu Korona w sobotni wieczór, 13 stycznia 2024, mimo paskudnej pogody, dotarło kilkadziesiąt pań zaproszonych przez organizatorów. Były to kobiety prowadzące własne firmy, liderki organizacji pozarządowych, kobiety próbujące rozwinąć biznes. Kobiety aktywne. 📢 Te przedmioty z PRL-u nie każdy pamięta i zna ich przeznaczenie. To one pomagały w codziennym życiu każdej kobiecie w latach 80. PRL dla wielu gospodyń domowych był okresem zaciskania pasa i kreatywności, szczególnie w zakresie przygotowywania potraw. Ale gdy już udało zdobyć się niezbędne produkty, wówczas gotowanie znacząco ułatwiały domowe sprzęty. Jedne z nich to proste w obsłudze przedmioty, inne były nieco bardziej skomplikowane technologicznie. Dziś wspominamy je z ogromnym sentymentem. Przypominamy kuchenne gadżety z lat 80.

📢 Spotkanie opłatkowe strażaków OSP z gminy Ostrów Mazowiecka odbyło się 12.01.2024 12 stycznia 2024 r. w Kalinowie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonujących na terenie gminy. 📢 Wysoki stan wody w Bugu. Woda zalała kilka dróg i posesji w gminie Małkinia Górna. 16.01.2024 ogłoszono stan alarmu przeciwpowodziowego Wysoki stan wody w rzece Bug spowodował miejscowe zalanie kilku dróg gminnych i podtopienia budynków w gminie Małkinia Górna. 16 stycznia 2024 ogłoszony został stan alarmu przeciwpowodziowego.

📢 Baseny i centra spa w hotelach Małopolski i Śląska, czyli sposób na przetrwanie zimy Baseny, najlepiej z centrum SPA z jacuzzi i sauną, to dobry pomysł nie tylko na ochłodę latem, ale i na przetrwanie zimy. Zebraliśmy w GALERII hotele z basenami i strefami wellness w Krakowie, Zakopanem, Krynicy i innych miejscowościach w Małopolsce oraz na Śląsku. Poznasz je, przeglądając galerię. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Gminna choinka noworoczna w Starym Lubotyniu odbyła się 14.01.2024 14 stycznia 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu już po raz 19. odbyła się Gminna Choinka Noworoczna zorganizowana przez wójta gminy Stary Lubotyń we współpracy ze szkołą. 📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Młodzież bawiła się 13.01.2024 w sali "Jurkowscy" w Kosowie Lackim W minioną sobotę, 13 stycznia na balu studniówkowym bawili się maturzyści Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Bal odbył się w sali weselnej "Jurkowscy" w Kosowie Lackim. 📢 Łukasz Litewka i jego team ruszyli z pomocą Schronisku Canis w Kruszewie. W 7 godzin uzbierali ponad pół miliona złotych! 7 godzin - tyle wystarczyło, aby uzbierać ponad pół miliona złotych na remont Schroniska Canis w Kruszewie. Zbiórka nabrała rozpędu w niedzielę, 14 stycznia, po tym jak w Internecie nagłośnił ją Łukasz Litewka - radny z Sosnowca, poseł na Sejm obecnej kadencji oraz - i przede wszystkim - założyciel fundacji Team Litewka.

📢 Boży Obiad w Łysych. To wydarzenie odbyło się 13 i 14 stycznia 2024 Boże Obiady to zanikła już tradycja związana z pogrzebami. Na Kurpiach odbywały się jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Podczas nich mieszkańcy wsi zbierali się w domu zmarłego. Śpiewali pieśni pogrzebowe i modlili się za jego duszę. Taki Boży Obiad trwał niejednokrotnie całą dobę. Dlatego też robiono przerwy, podczas których serwowano posiłki i napoje. Tradycję Bożych Obiadów na Kurpiach starają się wskrzesić miłośnicy kultury regionalnej.

📢 Studniówka III LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w Olimpii w sobotę 6.01.2024 Sezon studniówkowy rozpoczęli tegoroczni maturzyści z III LO w Ostrołęce. Ich bal odbył się w sobotę 6 stycznia. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Ostrołęka. Sylwester w sali bankietowej Alicja. Tak powitano Nowy Rok Część ostrołęczan witała Nowy Rok w sali bankietowej Alicja. Przy muzyce zespołu Arion goście bawili się do białego rana. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z imprezy.

