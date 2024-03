Przegląd prasy 2.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają”?

Prasówka 2.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Prasówka 2.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak pmieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Zajrzyj do luksusowego domu milionerki w stolicy. Wpadnij do domu nowej gwiazdy „Mam talent” Agnieszka Wożniak-Starak mieszka w luksusowej willi nieopodal stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień z ukochanymi psami nowa prowadząca „Mam talent”. Tak urządziła kosztowny dom popularna dziennikarka i milionerka.

📢 Narew w Ostrołęce. Zobaczcie zdjęcia rzeki, 1.03.2024 Narew rozlała się w Ostrołęce. Woda wdarła się na plażę miejską, pod wodą znalazły się też tereny między mostami, na których ma powstać bulwar, woda jest również w lasku od ul. Warszawskiej. 📢 Włamał się do sklepu i ukradł pieniądze. To młody mieszkaniec Ostrołęki. Do włamania doszło 28.02.2024 28 lutego nad ranem dyżurny ostrołęckich policjantów otrzymał zgłoszenie dotyczące usiłowania i kradzieży z włamaniem do dwóch sklepów na terenie Ostrołęki. Włamania miały miejsce w nocy. 📢 Stroiki wielkanocne na cmentarz. Piękne dekoracje grobów na Wielkanoc 2024. Zdjęcia eleganckich wielkanocnych stroików na grób Stroiki wielkanocne na cmentarz to pomysł na wyjątkowe ozdobienie grobów bliskich na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Podpowiadamy, jak pięknie udekorować pomniki na Wielkanoc i uczcić pamięć zmarłych. Zobacz wyjątkowe kompozycje na cmentarz, które staną się prawdziwą ozdobą. Sprawdź, jak pięknie możesz udekorować groby bliskich na Wielkanoc 2024.

📢 Korzystasz z aplikacji Messenger? Te 7 jej ukrytych funkcji musisz znać. Triki, dzięki którym twoje rozmowy będą ciekawsze Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył światową popularność i dziś korzystają z niego miliony użytkowników zarówno smartfonów, jak i komputerów. Nie każdy jednak zna wszystkie ciekawe funkcje i triki, w tym te, wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Zobacz 7 ukrytych funkcji, dzięki którym komunikacja za pośrednictwem Messengera stanie się przyjemniejsza. 📢 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrowi Mazowieckiej. Obchody odbyły się 1.03.2024 przed pomnikiem 1 marca o godz. 11:45 delegacje władz samorządowych złożyły kwiaty pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego, na placu przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Następnie delegacje udały się pod pomnik Żołnierzy Wyklętych Ziemi Ostrowskiej (skrzyżowanie ul Dubois i 3 Maja).

📢 Weekend w Ostrowi Mazowieckiej: zawody taneczne Ostrowski Styl i bieg Tropem Wilczym. Wydarzenia odbędą się 2 - 3.03.2024 W najbliższy weekend 2 - 3 marca w Ostrowi odbędą się dwa ciekawe wydarzenia. Jedno dla wielbicieli muzyki i tańca, a drugie - dla fanów ruchu na świeżym powietrzu. 📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 7 najlepszych miejsc w Europie na urlop wiosną. Najtańsze all inclusive i noclegi, najpiękniejsze ogrody, zachwycające zabytki Gdzie w Europie najlepiej zaplanować wiosenny urlop, by wypocząć wśród pachnących kwiatów, nacieszyć się atrakcjami i pozwiedzać, ale bez wydawania majątku na loty i noclegi? Wyszukaliśmy dla was 7 najlepszych miejsc w całej Europie na niezapomniane wiosenne wakacje i wielkanocne wycieczki. Noclegi, a nawet całe wakacje all inclusive są tam tanie! Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie aktualny ranking cen. 📢 Tak mieszka Rafał Maserak. Zobacz, jak wygląda dom jurora „Tańca z gwiazdami” Rafał Maserak wraca do „Tańca z gwiazdami”. Tym razem znanego tancerza i choreografa zobaczymy w zupełnie nowej roli. Rafał Maserak wystąpi jako juror wiosennej edycji tanecznego show Polsatu. Zobacz, jak na co dzień mieszka Rafał Maserak z prawniczką, ukochanym synkiem Leo i psiakiem.

