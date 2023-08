Przegląd prasy (2.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w warmińsko-mazurskim. Sprawdź gdzie 2.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 2.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w warmińsko-mazurskim. Sprawdź gdzie 2.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Czy są planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 2.08? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 2.08. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 2.08.23

📢 Czy będą braki prądu 2.08 w mazowieckim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Czy są planowane wyłączenia prądu w mazowieckim 2.08? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 2.08. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Warszawa po Powstaniu Warszawskim. Zdjęcia ze sprzątania i odbudowy miasta przerażają Niemcy, wycofując się w 1945 roku z okupowanej Warszawy, pozostawili ruiny, zgliszcza i stosy ciał. Zdjęcia wykonane przez Leonarda Sempolińskiego to wstrząsające świadectwo bestialstwa, jakiego dopuścili się w polskiej stolicy. Z okazji 79. rocznicy Powstania Warszawskiego Archiwum Akt Nowych zaprezentowało niepublikowane wcześniej fotografie, będące bolesnym świadectwem koszmaru, jaki podczas II wojny światowej spotkał mieszkańców Warszawy. Ze względu na ich drastyczność oraz z szacunku dla uwiecznionych na nich poległych, prezentujemy jedynie część wystawionych zbiorów, która nie przedstawia ludzkich ciał ani prac ekshumacyjnych.

Prasówka 2.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zderzenie dwóch samochodów w Jastrząbce. 1.08.2023 W miejscowości Jastrząbka, gm. Baranowo usuwano skutki zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu szczęśliwie nikt nie został poszkodowany. Zadysponowano zastęp OSP Baranowo, karetkę pogotowia oraz patrol policji.

📢 Godzina „W” w Ostrołęce. Ostrołęczanie uczcili rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 1.08.2023 O godz. 17.00 w Ostrołęce – jak w całej Polsce – zawyły syreny. W ten sposób uczciliśmy pamięć o kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ostrołęczanie tradycyjnie spotkali się w godzinę „W” przed pomnikiem AK przy ul. Fieldorfa „Nila”, gdzie złożono kwiaty i uczczono pamięć poległych i pomordowanych. 📢 Z tych ubrań zrezygnuj! 21 rzeczy, które okropnie postarzają. Zobacz, czego lepiej unikać i nie dodawaj sobie lat Ubrania mogą upiększyć osobę, która je nosi, podkreślić atuty sylwetki, odpowiednio zaakcentować karnację. Potrafią też sprawić, że wygląda się w nich infantylnie albo wręcz przeciwnie, bardzo dojrzale. Często kobiety popełniają właśnie ten błąd i nieświadomie wybierają rzeczy, które dodają im lat. Spójrz na listę ubrań, których lepiej się wystrzegać.

📢 11 najpiękniejszych miasteczek Europy, które musicie odwiedzić. Jedno z nich w całości skopiowali Chińczycy, inne zachwyciło Walta Disneya Wakacje w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tego lata. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto je odwiedzić, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen. 📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Pożegnanie proboszcza Stanisława Mikuckiego z parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 odbyło się uroczyste pożegnanie proboszcza Stanisława Mikuckiego, który po 17 latach posługi w parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach odszedł na emeryturę. 📢 Francuska grzywka to kobieca i zmysłowa fryzura damska, która odmieni twój wizerunek. Sprawdź, czy ci będzie pasowała Francuska grzywka, choć znana i uwielbiana od czasów Brigitte Bardot doceniona została ostatnio. Duży wpływ na to mają oczywiście gwiazdy, które się na nią zdecydowały. Warto jednak skupić się na wielu jej zaletach. Przede wszystkim pasuje kobietom w różnym wieku, kształcie głowy i ma magiczną moc odmładzania. Zobacz, kto powinien skusić się na francuską grzywkę i jak ją obciąć. 📢 Wiceprezydent Ostrołęki Anna Gocłowska odwiedziła Teresę Irenę Głuchowską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego. 1.07.2023 W dniu kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wiceprezydent Ostrołęki Anna Gocłowska odwiedziła Teresę Irenę Głuchowską, uczestniczkę stołecznego zrywu zbrojnego, której złożyła wyrazy wielkiego uznania i podziękowania za odbytą służbę oraz poświęcenie na rzecz ojczyzny.

