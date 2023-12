Przegląd prasy 2.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najlepsze memy 1 z 10, o rekordziście programu. Bohater memów Artur Baranowski rozwalił system! Ustanowił rekord w "Jeden z dziecięciu"”?

Prasówka 2.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najlepsze memy 1 z 10, o rekordziście programu. Bohater memów Artur Baranowski rozwalił system! Ustanowił rekord w "Jeden z dziecięciu" Zobacz najlepsze memy o programie "Jeden z dziesięciu". Za sprawą Artura Baranowskiego w teleturnieju padł historyczny rekord. Internauci natychmiast stworzyli śmieszne obrazki...

📢 Atak nożownika w Kadzidle. Co o sprawie mówią mieszkańcy? "To tragedia dla poszkodowanych i sprawcy" - uważają Wydarzenie, które miało miejsce 29 listopada w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, niewątpliwie wstrząsnęło całą społecznością. Najbardziej społecznością szkolną i mieszkańcami gminy Kadzidło, ale sprawę śledzili także mieszkańcy powiatu ostrołęckiego, a nawet całej Polski. Jak komentują wydarzenie mieszkańcy?

📢 Kotlina Kłodzka na weekend. Te zdjęcia przekonają cię do wycieczki! 50 niezwykłych fotografii gór, zabytków i atrakcji regionu Kotlina Kłodzka (i cała ziemia kłodzka) na weekend to jeden z najlepszych pomysłów na wypoczynek, jaki może przyjść do głowy polskiemu turyście, niezależnie od pory roku. Góry z wieżami widokowymi, zaciszne ścieżki w kolorowych lasach, tajemnicze ruiny, piękne zabytki, miejsca słynące z cudów, pełne przygód szlaki piesze, rowerowe i wodne. Nie wystarczyłoby całego roku, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje Kłodzka i okolic. Jeśli jeszcze wahacie się, czy warto wybrać się na wycieczkę do tej niezwykłej krainy, mamy dla was galerię 50 pięknych zdjęć, wykonanych przez profesjonalnego fotografa. Uprzedzamy: kiedy obejrzycie te zdjęcia, nie zaznacie spokoju, póki nie odwiedzicie ziemi kłodzkiej i nie zobaczycie wszystkiego na własne oczy.

Prasówka 2.12: pozostałe wydarzenia

📢 Grudzień to koronacja roku na Netflix – widowisko science fiction i zwariowany polski serial dopiero początek. Można oferta Szukacie czegoś do oglądania w grudniu? Premiery Netflix zapowiadają się, świetnie niemal dla każdego. Pojawi się zwariowany polski serial, widowisko science fiction, a także coś dla dzieci i w sam raz na święta. Jest w czym wybierać. Przekonajcie się sami.

📢 Stroik świąteczny w wazonie. Niezwykła ozdoba na bożonarodzeniowy stół. Pomysły na piękną dekorację na Boże Narodzenie Stroik świąteczny w wazonie to nie tylko piękna ozdoba, ale również doskonały sposób na dodanie bożonarodzeniowego klimatu do swojego mieszkania. Jeśli chcesz, możesz stworzyć go samodzielnie, używając łatwodostępnych materiałów i ozdób. Zobacz, jak w prosty sposób można pięknie udekorować świąteczny stół. 📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś. 📢 Paznokcie z efektem kociego oka to najmodniejszy manicure. Takie zdobienie sprawdzi się na co dzień i od święta. Zobacz, jak go zrobić Paznokcie kocie oko to trójwymiarowa świetlista smuga, która przypomina kocią źrenicę Zobacz, jak wyglądają, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Uzdrowiska w Polsce 2023: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na jesienny wypoczynek. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Jesień to chyba najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Nadciąga niż "Robin" i armageddon pogodowy. Co przyniesie pogoda w najbliższych dniach? W najbliższych dniach powinniśmy przygotować się na siarczysty mróz i opady śniegu. Wszystko za sprawą niżu "Robin", który nadciąga do Polski znad Alp. Co nas czeka w najbliższych dniach?

📢 Odsłonięcie pomnika-ławeczki Zofii Niedziałkowskiej przed Szkołą Podstawową nr 5 w Ostrołęce Prezydent miasta, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki i Szkoła Podstawowa nr 5 zaprosili na uroczystość odsłonięcia pomnika-ławeczki Zofii Niedziałkowskiej - autorki pierwszej monografii miasta. Uroczystość odbyła się 1 grudnia przy budynku Szkoły Podstawowej nr 5. 📢 Jak wyglądały kiedyś polskie uzdrowiska? Zobaczcie Ciechocinek, Krynicę-Zdrój, Solec-Zdrój i inne na archiwalnych zdjęciach Tradycja wypoczynku w uzdrowiskach nie jest w Polsce żadną nowością – najsłynniejszemu z nich, Ciechocinkowi, już dawno temu nadano status miejscowości leczniczej. Podobnie jak dziś, kuracjusze z całego kraju zjeżdżali do tych niezwykłych miejsc w celu poprawy stanu swojego zdrowia. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak wyglądały kiedyś polskie uzdrowiska, m.in. Ciechocinek, Krynica-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój i inne. 📢 Lidia Grabowska od narodzin walczy o zdrowie. Trwa zbiórka i licytacje, aby pomóc małej ostrowiance Lidia Grabowska to kilkuletnia mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej. Pierwsze 6 tygodni po narodzinach spędziła w szpitalu, gdzie walczyła o życie i zdrowie. Dziewczynka ma niedotlenienie w okolicy wzgórza i gałek bladych, które odpowiadają za mowę, dlatego istnieje zagrożenie, że nigdy nie będzie mówić. Im szybciej otrzyma pomoc, tym większa szansa, że Lidka w przyszłości będzie samodzielna.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Nożownik z Kadzidła usłyszał zarzuty. Albertowi G. grozi nawet dożywocie. Mężczyzna zaatakował trzy osoby 29.11.2023 18-letni mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa wielu osób. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce wystąpiła z wnioskiem o trzymiesięczny areszt dla sprawcy. 📢 Co robić w weekend w Ostrołęce i powiatach: ostrołęckim, ostrowskim i makowskim? W najbliższy weekend odbędzie się m.in. maraton zumby w Ostrowi, piknik charytatywny w Młynarzach, impreza integracyjna w Chrostowie. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 WOŚP 2024. Stora Enso zaprezentowała skarbonki (puszki) na 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Tekturowe skarbonki są nieodłącznym elementem i symbolem finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki współpracy z firmą Stora Enso, Fundacja WOŚP już od 26 lat przekazuje na ręce wolontariuszy kolorowe tekturowe puszki. 32. Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia 2024, a produkcja skarbonek już ruszyła. 📢 Najlepsze MEMY o studentach, jakie są w sieci. Zobaczcie koniecznie! Naprawdę gigantyczna dawka świetnego humoru 1.12.2023 Najlepsze i zdecydowanie najśmieszniejsze MEMY o studentach, wykładowcach i roku akademickim, który właśnie ruszył. Zobaczcie, co jest najbardziej zabawnego, z czego śmieją się studenci. 📢 Myszy dają się we znaki. W chłodne dni szukają schronienia w domach. Podobnie szczury uciekają przed zimnem. Jak je wypłoszyć? Gryzonie to zawsze powód do obaw. Myszy w ogrodzie i domu mogą uszkodzić grządki pełne upraw lub sieci przewodów. W okresie jesienno-zimowym szukają schronienia nie tylko w piwnicach, ale też w ciepłych pomieszczeniach, dopiero na wiosnę wyruszają na żer w terenie. Myszy domowe, polne oraz leśne jedzą wszystko, więc z chęcią zajmują się roślinami, a czasem podgryzają nawet materiały budowlane. Jak wygonić myszy i szczury?

📢 Od 1 grudnia istotne zmiany w rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19. Sprawdź, jak i gdzie się zapisać na nową szczepionkę Dzisiaj – 1 grudnia – zmieniają się warunki zapisów na szczepienia, zostaje m.in. zlikwidowana infolinia działająca od czasu wybuchu pandemii. Z kolei od 6 grudnia będzie można zaszczepić się przeciw COVID-19 szczepionką, która została zaktualizowana pod dominujący obecnie wariant koronawirusa. Sprawdź, komu i kiedy zaleca się przyjęcie dawki Nuvaxovid. 📢 Zorze polarne pojawią się dziś nad Polską. Gdzie można zobaczyć to niezwykłe i piękne zjawisko? W nadchodzących dniach niebo nad Polską może ponownie stać się areną dla pięknego widowiska — zorzy polarnej. Eksperci prognozują, że to efekt potężnego wyrzutu materii z powierzchni Słońca. Zorze polarne, magiczne tańce kolorów na nocnym niebie, nie są zarezerwowane jedynie dla obszarów arktycznych. Kiedy i gdzie warto wyruszyć, aby podziwiać to niezwykłe zjawisko?

