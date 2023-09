Przegląd prasy (19.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Skorzystaj z Programu Czyste Powietrze! Ociepl dom! Wymień ogrzewanie! Zmniejsz rachunki!”?

Prasówka 19.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Skorzystaj z Programu Czyste Powietrze! Ociepl dom! Wymień ogrzewanie! Zmniejsz rachunki! Dzięki tym inwestycjom zmniejsza się zużycie energii oraz koszty ogrzewania. Beneficjenci zyskują też wyższy komfort życia i wygodę. Dzięki programowi możliwa jest termomodernizacja budynków jednorodzinnych oraz zlikwidowanie starych i nieefektywnych źródeł ciepła będących główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Dotacje obejmują wymianę okien, ocieplenie ścian i dachu, nowe źródło ciepła oraz inne niezbędne prace.

📢 Wypadek na ul. Steyera w Ostrołęce. Osobówka wjechała w lawetę 18.09.2023 Na ul. Steyera w Ostrołęce doszło do zdarzenia z udziałem bmw. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja. Są utrudnienia w ruchu. 📢 Ostrołęka. Spotkali się 30 lat po maturze. Byli uczniami klasy humanistycznej w I Liceum Ogólnokształcącym Klasa "F" z I LO (1989-1993) spotykała się po maturze kilkakrotnie, ostatnio w 2018 roku, w 25-lecie egzaminu dojrzałości. Spotkanie w 30. rocznicę matury odbyło się 16.09.2023 w Ostrołęce.

Prasówka 19.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W weekend makowska policja zatrzymała 3 pijanych kierowców. Rekordzista miał 3,5 promila alkoholu w organizmie W miniony weekend makowscy policjanci zatrzymali trzech pijanych kierujących. Dwóch jechało samochodami, a jeden rowerem. Rekordzista miał 3,5 promila alkoholu w organizmie.

📢 Tak mieszka Kayah we Włoszech. Zobacz jej dom marzeń w sercu Wenecji. Szklana podłoga i sufit – tak pięknie urządziła się Kayah Kayah kocha podróże i poznawanie nowych zakątków świata. Polska gwiazda piosenki od czasu do czasu inwestuje zarobione pieniądze w nieruchomości. Jakiś czas temu Kayah była właścicielką mieszkania w Rio de Janeiro, ale malownicze Włochy są jej szczególnie bliskie. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował w wyjątkowy apartament w sercu miasta. Zobacz, jak się urządziła piosenkarka w domu w Wenecji. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego domu Kayah.

📢 8 najtańszych miast w Europie na weekend: najnowszy ranking. Tam noclegi i wyżywienie kosztują najmniej. 1. miejsce was zaskoczy Powstał nowy ranking najtańszych miast na świecie na city break, czyli krótkie weekendowe wypady na zwiedzanie i zabawę. To gotowa lista pomysłów na jesienne wycieczki za rozsądne pieniądze. Przekonajcie się, w których miastach Europy zapłacicie najmniej za nocleg, wyżywienie, alkohol czy transport. Na liście nie brakuje niespodzianek – na pewno nie zgadniecie, które miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu!

📢 Te triki w systemie Android musisz znać. 5 funkcji, które pozwolą ci korzystać z telefonu w zupełnie nowy sposób Android to najpopularniejszy system operacyjny na świecie. Przeznaczony jest głównie na urządzenia mobilne, takie jam smartfony czy tablety. Jego funkcjonalność jest stale poszerzana, jednak niektóre z dostępnych, bardzo przydatnych funkcji są ukryte głęboko w oprogramowaniu. Przez to wiele osób zupełnie nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia. Zobacz najbardziej przydatne triki w systemie Android i sprawdź, czy wcześniej je znałeś. 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Wypadek w Makowie na skrzyżowaniu Zachodniej i Ciechanowskiej. Do zdarzenia doszło 16.09.2023 Policjanci z Makowa Mazowieckiego wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło w sobotę na skrzyżowaniu ulic Ciechanowskiej i Zachodniej w Makowie. W wyniku wypadku jedna osoba trafiła do szpitala.

📢 Tak mieszka Zosia Ślotała. Zobacz wyjątkowy dom popularnej stylistki. Zajrzyj do luksusowego salonu i modnej kuchni celebrytki Zosia Ślotała zyskała rozgłos, gdy związała się z popularnym aktorem – Borysem Szycem. Dzisiaj wiedzie szczęśliwe rodzinne życie u boku męża i dwójki dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień była modelka, projektantka i topowa influencerka. Koniecznie musisz zobaczyć kuchnię, salon i pokoje dziecięce w domu Zosi Ślotały. 📢 Pijany mężczyzna znieważył policjantów w Wyszkowie. Okazało się, że "na koncie" ma też pobicie Mężczyzna został zatrzymany, bo pił wódkę na ławce. Nie spodobało mu się, że policjanci chcą go wylegitymować.

📢 W tych dresach damskich będziesz wyglądała elegancko, stylowo i modnie. Zobacz ulubione modele Magdy Gessler i Agaty Młynarskiej Dresy damskie to ubranie, które jest modne i stylowe. Nosić je można nie tylko po domu, ale także jest to rewelacyjna stylówka na spacer, spotkanie ze znajomymi, a nawet do knajpy. Zobacz, jakie modele sprawdzą się dla dojrzałych kobiet i w jakie dresy noszą gwiazdy – Młynarska, Gessler, Kasprzyk.

📢 Rekordowy wysyp grzybów w lasach we wrześniu – ogromne ilości borowików, maślaków, kani i kurek. Gdzie ich szukać? Zobacz mapę grzybów Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Wrzesień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 18.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Rolnik szuka żony 10 - oto wizytówki rolniczek i rolników. Tak wyglądają uczestnicy 10. sezonu Rolnika [zdjęcia] W Poniedziałek Wielkanocny Telewizja Polska wyemitowała zerowy odcinek 10. sezonu "Rolnik szuka żony". 11 kwietnia poznaliśmy wizytówki ośmiorga rolniczek i rolników, którzy spróbują znaleźć miłość w popularnym programie. Chętne osoby mogą już wysyłać listy do uczestników "Rolnika". Zobaczcie, jak wyglądają rolniczki i rolnicy z 10. sezonu "Rolnik szuka żony".

📢 Nie jedz tych ryb. Są niezdrowe, najbardziej chłoną toksyny - tych gatunków lepiej unikać Ryby to źródło wielu cennych dla zdrowia witamin i związków mineralnych. Niestety, spożywanie ryb może być bardzo niekorzystne dla zdrowia, bowiem w mięsie ryb kumulują się metale ciężkie i toksyny. Sprawdź, co szkodliwego dla ludzkiego organizmu znajduje się w mięsie ryb i jakich gatunków powinniśmy unikać, by nie narażać się na powikłania zdrowotne. 📢 Parafialny Festyn Rodzinny w Ostrowi Mazowieckiej. Festyn odbył się w ogrodach parafii Wniebowzięcia NMP 17.09.2023 W niedzielę, 17 września po mszy świętej dla dzieci, w ogrodach parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbył się Parafialny Festyn Rodzinny. Pogoda dopisała, a w ogrodzie pojawiło się bardzo dużo rodzin.

📢 Dożynki w Lipnikach, gm. Łyse. Dziękowali za plony Dożynki rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej. Następnie na placu przy kościele na wiernych z lipnickiej parafii czekało mnóstwo atrakcji: występy, smaczny poczęstunek, dmuchańce dla dzieci. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Półmaraton Kurpiowski i Kurpiowska Dycha. Tak pobiegli 17.09.2023 XXVII Półmaraton Kurpiowski im. Stanisława Dzięgielewskiego oraz V Kurpiowska Dycha już za nami. 📢 Jubileusz 75-lecia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 65 w Małkini Górnej. Uroczyste spotkanie odbyło się 16.09.2023 Koło PZW nr 65 w Małkini Górnej świętuje jubileusz. 16.09.2023 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkach Wielkich zarząd i członkowie Koła PZW nr 65 w Małkini Górnej wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 75-lecie działalności. 📢 Mini Maraton Kurpiowski. Bieg dla dzieci i młodzieży Tuż przed głównym biegiem w 26. Półmaratonie Kurpiowskim w Ostrołęce smak rywalizacji mogły poznać także dzieci. Najmłodsi adepci biegania rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych na dystansie 2 kilometrów. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. Wyniki niebawem.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Najgorętsza fanka Meksyku rzuca wyzwanie Miss Chorwacji [ZDJĘCIA] Najsławniejsza piłkarska fanka ostatnich mistrzostw świata w Katarze, miss Chorwacji Ivana Knoll ma poważną konkurentkę – Yanet Garcię, nazywaną najseksowniejszą fanką piłkarskiej reprezentacji Meksyku.

📢 Zlikwidowana dziupla samochodowa na terenie gminy Zabrodzie Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie zlikwidowali dziuplę samochodową na terenie gminy Zabrodzie. Zatrzymano czterech mężczyzn.

📢 Kurpiowskie Targi Rolnicze w Ostrołęce, 16.09.2023. Odbyły się po raz szesnasty W sobotę 16.09.2023 przy ul. Targowej odbyły się Kurpiowskie Targi Rolnicze. Było smacznie i z mnóstwem atrakcji. 📢 18. rocznica śmierci znakomitego siatkarza, ostrołęczanina Arkadiusza Gołasia Arkadiusz Gołaś, siatkarz i reprezentant Polski, zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło na autostradzie A2 w Griffen w Austrii 16 września 2005 roku. Miał 24 lata. Dzisiaj przypada 18. rocznica śmierci. 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Te kwiaty ozdobią balkon i ogród jesienią. Będą kwitły do mrozów i poradzi sobie z nimi każdy! Zobacz, co warto mieć Jesienią nasze ogrody i balkony mogą cieszyć kwiatami wcale nie mniej niż latem. Jest sporo roślin, które kwitną przez całą jesień, często aż do zimy. Wiele z nich można teraz posadzić zarówno w ogrodzie, jak i na balkonie. Ich sadzonki w pojemnikach kupimy już z kwiatami. Polecamy piękne i łatwe w uprawie kwiaty na jesień. 📢 Jesienne biegi przełajowe w Lelisie. Pobiegło około 500 młodych ludzi W sobotę 16 września odbyły się Jesienne biegi przełajowe o puchar marszałka województwa mazowieckiego i wójta gminy Lelis. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie szkół podstawowych rywalizowali na dystansach od 100 do 800 m.

📢 Motocykliści z KM STAJNIA zasadzili drzewko w Lesie Korczakowskim w Treblince, 14.09.2023 14.09.2023 r. dziewięciu motocyklistów z Klubu Motocyklowego Stajnia zasadziło drzewko w Lesie Korczakowskim. Idea Lasu Korczakowskiego powstała w 2020 roku z inicjatywy Muzeum Treblinka oraz Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka jako oryginalny sposób upamiętnienia Janusza Korczaka, wszystkich osób z nim współpracujących, a nade wszystko dzieci, które zginęły w Obozie Zagłady Treblinka II. Zasadzone drzewa to świadectwo pamięci o ofiarach zagłady, a także potwierdzenie, że idee humanistyczne i propozycje wychowawcze Janusza Korczaka do dziś inspirują wielu pedagogów, opiekunów i obrońców praw dziecka.

📢 Ostrołęckie Spotkania Komiksowe, 16.09.2023 w hali im. A. Gołasia To druga edycja wydarzenia, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest ostrołęczanin Staszek Orłowski. 📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu. 📢 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tak wyglądały gwiazdy kina podczas dawnych edycji. Tak się zmieniły! Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni corocznie przyciąga najważniejszych twórców polskiego kina. Zawsze szczególną uwagę zwracają na siebie aktorki, które zazwyczaj widujemy jedynie na szklanym ekranie. A jak znane panie wyglądały kiedyś? Dorota Stalińska, Katarzyna Figura, Ewa Kasprzyk czy Dominika Ostałowska uczestniczyły w festiwalu już lata temu. Zobacz archiwalne zdjęcia!

📢 Spalona trampolina, wyrwane ogrodzenie- efekt "zabawy" na placu przy ul. Sportowej w Makowie Mazowieckim Urząd Miasta w Makowie Mazowieckim apeluje do mieszkańców o ustalenie sprawcy lub sprawców zniszczenia trampoliny i ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Sportowej. Straty są tak duże, że Ratusz nie naprawi zniszczonych elementów.

📢 Uroczystość Złotych i Diamentowych Godów w Ostrowi Mazowieckiej W sali konferencyjnej Ratusza zorganizowana została uroczystość z okazji jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowało 36 par. 📢 Foxy eye to makijaż oka dla dojrzałych kobiet. Zapomnij o opadającej powiece – ten make-up ukryje ten problem Opadająca powieka to problem wielu kobiet, który można ukryć odpowiednim makijażem. Sprawdź, jak się malować i jednocześnie się odmłodzić. Z pomocą przychodzi foxy eye make-up. Podpowiadamy, jak krok po kroku go wykonać.

📢 Protest przewoźników w Ostrołęce na rondzie Siemowita III, 15.09.2023 Przypomnijmy, że od roku obowiązuje w Ostrołęce ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w godzinach 15.00-17.00 na drogach wlotowych do miasta. Pomysł ten wprowadził ratusz. Od początku nie zgadzali się z takim rozwiązaniem przewoźnicy, którzy uważają, że zakaz jest dla nich krzywdzący. Pomimo wielu wysyłanych do prezydenta miasta pism - przewoźnicy nie zostali wysłuchani, ani nie otrzymali odpowiedzi. Zorganizowali więc protest.

📢 Piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce. 13 września 2023. Zdjęcia W środę 13 września 2023 plac przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce przez kilka godzin tętnił życiem. Odbywał się te Ekologiczny Piknik Rodzinny. 📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Przegląd piosenki klubów seniora w Baranowie, 6.08.2023 To 15. edycja przeglądu. Odbywa się po trzyletniej przerwie. W upalne niedzielne popołudnie 6 sierpnia 2023 w baranowskim amfiteatrze pojawiły się grupy seniorów z powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego oraz ostrowskiego. I gościnnie - seniorzy z Lipnicy Wielkiej na Orawie. 📢 Dzień Dziecka ze Szkołą Lotniczą w Grądach, 11.06.2023. Atrakcji nie brakowało, zobaczcie zdjęcia Po raz drugi na lotnisku w Grądach odbył się „Dzień Dziecka ze Szkołą Lotniczą”. 11.06.2023 r. na lotnisku w Grądach zjawiły się tłumy zainteresowanych lotnictwem, motoryzacją, edukacją i dobrą zabawą. 📢 95 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej. Jubileusz był okazją do podziękowań 9.05.2023 Jubileusz 95-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej był okazją do podsumowań i podziękowań. Podpisano także porozumienia o współpracy z bibliotekami gminnymi i rozstrzygnięto konkursy, które odbyły się niedawno w ostrowskiej bibliotece.

📢 Studniówka III LO w Ostrołęce. Zdjęcia z balu studniówkowego III Liceum Ogólnokształcącego. 7.01.2023 W sobotę 7 stycznia 2023 rozpoczął się w Ostrołęce sezon studniówkowy. W sali "Olimpia" w Krukach swój bal mieli maturzyści III Liceum Ogólnokształcącego. 📢 Wigilia KGW w Serafinie, 10.12.2022 przyjechały gospodynie z powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego i wołomińskiego. Zdjęcia W tym roku po kurpiowsku, w Serafinie (gm. Łyse) świętowały wigilię koła gospodyń wiejskich zrzeszone w Regionalnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce. Od połowy lat 70. ubiegłego wieku „patronką” tej działalności w naszym regionie, z ramienia Związku jest nieprzerwanie Barbara Gałązka. Ona też oraz KGW z Serafina były głównymi organizatorami wigilijnego spotkania 10 grudnia 2022 w Serafinie, przy wsparciu gospodyń kół z Lipnik, Baby i innych miejscowości. 📢 40-lecie Tygodnika Ostrołęckiego. Dziewczyny z okładki z archiwalnych numerów TO z 1988 roku Tygodnik Ostrołęcki świętuje w tym roku 40-lecie.

📢 Wielki Finał Loterii SuperLokata w Ostrowi Mazowieckiej. Kto wygrał samochód w loterii Banku Spółdzielczego? Wyniki, zdjęcia W niedzielne popołudnie, 2 października odbył się Wielki Finał Loterii SuperLokata Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Finał odbył się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Trębickiego. Nagrodą główną w loterii był samochód osobowy Hyundai Kona z automatyczną skrzynią biegów wart prawie 95 tys. zł. Oprócz samochodu można było wygrać ponad 40 innych nagród. Łączna wartość wszystkich nagród wyniosła 200 tys. zł. 📢 Ostrowskie Igrzyska Firm 2022. Plonex najlepszy spośród 6 rywalizujących drużyn. Zdjęcia, 1.10.2022 W sobotę, 1 października odbyły się VI Ostrowskie Igrzyska Firm. W ogródku jordanowskim rywalizowało 6 drużyn: MOPS, Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, Plonex, Zurad, Alpla i ZGK.

📢 Ostrołęka. Runmageddon 2022 w deszczu. 6.08.2022. Zdjęcia Tej imprezie deszczowa pogoda nie przeszkadza. Kilkuset śmiałków stanęło w sobotę 6 sierpnia 2022 na starcie runmageddonu.

📢 Plebiscyt Pupil Roku trwa. Wybieramy zwierzaki do wyjątkowego albumu. Zobaczcie zdjęcia psów i kotów z powiatu ostrowskiego 20.01.2022 Do właścicieli zwierząt domowych adresowana jest wielka akcja PUPIL ROKU. Stworzymy wielką, internetową galerię zwierząt domowych, zdjęcia wybranych pupili zamieścimy w specjalnym dodatku do gazety, a na laureatów czeka mnóstwo wspaniałych nagród. Właśnie rozpoczęło się głosowanie, można też dosłać jeszcze zdjęcie swojego pupila. Zobacz w naszej galerii zdjęcia psów i kotów z powiatu ostrowskiego przesłane do naszego plebiscytu. 📢 Cmentarz w Kadzidle przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. W końcówce października bliscy robią porządki na grobach. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Kadzidle. 📢 Arkadiusz Gołaś - rocznica śmierci znakomitego siatkarza, ostrołęczanina, reprezentanta Polski. 16.09.2021 Arkadiusz Gołaś, siatkarz i reprezentant Polski, zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło na autostradzie A2 w Griffen w Austrii 16 września 2005 roku. Przez Austrię jechał do klubu Lube Banca Macerata (Włochy), z którym podpisał kontrakt. Jechał razem z żoną, która przeżyła. Miał 24 lata.

📢 Centrobud w Ostrołęce. Otwarcie nowego marketu budowlanego, 4.09.2021. Zdjęcia Market budowlany Centrobud mieści się przy ul. Warszawskiej 27

📢 Zuzela. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli powita wiosnę kwietną rabatą. Zdjęcia Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli w ramach zajęć koła ekologicznego obsadzili klomb kwiatami cebulowymi. 5.11.2020 grupa wychowanków SOS-W w Zuzeli wykonała prace ogrodnicze, łączące upiększanie otoczenia ośrodka i edukację ekologiczną. 📢 Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. TOP 10 [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. Jeśli chcesz zdać, koniecznie przeczytaj! 📢 Lelis. Jesienne Biegi Przełajowe, 07.09.2019 [ZDJĘCIA] Jesienne Biegi Przełajowe odbyły się w Lelisie po raz 21. 📢 Top 10 gorących scen erotycznych w polskich filmach Katarzyna Figura, Grażyna Szapołowska, Renata Dancewicz – te wspaniałe aktorki nie bały się pokazać swych intymnych miejsc na planie filmowym. Nie one zresztą jedne. W znanych polskich filmach aż roi się od scen łóżkowych, które wielu widzom zapadły głęboko w pamięci. Seksizm, czy zupełnie naturalne zjawisko, skoro seks jest częścią życia każdego z nas? Już w PRL-u, gdzie przecież panowała głęboka cenzura, nie usuwano z filmów golizny. Prawdziwą rewolucją w tej materii była choćby „Seksmisja”, gdzie oprócz ogromnej dawki humoru królowała erotyka. Postanowiliśmy przypomnieć Wam sceny, które niegdyś u jednych wywoływały rumieniec na twarzy, a u innych dreszczyk emocji...

📢 Święto policji w Ostrołęce 2018. Uroczyste obchody [ZDJĘCIA] Obchody święta policji – przypadającego 24 lipca – w Ostrołęce zorganizowano nieco wcześniej, w piątek 20 lipca. Były awanse, nagrody i medale za zasługi dla... pożarnictwa. 📢 Janusze tatuażu: Zobacz najgorsze tatuaże! [GALERIA] Janusze tatuażu, nieudane tatuaże, najgorsze tatuaże: Tatuaże to sztuka zdobienia własnego ciała. Czy zawsze sztuka? Niekoniecznie. O tym przekonują na Facebooku chociażby twórcy fanpage'a "Janusze tatuażu". Tatuaż powinien być przemyślaną decyzją i powinien być wykonany przez profesjonalistę. W przeciwnym razie łatwo o oszpecenie własnego ciała. ZOBACZCIE GALERIĘ NAJGORSZYCH TATUAŻY 📢 Ibiza pękała w szwach, bo na scenie ....Akcent To była mega impreza. Klub Ibiza w Zalesiu gościł zespół Akcent. Klubowicze wspólnie z Zenkiem Martyniukiem zaśpiewali "Przez te oczy zielone". Wokalista Akcentu był też oblegany na "ściance". Kolejka do zrobienia sobie wspólnego zdjęcia była długa.