📢 Most w Teodorowie. 1.08.2023 przedstawiciele powiatu ostrołęckiego podpisali umowę z wykonawcą inwestycji Umowa została podpisana nad Narwią - w miejscu, gdzie za 2,5 roku ma być gotowy most. Tuż po spotkaniu wykonawca rozpoczął prace. Do końca 2023 roku ma być zrealizowane 20 proc. inwestycji. 📢 Tak mieszka Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś. Zobacz, jak się urządziła aktorka ze sportowcem w stolicy Robert Karaś i Agnieszka Włodarczyk już od kilku lat są parą. Mistrz świata w triatlonie i aktorka wspólnie wychowują synka Milana, który pojawił się na świecie w 2021 roku. Afera dopingowa po pobiciu rekordu świata na dystansie 10-krotnego Ironmana, w której głównym bohaterem jest sportowiec, sprawiła, że zrobiło się o nich głośno. Zobacz, jak młodzi rodzice żyją na co dzień. Zajrzyj do domu Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia.

📢 Co o nas mówi kolor oczu? Może zdradzić cechy charakteru, podatność na choroby i odporność na ból Kolor oczu może być różny i jest ważnym elementem wyglądu. Patrząc w oczy, można zajrzeć w głąb duszy. I nie jest to tylko romantyczna metafora. Kolor tęczówki niesie ze sobą wiele informacji, jak stan zdrowia czy cechy charakteru. Sprawdź, co mówią poszczególne barwy. 📢 American french to subtelny manicure, który pokochały gwiazdy takie jak Selena Gomez i J.Lo. Zobacz, jak wygląda ta stylizacja paznokci American manicure to subtelniejsza odmiana francuskiej klasyki, czyli frencha. Tom Bachik topowy stylista gwiazd proponuje go swoim klientkom, takim jak Selena Gomez, czy Jennifer Lopez. Celebrytki zakochały się w tej stylizacji paznokci i fundują sobie taki manicure na każdą okazję. Zobacz, jak wygląda american french i jak go wykonać.

📢 Pełnia Księżyca Jesiotrów na sierpniowym niebie. Kiedy wypada? Czy fazy księżyca mają wpływ na nasze zdrowie? Poznaj fakty i mity Pełnia Księżyca to zjawisko, które możemy obserwować na niebie każdego miesiąca. Często dopatrujemy się jego wpływu na nasze samopoczucie. Czy rzeczywiście może na nas oddziaływać? Poznaj popularne mity i sprawdzone fakty związane z wpływem faz Księżyca na nasze zdrowie i psychikę. 📢 Od dziś zmiany w zakazie handlu. Sprawdzamy, co z niedzielą handlową w sierpniu i w Wigilię. Czy część sklepów pozostanie zamkniętych? Spore zmiany w zakazie handlu w Polsce. Wszystko w związku z odwołaniem stanu zagrożenie epidemicznego od 1 sierpnia. To oznacza, że przestaje obowiązywać ustawa covidowa. Czy zamkniętych sklepów w niedziele będzie więcej? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? I czy handel w Wigilię będzie zabroniony?

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 01.08.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę wyruszyła z Ostrołęki 1.08.2023. Zdjęcia To 39. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszyli kwadrans po godz. 7.00 sprzed kościoła farnego. Wcześniej odprawiona została msza święta.

​ 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 01.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Sierpień miesiącem trzeźwości. Qczaj, Małgorzata Rozenek, Michał Koterski.. Kto jeszcze nie pije? Sprawdź listę Chociaż wiele osób sięga po napoje wysokoprocentowe, w polskim show-biznesie nie brakuje gwiazd, które unikają alkoholu. Z okazji rozpoczęcia sierpnia - miesiąca trzeźwości - prezentujemy, kto znajduje się na tej liście.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 1.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Oto groźni przestępcy seksualni poszukiwani przez policję. Zobacz zdjęcia i pomóż ich złapać! Policja poszukuje kilkudziesięciu przestępców seksualnych, za którymi polskie sądy wystawiły listy gończe. Wielu z nich ma na koncie brutalne gwałty. Niestety, wciąż nie udało się ich namierzyć. Zobacz wizerunki tych osób i pomóż policji w ich ujęciu. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 9 stycznia 2023 roku. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia przestępców seksualnych poszukiwanych przez policję w całym kraju. 📢 1 sierpnia w regionie. Jak będzie wyglądał w Ostrołęce, Ostrowi oraz Makowie? Już jutro 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku o godz. 17.00 zawyją syreny alarmowe. Ale to nie wszystko. Jak 1 sierpnia będzie upamiętniony w naszym regionie? Przeczytajcie. 📢 Wypadek na tysiąclatce w m. Nowy Podoś. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Do wypadku doszło 30.07.2023 Kierujący jaguarem wykonał nieprawidłowo manewr wyprzedzania i zderzył się z daewoo. Następnie uciekł z miejsca wypadku pozostawiając pasażera...

📢 Kto Wiedźminem zamiast Henry'ego Cavilla? Oto aktorzy, których chcieli fani — przerobieni na Wiedźmina przez SI. Te zdjęcia dają do myślenia Gdyby Netflix posłuchał fanów, to tak wyglądałby nowy Geralt z Rivii. Dzięki SI sprawdziliśmy, jak wskazywani przez fanów aktorzy prezentowaliby się jako słynny Wiedźmin. Kilku kandydatów robi naprawdę wrażenie w tej charakteryzacji. Bardziej pasują do tej roli niż „zaklepany” już Liam Hemsworth? Zobaczcie sami.

📢 10 najciekawszych atrakcji Kudowy-Zdroju. Propozycje dla miłośników przyrody, romantycznych spacerów i... grozy. Cennik, godziny otwarcia Lista miejsc wartych odwiedzenia w Kudowie i okolicach jest tak rozbudowana, że można łatwo się pogubić - z tego powodu przygotowaliśmy listę 10 najciekawszych atrakcji Kudowy-Zdroju. Znajdziecie tam propozycje dla miłośników przyrody, romantycznych spacerów i... grozy. Co ma do zaoferowania ta urokliwa miejscowość? W artykule umieściliśmy także najważniejsze informacje: cenniki, godziny otwarcia i mapy.

📢 Pijany kierowca na S8. Mężczyzna został zatrzymany dzięki anonimowemu zgłoszeniu. Okazało się, że nie ma też prawa jazdy Zatrzymany to mieszkaniec pow. ostrołęckiego. Za jazdę pod wpływem alkoholu i bez uprawnień mężczyźnie grozi więzienie i wysoka grzywna. 📢 Ostrzeżenia GIS lipiec 2023. Produkty spożywcze wycofane ze sklepów. Zobacz, co zniknęło ze sklepowych półek GIS wycofuje w lipcu ze sklepów produkty, dostępne w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć! 📢 Tak mieszka Hanna Lis. Zobacz, jak się urządziła w stolicy dziennikarka. Zachwycający apartament z modnej dzielnicy Warszawy Hanna Lis jakiś czas temu wyprowadziła się z centrum miasta. Zajrzyj do stylowego domu dziennikarki w eleganckiej dzielnicy, który urządziły jej profesjonalne projektantki. Zobacz, jak na co dzień mieszka Hanna Lis i w jakich wnętrzach czują się najlepiej. Sprawdź, jak modnie jest urządzony salon z aneksem kuchennym, łazienka i taras. Te wnętrza zachwycają internautów!

📢 Odpust ku czci św. Anny w Kamiance przyciągnął tłumy wiernych. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 w Kamiance odbył się odpust ku czci św. Anny. Co roku odpust cieszy się dużym zainteresowaniem, przyjeżdżają na niego nie tylko mieszkańcy gminy Rzekuń, ale też goście z okolicznych powiatów. Nie inaczej jest tym razem. 📢 Oto tabela sierpniowych emerytur. Takie pieniądze otrzymają emeryci w sierpniu 2023 Oto tabela sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Debata o zrywach narodowych oraz piknik powstańczy na Fortach Bema w Ostrołęce. 29.07.2023 Na Fortach Bema odbyła się debata pn "Wolność krzyżami sie mierzy". Wśród prelegentów byli: Jerzy Kijowski, Jan Mironczuk, Krzysztof Augustyniak, Małgorzata Lubecka. Po części oficjalnej odbędzie się piknik powstańczy.

📢 Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Pojechała tam młodzież z Węgrzynowa Parafia pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie po raz kolejny organizuje wyjazd na Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku organizowane są w Lizbonie. Młodzież z proboszczem Rafałem Grzelczykiem na czele wyruszyła w środę 26.07.2023. 📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię. 📢 Atrakcje na weekend, gdy pada deszcz. 36 pomysłów na przygody w Polsce, od spotkania z rekinami po podziemny wodospad i wodną drukarkę Atrakcje na weekend w Polsce są bardzo liczne i różnorodne, ale co zrobić, gdy pada deszcz? Gdzie jechać, gdy z nieba leje się woda? Jak zorganizować wycieczkę dzieciom w deszczowy dzień? Przygotowaliśmy dla Was aż 36 propozycji atrakcji, zabaw i przygód w sam raz na niepogodę. Znajdziecie wśród nich miejsca z całej Polski, oferujące niezapomniane wrażenia i dobrą zabawę pod dachem lub nawet pod ziemią, z dala od deszczu i wiatru. Sprawdźcie, gdzie warto się wybrać, gdy pada deszcz, by mimo niepogody przeżyć wspaniały dzień i naładować baterie.

📢 Te fryzury dla kobiet dojrzałych są najlepsze na lato. Oto najmodniejsze trendy na 2023 rok. Odmładzające cięcia dla pań po 50. i 60-tce Fryzury dla dojrzałych kobiet wcale nie muszą być nudne. Takie cięcia mogą być wręcz ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na wiosnę na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Jubileusz 15-lecia Klubu Seniora "Stokrotka" w Szelkowie. 28.07.2023 Klub Seniora „Stokrotka” powstał w 2008 roku. Od 15 lat integruje mieszkańców gminy organizując spotkania, wycieczki, warsztaty. "Od 15 lat integrujemy się poprzez spotkania, śpiew, taniec, humor, podróże i wspólne pasje. Dzielimy w Klubie nasze radości i troski, niestety doświadczamy też czasem smutnych pożegnań"- mówią seniorzy i z nadzieją patrzą na kolejne lata spędzone w gronie znajomych i przyjaciół.

📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe.

📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023! 📢 Dni Różana 2023. Na zakończenie koncerty gwiazd – Tribbs i Cleo. 23 lipca 2023. Zdjęcia Dni Różana odbyły się 22 i 23 lipca 2023. Na plac targowy przy ul. Królowej Bony zarówno w sobotę jak i w niedzielę ciągnęły prawdziwe tłumy.

📢 Święto Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach w gminie Baranowo. 9 lipca 2023. Zdjęcia To najważniejsza impreza folklorystyczna w gminie Baranowo i jedna z ważniejszych w całym regionie. Święto Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach corocznie odbywa się na wyspie między odnogami Omulwi. W tym roku odbyło się w niedzielę 9 lipca 2023.

📢 MISTRZOWIE URODY Głosowanie rozpoczęte! Wybierz laureatów nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness. Możesz zgłosić swoich kandydatów Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Głosuj i wybierz najlepszych fachowców zdaniem klientów lub zgłoś swoich kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody!

📢 Festyn rodzinny w Zarębach Kościelnych. 18.06.2023. Zobaczcie zdjęcia Festyn rodzinny w Zarębach Kościelnych to okazja do zaprezentowania talentów mieszkańców gminy oraz do wspólnej zabawy. 📢 Bieg Kolejarza 2023. To była już ósma edycja tej imprezy organizowanej przez radę osiedla Stacja w Ostrołęce. 3.06.2023. Zdjęcia Bieg Kolejarza organizują wspólnie rada osiedla Stacja i klub sportowy UKS MAG Ostrołęka. To była już ósma edycja imprezy. Dzięki ostatnim inwestycjom na osiedlu, czyli przebudowie dworca na Multicentrum, budowie sceny i remontowi Placu Dworcowego, Bieg Kolejarza tylko zyskuje na atrakcyjności.

📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Ostrołęka. Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego. 28.01.2023. Zdjęcia Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce swoją studniówkę zorganizowali w sobotę 28 stycznia 2023 w sali bankietowej

"Olimpia".

📢 Bieg Miodobrania Kurpiowskiego 2022. Na starcie ponad 350 zawodników w różnym wieku. 27.08.2022. Zdjęcia Do startu w tegorocznej edycji Biegu Miodobrania zgłosiło się ponad 350 osób - w różnym wieku i z różnych części kraju. Najpierw, w Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie, odbyły się biegi dzieci. 📢 Dożynki w Wąsewie, 15.08.2022. Mieszkańcy gminy dziękowali za plony. Zdjęcia Najpierw odprawiona została msza święta dziękczynna, potem korowód - na czele ze starostami dożynek Agnieszką i Andrzejem Zdziarskimi z Bagatel - przemaszerował na stadion gminny, gdzie odbyła się druga, rozrywkowa, część wydarzenia.

📢 Niedziela na Wsi w Czarni. Zobaczcie co się działo na imprezie 14.08.2022. Zdjęcia Niedziela na Wsi to największa impreza kulturalna w gminie Czarnia. Już od wielu lat odbywa się ona w dzień parafialnego odpustu na św. Rocha.

📢 Bitwa Regionów w Bogutach-Piankach. VII edycja konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich odbyła się 24.07.2022. Kto wygrał? Bitwa Regionów – konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich - zrodził się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. 📢 Zakończenie roku w Koperniku w Ostrowi Mazowieckiej. 29.04.2022 maturzyści pożegnali się ze szkołą. Zdjęcia Maturzyści z Kopernika zakończyli rok szkolny, pożegnali się już z wychowawcami, nauczycielami i szkolnymi murami. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Waldemar Bartosik pochwalił ich za bardzo dobre wyniki w nauce.

📢 Odpust w Czarni na św. Rocha. 16.08.2020. Zdjęcia z uroczystości 16 sierpnia to wspomnienie św. Rocha. Jest to jednocześnie dzień parafialnego odpustu w kościele p.w. NP NMP w Czarni. Uroczystość w święto patrona parafii przyciąga nie tylko miejscowych wiernych, lecz także osoby, które opuściły gminę, lecz czują silną więź z miejscem swojego urodzenia. 📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pątnicy dotarli już do Częstochowy. 13.08.2020. Zdjęcia Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę była wyjątkowa. Mimo pandemii odbyła się jednak. 13 sierpnia 2020 pątnicy dotarli na Jasną Górę.

📢 Brodowe Łąki. Święto Przemienienia Pańskiego na Kurpiach, 6.08.2020 Brodowe Łąki. Ważnym dniem świątecznym okresu letniego w Kościele katolickim jest święto Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia), podczas którego w wielu parafiach kurpiowskich odbywają się odpusty.

📢 Ostrołęka. Wyruszyła Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę, 1 sierpnia 2019 r. [ZDJĘCIA, WIDEO] Ostrołęka. Punktualnie o godz. 7.00 wyruszyli pielgrzymi do Częstochowy, po porannej mszy św. w kościele pw. Nawiedzenia NMP. Idą w grupie czerwono-zielonej, imienia świętych Stanisława Kostki i Antoniego. Po drodze dołącza do nich pątnicy z Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowa. Zambrowa. Pielgrzymom do Rzekunia towarzyszyła grupa biała, czyli osoby, które nie mogą iść na szlak.

📢 Zmiany księży w diecezji łomżyńskiej. Gdzie odchodzą księża i kto przychodzi na ich miejsce W diecezji łomżyńskiej zaczęły się coroczne zmiany. Księża zmieniają parafie lub odchodzą do instytucji diecezjalnych. Nominacje otrzymali też neoprezbiterzy, czyli księża, wyświęceni w 2019 roku. W Osuchowej przestanie działać dom zakonny ojców redemptorystów. 📢 Studniówka 2019 II LO w Ostrołęce. Zobaczcie zdjęcia i wideo Nie w sobotę, a w piątek swój bal maturalny mieli uczniowie II LO w Ostrołęce. Ich studniówka odbyła się 25 stycznia.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem