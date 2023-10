Przegląd prasy 19.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bierzesz paracetamol na ból głowy? Warto być ostrożnym, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny”?

Prasówka 19.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Warto być ostrożnym, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto memy o żonach i mężach! 18.10.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie zakończona. Szkoła ma nowoczesną salę gimnastyczną Po ok. 13 miesiącach prac budowlanych dobiegła końca przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Lubiejewie. Szkoła zyskała przede wszystkim salę gimnastyczną i 4 nowe sale dydaktyczne. Inwestycja kosztowała 8 mln 300 tys. zł.

Prasówka 19.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najfajniejsze memy o budowlańcach. Internauci zabrali się za tych, co budują domy, drogi i nie tylko. Zobacz memy o budownictwie 18.10.2023 Przedstawiamy najfajniejsze memy o budowlańcach. Jak widać internauci i tę dziedzinę życia postanowili obśmiać. Wybraliśmy kilka najfajniejszych memów o budowie domu.

📢 Pokemony jako potwory - SI dała słynnym pokemonom zupełnie nowe oblicze. Wyglądaja fantastycznie Pokemony zna każdy, nawet nie będąc fanem kultowych stworków. Co jednak, gdy słynne i często urocze istoty z gier, anime i mangi przybiorą potworną postać? Oto dzieła sztucznej inteligencji pokazujące pokemony w bardziej realistycznej, ale do tego też nieco przerażającej formie. Zapraszamy. 📢 W Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce odbyło się szkolenie dla nauczycieli z zakresu wspierania uczniów w aktywności fizycznej Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce wraz z Instytutem Kształcenia EKO TUR zorganizowali w środę 18.10.2023 szkolenie dla nauczycieli pt.: "Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

📢 Piękne stroiki na grób z lampionem. Wyjątkowe kompozycje z latarenką na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz modne dekoracje na cmentarz Stroiki na grób z lampionem to pomysł na piękną ozdobę na Wszystkich Świętych. Warto więc pomyśleć o kupieniu lub wykonaniu takiej nietuzinkowej kompozycji na cmentarz i uczczeniu pamięci zmarłych. Podpowiadamy, jakie wzory stroików z lampionem są najmodniejsze w 2023 roku. Zobacz na zdjęciach wyjątkowe kompozycje na grób z latarenką.

📢 Kradli szyny kolejowe w Komorowie. Złodzieje cięli je na kawałki i chcieli wywieźć przyczepką Złodziejami okazało się dwóch mieszkańców powiatu ostrowskiego. Teraz grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Ostrołęccy policjanci zatrzymali kłusowników. Zabezpieczyli też broń i amunicję Kłusownicy zastrzelili będącą pod ochroną samicę łosia. Zostali zatrzymani, gdy chcieli zabrać tuszę zabitego zwierzęcia.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Poznaj 5 krajów, do których nie powinieneś jechać w 2023 roku. To jedne z najniebezpieczniejszych miejsc dla turysty Departament Stanu USA odradza wyprawy do tych 5 krajów. Na liście znalazły się kraje z Ameryki Południowej, Azji, Bliskiego Wschodu czy nawet Europy. Tych 5 krajów to jedne z najniebezpieczniejszych miejsc dla turysty. Jeśli planujecie swoje urlopy, warto wziąć pod uwagę, jakich kierunków podróży lepiej unikać w 2023 roku. 📢 Jubileusz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Czarni. Uroczystość odbyła się 17.10.2023. Zobaczcie zdjęcia We wtorek 17 października 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Placówka obchodziła jubileusz 10-lecia nadania jej imienia Jana Pawła II. Dla całej społeczności szkolnej był to wyjątkowy dzień. 📢 Taka będzie emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Oszustwo na pracownika banku. Złodziej wyłudził 200 tys. zł od mieszkańca pow. ostrowskiego Do mieszkańca pow. ostrowskiego zadzwoniła osoba, która podała się za pracownika banku. Niestety, mężczyzna mu zaufał i stracił 200 tys. złotych. 📢 Śpisz z psem w jednym łóżku? Badania potwierdzają, że oboje możecie na tym skorzystać! Poznaj plusy i minusy spania z pupilem Badania pokazują, że ponad 50 proc. właścicieli czworonogów przyznaje się do tego, że... wpuszcza do łóżka swojego psa. Jednak czy na pewno spanie z pupilem wychodzi im na zdrowe? Naukowcy postanowili to sprawdzić. I choć nie każdy powinien gościć psa w sypialni, to wiele osób może dzięki temu poczuć się dużo lepiej. Zobacz, kto i kiedy skorzysta na przytulaniu swojego psiaka. 📢 Bony na laptopy dla nauczycieli. Kto może się starać i jak złożyć wniosek? Ile wyniosą bony na laptopy dla pedagogów? Znamy harmonogram Podpisana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, mówi o laptopach dla czwartoklasistów i bonach dla nauczycieli na laptopy. Rozporządzenie do ustawy precyzuje, kto z nauczycieli otrzyma bon. Uprawnionych jest określona grupa pedagogów. Wiesz o tych zmianach? Ile wyniosą bony? Kto może się starać? Kiedy nauczyciel może starać się o bon na zakup laptopa? Jak złożyć wniosek? Sprawdź.