📢 Złote gody w Troszynie. 29.12.2023 jubileusz małżeński świętowało 11 par Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego świętowano w piątek 29.12.2023. Seniorzy otrzymali medale, które wręczył, w imieniu prezydenta RP, wójt gminy. Były gratulacje, życzenia oraz toast. 📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. 20.12.2023 było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia. 📢 MISTRZOWIE HANDLU 2024 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2023. Koncerty gwiazd. 17.06.2023 wystapili Sarius i Natalia Kukulska. Zdjęcia Trwają Dni Makowa Mazowieckiego 2023. W sobotę 17.06.2023 na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Wieczorem odbyły się koncerty Sariusa i Natalii Kukulskiej.

📢 Sypniewo. Zapusty smaczne i zdrowe. Impreza z konkursem, występem kabaretu i zabawą taneczną, 12.02.2023. Zdjęcia W niedzielę 12 lutego 2023 sala GOK w Sypniewie ledwie pomieściła chętnych do zabawy mieszkańców gminy. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi.

📢 Spotkanie Noworoczne w Ostrowi Mazowieckiej. Burmistrz powiedział o miejskich inwestycjach 20.01.2023 XXIX Spotkanie Noworoczne rozpoczęło się od koncertu. Po koncercie burmistrz Jerzy Bauer powiedział (i pokazał na prezentacji multimedialnej) jak w ostatnich latach zmieniła się Ostrów. Spotkanie odbyło się w Starej Elektrowni. 📢 Lodowisko w Ostrołęce rusza 14.01.2023. Cennik, godziny otwarcia Ostrołęckie lodowisko rusza w sobotę 14.01.2023. Podobnie jak w ubiegłych latach- będzie się mieścić w namiocie przy ul. Witosa 1. 📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom.

📢 Ślub wójta gminy Czerwin Grzegorza Długokęckiego, 16.07.2022. Uroczystość odbyła się w goworowskim kościele. Zdjęcia Państwo Młodzi - Dagmara i Grzegorz - miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowali w obecności kilkuset gości - rodziny, przyjaciół, znajomych. 📢 Bezwahania Dance Center z Ostrołęki zaprezentował taneczne show w hali im. A. Gołasia. 22.06.2022 Gala tańca była związana z zakończeniem sezonu 2021/2022. Pokazy taneczne odbyły się 22.06.2022 w hali im. A. Gołasia. Szefowa szkoły, Michalina Lamprecht opowiedziała też o planach związanych ze szkołą.

📢 Cmentarz parafialny w Rzewniu, powiat makowski. Zdjęcia Nekropolię w Rzewniu odwiedziliśmy w maju 2022 roku. 📢 Kadzidło. Mistrzostwa Kurpi w kolarstwie przełajowym i MTB Kadzidło 2022. Druga edycja. 3.04.2022. Zdjęcia W zawodach uczestniczy ok. 90 osób w różnym wieku. Przyjechali z najbliższych okolic, ale też z innych części Mazowsza oraz z Warmii i Mazur, a także z Podlasia.

📢 Cmentarz przy Wiśniowej w Ostrowi 1.11.2021. Tak w dniu Wszystkich Świętych wyglądał cmentarz komunalny w Ostrowi. Zdjęcia Nekropolia przy Wiśniowej jest dosyć młoda: działa od ponad 30 lat, dlatego nie ma tu zaniedbanych, starych lub zniszczonych grobów. Tak cmentarz przy ul. Wiśniowej wyglądał we Wszystkich Świętych. 📢 Cmentarz w Krasnosielcu. Zdjęcia nekropolii z 31.10.2021. Obejrzyjcie Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedzamy lokalne nekropolie. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza w Krasnosielcu z charakterystycznym i dającym do myślenia napisem na bramie.

📢 Cmentarz w Myszyńcu przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. W końcówce października bliscy robią porządki na grobach. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Myszyńcu. 📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002.