📢 Andris Skreija, amerykański antropolog, napisał doktorat o Bogutach. Po kilkudziesięciu latach dokument trafił do Bogut-Pianek Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku Boguty stały się obiektem badań antropologicznych prowadzonych przez doktoranta Uniwersytetu Minnesota (USA). Minęło 57 lat zanim mieszkańcy Bogut zapoznali się z fragmentami jego pracy. 📢 Błażej Rólka z gminy Płoniawy-Bramura choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Ruszyła zbiórka pieniędzy Błażej zachorował na białaczkę. Natychmiast wdrożono leczenie, które przyniosło pozytywny skutek. Niestety nastąpiła wznowa i chociaż po raz drugi Błażejowi udało się uciec śmierci, rodzina potrzebuje wsparcia. Koszty dojazdów, leczenia, leków, rehabilitacji przewyższają możliwości rodziny. 📢 23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Wodospad, który zachwycił Justina Biebera, pastelowy pałac, cuda UNESCO Europa jest niezwykle różnorodna i nie starczyłoby życia, bo obejrzeć jej wszystkie cuda. By ułatwić wam podjęcie decyzji, gdzie wybrać się na wycieczkę w weekend lub urlop, przygotowaliśmy listę 23 najpiękniejszych miejsc w Europie, od wysp Morza Śródziemnego po islandzkie lodowce, od zachwycających wodospadów Chorwacji po unikatowe zabytki Francji. Przekonajcie się, które cuda Europy najbardziej warto zobaczyć.

📢 Reprezentantki Polski na Halowe MŚ w Glasgow. Zachwycają urodą, wdziękiem i wysportowanymi ciałami. Zobacz zdjęcia Halowe mistrzostwa świata zaplanowano na 1-3 marca 2024 roku w Glasgow. W czempionacie wystąpią także reprezentantki Polski. Zobacz polskie lekkoatletki, na Instagramie prezentują swoje wysportowane ciała. Zobacz, komu będzie można kibicować w najbliższy weekend - zdjęcia w galerii. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 01.03.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 01.03.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Wódka poniżej 10 zł za pół litra w Biedronce, Lidlu i Kauflandzie. Sprawa trafiła do prokuratury. „Do obniżenia ceny doszło na skutek błędu" Biedronka i Lidl, a także Kaufland wprowadziły do swojej oferty półlitrowe butelki wódki poniżej 10 zł. W Lidlu jest to 9,99 zł. – Promocja alkoholu w przyjętej przez te sieci formie może stanowić zakazaną prawnie promocję napojów alkoholowych – poinformowała tvn24.pl Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK. – Do obniżenia ceny wspomnianego produktu w marketach naszej sieci doszło na skutek błędu, a po jego wykryciu niezwłocznie przywróciliśmy standardową cenę – tłumaczy nam biuro prasowe sieci Kaufland.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 1.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Ozdoby wielkanocne z jajek – galeria zdjęć. Piękne dekoracje domu na Wielkanoc. Wyjątkowe pomysły na wielkanocne stroiki i świąteczne ozdoby Ozdoby wielkanocne pięknie udekorują dom na święta. Nie powinno wśród nich zabraknąć jajek, które są istotnym elementem dekorowania wnętrz na Wielkanoc. W naszej galerii inspiracji podsuwamy najlepsze pomysły na wielkonocne ozdoby na czasie. Zobacz, jak wykorzystać jajka i stworzyć z nich niezwykłe modne dekoracje na Wielkanoc 2024.

📢 Od 1 marca z Ostrowi znikają całodobowe dyżury aptek. Zmieniły się przepisy, nie ma chętnych do finansowania dyżurów W całej Polsce z dniem 1 marca mają zniknąć całodobowe dyżury aptek, a przynajmniej to, jak funkcjonowały do tej pory. Ta decyzja bardzo nie podoba się mieszkańcom, którzy do nas dzwonią, ale także wyrażają swoje niezadowolenie na portalu społecznościowym. "To jest uderzenie w bezpieczeństwo mieszkańców. Pieniądze na nocne dyżury aptek muszą się znaleźć!" 📢 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrowi i pow. ostrowskim. Co się będzie działo 1.03.2024? Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zaplanowano w Ostrowi, Wąsewie i Broku. Przeczytajcie szczegóły. 📢 Wygładzą głębokie zmarszczki jak lifting i botoks. Te tanie kosmetyki z apteki to najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe Wygładzają zmarszczki, ujędrniają, napinają, regenerują, nawilżają i rozświetlają cerę. Dzięki nim będziesz wyglądać młodo i promiennie. Do tego nie musisz wydawać fortuny na drogie, luksusowe kremy przeciwzmarszczkowe czy zabiegi medycyny estetycznej. Te maści i kremy z apteki działają cuda, a kupisz je za grosze. Warto wypróbować ich działanie, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo dużo za niewielkie pieniądze. Sprawdź, które tanie kosmetyki będą najlepsze dla ciebie.

📢 Wybory samorządowe 2024 w Ostrołęce: skład komisji, dyżury Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące składu komisji wyborczej w Ostrołęce oraz godzin pełnienia przez nich dyżurów. 📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika na rajskiej wyspie. Tak muzyk urządził się nad oceanem. Tu mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Ostrołęccy policjanci przechwycili prawie 26 tysięcy nielegalnych papierosów Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zatrzymali mieszkańca Ostrołęki, który posiadał znaczną ilość papierosów bez polskich znaków akcyzy.

📢 Świetlica wiejska w Nożewie straszy swoim wyglądem. O jej remont starają się m.in. sołtys i radny W świetlicy wiejskiej w Nożewie kiedyś znajdowała się szkoła. Wtedy budynek tętnił życiem. Obecnie spotyka się tu młodzież, a także sporadycznie odbywają się spotkania wiejskie. Budynek jednak jest w złym stanie technicznym. O jego remont od dłuższego czasu walczy sołtys wsi. 📢 Akcja Góra Grosza w Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu - podsumowanie kolejnej edycji Jak co roku w SP w Starym Lubotyniu odbyła się zbiórka monet pod nazwą Góra Grosza, organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym.

📢 Tak mieszka Sandra Kubicka – ukochana Barona z „The Voice Kids”. Trzypiętrowa willa robi spore wrażenie! Okna aż po sufit i meble z USA Sandra Kubicka od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Aleksandrem Baronem – znanym muzykiem oraz jurorem „The Voice of Poland” oraz emitowanym obecnie „The Voice Kids”. Modelka i prowadząca program „Love me or leave me” mieszka w przestronnym domu pod Warszawą. Zobacz, jak stylowo urządziła się Sandra Kubicka!

📢 Plebiscyt Sportowiec Roku 2023 w województwie mazowieckim. Laureaci odebrali nagrody 26.02.2024 na gali w Muzeum Sportu w Warszawie W poniedziałek 26.02.2024 na terenie Muzeum Sportu, mieszczącego się w budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, odbyło się rozdanie nagród w ramach Gali Regionalnej Plebiscytu Sportowego 2023 w województwie mazowieckim. Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe medale i puchary. Nagrody wręczono odznaczonym na poziomie powiatowym oraz wojewódzkim. Są sportowcy także z naszego regionu. Gratulujemy. 📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 MZK Ostrołęka wprowadza od 1.03.2024 zmiany w rozkładzie jazdy i nową linię Od 1 marca 2024 roku nastąpią zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zmienią się trasy kilku linii. 📢 Wypadek w Rogowie, na DW544. Zderzenie osobówki z busem, 3 osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło 27.02.2024 Do wypadku w gm. Płoniawy-Bramura doszło we wtorek 27.02.2024 przed godz. 9.00 na drodze wojewódzkiej nr 544 pomiędzy Przasnyszem a Krasnosielcem. W wypadku zostały poszkodowane trzy osoby (w tym dziecko), jedna była zakleszczona w aucie.

📢 Dzielnicowi z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego. Znasz swojego dzielnicowego? Zobacz, jak wygląda i jak się z nim skontaktować Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mail. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

📢 Wypadek w Obiecanowie. Są wyniki sekcji zwłok Oliwierka. Policja szuka sprawcy wypadku z 23.02.2024 Policja nadal szuka świadków wypadku, do którego doszło w piątek 23 lutego 2024. Tego dnia, tuż po godz. 18.30 makowska policja została powiadomiona o zaginięciu dziecka w Obiecanowie. Finał tej sprawy jest tragiczny. 📢 Biuro posła Marcina Grabowskiego oficjalnie otwarte. Kiedy dyżury? Oficjalne otwarcie biura poselskiego, które znajduje się na ul. Bartosza Głowackiego, odbyło się w poniedziałek 26.02.2024. Obecny bił m.in. były wicepremier Henryk Kowalczyk, a także zaprzyjaźnieni samorządowcy, rodzina i przyjaciele. 📢 Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” działa już 15 lat. Jubileusz odbył się 21.02.2024 W czwartek 21 lutego w budynku ostrowskiej Starej Elektrowni spotkali się „ojcowie założyciele” Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją” (obojga płci), członkowie OS „LzP” (z różnym stażem) oraz sympatycy i przyjaciele tej organizacji, która od 15 lat realizuje różnorodne inicjatywy nie tylko na terenie powiatu ostrowskiego.

📢 Tutaj biznes umiera - mówią mieszkańcy ul. Małkińskiej w Ostrowi Maz. Jako powód wskazują niekończący się remont drogi Ostrów - Małkinia W kwietniu miną 4 lata od podpisania umowy z wykonawcą na remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów Mazowiecka - Małkinia Górna. Lata lecą, a drogi jak nie było, tak nie ma. Na niekończącym się remoncie cierpią lokalni przedsiębiorcy, ponieważ, jak mówią, klienci omijają ul. Małkińską.

📢 Narew w Ostrołęce w strefie stanów wysokich. 24.02.2024 poziom wody wynosił 320 cm, a 25.02.2024 - 323 cm Narew rozlała się w Ostrołęce. Woda wdarła się na plażę miejską, podmywając część urządzeń, pod wodą znalazły się też tereny między mostami, na których ma powstać bulwar, woda jest również w lasku od ul. Warszawskiej. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 12 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Dzień Służby Cywilnej. Pracownicy cywilni mazowieckiego garnizonu policji zostali odznaczeni w Radomiu 16.02.2024 Z okazji obchodzonego 17 lutego Dnia Służby Cywilnej wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski i komendant wojewódzki policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec wręczyli odznaczenia pracownikom mazowieckiego garnizonu.

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską.

📢 Najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Miastowi są po prostu bezczelni! Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego. Wydarzenie odbyło się 6.10.2023 Wydarzenie rozpoczęło się od symbolicznego przecięcia wstęgi przed nową stacją uzdatniania wody przy ul. Sikorskiego. Po poświęceniu obiektu przez ks. dziekana Jana Okułę goście mogli zobaczyć, jak wygląda jego wnętrze. 📢 Dinozaurowy park zabaw przy SP nr 10 w Ostrołęce gotowy To kolejna inwestycja zrealizowana w Ostrołęce z budżetu obywatelskiego. A ściślej – pół inwestycji. W ramach jednego projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego miasto wykonało dwa tematyczne place zabaw – owadzi na osiedlu Kwiatowym i dinozaurowi na osiedlu Centrum.

📢 Zawody sportowo-pożarnicze na stadionie w Ostrołęce. W powiatowym etapie rywalizowało 15 drużyn. 10.09.2023. Zdjęcia To była XII edycja powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. Na stadionie w Ostrołęce rywalizowali druhowie z całego powiatu. 📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia. 📢 Rycerze Kolumba z Myszyńca świętują 15-lecie. Uroczystość odbyła się 4.06.2023. Zobaczcie zdjęcia W 2008 roku powstała Rada Lokalna 14 566 Rycerzy Kolumba im. św. Marcina w Myszyńcu. Jej inicjatorem był proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu ks. Zbigniew Jaroszewski. Został on także kapelanem myszynieckich Rycerzy Kolumba *i tę funkcję sprawuje do tej pory. Do organizacji przystąpiło kilkudziesięciu mężczyzn. 4 czerwca 2023 w Myszyńcu odbyła się impreza związana z jubileuszem 15-lecia Rady Lokalnej 14 566 Rycerzy Kolumba. Organizatorzy przygotowali wiele darmowych atrakcji dla wszystkich uczestników. Obchody jubileuszu zainaugurowała uroczysta msza św. w bazylice mniejszej w Myszyńcu.

