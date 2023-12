Przegląd prasy 19.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop roczny na 2024 dla Wag. Jakie przepowiednie przygotowały dla Ciebie gwiazdy?”?

Prasówka 19.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop roczny na 2024 dla Wag. Jakie przepowiednie przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Horoskop roczny dla Wag na 2024 rok. Co przewidują gwiazdy dla twojego znaku zodiaku? Czy czekają cię jakieś niespodzianki w miłości? A może nowości w pracy? Spójrz, czego możesz się spodziewać w roku 2024. Czy gwiazdy będą dla ciebie łaskawe?

📢 Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych. W warsztatach i animacjach wzięło udział blisko 300 osób I Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych została zorganizowana w nowym Centrum Aktywności Kulturalnej. Choinkę podzielono na dwie tury. Najpierw zorganizowano zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów klas i - IV, a następnie dla uczniów klas V - VIII.

📢 Dzień Fafernucha w Ostrołęce. 18.12.2023 były warsztaty kulinarne i degustacja tradycyjnych kurpiowskich wypieków Warsztaty kulinarne odbyły się w Bistro Do Syta, w hali targowej Feniks. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

📢 Wigilia OTS Korona Ostrołęka. Spotkanie odbyło się 17.12.2023 w hali im. Gołasia Takie spotkania organizowane są przez władze klubu co roku, dla trenujących w Koronie dzieci i ich rodziców. 📢 Ostrołęckie Spotkania Chóralne. Koncert odbył się w niedzielę 17.12.2023 w OCK W niedzielę 17.11.2023 w Ostrołęckim Centrum Kultury odbyły się 25. Ostrołęckie Spotkania Chóralne. Śpiewano kolędy i pastorałki.

📢 Przedświąteczna akcja w gminie Rzekuń: koncerty, wizyta Świętego Mikołaja oraz spotkania opłatkowe dla mieszkańców, 17.12.2023 W miniony weekend w gminie Rzekuń działo się wiele: ponad 800 dzieci otrzymało paczki na święta, w kościołach odbyły się wyjątkowe koncerty, a mieszkańcy spotkali się przy gorącym barszczyku i złożyli sobie życzenia świąteczne. 📢 Pod wpływem alkoholu spowodowała kolizję i odjechała z miejsca zdarzenia Mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie spowodowała kolizję drogową i odjechała z miejsca. 33 – latka już straciła swoje prawo jazdy, a o jej losie zdecyduje sąd.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 18.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 18.12.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 19-latek kierował samochodem pod wpływem narkotyków. Ale to nie wszystko W weekend makowscy policjanci zatrzymali 19 – letniego mężczyznę, który kierował autem pod wpływem narkotyków. Posiadał również przy sobie marihuanę. Mundurowi zatrzymali kierowcę oraz zatrzymali mu prawo jazdy. 📢 Szwelice. Jechał na podwójnym gazie i z zakazem Policjanci makowskiej drogówki widząc niesprawne światła w mitsubishi zatrzymali je do kontroli drogowej. W trakcie kontroli okazało się, że kierujący był nietrzeźwy i posiadał sądowy zakaz kierowania pojazdami.

📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. Polskie miasto wygrało w rankingu! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdź, które miejsce w Europie oferuje najlepsze atrakcje na zimę za rozsądną cenę.

📢 16 najzabawniejszych nazw atrakcji, gór, jezior i wsi na turystycznych szlakach Polski. Tumidaj i Złe Mięso to dopiero początek Przemierzający Polskę turyści mogą doznawać różnych emocji, od głębokich wzruszeń nad pięknem przyrody, przez fascynację zabytkami z dawnych wieków, po radość i frajdę z jazdy na rowerze lub śmigania w kajaku. Czasem jednak studiowanie mapy wywołuje inną reakcję – salwę śmiechu. Kto wpadł na pomysł, by nazwać górę Burdelową, wieś Swornegaciami albo skałę Dupą Słonia? Skąd biorą się te nazwy i jakie historie kryją się za nimi? Przedstawiamy najzabawniejsze nazwy atrakcyjnych turystycznie miejsc w Polsce, od gór, przełęczy i lasów, przez zamki, po wsie i rezerwaty przyrody.

📢 Spotkanie opłatkowe mieszkańców gminy Lelis. 17.12.2023 było wspólne kolędowanie i pyszne wigilijne potrawy W niedzielę 17.12.2023 w Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie odbyło się spotkanie opłatkowe. Było wspólne kolędowanie, łamanie się opłatkiem oraz pyszne potrawy wigilijne. 📢 Czarnieński Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się 17.12.2023 Pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Czarni odbył się 5 lat temu. W tym roku zorganizowano czwartą edycję imprezy (jeden jarmark nie odbył się że względu na ograniczenia związane z pandemią). W niedzielę 17 grudnia 2023 remiza OSP w Czarni tętniła życiem już od godzin przedpołudniowych. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Łysych. Po raz trzeci tuż przed świętami mieszkańcy gminy spotkali się, aby kupić rękodzieło i obejrzeć występy W niedzielę 17.12.2023 w budynku GOKSiR w Łysych odbył się jarmark bożonarodzeniowy, na którym można było kupić rękodzieło, ale też zobaczyć występy dzieci i młodzieży.