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Sposób na słodycze w PRL-u. Pamiętacie te desery z dzieciństwa? Nie tylko kogel-mogel. Sprawdźcie TOP 10 kultowych przepisów W czasach PRL niełatwo było kupić słodycze w sklepach. Gospodynie i gospodarze domu radzili sobie więc innymi sposobami. Posiadając w domu zaledwie kilka podstawowych składników, można uzyskać przepyszne słodkości, które ucieszą każdego łasucha. Wracamy pamięcią o kilka dekad i przypominamy kultowe przepisy na desery z czasów PRL-u. Pamiętasz je?

📢 Ceny nawozów pod koniec 2023 roku. Ile kosztuje tona saletry amonowej albo saletrzak? Wzrósł popyt i produkcja w Grupie Azoty Ile kosztuje saletra amonowa, saletrzak, mocznik czy RSM? Nawozy pod względem cen w większości utrzymują się na zdecydowanie niższym poziomie niż jeszcze zimą. Zainteresowanie zakupem przez rolników wzrosło, a Grupa Azoty w październiku ogłosiła, że zwiększa produkcję nawozów specjalistycznych i wieloskładnikowych. Zaglądamy do notowań i sprawdzamy ceny za tonę w listopadzie 2023. 📢 Prawie 700 inwestycji w regionie ostrołęckim ze wsparciem sejmiku Mazowsza Aż 681 różnych inwestycji udało się w tym roku zrealizować na terenie regionu ostrołęckiego dzięki wsparciu sejmiku województwa. Ponad 263 mln zł władze regionu przeznaczyły na nowe drogi, boiska, rozbudowę szkół, przedszkoli czy szpitali. Nabory do przyszłorocznych programów już trwają. Na realizację 20 programów wsparcia w przyszłym roku sejmik przeznaczył rekordowe 900 mln zł.

📢 Najlepsze gry na PS3, które zachwycają do dziś. Znasz je wszystkie? 7 tytułów, które królowały na konsolach Sony PlayStation 3 Czasy PlayStation 3 to okres dużego przeskoku technologicznego. W porównaniu do poprzedniej generacji gry wyglądały znacznie lepiej, a deweloperzy wydali wiele tytułów wyłącznie w ramach tej platformy. Sprawia to, że fani chętnie wracają do tej ponad 17-letniej już konsoli, by zagrać w zachwycające tytuły sprzed lat. Zobacz najlepsze gry na PS3. 📢 Atak na uczniów ZSP w Kadzidle 29.11.2023. Nowe informacje o stanie zdrowia poszkodowanych. Śledczy zabezpieczyli też na terenie szkoły noże Podczas oględzin miejsca zdarzenia zabezpieczyliśmy cztery noże, prawdopodobnie jednego z nich do ataku użył sprawca - powiedziała nam prok. Elżbieta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Zapytaliśmy też o stan zdrowia i poszkodowanych, i sprawcy.

📢 Mandaty za sprzedaż e-papierosów nieletnim. Policja ukarała sprzedawczynię z Makowa Mazowieckiego Sprzedawczyni z Makowa Mazowieckiego otrzymała 2 mandaty po 500 zł za sprzedaż papierosów elektronicznych osobom poniżej 18 roku życia. 📢 Zjazd Absolwentów w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – z roczników 1992/93 i 1993/94 spotkali się ze swoimi wychowawcami– Krystyną Drabot, Jadwigą Twardziak, Ewą Cichowską, Tadeuszem Dąbrowskim oraz młodszymi wychowawcami – Jadwigą Gołębiewską i Mirosławem Sadym podczas Zjazdu Absolwentów. 📢 Gala Hipokrates 2023. Poznaliśmy zwycięzców plebiscytu w województwie mazowieckim We wtorek, 28 listopada, odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie i rozdanie nagród w tegorocznej edycji plebiscytu „Hipokrates” na Mazowszu. Pacjenci docenili najbardziej zaufanych pracowników ochrony zdrowia w całym województwie. Zapraszamy na fotorelację z gali.