📢 Wybory 2023. Nowe twarze w Sejmie. Sprawdź, kto po raz pierwszy zasiądzie w ławach poselskich Karina Bosak, Dariusz Matecki czy Michał Kołodziejczak - to nazwiska, które na liście posłów pojawią się po raz pierwszy w historii. Po zakończonych wyborach parlamentarnych i przeliczeniu przez Państwową Komisję Wyborczą głosów w 100 proc. obwodów poznajemy coraz więcej osób, które zasiądą w ławach poselskich. Sprawdź, kto jeszcze po raz pierwszy w swojej karierze dostał się do Sejmu.

📢 Co zamiast mąki pszennej? Warto znać te zamienniki. Zobacz, co zrobić, gdy pod ręką nie ma mąki Wydawałoby się, że mąka pszenna to składnik, bez którego żadna gospodyni nie poradzi sobie w kuchni. To właśnie ten rodzaj najczęściej znajdujemy w szafkach i na nim bazują polskie przepisy. Okazuje się, że klasyk ma swoje zamienniki, a placki lub naleśniki wyjdą równie smaczne. Zobacz, co zrobić, gdy skończy się mąka pszenna i czego z powodzeniem można użyć zamiast niej.

📢 Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki kolejnej kadencji zaprzysiężona. 17 października 2023. Zdjęcia We wtorek 17 października 2023 w urzędzie miasta odbyło się zaprzysiężenie członków Młodzieżowej Rady Miasta na kolejną kadencję.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Jak głosowali ostrołęczanie i mieszkańcy powiatu ostrołęckiego W Ostrołęce i powiecie w niedzielnych wyborach parlamentarnych zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość. 📢 Szulborze Wielkie z najwyższą frekwencją wyborczą w powiecie. To oznacza 2,5 mln zł na inwestycje w gminie W całym kraju frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu była bardzo wysoka i wyniosła 74,38%. To najwyższa frekwencja w historii wyborów od 1989 r. Natomiast w gminie Szulborze Wielkie frekwencja było jeszcze wyższa - mieszkańcy licznie poszli do urn i ostatecznie frekwencja wyniosła tu aż 84,8%! 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 17.10.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Wybory w powiecie makowskim: przerwanie ciszy wyborczej Makowska policja odnotowała dwa incydenty związane między innymi z przerwaniem ciszy wyborczej. A jak przebiegło samo głosowanie?

