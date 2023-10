Przegląd prasy 18.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 17.10.2023”?

Imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 17.10.2023 Czy mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Jubileusz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Czarni. Uroczystość odbyła się 17.10.2023. Zobaczcie zdjęcia We wtorek 17 października 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Placówka obchodziła jubileusz 10-lecia nadania jej imienia Jana Pawła II. Dla całej społeczności szkolnej był to wyjątkowy dzień.

📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Mołdawia. "W Europie już nie ma słabych drużyn" i "Masakra z tą Mołdawią" Polscy piłkarze znów nie wygrali z Mołdawią, tym razem remisując w niedzielę na PGE Narodowym 1:1. Co za wstyd! Nic dziwnego, że internauci mają używanie, a w sieci pojawiła się rekordowa liczba memów. Wiele z nich dotyczy Michała Probierza, bo co tu dużo mówić - od nowego selekcjonera oczekiwano totalnej odmiany drużyny, tymczasem Biało-Czerwoni zaczęli mecz ospale i choć po przerwie zerwali się do boju, to zdołali strzelić tylko jednego gola. - Masakra z tą Mołdawią - mówi zrozpaczony kapitan kadry Piotr Zieliński.

Taka będzie emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Oszustwo na pracownika banku. Złodziej wyłudził 200 tys. zł od mieszkańca pow. ostrowskiego Do mieszkańca pow. ostrowskiego zadzwoniła osoba, która podała się za pracownika banku. Niestety, mężczyzna mu zaufał i stracił 200 tys. złotych. 📢 Bony na laptopy dla nauczycieli. Kto może się starać i jak złożyć wniosek? Ile wyniosą bony na laptopy dla pedagogów? Znamy harmonogram Podpisana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, mówi o laptopach dla czwartoklasistów i bonach dla nauczycieli na laptopy. Rozporządzenie do ustawy precyzuje, kto z nauczycieli otrzyma bon. Uprawnionych jest określona grupa pedagogów. Wiesz o tych zmianach? Ile wyniosą bony? Kto może się starać? Kiedy nauczyciel może starać się o bon na zakup laptopa? Jak złożyć wniosek? Sprawdź.

📢 Wybory 2023. Nowe twarze w Sejmie. Sprawdź, kto po raz pierwszy zasiądzie w ławach poselskich Karina Bosak, Dariusz Matecki czy Michał Kołodziejczak - to nazwiska, które na liście posłów pojawią się po raz pierwszy w historii. Po zakończonych wyborach parlamentarnych i przeliczeniu przez Państwową Komisję Wyborczą głosów w 100 proc. obwodów poznajemy coraz więcej osób, które zasiądą w ławach poselskich. Sprawdź, kto jeszcze po raz pierwszy w swojej karierze dostał się do Sejmu. 📢 „Ilicz i przyjaciele” – wyjątkowy koncert w Ostrołęce. Już 18 listopada 2023 w Ostrołęckim Centrum Kultury Ostrołęcki zespół Ilicz zasłynął przede wszystkim występem podczas Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Ilicz zagrał w koncercie debiutów w 1988 roku. Był to jedyny jak do tej pory występ zespołu z Ostrołęki w Opolu.

📢 Agata Kornhauser-Duda w Rzymie postawiła m.in. na granatową stylizację i... szpilki. Kolor jej butów bardzo się wyróżniał Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem wybrała się do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystościach w 45. rocznicę wyboru Papieża św. Jana Pawła II. Pierwsza dama już na samym wstępie - wsiadając do samolotu postawiła na mocny kolory swojej stylizacji. Zobacz, jak się prezentuje żona Dudy we Włoszech. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Jak głosowali ostrołęczanie i mieszkańcy powiatu ostrołęckiego W Ostrołęce i powiecie w niedzielnych wyborach parlamentarnych zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość.

📢 Szulborze Wielkie z najwyższą frekwencją wyborczą w powiecie. To oznacza 2,5 mln zł na inwestycje w gminie W całym kraju frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu była bardzo wysoka i wyniosła 74,38%. To najwyższa frekwencja w historii wyborów od 1989 r. Natomiast w gminie Szulborze Wielkie frekwencja było jeszcze wyższa - mieszkańcy licznie poszli do urn i ostatecznie frekwencja wyniosła tu aż 84,8%!

📢 Wybory do Senatu. Do PKW spłynęły wszystkie wyniki. Kto zdobył mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców. 📢 Pomogą wyleczyć zapalenie zatok, zwalczą katar i ból głowy. Zioła do inhalacji i picia. Które z nich wybrać? Pociągasz nosem lub jest on tak zatkany, że nie możesz oddychać? Zapalenie zatok to częsta dolegliwość pojawiająca się w okresie jesienno-zimowym, ponieważ zmiany temperatury sprzyjają infekcjom. Zanim jednak sięgniesz po leki lub dodatkowo jako naturalny środek wspomagający warto wypróbować zioła na zatoki. Ułatwią one rozrzedzenie i odprowadzenie wydzieliny, złagodzą ból zatok i głowy oraz wspomogą odporność. Wypróbuj te zioła do picia i inhalacji.

📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo. 📢 Troje posłów z Ostrołęki. Tego jeszcze nie było. Oficjalne wyniki w naszym okręgu wyborczym Znamy już pełne oficjalne wyniki wyborów w naszym okręgu wyborczym

📢 Piękne stroiki na 1 listopada z kwiatów sztucznych. Te kompozycje na cmentarz wyglądają jak żywe. Wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych Kwiaty sztuczne w formie stroików na grób znowu są modne. Coraz częściej wybieramy rośliny na cmentarz, które wyglądają jak żywe, ale są od nich zdecydowanie trwalsze. Zobacz wyjątkowe kompozycje na cmentarz, którym niestraszny mróz czy śnieg. Sprawdź, jak pięknie możesz udekorować groby bliskich na Wszystkich Świętych. 📢 Ostrołęka. Pijany kierowca na ul. Hallera. Miał prawie 3 promile! W niedzielę 15.10.2023 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego dbali o bezpieczeństwo na drodze na terenie Ostrołęki. Na ul. Hallera zauważyli pojazd osobowy, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem się na swoim pasie ruchu. 📢 Mateusz Tabaka z ostrołęckiej Kuźni z sukcesami w zawodach kulturystycznych w Siedlcach Mateusz Tabaka to zawodnik ostrołęckiego Klubu Sportów Sylwetkowych Kuźnia oraz trener personalny siłowni West Site Fitness Ostrołęka. W sobotę 14 października wziął udział w zawodach kulturystycznych - Pucharze Polski PBFF Pro Show w Kulturystyce i Fitness w Siedlcach.

📢 Wybory w powiecie makowskim: przerwanie ciszy wyborczej Makowska policja odnotowała dwa incydenty związane między innymi z przerwaniem ciszy wyborczej. A jak przebiegło samo głosowanie?

📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby. 📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Takie były śluby gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. Te pary poznały się w programie „Rolnik szuka żony” to reality-show, w którym kilkoro bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne szuka miłości swojego życia. W programie poznało się już wiele par. Przypomnijmy sobie śluby, które przeszły do historii programu. Okazja jest wielka - niedawno Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu.

📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej, 15.10.2023 Odzież, obuwie, zabawki, książki, obrusy, naczynia, torby, dewocjonalia, ozdoby, pościel... Czego tu nie ma?! Wyprzedaż garażowa odbywa się po raz drugi w ogródku jordanowskim. Trwa 15.10.2023 do godz. 14.00.

📢 Wybory 2023. 15.10.2023 wybieramy posłów i senatorów Lokale wyborcze czynne są od godz. 7.00 do 21.00. 📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 18-latek zginął w nieszczęśliwym wypadku na stadionie w Medyce [ZDJĘCIA] Do nieszczęśliwego wypadku doszło w sobotę na stadionie sportowym w Medyce w powiecie przemyskim. Zginął 18-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego. Dokładne okoliczności zdarzenia ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. 📢 Kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej uroczyście otwarty 13.10.2023 Wstęgę przecięto podczas Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. 📢 Wypadek podczas prac polowych w gminie Kadzidło, 13.10.2023 Do zdarzenia doszło w Dylewie, w piątkowe (13.10.2023) popołudnie. Ranny został mężczyzna. 📢 Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce od kilkudziesięciu lat. Zobacz archiwalne zdjęcia, przedstawiające dawną szkołę! Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce już od kilku dekad, bowiem jego początki sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Co ciekawe, od 1982 roku jego oficjalna nazwa to Dzień Edukacji Narodowej, w związku z czym od tamtej pory święto dotyczy wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji w szkołach nie odbywają się zajęcia, a zamiast nich uczniowie przygotowują uroczyste apele albo organizowane są wspólne wyjścia – na przykład do instytucji kulturalnych. Nauczyciele zarówno dawniej, jak i obecnie odgrywają niezwykle ważną rolę nie tylko w edukacji, ale też w wychowywaniu młodego pokolenia. Chociaż same lekcje przebiegają bardzo podobnie, to zmieniło się podejście uczniów do szkoły oraz osób, prowadzących zajęcia. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się również nowoczesne metody nauczania, między innymi z wykorzystaniem ciągle udoskonalanych urządzeń. Dzieci i młodzież, wyposażone w laptopy oraz dostęp do internetu mają bez porównania inne możliwości w pozyskiwaniu wiedzy niż ich rówieśnicy kilkadziesiąt lat temu. Wszelkie multimedialne formy urozmaicają przekaz i rozwijają kreatywność. Niemniej jednak, dawniej nauczyciele byli autorytetami dla uczniów, a ich zawód uchodził za prestiżowy. Mieli też większy wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci oraz młodzieży. W placówkach edukacyjnych panowała dyscyplina, której złamanie wiązało się z poważnymi konsekwencjami. Z okazji Dnia Nauczyciela zobacz archiwalne fotografie, przedstawiające polską szkołę kilkadziesiąt lat temu!

📢 Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się! Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023 nie są niczym nowym, bowiem stanowią kontynuację trendów sprzed roku. Tym razem pojawi się jednak jeszcze więcej ozdobnych bukietów oraz stroików – do zawieszenia na drzwiach bądź ścianie albo postawienia na stołach lub półkach, a nawet w większych, posadzkowych wersjach. W związku z modą na styl boho, to właśnie tego typu rozwiązania będą dominować w naszych domach i mieszkaniach wraz z innymi przyrodniczymi motywami, jak dynie, kasztany, żołędzie, a także jesienne liście. Znajdziemy je w koszykach, a nawet w połączeniu z wiklinowymi elementami ozdobnymi. Poza ich naturalnymi postaciami nie zabraknie też licznych do nich nawiązań w formie przypominających je przedmiotów – wykonanych na przykład z włóczki albo plecionych bądź wyszywanych z różnych materiałów. Ponadto, uwagę przykują wszelkie drewniane dodatki, wpisujące się w tegoroczne trendy. Możliwość doboru i połączenia tych elementów na wiele sposobów przyczyni się do ogromnej różnorodności, a także kreatywnego podejścia do dekorowania wnętrz oraz ogrodów. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się!

📢 Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego. Wydarzenie odbyło się 6.10.2023 Wydarzenie rozpoczęło się od symbolicznego przecięcia wstęgi przed nową stacją uzdatniania wody przy ul. Sikorskiego. Po poświęceniu obiektu przez ks. dziekana Jana Okułę goście mogli zobaczyć, jak wygląda jego wnętrze.