📢 Nadanie imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Ołdakach, gmina Rzekuń. Uroczystość odbyła się 29.11.2023 Uroczystości związane z nadaniem imienia oraz sztandaru Szkole Podstawowej w Ołdakach odbyły się w środę 29.11.2023. Szkoła na swojego patrona wybrała Janusza Korczaka. To ostatnia placówka w gminie Rzekuń, która pozostawała bez imienia. Zobaczcie zdjęcia z tej pięknej uroczystości. 📢 Wkrótce tysiące Polaków stracą dostęp do TVP. Zmiany zostaną przeprowadzone w dwóch etapach. Koniec starego standardu nadawania W związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej, tysiące widzów stracą wkrótce dostęp do kanałów TVP. Proces odejścia od MUX-3 zostanie przeprowadzony w dwóch etapach i obejmie obszar całego kraju. Pierwsze zmiany nastąpią już 15 grudnia bieżącego roku.

📢 Podpalenie samochodu w Ostrowi na ul. Broniewskiego? Monitoring uchwycił 3 mężczyzn. Jest odpowiedź prokuratury W nocy z soboty na niedzielę, (z 4 na 5 listopada) doszło do pożaru samochodu dostawczego zaparkowanego przy ul. Broniewskiego. W momencie przyjazdu straży pożarnej, peugeot był już cały zajęty ogniem.

📢 Carniacy w teatrze. Obejrzeli film, a także zatańczyli i zaśpiewali Mazowiecki Szlak Tradycji to projekt poświęcony kulturze ludowej Mazowsza. Realizowany jest on przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Podstawę projektu stanowią ścieżki tematyczne. Jedną z nich jest muzyka i taniec. W ramach projektu powstają także filmy. Projekcja jednego z nich odbyła się we wtorek 28 listopada w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury na warszawskiej Pradze. 📢 Podlaska skarbówka znowu ma na sprzedaż auta. W ofercie jest wyjątkowe i niedrogie BMW Podlaskie Urzędy Skarbowe cyklicznie ogłaszają przetargi na samochody. W najbliższym czasie znowu do kupienia będzie kilka ciekawych aut. Uwagę zwraca w rozsądnej cenie czarne BMW. 📢 Cyberkulinarni - kulinarne senioralia w sieci. Podsumowanie projektu, w którym uczestniczyli seniorzy z sześciu gmin. 28.11.2023 We wtorek 28 listopada 2023 w Centrum Kultury w Troszynie uroczyście podsumowany został projekt "Cyberkulinarni - kulinarne senioralia w sieci". Prowadziło go stowarzyszenie SIŁA (z Janoch w gm. Troszyn), a uczestniczyło w nim 60 seniorów z 6 gmin powiatu ostrołęckiego. Ciekawe zajęcia trwały 8 miesięcy.

📢 Wyniki konkursu Polska Miss 2023. Klaudia Mierzejewska i Patrycja Piórkowska wśród najpiękniejszych kobiet w Polsce W miniony weekend we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala, podczas której wyłoniono zwyciężczynie konkursów Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. W gronie finalistek znalazły się dwie przedstawicielki z naszego regionu: Klaudia Mierzejewska z Ostrołęki i Patrycja Piórkowska z Szelkowa.

📢 11 najpiękniejszych miasteczek Europy, które musicie odwiedzić. Jedno z nich tak zachwyciło Chińczyków, że skopiowali je u siebie Urlop w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tej jesieni i zimy. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto do nich zajrzeć, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen.

📢 Największa góra lodowa na świecie ruszyła w rejs. Jest dwa razy większa od Londynu Góra Lodowa A23a, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, oderwała się od morskiego dna i wyruszyła w podróż na północ. Cztery dekady temu A23a wywołała panikę u Rosjan. Teraz może spowodować katastrofę wśród zwierząt.

📢 Zaprzęg Świętego Mikołaja znów wyruszył, by czynić dobro Listy do świętego Mikołaja pewnie już dawno napisane. Nie pozwólmy, by zawarte w nich prośby i marzenia zostały niespełnione. Wspólnie możemy wywołać uśmiech na wielu dziecięcych twarzach. Jak? Szczegóły poniżej. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 25-lecie powiatu ostrołęckiego. 24.11.2023, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, wręczono medale i odznaczenia Z okazji jubileuszu powiatu ostrołęckiego odbyła się uroczysta sesja rady powiatu. Uroczystości miały miejsce 24 listopada w Ostrołęckim Centrum Kultury. Zaprezentowano symbole i insygnia powiatu, wręczono medale i odznaczenia. 📢 Turniej "Od serca do serca" w Różanie. Cel? Pomoc Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę W niedzielę 19.11.2023 w Szkole Podstawowej w Różanie odbyła się sportowa impreza charytatywna. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą zbiórkę Oli Załęskiej chorej na mukowiscydozę. Gośćmi specjalnymi byli aktor Piotr Mróz oraz policjant i sportowiec- Dariusz Popiołek. Działo się!

📢 Koncert charytatywny w Goworowie. Odbył się w świetlicy OSP 17.11.2023 Był to drugi koncert charytatywny zorganizowany przez goworowski klub wolontariusza. Tym razem zbierane były pieniądze na Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

📢 Magiczny świat słów. Odkryj, jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój Czy w dobie smartfonów i tabletów tradycyjna książka może jeszcze zaciekawić nasze dzieci? Odpowiedź na to pytanie przynosi kampania „Mała książka – wielki człowiek”, która przekonuje, że czytanie najmłodszym ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju. Inicjatywa Instytutu Książki promuje czytelnictwo wśród dzieci – od noworodków przez przedszkolaki po uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Dlaczego jest ono tak ważne? 📢 Spotkanie KGW z Goworowa z dziećmi z Przedszkola Samorządowego. Najmłodsi wiedzą, jak kisić kapustę Już po raz kolejny, w ramach realizacji innowacji pedagogicznej Jolanty Romanowskiej pt. "Razem możemy więcej", odbyło się spotkanie przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Goworowie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Goworowa.

📢 Strażacy z HUSAR Poland z podziękowaniami od ambasadora Turcji. "Nasi" też pomagali po trzęsieniu ziemi w Turcji We wtorek 21 marca w siedzibie Ambasady Turcji w Warszawie, członkowie grupy ratowniczej HUSAR Poland wraz z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem odebrali od ambasadora Turcji w Polsce Cengiza K. Firata podziękowania za udzieloną pomoc. Strażacy w lutym wzięli udział w akcji poszukiwawczo-ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Turcji. Słowa wdzięczności przekazali również przedstawiciele społeczności i organizacji tureckich, mieszkający i działający w Polsce. 📢 Ostrów Maz. Klub Senior+ ma już 4 lata! Urodziny obchodzono 14.02.2023 Ostrowski Klub Senior+ we wtorek 14 lutego świętował czwartą rocznicę swojej działalności.

📢 Galeria Ostrołęka z pierwszą wystawą po remoncie. Można tu oglądać obrazy Leszka Sokolla. 19.01.2023 Takiej frekwencji na wernisażu wystawy w Galerii Ostrołęka nie pamiętają najstarsi bywalcy. Bo i wystawa, którą możemy oglądać w galerii przy pl. Bema od 19 stycznia 2023 jest szczególna...

📢 Uczniowie z SOS-W z Zuzeli zasadzili drzewo w Lesie Korczakowskim. 25.04.2022 Las Korczakowski w Muzeum Treblinka tworzą drzewa zasadzone przez uczniów szkół i przedstawicieli placówek, którym bliskie są idee pedagogiczne szkoły korczakowskiej. 📢 Cmentarz w Wąsewie. Jest zadbany, uporządkowany, a od niektórych pomników trudno oderwać wzrok. Zdjęcia 20.11.2021 Cmentarz parafialny w Wąsewie mimo że stary to jest zadbany, a groby uporządkowane. Od niektórych pomników trudno oderwać wzrok, są naprawdę wyjątkowe.

📢 Ostrołęka w latach 90. XX wieku. Zapraszamy Was w podróż do przeszłości. Zdjęcia z archiwum TO Ostrołęka w latach 90. XX wieku: tak wyglądały ulice, osiedla, targowisko pod koniec dekady. Dla starszych czytelników to okazja do wspomnień, dla młodszych - spacer po miejscach, które dziś wyglądają inaczej - nie wszystkie oczywiście.