📢 Najlepsze zdjęcia z fotopułapek, a na nich... wilki, dziki, łosie! Tego nie zobaczysz z autostrady Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć. 📢 "Bieg po choinkę" w Orle. W szóstej edycji biegu wzięło udział prawie 70 osób. Bieg odbył się 17.12.2023 Uczestnicy biegu zebrali się na leśnym parkingu w Orle. Każdy, kto dotarł na metę otrzymał pamiątkowy medal. Dodatkowo wszystkie dzieci oraz 15 najszybszych biegaczy i 5 najszybszych chodziarzy z kat. nordic walking, otrzymało świąteczne drzewko - świerk.

📢 Koncert adwentowy "Gaudete" w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce, 17.12.2023 Na koncert zaprosiła Ostrołęcka Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Kamila Fluksa. W niedzielę 17 grudnia 2023 odbyły się dwa koncerty: w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu oraz w kościele pw. Zbawiciela Świata. Muzykom orkiestry towarzyszył kwartet wokalny w składzie: Anna Cichocka, Maria Cichocka, Aleksander Słojewski oraz Stanisław Kubeł. 📢 Przegląd Kolęd i Pastorałek w Milewie Wielkim gm. Troszyn, 16.12.2023 W Milewie Wielkim odbył się przegląd kolęd i pastorałek. W spotkaniu uczestniczyło 16 Kół Gospodyń Wiejskich oraz strażacy z OSP z regionu. Proboszcz rozpoczął spotkanie modlitwą, poświęcił opłatki, a potem wszyscy złożyli sobie życzenia. 📢 Gminny Wieczór Wigilijny w Małkini Górnej z koncertem Rafała Brzozowskiego, 16.12.2023 Ze sceny popłynęły świąteczne pieśni w trzech językach, a świąteczny klimat podkreślały ozdoby i stroiki do nabycia na kiermaszu.

📢 Ostrołęka wspiera Zuzię Berezę. 16.12.2023 w kinie Jantar odbył się spektakl. Był też kiermasz i licytacja W sobotę, 16 grudnia w kinie Jantar, z charytatywnym spektaklem pt. "Wigilia po polsku", wystąpił Teatr Podaj Dalej. Była też licytacja i kiermasz - wszystko dla Zuzi. 📢 Spotkanie opłatkowe mieszkańców gminy Baranowo, 16.12.2023 To był miły sobotni wieczór. W sali GOKSiR mieszkańcy podzielili się opłatkiem, zasiedli wspólnie do wieczerzy, wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu Kurpiowskiej Akademii Smyczkowej. 📢 Szlachetna Paczka 2023. Byliśmy w "magazynie gorących serc" w Kadzidle, 16.12.2023 Od 15 do 17 grudnia 2023 w sali Deptuła w Kadzidle jest jak w ulu. To tu działa magazyn Szlachetnej Paczki, to tu co rusz przywożone są prezenty (i wywożone do rodzin), to tu od rana do wieczora działają wolontariusze. To swoiste centrum dowodzenia dla powiatu ostrołęckiego.

📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Kadzidle, 16.12.2023 Kadzidło to kolejne miejsce w powiecie ostrołęckim - po Czerwinie i Myszyńcu - gdzie w tym roku odbywają się bożonarodzeniowe jarmarki (będzie też 17.12.2023 w Czarni). Kadzidlańskie wydarzenie to oczywiście nie tylko stoiska z upominkami, stroikami czy jedzeniem. 📢 Wigilia osiedla Centrum i parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce, 16.12.2023 Takie spotkanie wigilijne zostało zorganizowane po raz pierwszy. Odbyło się w sobotę 16 grudnia przy kościele. 📢 Grzegorz Braun wywołał skandal. Internauci podsumowali zachowanie posła Konfederacji. Zobacz najlepsze memy o Grzegorzu Braunie Skandaliczne zachowanie posła Konfederacji wywołało w Polsce i na świecie ogromne poruszenie. Co na to Internet? W swoim stylu powstały memy o tym haniebnym zdarzeniu. Zobacz memy o Grzegorzu Braunie...

📢 Warsztaty świąteczne w Lipiance gm. Goworowo, 16.12.2023 "Polskie tradycje doroczne na Mazowszu" - taki jest temat warsztatów świątecznych, które 16 grudnia 2023 odbywają się w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Można tu m.in. nauczyć się wykonywania świątecznych ozdób czy pierniczków. 📢 Żywa szopka w Małkini Górnej. Szopka bożonarodzeniowa stanęła w Małkini po raz dwudziesty Bożonarodzeniowa szopka w Małkini Górnej stanęła przy ul. Leśnej w pobliżu pomnika Jana Pawła II. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 16.12.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Kiermasz Bożonarodzeniowy w Rzekuniu, 15.12.2023. To impreza charytatywna Licytacje (w tym finał licytacji naszyjnika Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - wylicytowany został za 1500 zł), koncerty, prezentacje artystyczne, stoiska z jedzeniem oraz świątecznymi ozdobami, animacje - czego tu nie było. Impreza odbyła się w sali sportowej SP w Rzekuniu (szkoła była organizatorem wydarzenia). Zbierano pieniądze na pomoc dla chorego ucznia tej szkoły. 📢 Złote i diamentowe gody w gminie Nur. Prezydent RP nadał odznaczenia parom obchodzącym jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego Prezydent przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 8 parom z gminy Nur (w uroczystości wzięło udział 6 par). Ponadto, 4 małżeństwa obchodziły diamentowe gody.

📢 Stypendia starosty powiatu makowskiego. Otrzymało je pięcioro uczniów W czwartek 14.12.2023 podczas sesji rady powiatu w Makowie Mazowieckim wręczono listy gratulacyjne stypendystom starosty makowskiego oraz ich rodzicom.

📢 Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce, 14.12.2023 Spotkanie opłatkowe odbyło się przy Sali Zabaw Morska Kraina, a rozpoczęło się od jasełek w wykonaniu dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Lelisie. Program zatytułowany był "Dobra nowina". 📢 Mistrz parkowania w Kadzidle. A gdyby drzwi marketu otwierały się nieco szerzej? Wczorajsze parkowanie kierowcy przed samym wejściem do sklepu - krótkim komentarzem opatrzył nadesłane do redakcji zdjęcie Czytelnik. W sumie więcej słów to nie wymaga... 📢 Cygańskie kolędowanie z Patrycją Runo - koncert w kościele w Dąbrówce odbył się 12.12.2023 Koncert w kościele parafialnym pw. św. Anny w Dąbrówce gm. Lelis odbył się 12 grudnia. Był rejestrowany przez ekipę telewizyjną. Nagranie będzie emitowane w telewizji TVS oraz na antenach TVP. Podczas koncertu można było usłyszeć cygańskie kolędy w wykonaniu Rolanda Bilickiego z towarzyszeniem rodziny oraz Bogdana Trojanka - znanego artysty i aktywisty romskiego wraz z zespołem Terne Roma. Wacław Cieślik z zespołu Kordian zaprezentował kolędy w klimacie góralskim, wystąpiła Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, gwiazda disco lat 90. - Venus i oczywiście główna bohaterka tego wydarzenia - Patrycja Runo (jedną z kolęd wykonała w towarzystwie zespołu Dzieciaki z Czerwina).

📢 Zespół Szkół w Różanie po modernizacji. Zobaczcie jak wygląda szkoła w środku: nowe sale, podłogi, łazienki W poniedziałek 11.12.2023 odbyło się uroczyste otwarcie budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 6 000 000 złotych. Zobaczcie jak teraz wygląda szkoła. Robi wrażenie! 📢 Lara Gessler już ubrała choinkę. Tak udekorowała świąteczne drzewko córka Magdy Gessler. Bożonarodzeniowe ozdoby w domu Lary Gessler Lara Gessler już pokazała w mediach społecznościowych świąteczne drzewko. Subtelne ozdoby choinkowe właścicielki kultowej warszawskiej cukierni prezentują się pięknie i elegancko. Zobacz, jak modnie ubrała choinkę Lara Gessler. Tak przygotowuje się do Bożego Narodzenia z mężem i dzieciakami córka Magdy Gessler.

📢 Ogólnopolski Konkurs Kulinarny w ZS CKR w Starym Lubiejewie. W "Pierogowym szaleństwie" wzięło udział 8 drużyn W konkursie wzięło udział 8 drużyn ze szkół woj. mazowieckiego i podlaskiego. Zadaniem uczniów było przygotowanie pierogów. Pierogi były nadziewane kaczką, różnymi rybami, warzywami, a nawet owocami. Alicja Cichowska i Julia Walędziak z ZS CKR w Starym Lubiejewie za "Pierogi na karmelowym buraku w ziołowej asyście" zdobyły 2 miejsce. 📢 Ciekawostki o „Chłopach”. Będziecie zaskoczeni. Którą scenę Reymont pisał 11 godzin? Tego nie wiedzieliście o lekturze szkolnej „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta to lektura, omawiana w szkole średniej. Filmową adaptację powieści można oglądać na dużym ekranie od 13 października, została ona też wybrana we wszystkich kategoriach jako polski kandydat do Oscara 2024. O niezwykłej technice, nawiązaniu do ówczesnego malarstwa i ciekawym ujęciu wątków wciąż jest głośno. Warto odświeżyć sobie także powieść Reymonta, zwłaszcza że niedawno obchodziliśmy 99. rocznicę otrzymania przez Reymonta Nagrody Nobla. Przeczytajcie 5 ciekawostek dotyczących „Chłopów”.

📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo kochliwe i romantyczne. Zakochują się w mig! Zobacz listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie, czy rodzice szukający imienia dla dziecka, zwracają uwagę na jego znaczenie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są kochliwe. Zobacz w naszej galerii imiona szybko zakochujących się osób! 📢 Otwarcie ośrodka NOEE w Broku. Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej przeszedł gruntowną przebudowę. Zdjęcia Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku znany wcześniej jako Nadbużański Ośrodek Edukacji przeszedł gruntowną przebudowę - w środę, 27 września odbyła się konferencja inaugurująca jego otwarcie.

📢 Przedszkole i żłobek w Kadzidle na finiszu. Zobaczcie jak wygląda budowa Zobaczcie relację zdjęciową z aktualnych prac przy budowie przedszkola i żłobka w Kadzidle. To duża inwestycja – warta prawie 18 milionów złotych.

📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele. 📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata. 📢 Turbina w Makowie Mazowieckim. Powstaje tu mała elektrownia wodna - trwają jeszcze prace. 22.06.2023 Kładka na turbinie w Makowie Mazowieckim została zamknięta już pod koniec 2020 roku. Obecnie prace nad małą elektrownią wodną dobiegają końca, ale na ostateczny finał z zagospodarowaniem terenu wokół niej trzeba jeszcze poczekać. Zobaczcie jak zmieniło się to miejsce.

📢 Różan. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. św. Anny. 28.05.2023 Kończy się sezon komunijny. W niedzielę 28.05.2023 swoją Pierwszą Komunię Świętą przyjęły dzieci z gminy Różan. 📢 Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Wycofywana jest wędlina z Biedronki Główny Inspektor Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenie przed szkodliwymi produktami. Tym razem dotyczą rolady ze szpinakiem, która jest sprzedawana w sklepach sieci Biedronka. Główny Inspektor Sanitarny przestrzega, że spożycie tej żywności może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

📢 Kobieca Twarz Roku - kobiety dojrzałe. Zobaczcie piękne kandydatki z naszego regionu. Głosowanie trwa! Z okazji Dnia Kobiet powstała wielka galeria mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - córki, matki i kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X.

📢 Szlaki rowerowe w powiecie wyszkowskim. Gdzie warto się wybrać? Co zobaczyć? Przeczytajcie, gdzie w powiecie wyszkowskim można wybrać się na jednodniową wycieczkę rowerową. Jest kilka ciekawych szlaków rowerowych do wyboru. 📢 Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów - Orło. Radni wojewódzcy przyjechali do Ostrowi na wizję lokalną Komisja infrastruktury i rozwoju gospodarczego sejmiku województwa mazowieckiego zebrała się w środę 24 sierpnia w ostrowskim ratuszu na wniosek radnego Krzysztofa Winiarskiego. W spotkaniu komisji wzięli udział również przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, przedstawiciele wykonawcy - firmy P.H.U. "Urbanowski" oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu, a także mieszkańcy.

📢 Wypadek w Łysych, 31.05.2021. Zderzenie quada z samochodem ciężarowym. Zdjęcia Do wypadku doszło w poniedziałek, 31 maja, kilkanaście minut po godz. 6.00. Przez kilka godzina droga nr 645 była zablokowana. Zorganizowano objazdy. 📢 Najlepsze memy na majówkę 2021. Pandemia pokrzyżowała plany Polaków, Internauci tworzą memy - 5.05.2021 Prezentujemy najlepsze memy na majówkę 2021 w Polsce. Tak Internauci widzą długi majowy weekend w czasach pandemii. Czy będzie aż tak źle i majówką będzie koszmarem? Memy na majówkę pojawiają się w Internecie co roku, jednak od dwóch lat żyjemy w czasach pandemii dlatego memy majówkowe są nieco inne. Jak zwykle Internauci nie zawiedli i przygotowali memy, które mają zadanie rozbawić. Przypominamy, że memy to jedynie żartobliwa forma, i nie należy traktować ich do końca poważnie. Tegoroczne memy majówkowe są nieco inne niż te w ubiegłych latach, sprawdź.