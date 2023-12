Przegląd prasy (18.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny”?

Prasówka 18.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Ostrowi Mazowieckiej za nami. Był też jarmark bożonarodzeniowy Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęło się o godz. 15:00 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ale jeszcze przed przybyciem Mikołaja rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy. 📢 Warsztaty w Żabinie. Dzieci dekorowały pierniki oraz spotkały się z Mikołajem Koło Gospodyń Wiejskich „Pierożanki” zaprosiło dzieci na warsztaty dekorowania pierników. Można też było zrobić sobie świąteczne zdjęcia, a na koniec najmłodszych odwiedził Mikołaj, który wręczył dzieciom upominki. Spotkanie odbyło się w niedzielę 17.12.2023.

Prasówka 18.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Spotkanie opłatkowe mieszkańców gminy Lelis. 17.12.2023 było wspólne kolędowanie i pyszne wigilijne potrawy W niedzielę 17.12.2023 w Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie odbyło się spotkanie opłatkowe. Było wspólne kolędowanie, łamanie się opłatkiem oraz pyszne potrawy wigilijne.

📢 Czarnieński Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się 17.12.2023 Pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Czarni odbył się 5 lat temu. W tym roku zorganizowano czwartą edycję imprezy (jeden jarmark nie odbył się że względu na ograniczenia związane z pandemią). W niedzielę 17 grudnia 2023 remiza OSP w Czarni tętniła życiem już od godzin przedpołudniowych.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Łysych. Po raz trzeci tuż przed świętami mieszkańcy gminy spotkali się, aby kupić rękodzieło i obejrzeć występy W niedzielę 17.12.2023 w budynku GOKSiR w Łysych odbył się jarmark bożonarodzeniowy, na którym można było kupić rękodzieło, ale też zobaczyć występy dzieci i młodzieży. 📢 Najlepsze zdjęcia z fotopułapek, a na nich... wilki, dziki, łosie! Tego nie zobaczysz z autostrady Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć.

📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Czas podsumowania i nowy rozdział. Cztery znaki muszą uważać. Dwa przeżyją szok Horoskop miłosny na grudzień 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Musisz uważać na uczucia, bo koniec roku będzie obfitował w zawirowania. Ale nie warto odpuszczać poszukiwania miłości! Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. 📢 "Bieg po choinkę" w Orle. W szóstej edycji biegu wzięło udział prawie 70 osób. Bieg odbył się 17.12.2023 Uczestnicy biegu zebrali się na leśnym parkingu w Orle. Każdy, kto dotarł na metę otrzymał pamiątkowy medal. Dodatkowo wszystkie dzieci oraz 15 najszybszych biegaczy i 5 najszybszych chodziarzy z kat. nordic walking, otrzymało świąteczne drzewko - świerk.

📢 Koncert adwentowy Gaudete w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce, 17.12.2023 Na koncert zaprosiła Ostrołęcka Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Kamila Fluksa. W niedzielę 17 grudnia 2023 odbyły się dwa koncerty: w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu oraz w kościele pw. Zbawiciela Świata. 📢 Przegląd Kolęd i Pastorałek w Milewie Wielkim gm. Troszyn, 16.12.2023 W Milewie Wielkim odbył się przegląd kolęd i pastorałek. W spotkaniu uczestniczyło 16 Kół Gospodyń Wiejskich oraz strażacy z OSP z regionu. Proboszcz rozpoczął spotkanie modlitwą, poświęcił opłatki, a potem wszyscy złożyli sobie życzenia. 📢 Gminny Wieczór Wigilijny w Małkini Górnej z koncertem Rafała Brzozowskiego, 16.12.2023 Ze sceny popłynęły świąteczne pieśni w trzech językach, a świąteczny klimat podkreślały ozdoby i stroiki do nabycia na kiermaszu.

📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Szlachetna Paczka 2023. Byliśmy w "magazynie gorących serc" w Kadzidle, 16.12.2023 Od 15 do 17 grudnia 2023 w sali Deptuła w Kadzidle jest jak w ulu. To tu działa magazyn Szlachetnej Paczki, to tu co rusz przywożone są prezenty (i wywożone do rodzin), to tu od rana do wieczora działają wolontariusze. To swoiste centrum dowodzenia dla powiatu ostrołęckiego. 📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Kadzidle, 16.12.2023 Kadzidło to kolejne miejsce w powiecie ostrołęckim - po Czerwinie i Myszyńcu - gdzie w tym roku odbywają się bożonarodzeniowe jarmarki (będzie też 17.12.2023 w Czarni). Kadzidlańskie wydarzenie to oczywiście nie tylko stoiska z upominkami, stroikami czy jedzeniem.

📢 Warsztaty świąteczne w Lipiance gm. Goworowo, 16.12.2023 "Polskie tradycje doroczne na Mazowszu" - taki jest temat warsztatów świątecznych, które 16 grudnia 2023 odbywają się w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Można tu m.in. nauczyć się wykonywania świątecznych ozdób czy pierniczków.

📢 Szkoła Podstawowa w Troszynie ma nową ekopracownię. Pracownia została wyposażona w różne pomoce naukowe, m.in. laptopy W Szkole Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Troszynie została otwarta ekopracownia, utworzona w ramach otrzymanej przez szkołę dotacji z WFOŚiGW w Warszawie oraz wsparcia własnego gminy Troszyn. Całe zadanie kosztowało 56 000 zł. 📢 Żywa szopka w Małkini Górnej. Szopka bożonarodzeniowa stanęła w Małkini po raz dwudziesty Bożonarodzeniowa szopka w Małkini Górnej stanęła przy ul. Leśnej w pobliżu pomnika Jana Pawła II. 📢 Kiermasz Bożonarodzeniowy w Rzekuniu, 15.12.2023. To impreza charytatywna Licytacje (w tym finał licytacji naszyjnika Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - wylicytowany został za 1500 zł), koncerty, prezentacje artystyczne, stoiska z jedzeniem oraz świątecznymi ozdobami, animacje - czego tu nie było. Impreza odbyła się w sali sportowej SP w Rzekuniu (szkoła była organizatorem wydarzenia). Zbierano pieniądze na pomoc dla chorego ucznia tej szkoły.

📢 Złote i diamentowe gody w gminie Nur. Prezydent RP nadał odznaczenia parom obchodzącym jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego Prezydent przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 8 parom z gminy Nur (w uroczystości wzięło udział 6 par). Ponadto, 4 małżeństwa obchodziły diamentowe gody. 📢 Stypendia starosty powiatu makowskiego. Otrzymało je pięcioro uczniów W czwartek 14.12.2023 podczas sesji rady powiatu w Makowie Mazowieckim wręczono listy gratulacyjne stypendystom starosty makowskiego oraz ich rodzicom.

📢 Weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Jakie imprezy odbywają się 15-17.12.2023? Sprawdźcie W najbliższy weekend odbędzie się wiele wydarzeń związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia: jarmarki bożonarodzeniowe, spotkania opłatkowe, koncerty i warsztaty. Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii. 📢 Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce, 14.12.2023 Spotkanie opłatkowe odbyło się przy Sali Zabaw Morska Kraina, a rozpoczęło się od jasełek w wykonaniu dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Lelisie. Program zatytułowany był "Dobra nowina".

📢 Zespół Szkół w Różanie po modernizacji. Zobaczcie jak wygląda szkoła w środku: nowe sale, podłogi, łazienki W poniedziałek 11.12.2023 odbyło się uroczyste otwarcie budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 6 000 000 złotych. Zobaczcie jak teraz wygląda szkoła. Robi wrażenie!

📢 Motomikołaje w Makowie Mazowieckim. Rozdawali paczki, zbierali dla Marleny i Oli Tradycyjnie z grudniu klub motocyklowy MotoMaków wraz z instytucjami samorządowymi, firmami i osobami prywatnymi zorganizowali Motomikołaje. Były atrakcje dla dzieci, ale też pomoc potrzebującym: Marlenie i Oli. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Spotkanie z Mikołajem w Wąsewie. Święty rozdał 180 paczek! Nie obyło się bez wspólnych zdjęć Tegoroczne VI Spotkanie ze św. Mikołajem w Wąsewie było połączone z Wąsewskim Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. Oba wydarzenia odbyły się na placu przed Gminną Biblioteką Publiczną w Wąsewie.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Czerwinie: kolorowe stoiska, występy najmłodszych i spotkanie z Mikołajem. 10.12.2023 Po raz drugi w Czerwinie odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Nie zabrakło wigilijnych potraw, warsztatów artystycznych oraz występów dzieci i młodzieży. 📢 Baranowski Bieg Mikołajkowy po Zdrowie, 10.12.2023 odbyła się trzecia edycja imprezy. Zobaczcie zdjęcia Rozgrywane były biegi dla dzieci, był bieg integracyjny (na stadionie gminnym) oraz biegi open - na 5 i 10 km (ulicami Baranowa). Na starcie pojawiło się ok. 140 zawodników w rożnym wieku. Najmłodsi "biegli" na ramionach rodziców, najstarsi byli po siedemdziesiątce. 📢 Chata Mikołaja w małkińskim GOKiS. Dzieci spotkały się ze Świętym Mikołajem Po raz trzeci Mikołaj zaprosił dzieci z gminy Małkinia Górna do swojej chatki w małkińskim GOKiS. Spotkanie z Mikołajem rozpoczęło się w sobotę 9.12.23 r. o godz. 16.00 i trwało ponad dwie godziny. Udało się obdarować ponad 80 dzieci.

📢 Ogólnopolski Konkurs Kulinarny w ZS CKR w Starym Lubiejewie. W "Pierogowym szaleństwie" wzięło udział 8 drużyn W konkursie wzięło udział 8 drużyn ze szkół woj. mazowieckiego i podlaskiego. Zadaniem uczniów było przygotowanie pierogów. Pierogi były nadziewane kaczką, różnymi rybami, warzywami, a nawet owocami. Alicja Cichowska i Julia Walędziak z ZS CKR w Starym Lubiejewie za "Pierogi na karmelowym buraku w ziołowej asyście" zdobyły 2 miejsce.

📢 Ciekawostki o „Chłopach”. Będziecie zaskoczeni. Którą scenę Reymont pisał 11 godzin? Tego nie wiedzieliście o lekturze szkolnej „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta to lektura, omawiana w szkole średniej. Filmową adaptację powieści można oglądać na dużym ekranie od 13 października, została ona też wybrana we wszystkich kategoriach jako polski kandydat do Oscara 2024. O niezwykłej technice, nawiązaniu do ówczesnego malarstwa i ciekawym ujęciu wątków wciąż jest głośno. Warto odświeżyć sobie także powieść Reymonta, zwłaszcza że niedawno obchodziliśmy 99. rocznicę otrzymania przez Reymonta Nagrody Nobla. Przeczytajcie 5 ciekawostek dotyczących „Chłopów”.

📢 Antoni Zienkiewicz z gminy Czerwin obchodził 1.12.2023 setne urodziny. W sobotę 2 grudnia 2023 odbyła się rodzinna uroczystość 1 grudnia Antoni Zienkiewicz z Żoch, gm. Czerwin skończył 100 lat. Byliśmy na jego 95. urodzinach, byliśmy na setnych. Gdy kończył 90 lat napisaliśmy o nim duży artykuł. Wszystkiego najlepszego!

📢 Oto najlepsze memy 1 z 10, o rekordziście programu. Bohater memów Artur Baranowski rozwalił system! Ustanowił rekord w "Jeden z dziecięciu" Zobacz najlepsze memy o programie "Jeden z dziesięciu". Za sprawą Artura Baranowskiego w teleturnieju padł historyczny rekord. Internauci natychmiast stworzyli śmieszne obrazki... 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele.

📢 Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Wycofywana jest wędlina z Biedronki Główny Inspektor Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenie przed szkodliwymi produktami. Tym razem dotyczą rolady ze szpinakiem, która jest sprzedawana w sklepach sieci Biedronka. Główny Inspektor Sanitarny przestrzega, że spożycie tej żywności może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. 📢 Rubinowe, złote i diamentowe gody w Gminie Olszewo-Borki. Lista jubilatów. Zdjęcia. 15.04.2023 Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale obchody rubinowych, złotych i diamentowych godów to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli wspólnie tyle lat – tak gmina Olszewo-Borki informuje o uroczystości, która odbyła się w Olszewie-Borkach w sobotę 15 kwietnia 2023. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. 11.02.2023. Zdjęcia Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 swoją studniówkę mieli 10 lutego 2023 w sali bankietowej Elba Bis w Ostrołęce.

📢 Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn. Kiedy koniec prac? Zobaczcie zdjęcia z budowy 6.02.2023 Droga S61, czyli Via Baltica, ma połączyć węzeł Podborze z węzłem Śniadowo. Droga S61 na pewnym odcinku biegnie równolegle do drogi wojewódzkiej nr 677, czyli drogi na Łomżę. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest na jesień 2023 r. Zobaczcie, jak przebiegają prace.

📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne. 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi.

📢 Wsi spokojna, wsi wesoła... sprzed 20 lat. Zobaczcie zdjęcia wiosek z naszego regionu, z lat 1998-2002. Z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Tak wyglądała wieś 20 lat temu. Zdjęcia m.in. z gmin Goworowo, Kadzidło, Łyse, Lelis. W ciągu tych 20 lat wiele się zmieniło, choć jeszcze nie wszędzie. Zobaczcie wiejskie krajobrazy sfotografowane o każdej porze roku. Wiele miejsc na pewno rozpoznacie.

📢 Troszyn. Spotkanie wigilijne w Troszynie. Były kolędy, wigilijne potrawy i szopka z żywymi zwierzętami. 17.12.2021 Na wspólne, niestety tylko symboliczne, podzielenie się opłatkiem mieszkańcy Troszyna zostali zaproszeni w piątek 17 grudnia 2021. 📢 Memy na Boże Narodzenie. Najlepsze śmieszne obrazki i zdjęcia na święta W Internecie czuć już magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie.

📢 Warszawska 34 w Ostrołęce. Tak wyglądała zabawa sylwestrowa. Odnajdźcie się na zdjęciach Huczna zabawa sylwestrowa miała miejsce także w sali centrum bankietowo- usługowym Warszawska 34 w Ostrołęce

📢 Zakończenie roku w Gimnazjum nr 5 [ZDJĘCIA, WIDEO] To przedostatnia taka uroczystość. Gimnazja odchodzą do historii. 📢 Piękne zdjęcia ostrołęczanina Jakuba Nurczyka [GALERIA] 24-latek robi karierę w świecie fotografii. Pracuje przy sesjach zdjęciowych celebrytów 📢 Okładki Tygodnika sprzed lat: zobaczcie, jak wyglądały Okładki Tygodnika Ostrołęckiego - było ich już 1962 (z bieżącą). Tak różne jak layout (czyli szata graficzna) gazety oraz inwencja dziennikarzy, czy też może w głównej mierze redaktorów naczelnych, bo to oni mają decydujący wpływ na ich kształt. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich okładek jest „lokomotywa”, czyli temat, który w naszej dziennikarskiej ocenie zainteresuje jak największą liczbę czytelników. Różne to bywały tematy na przestrzeni lat: i poważne, i „lajtowe”. Od 1982 do 1997 roku nasza gazeta była czarno-biała (z kolorowymi akcentami: różowymi, brązowymi czy zielonymi) w zależności od tego, jaka farba akurat dostępna była w drukarni. Takie to były czasy.

📢 Jak zapakować trudne prezenty? Instruktaż krok po kroku Wszyscy kochają pięknie zapakowane prezenty. Przygotowanie estetycznego opakowania nie zawsze jest jednak takie proste. Jak spakować np. misia i wełniany sweter w prosty i oryginalny sposób? Zobacz instruktaż 📢 Najładniejsze i najbrzydsze lotniska w Polsce. 15 portów na 30 zdjęciach Jakie są polskie lotniska? Oceniamy architekturę i estetykę, a nie liczbę pasażerów, obecnych w nich linii lotniczych czy dojazd. W skrócie: do najpiękniejszych lotnisk na świecie, jak to w Marakeszu, Singapurze czy w mieście Doha w Katarze, bardzo im daleko. Na kolejnych 30 zdjęciach przedstawiamy subiektywny ranking lotnisk w Polsce. Dwa pierwsze miejsca nie będą pewnie zaskoczeniem, ale trzecie - już tak. No i gdzie są Modlin, Radom oraz "nasze" Pyrzowice? Zapraszamy! A na pierwszym zdjęciu: największe lotnisko na świecie, w Atlancie w USA.

📢 Studniówka ZSZ nr 3 cz. 2 📢 Pogrzeb Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce, 22.09.2005. Zdjęcia, cz. 1 📢 Dzień w zakonie Przasnyszanie darzą wielkim szacunkiem mniszki klaryski kapucynki z przasnyskiego zakonu, choć niewiele wiedzą o ich życiu. Życie sióstr owiane jest tajemnicą, wiedza przeciętnego przasnyszanina na ten temat kończy się więc na informacji, że "śpią w trumnach i nie widują ludzi". Jak zatem wygląda życie osób powołanych do świętości?

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich