Przegląd prasy (19.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

„Budżet miasta Ostrów Mazowiecka na 2024 rok. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane?"

📢 Budżet miasta Ostrów Mazowiecka na 2024 rok. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane? Planowane dochody miasta na rok 2024 wyniosą 134 381 953,65 zł (dochody bieżące – ponad 108 mln, a majątkowe – ponad 26 mln). Wydatki to 157 411 854,68 zł, z czego wydatki bieżące to prawie 108 mln, a majątkowe – prawie 50 mln złotych.

📢 Terminator 2 jako musical? Tego jeszcze nie było – SI poszalała i pokazała nową wizje kultowego filmu. Jest epicko W kultowej serii filmów Terminator Jamesa Camerona sztuczna inteligencja firmy Skynet wymknęła się spod kontroli ludzi. Użytkownicy nowych technologii odwrócili jednak role i wykorzystali SI do przerobienia filmu Terminator 2 na... musical. Zanim uznacie, że to nie dla was – sprawdźcie koniecznie, bo prezentuje się znakomicie.

📢 Paweł Niewiadomski kandydatem na prezydenta Ostrołęki. Start w wyborach oficjalnie ogłosił 18.01.2024 Paweł Niewiadomski jest adwokatem, radnym Rady Miasta Ostrołęki (od 2018 roku). Będzie się ubiegał o urząd prezydenta miasta z poparciem "Naszej Ostrołęki". Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024.

Prasówka 19.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zakończono przetarg na drogę Ostrów Mazowiecka - Orło. Ofertę złożyły 4 przedsiębiorstwa Do przetargu stanęły 4 przedsiębiorstwa: SKANSKA S.A. z Warszawy, Abramss Sp. z o.o. z Warszawy, COLAS Polska Sp. z o.o. z Palędzia i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

📢 Zbliża się 32. Finał WOŚP. W Ostrowi Mazowieckiej trwa zbiórka fantów. Zobaczcie, co będzie można wylicytować Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28 stycznia. W tym roku orkiestra gra pod hasłem: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. W Ostrowi sztab będzie znajdował się w Miejskim Domu Kultury.

📢 Schronisko dla zwierząt w Kruszewie otrzymało pomoc z całej Polski. Po wsparciu zbiórki, ludzie obdarowują psy karmą To niesamowite, jak w kilka dni, a nawet kilka godzin można całkowicie odmienić czyjąś przyszłość. To, co dzieje się w tej chwili w schronisku Canis w Kruszewie, jest zasługą wielu ludzi zdeterminowanych, aby nieść pomoc zwierzętom: zaczynając od właścicielki schroniska, pracowników i wolontariuszy, poprzez Łukasza Litewkę, a na dobrych - często anonimowych - ludziach kończąc. Do schroniska Canis w Kruszewie w ostatnich dniach płynie wsparcie z całej Polski. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 18.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Tak się kiedyś mieszkało na wsi. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Zobacz chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach.

📢 Elegancko i z klasą! Tak się ubiera księżna Kate. Zobacz jej najpopularniejsze stylizacje i zainspiruj się Księżna Kate to żona być może następcy tronu Wielkiej Brytanii. Jest na oczach całego świata, dlatego musi prezentować się nienagannie, stylowo i zgodnie z zasadami królewskiej etykiety. Wiele z jej kreacji z powodzeniem może odwzorować każda kobieta. Zainspiruj się stylem Kate Middleton i postaw na ubrania, które będą idealne dla dojrzałych pań. Poznaj również historię jej miłości z księciem Williamem.

📢 Żarnowiec. Elektrownia jądrowa. Jak wygląda aktualnie? Minęło 40 lat od rozpoczęcia porzuconej inwestycji. Zdjęcia Od rozpoczęcia budowy, która miała się stać pierwszą polską elektrownią jądrową, mijają właśnie 4 dekady. Po 8 latach prac marzenia o krajowej energetyce atomowej zostały pogrzebane. 17 grudnia 1990 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego pod presją protestów społecznych i w realiach wychodzenia z ciężkiego kryzysu gospodarczego podjął uchwałę o postawieniu inwestycji w stan likwidacji. W ten sposób przedsiębiorstwo „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie” na pewien czas przybrało absurdalną nazwę „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie w likwidacji”, a na setkach hektarów wysiedlonej i zlikwidowanej wsi Kartoszyno nad Jeziorem Żarnowieckim dotąd straszą porzucone obiekty niedokończonej „atomówki”.

📢 Złodziej ukrył się przed policją w... wersalce. Do zdarzenia doszło 16.01.2024 w powiecie ostrołęckim Policjanci z Myszyńca ustalili, że w jednym z mieszkań powiatu ostrołęckiego przebywa podejrzany o kradzież piły spalinowej. Gdy mundurowi weszli do mieszkania amator cudzej własności ukrył się w... wersalce i przykrył się pościelą. Został zatrzymany.

📢 Plany inwestycyjne samorządu Mazowsza w regionie w 2024 roku. Konferencja z udziałem wicemarszałkiń województwa. Ostrołęka, 17.01.2024 Na inwestycje w subregionie ostrołęckim przeznaczono prawie 146 mln zł. A w planach m.in. budowa i doposażenie oddziału kardiologii interwencyjnej w ostrołęckim szpitalu, zakup dwóch ambulansów dla Meditransu, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów Mazowiecka - Orło czy rozbudowa drogi na 544 Przasnysz - Ostrołęka. O tych i innych planach inwestycyjnych na konferencji w Ostrołęce mówili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i ostrołęckiego szpitala. 📢 Tak mieszka Maciej Zakościelny. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak żyje na co dzień w najmodniejszej dzielnicy stolicy Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia.

📢 Te gwiazdy są dumnymi babciami. Zobacz, jak się prezentują m.in. Szapołowska, Młynarska i Jeżowska ze swoimi wnukami i wnuczkami Dzień Babci zbliża się wielkimi krokami. W tym dniu wiele kobiet otrzyma od swoich wnuków drobne upominki, laurki i wybiorą się na specjalnie przygotowane przedstawienia z tej okazji. Niektóre gwiazdy show-biznesu są również babciami i są z tego powodu bardzo dumne, a w ich mediach społecznościowych nie brakuje zdjęć z ich ukochanymi wnukami i wnuczkami. Zobacz nasze zestawienie najsławniejszych babć.

📢 Oczyszcza i odchudza. Wystarczą 1-2 tygodnie. Znasz dietę dr Dąbrowskiej? Wypróbuj ten jadłospis i zobacz efekty Warzywno-owocowa dieta dr Ewy Dąbrowskiej to jedna z najbardziej przebadanych i uznanych kuracji oczyszczających. Wystarczy tydzień lub dwa, by także schudnąć! Ważne działanie tego „postu” to także pobudzenie organizmu do procesów samonaprawy. Efekty zobaczysz w talii i na skórze, pozbędziesz się też obrzęków i zyskasz zastrzyk energii. Wypróbuj jadłospis i przepisy detoksu dr Dąbrowskiej.

📢 Najwyższy szczyt Europy to nie Mont Blanc. Która góra jest rekordowo wysoka? Ranking 10 najwyższych szczytów w Europie Ustalenie, który szczyt w Europie jest najwyższy, wcale nie jest taką łatwą sprawą. Wiele z was może sądzić, że to Mont Blanc na granicy Francji i Włoch, bo tak uczono nas w szkole. Ale fakty są inne. W zależności od tego, co uznamy za granicę Europy, lista 10 najwyższych szczytów kontynentu może być inna. Sprawdźcie, które europejskie góry są rzeczywiście najwyższe i gdzie wznosi się ich królowa – wcale nie w Alpach. 📢 9 niesamowitych skarbów ukrytych w Polsce. Złoto templariuszy, bezcenne dzieła sztuki, listy Napoleona - gdzie ich szukać? Skarby, kosztowności, słynne dzieła sztuki, zgubione i czekające na odnalezienie. To nie fikcja literacka ani filmowa, lecz rzeczywistość. W Polsce nadal można znaleźć bezcenne skarby, które zaginęły w zawierusze dziejów. Gdzie ich szukać? Co mogą skrywać tajemnicze skrzynie, studnie przypałacowe, a nawet wagony pancernego pociągu? Poznajcie 9 miejsc w Polsce, w których mogą skrywać się wielkie skarby, nadal czekające na znalazców.

📢 Wojsko sprzedaje terenówki, ciężarówki, łodzie i samoloty. Jak kupić czołg albo transporter opancerzony? Zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe dzięki Agencji Mienia Wojskowego, która przeprowadza wyprzedaż pojazdów opancerzonych, łodzi, a nawet samolotów. Oto, jakie militarne wyposażenie można nabyć od polskiej armii, oraz jakie warunki trzeba spełnić przed finalizacją zakupu.

📢 Przestrzeń kobiet - pierwsze w tym cyklu spotkanie odbyło się 13.01.2024 w Hotelu Korona w Krukach Moc kobiet, wiara w ich siłę ducha i życiową energię były motywem wiodącym podczas pierwszego spotkania w cyklu „Przestrzeń kobiet”, zorganizowanego z inicjatywy Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, posłanki z Ostrołęki - pierwszej ostrołęckiej parlamentarzystki.

Na spotkanie przy kawie w Hotelu Korona w sobotni wieczór, 13 stycznia 2024, mimo paskudnej pogody, dotarło kilkadziesiąt pań zaproszonych przez organizatorów. Były to kobiety prowadzące własne firmy, liderki organizacji pozarządowych, kobiety próbujące rozwinąć biznes. Kobiety aktywne.

📢 Gminna choinka noworoczna w Starym Lubotyniu odbyła się 14.01.2024 14 stycznia 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu już po raz 19. odbyła się Gminna Choinka Noworoczna zorganizowana przez wójta gminy Stary Lubotyń we współpracy ze szkołą.

📢 Dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Zobacz w galerii, jak się urządził w lesie znany architekt. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Młodzież bawiła się 13.01.2024 w sali "Jurkowscy" w Kosowie Lackim W minioną sobotę, 13 stycznia na balu studniówkowym bawili się maturzyści Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Bal odbył się w sali weselnej "Jurkowscy" w Kosowie Lackim.

📢 Łukasz Litewka i jego team ruszyli z pomocą Schronisku Canis w Kruszewie. W 7 godzin uzbierali ponad pół miliona złotych! 7 godzin - tyle wystarczyło, aby uzbierać ponad pół miliona złotych na remont Schroniska Canis w Kruszewie. Zbiórka nabrała rozpędu w niedzielę, 14 stycznia, po tym jak w Internecie nagłośnił ją Łukasz Litewka - radny z Sosnowca, poseł na Sejm obecnej kadencji oraz - i przede wszystkim - założyciel fundacji Team Litewka. 📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie zimowe Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, zimowe paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Boży Obiad w Łysych. To wydarzenie odbyło się 13 i 14 stycznia 2024 Boże Obiady to zanikła już tradycja związana z pogrzebami. Na Kurpiach odbywały się jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Podczas nich mieszkańcy wsi zbierali się w domu zmarłego. Śpiewali pieśni pogrzebowe i modlili się za jego duszę. Taki Boży Obiad trwał niejednokrotnie całą dobę. Dlatego też robiono przerwy, podczas których serwowano posiłki i napoje. Tradycję Bożych Obiadów na Kurpiach starają się wskrzesić miłośnicy kultury regionalnej. 📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Ferie 2024 w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Zobaczcie propozycje dla dzieci Od 15 do 28 stycznia potrwają ferie na Mazowszu. Część dzieci spędzi je poza miejscem zamieszkania. Dla tych, które zostają w domach, zajęcia przygotowały miejskie i gminne placówki. Prezentujemy ofertę z Ostrołęki i kilku gmin powiatu ostrołęckiego. Będziemy ją sukcesywnie uzupełniać. 📢 Studniówka III LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w Olimpii w sobotę 6.01.2024 Sezon studniówkowy rozpoczęli tegoroczni maturzyści z III LO w Ostrołęce. Ich bal odbył się w sobotę 6 stycznia. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 DNI BABCI I DZIADKA 2024 Prześlij już dziś życzenia dla dziadków! Ukażą się w galerii w naszym serwisie, a na seniorów czekają nagrody W poniedziałek, 22 stycznia z okazji Dni Babci i Dziadka, w naszym serwisie zamieścimy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Do życzeń można dołączyć zdjęcie. Także w poniedziałek rozpocznie się głosowanie, w którym zostaną wybrani najsympatyczniejsi seniorzy - Super Babcia i Super Dziadek 2024. Czeka na nich mnóstwo nagród.

📢 Sylwester w Biesiadzie. 31.12.2023 bawiło się tu mnóstwo sympatycznych, roześmianych ludzi To była jedna z największych (jeśli nie największa) imprez sylwestrowych w okolicach Ostrołęki. Było wesoło, miło, smacznie. Goście bawili się świetnie. Zobaczcie zresztą naszą galerię zdjęć. 📢 Ostrołęka. Sylwester w sali bankietowej Alicja. Tak powitano Nowy Rok Część ostrołęczan witała Nowy Rok w sali bankietowej Alicja. Przy muzyce zespołu Arion goście bawili się do białego rana. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z imprezy. 📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

📢 Świąteczne morsowanko? Najlepsze MEMY o morsach i morsicach wciąż bawią. Zobacz śmieszne obrazki. Morsowanie na wesoło Część społeczeństwa nie jest w stanie zrozumieć fenomenu morsowania, a w sieci pojawiły się zabawne obrazki i memy obnażające pozytywne szaleństwo morsów. Każda okazja jest dobra na morsowanko, a święta bożonarodzeniowe to okazja wymarzona. 📢 Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych. W warsztatach i animacjach wzięło udział blisko 300 osób I Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych została zorganizowana w nowym Centrum Aktywności Kulturalnej. Choinkę podzielono na dwie tury. Najpierw zorganizowano zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów klas I - IV, a następnie dla uczniów klas V - VIII. 📢 Czarnieński Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się 17.12.2023 Pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Czarni odbył się 5 lat temu. W tym roku zorganizowano czwartą edycję imprezy (jeden jarmark nie odbył się że względu na ograniczenia związane z pandemią). W niedzielę 17 grudnia 2023 remiza OSP w Czarni tętniła życiem już od godzin przedpołudniowych.

📢 Osobowość Roku 2022. Gala rozdania nagród w Warszawie odbyła się 25.04.2023. Poznajcie laureatów z województwa mazowieckiego. 25 kwietnia 2023 w sali balowej Warszawskiego Domu Technika odbyła się gala plebiscytu Osobowość Roku 2022 województwa mazowieckiego. Wręczono statuetki i dyplomy osobom, które nasi Czytelnicy i Internauci obdarzyli zaufaniem i oddali na nie głosy w plebiscycie. Laureatów wybrano w pięciu kategoriach: Kultura, Nauka, Biznes, Działalność społeczna i charytatywna oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna. 📢 Studniówka 2023 w Krasnosielcu. Swój bal mieli uczniowie Zespołu Szkół. im. Tadeusza Kościuszki. 4.02.2023 Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 4.02.2023 bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. 📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim.

📢 Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej. Jakie sklepy znajdują się w parku handlowym? Zobaczcie zdjęcia W sobotę 30 października 2021 nastąpiło otwarcie parku handlowego Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lubiejewskiej.

📢 Dożynki w Goworowie. 19.09.2021. Zdjęcia, wideo O godz. 11.00 w goworowskim kościele odprawiona została msza święta dziękczynna za tegoroczne plony. Po mszy korowód dożynkowy - na czele z delegacją z Gierwat, której mieszkańcy wykonali piękny wieniec oraz starostami dożynek - Wiolettą i Mirosławem Radeckimi z Wólki Brzezińskiej - przemaszerował na miejsce dożynkowej imprezy. 📢 Olszewka. Festyn charytatywny dla Julii Bałon. Zebrano ponad 37 tys. zł! 8.08.2021. Zdjęcia "Wszyscy gramy dla Julki" festyn pod taką nazwą zorganizowany został 8 sierpnia 2021 w Olszewce, gm. Lelis. Julia ma 18 lat, od 2,5 roku walczy z nowotworem - mięsakiem tkanek miękkich IV stopnia. Julia zakwalifikowała się do zindywidualizowanej terapii przy wznowach nowotworowych. A to koszt 50 tys. złotych. Ale dzięki festynowi oraz prowadzonej wcześniej zbiórce udało się zebrać całą potrzebną kwotę!

📢 Ostrołęka. Mogiły zasłużonych ostrołęczan. Miasto nie zapomniało o nich. 31.10.2020. Zdjęcia Dzień Wszystkich Świętych to jedna z okazji, kiedy można okazać pamięć i szacunek osobom, które aktywnie włączały się w życie swojej małej ojczyzny – Ostrołęki – napisało miasto na swojej stronie internetowej. 📢 Przytuły Stare. Hala produkcyjna w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych uroczyście otwarta Przytuły Stare. Więźniowie z Zakładu Karnego w Przytułach Starych będą pracować przy budowie maszyn rolniczych i konstrukcji stalowych. Wszystko na terenie więzienia, w nowo otwartej hali produkcyjnej.

📢 Stary Lubotyń. Szkoła obchodziła 100-lecie, 10.10.2019. Przyjechało wielu gości, absolwentów, byłych nauczycieli. Zobaczcie zdjęcia i wideo Stary Lubotyń. Szkoła podstawowa świętowała 100-lecie. Sala gimnastyczna wypełniła się niecodziennymi gośćmi. 📢 Ostrołęka. Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5. Ostatni uczniowie dawnego Gimnazjum nr 1 skończyli naukę Ostrołęka. Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 to był właściwie maraton zakończeń – 19 czerwca 2019 odbyły się w szkole aż trzy uroczystości. Dla klas I-III, dla klas IV-VIII i dla ostatnich roczników gimnazjalistów dawnego Gimnazjum nr 1.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka 2019 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej [ZDJĘCIA, WIDEO] Mamy nadzieję, że będzie to niezwykły wieczór, bo taki zdarza się tylko raz - powiedział Michał Nienałtowski, który wraz z Martyną Bobowską prowadził imprezę.