📢 Ranking TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice ZDJĘCIA, SZLAKI Ranking TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Ostrołęka. Obchody Dnia Patrona miasta - Jana Pawła II: złożenie wieńców oraz uroczysta msza św. 16.10.2023 Urząd Miasta w Ostrołęce oraz parafia pw. św. Franciszka z Asyżu zaprosili na obchody Dnia Patrona Miasta Ostrołęki św. Jana Pawła II. Uroczystości odbyły się w poniedziałek 16.10.2023. 📢 Wybory parlamentarne 2023 i referendum. Frekwencja i wyniki w powiecie ostrowskim Zobacz, jak głosowali mieszkańcy. Frekwencja w powiecie ostrowskim - 71,94 proc. Najwyższa frekwencja była w gminie Szulborze Wielkie, najniższa - w gm. Stary Lubotyń.

📢 Wypadek w Makowie Mazowieckim, na DK57. 15.10.2023 Do zdarzenia doszło przed godz. 16.00. Samochód osobowy marki Volvo V70, którym podróżowały cztery osoby, wpadł do przydrożnego rowu. 📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej, 15.10.2023 Odzież, obuwie, zabawki, książki, obrusy, naczynia, torby, dewocjonalia, ozdoby, pościel... Czego tu nie ma?! Wyprzedaż garażowa odbywa się po raz drugi w ogródku jordanowskim. Trwa 15.10.2023 do godz. 14.00. 📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych. 📢 Kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej uroczyście otwarty 13.10.2023 Wstęgę przecięto podczas Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

📢 Wypadek podczas prac polowych w gminie Kadzidło, 13.10.2023 Do zdarzenia doszło w Dylewie, w piątkowe (13.10.2023) popołudnie. Ranny został mężczyzna.

📢 Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce od kilkudziesięciu lat. Zobacz archiwalne zdjęcia, przedstawiające dawną szkołę! Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce już od kilku dekad, bowiem jego początki sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Co ciekawe, od 1982 roku jego oficjalna nazwa to Dzień Edukacji Narodowej, w związku z czym od tamtej pory święto dotyczy wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji w szkołach nie odbywają się zajęcia, a zamiast nich uczniowie przygotowują uroczyste apele albo organizowane są wspólne wyjścia – na przykład do instytucji kulturalnych. Nauczyciele zarówno dawniej, jak i obecnie odgrywają niezwykle ważną rolę nie tylko w edukacji, ale też w wychowywaniu młodego pokolenia. Chociaż same lekcje przebiegają bardzo podobnie, to zmieniło się podejście uczniów do szkoły oraz osób, prowadzących zajęcia. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się również nowoczesne metody nauczania, między innymi z wykorzystaniem ciągle udoskonalanych urządzeń. Dzieci i młodzież, wyposażone w laptopy oraz dostęp do internetu mają bez porównania inne możliwości w pozyskiwaniu wiedzy niż ich rówieśnicy kilkadziesiąt lat temu. Wszelkie multimedialne formy urozmaicają przekaz i rozwijają kreatywność. Niemniej jednak, dawniej nauczyciele byli autorytetami dla uczniów, a ich zawód uchodził za prestiżowy. Mieli też większy wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci oraz młodzieży. W placówkach edukacyjnych panowała dyscyplina, której złamanie wiązało się z poważnymi konsekwencjami. Z okazji Dnia Nauczyciela zobacz archiwalne fotografie, przedstawiające polską szkołę kilkadziesiąt lat temu!

📢 Miejskie obchody DEN w Ostrowi Mazowieckiej. 13.10.2023 nauczyciele otrzymali kwiaty, nagrody i podziękowania za pracę Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz miasta zaprosił nauczycieli na miejskie obchody tego święta. Spotkanie odbyło się w Starej Elektrowni.

📢 Jesienne Biegi Małkińskie po raz 25. Marsz Nordic Walking po raz. 6. Impreza odbyła się 7 października 2023. Zdjęcia Jesienna aura nie zniechęciła miłośników biegów i spacerów z kijkami - w punkcie startowym przy małkińskim GOKiS stawiło się pojawiło się łącznie 72 zawodniczek i zawodników z MKB TEAM, SP Prostyń, SP 2 Małkinia Górna, NW GOKiS, NoWi Siedlce oraz niezrzeszonych. Opiekę nad najmłodszymi zawodnikami sprawowali trenerzy: Jerzy Maliszewski i Andrzej Żach. Najmłodszym uczestnikiem imprezy był trzyletni Franek Bula, najstarsza uczestniczka to Elżbieta Kalata (70+). 📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski, 2 - 6.10.2023 PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu.

📢 Piaskowiec modrzak. Grzyb, który po dotknięciu robi się niebieski. Piaskowiec modrzak jest jadalny. Spotkaliście go? Piaskowiec modrzak to grzyb, który po dotknięciu natychmiast przybiera piękny, niebieski (modry) kolor. Właśnie ze względu na tę nietypową barwę nie wszyscy go zbierają. 📢 Jubileusz 10-lecia powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce. 12.09.2023 Środowiskowy Dom Samopomocy świętował 10-lecie powstania. Z tej okazji we wtorek 12.09.2023 w OCK odbyła się uroczysta gala, podczas której podziękowali osobom zaangażowanym w funkcjonowanie Domu. Podopieczni natomiast zaprezentowali na scenie przedstawienie "Rzepka". 📢 Narodowe czytanie "Nad Niemnem" w Małkini Górnej. Akcja odbyła się 10.09.2023 przed Gminną Biblioteką Publiczną W Małkini Górnej Narodowe Czytanie odbyło się w niedzielę 10 września przed Gminną Biblioteką Publiczną. Scenografię uroczystości stanowiła kompozycja złożona z odpowiednio dobranych roślin, starych sieci rybackich i zabytkowej drewnianej łodzi. Na imprezę przybyło ponad 100 osób w różnym wieku. Niewątpliwie pozytywny wpływ na frekwencję miała osoba gościa specjalnego.

📢 Jarmarki Czerwińskie 2023. Gwiazdami Margaret i Kubańczyk, 13.08.2023 Msza święta, odprawiona w południe, rozpoczęła Jarmarki Czerwińskie. Na scenie przy ul. Wolności można teraz oglądać występy artystyczne, kabaretowe. Od godz. 19.00 część koncertowa. Gwiazdy - Kubańczyk i Margaret - wystąpią po godz. 20.30. Na zakończenie imprezy przewidziano pokaz laserowy i zabawę taneczną z dj-em. 📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia. 📢 Nowe rondo i fragmenty dróg dojazdowych w Wąsewie uroczyście otwarte. 24 lipca 2023. Zdjęcia 24 lipca 2023 - w obecności ministra, członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka oficjalnie oddano do użytkowania nowo przebudowany odcinek dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w miejscowości Wąsewo – informuje Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Ostrołęka. Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu. 20.05.2023. Zdjęcia Trwa sezon komunijny. W sobotę 20.05.2023 odbyła się Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu. Zobaczcie zdjęcia z dwóch mszy świętych. 📢 Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Wśród finalistek mieszkanka Daniłówki Drugiej w gminie Małkinia Górna. Zdjęcia. 9.02.2023 Znamy już finalistki obecnej edycji konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Do ubiegłego roku te eliminacje najbardziej znanego konkursu piękności w Polsce odbywały się pod szyldem Miss Ziemi Łomżyńskiej.

📢 Młodzieżowa Rada Gminy Czerwin już działa. Pierwsze posiedzenie odbyło się 15.11.2022 We wtorek 15 listopada 2022 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Czerwinie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin. To pierwsza taka rada w historii gminy i druga w całym powiecie – po działającej już od dwóch kadencji Młodzieżowej Radzie Miasta Ostrołęki.

📢 Cmentarz w Andrzejewie. Zobaczcie zdjęcia cmentarza parafialnego. Jest tu dużo zieleni, śpiewają ptaki Cmentarz w Andrzejewie wyróżnia się na tle innych cmentarzy w regionie - jest tu mnóstwo zieleni, drzew i krzewów. Słychać śpiew ptaków, które latają po cmentarzu i siadają na grobach. Zobaczcie zdjęcia.