📢 Kurpiowski Bieg Morsa i Nordic Walking w Serafinie, 12.03.2023. Zdjęcia, wyniki Kurpiowski Bieg Morsa oraz Nordic Walking odbywa się na dystansach 5 i 10 km. Są też biegi krótsze - dla dzieci (200, 400 i 600 m). Zarejestrowało się ponad 260 osób dorosłych i 80 dzieci. 📢 Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości w Ostrowi Mazowieckiej. 1.03.2023 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Ostrowi także pamiętano o żołnierzach niezłomnych. Uroczystości rozpoczęły się przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Rubinkowskiego. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Zobaczcie, jak bawili się goście tej restauracji w sobotni wieczór, 18.02.2023. Zdjęcia To z pewnością była jedna z większych ostatkowych imprez w okolicach Ostrołęki (jeśli nie największa). Goście bawili się świetnie - co doskonale widać na zdjęciach. Gospodarze zapewnili smaczne jedzenie oraz dobrą zabawę, którą prowadzili sympatyczni DJ-e. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego balu.

📢 Ona i On. Wybieramy najsympatyczniejsze pary. Zobacz zdjęcia par z powiatów : ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego. 14.02.2023 Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Wciąż możesz dodać do niej Wasze zdjęcie! Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - piękny i nowoczesny Citroen C3. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! Plebiscyt został podzielony na dwie kategorie: pary będące razem do 7 lat i dłużej niż 7 lat. Zobaczcie zdjęcia par w kategorii do 7 lat. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Wsi spokojna, wsi wesoła... sprzed 20 lat. Zobaczcie zdjęcia wiosek z naszego regionu, z lat 1998-2002. Z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Tak wyglądała wieś 20 lat temu. Zdjęcia m.in. z gmin Goworowo, Kadzidło, Łyse, Lelis. W ciągu tych 20 lat wiele się zmieniło, choć jeszcze nie wszędzie. Zobaczcie wiejskie krajobrazy sfotografowane o każdej porze roku. Wiele miejsc na pewno rozpoznacie. 📢 Cmentarz w Rzekuniu, w listopadzie 2021. Zdjęcia W październiku i listopadzie odwiedzamy nekropolie w regionie. Cmentarz parafialny w Rzekuniu utworzony został w połowie XIX wieku. Jest obiektem zabytkowym.

📢 Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej. Jakie sklepy znajdują się w parku handlowym? Zobaczcie zdjęcia W sobotę 30 października 2021 nastąpiło otwarcie parku handlowego Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lubiejewskiej.

📢 Ostrołęka. Miejski Dzień Edukacji Narodowej połączony z koncertem dla pracowników oświaty. Lista nagrodzonych [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej połączono z niezapomnianym koncertem dla pracowników oświaty. Uroczystość była także okazją do nagrodzenia wybranych nauczycieli. W tym roku wyróżnienia z rąk prezydenta miasta otrzymało 55 nauczycieli. Poniżej publikujemy pełną listę nagrodzonych. 📢 Ostrołęka. Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5. Ostatni uczniowie dawnego Gimnazjum nr 1 skończyli naukę Ostrołęka. Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 to był właściwie maraton zakończeń – 19 czerwca 2019 odbyły się w szkole aż trzy uroczystości. Dla klas I-III, dla klas IV-VIII i dla ostatnich roczników gimnazjalistów dawnego Gimnazjum nr 1.

📢 Studniówki 2019. Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce [ZDJĘCIA, WIDEO] Maturzyści z „metalówki” bawili się w sali bankietowej „Olimpia” w Krukach.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze