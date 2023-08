Przegląd prasy 18.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim? Stan na 18.08.2023”?

Prasówka 18.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim? Stan na 18.08.2023 Gdzie w województwie warmińsko-mazurskim należy spodziewać się dzisiaj (18.08.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga S7g, Ostróda Pólnoc - Ostróda Południe (65. km na odc. 2 km) zajęcie prawego pasa ruchu k. Warszawa.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 18.08.23

📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (18.08.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (18.08.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga S2, S2 POW (486. km na odc. 0 km) Naprawy nawierzchni, lokalne wyłączenie pasa awaryjnego oraz prawego i środkowego lub pasa lewego, ograniczenie prędkości do 90km/h. 📢 Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 18.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 18.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 18.08 w warmińsko-mazurskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim.

Prasówka 18.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wojsko wyprzedaje wyposażenie z okazji Święta Wojska Polskiego. Płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne gadżety od AMW w niezłej cenie Wojsko wyprzedaje ubrania. Z okazji Święta Wojska Polskiego Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki. 📢 Prosta sałatka z pomidorów, sera feta i oliwek. Gwarancją pysznego smaku jest wyrazisty sos. Polecamy przepis na zdrową i lekką przekąskę Mam dla ciebie przepis na sałatka z pomidorów, sera feta i oliwek. To pyszna przekąska, którą bez problemu przygotujesz w jedyne 15 minut. Jej wyśmienity smak to zasługa sosu na bazie octu balsamicznego. Apetycznej chrupkości dodają grzanki. Przekonaj się, jaka jest zdrowa i lekka. Wypróbuj przepis na szybką sałatkę z pomidorami.

📢 Pomoże w walce z cukrzycą i nadciśnieniem. Dlaczego warto sięgać po aronię codziennie? Poznaj korzyści z jedzenia tego cierpkiego owocu Cierpkie i suche owoce aronii, mimo że trudno jest je jeść na surowo, zawierają w sobie wiele cennych dla zdrowia składników, z których warto skorzystać. Aronia bogata jest przede wszystkim w przeciwutleniające antocyjany zwalczające wolne rodniki i hamujące procesy starzenia się organizmu. Z jej właściwości skorzystają osoby chorujące na cukrzycę, nadciśnienie czy chorobę wieńcową. Pomocna będzie również w czasie przeziębienia, grypy czy niestrawności. Sprawdź, jakie korzyści daje spożywanie aronii i sięgaj po nią każdego dnia.

📢 „Skoczek”, „Grzybek”, „Muszelka”. Krzesła z PRL-u są modne i kosztują krocie. Lepiej sprawdź strych i piwnicę! Krzesła z PRL-u są teraz na topie, dlatego miłośnicy designu są gotowi za nie sporo zapłacić. Niektóre kultowe wzory z lat 60., 70. i 80. kosztują na internetowych aukcjach krocie. Jeśli chcemy stworzyć modną aranżację w salonie czy jadalni, nie powinno we wnętrzu zabraknąć topowych mebli w stylu vintage. Może masz te perełki designu w piwnicy, na strychu czy garażu u rodziców? Zobacz, jakie modele krzeseł z PRL-u są najcenniejsze i najbardziej pożądane wśród kolekcjonerów.

📢 15 europejskich jezior, w których grasują potwory. 4 z nich są w Polsce! Gdzie grozi spotkanie z żółwio-świnią i gigantycznym ślimakiem? Już niedługo odbędzie się największe od dekad poszukiwanie potwora z Loch Ness. Szkockie jezioro to jednak niejedyny akwen w Europie, zamieszkany podobno przez dziwną bestię. Wyszukaliśmy dla was 15 jezior w krajach Europy, w których czają się dziwne potwory, przeczące ustaleniom nauki. Aż 4 nawiedzone akweny znajdują się w Polsce. Sprawdźcie, gdzie czai się kolosalny ślimak albo żółwio-świnia. Czy odważycie się ruszyć na wycieczkę nad jedno z tych jezior, by uwiecznić potwora na zdjęciu? 📢 Nietoperz wpadł do mieszkania ostrołęczanki. Z pomocą ruszył... dzielnicowy Do mieszkania około 60-letniej mieszkanki Ostrołęki przez okno wpadł nietoperz. Kobiecie nie udało się pozbyć niespodziewanego gościa.

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 17.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Droga na Ostrołękę zagrała na osiedlu Stacja. Kolejny Art-Peron miał miejsce 16.08.2023 To był kolejny koncert z nowego cyklu Ostrołęckiego Centrum Kultury. Art-Peron to wakacyjne koncerty na nowej scenie, która znajduje się na Placu Dworcowym.

📢 Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Te bajki oglądali wszyscy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Sanatorium za darmo. Uzdrowisko za 0 zł? Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów. Sprawdź, jak skorzystać z darmowego turnusu Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy! 📢 13 najpiękniejszych sanktuariów w Polsce – które z nich warto zobaczyć? Zabytki UNESCO, „polska Jerozolima” i świątynia skryta w Tatrach Wiara dla wielu z nas jest nieodłączną częścią życia. W naszym kraju istnieją jednak miejsca, które choć raz w życiu powinien zobaczyć każdy, ze względu na ich poruszające historie i walory architektoniczne – to najpiękniejsze sanktuaria w Polsce. Które z nich warto zobaczyć? Na naszej liście znajdziecie m.in. zabytki UNESCO, „polską Jerozolimę” i świątynię skrytą w Tatrach Wysokich.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 17.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Tak mieszka Dawid Kubacki z Martą Kubacką. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak żyje sportowiec z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu problemów kardiologicznych żony przerwał sezon narciarski, żeby czuwać w szpitalu przy Marcie Kubackiej. Zaglądamy do pięknego domu małżeństwa w górach. Sprawdź, jak mieszka Marta Kubacka i Dawid Kubacki z ukochanymi córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu.

📢 Tak mieszka Iza Krzan w stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to ulubienica widzów i gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Miss Polonia regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie! 📢 Ostrołęckie Operalia - 8. edycja lubianego wydarzenia już 25.08-3.09.2023. Oto program operaliów W tym roku już po raz VIII w Ostrołęce i okolicach odbędzie się dwutygodniowe święto muzyki.

📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty z powiatu makowskiego. Zginął w Karwaczu W poniedziałek 14 sierpnia na drodze relacji Przasnysz – Karwacz doszło do kolejnego wypadku z udziałem motocyklisty. Niestety poniósł on śmierć na miejscu. To drugi śmiertelny wypadek motocyklisty w tym miejscu w ciągu dwóch dni.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Odpust św. Rocha w Kadzidle, 16.08.2023. Uroczysta msza z procesją, obrzęd obnoszenia wokół ołtarza wotywnych figur i święcenie zwierząt O godz. 11.00 w kadzidlańskim kościele odprawiona została msza święta odpustowa z procesją, było też święcenie wody przed kościołem i obrzęd ofiarny "obnoszenia wokół ołtarza wotywnych figur woskowych" (po każdej mszy świętej tego dnia).

📢 Mężczyzna handlował narkotykami. Został zatrzymany przez makowskich policjantów 24-letni mężczyzna został zatrzymany przez makowskich kryminalnych. Odpowie za posiadanie i handel narkotykami. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. 📢 Na festiwalu w Opolu zdobyła tytuł „Miss Obiektywu”. Od lat zachwyca talentem i urodą. Zobacz, jak się zmieniała Halina Frąckowiak Delikatny głos i uroda, świetna figura, naturalność i szeroki uśmiech – z tym przed laty kojarzyła się Polakom Halina Frąckowiak. I choć gwiazda w tym roku skończyła już 76 lat, wciąż zachwyca dobrą formą i wyglądem, nieustannie jest też aktywna zawodowo. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniała na przestrzeni czasu.

📢 Ukradł samochód i porzucił go w lesie. Został zatrzymany przez policjantów z Myszyńca Policjanci z posterunku policji w Myszyńcu zatrzymali złodzieja samochodu i odzyskali skradzione mienie.

📢 Dożynki gminno-parafialne w Wąsewie. 15.08.2023. Zdjęcia, wideo Mieszkańcy gminy Wąsewo dziękowali za plony podczas uroczystej mszy świętej. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na stadion, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku.

📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 Potańcówka na kurpiowską nutę w Myszyńcu. 14.08.2023 W poniedziałek 14 sierpnia Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu i burmistrz miasta i gminy Myszyniec zorganizowali potańcówkę kurpiowską. 📢 Kolejne rondo w Ostrołęce. Miasto zapowiada przebudowę skrzyżowania. Którego? Skrzyżowanie ulicy Stacha Konwy, czyli drogi krajowej nr 53 z ulicą Słoneczną, czyli tak zwaną „drogą na Łęgi” to jeden z drogowych koszmarów Ostrołęki. W godzinach szczytu z ulicy Słonecznej w Stacha Konwy da się wjechać tylko dzięki uprzejmości kierowców, którzy „wpuszczają” chcących wjechać na krajówkę z drogi podporządkowanej. To się wkrótce może zmienić – miasto zapowiada budowę ronda w tym miejscu. 📢 Dożynki w Wąsewie już 15.08.2023. Sprawdź szczegółowy program imprezy We wtorek 15.08.2023 w Wąsewie odbędą się dożynki gminno -parafialne. Tradycyjnie rozpocznie się uroczystą mszą świętą, korowodem dożynkowym, dzieleniem się chlebem, aby następnie zakończyć się zabawą dożynkową przy muzyce zespołu After Party. W galerii szczegółowy program imprezy.

📢 Dzień Działkowca na ROD "Czeczotka" w Ostrołęce. 12.08.2023 W sobotę 12 sierpnia ROD "Czeczotka" świętował Dzień Działkowca. Podsumowano działania zrealizowanych na niemal 200 tysięcy złotych i przedstawiono plany na przyszłość.

📢 Niedziela na wsi w Czarni, 13.08.2023. Zdjęcia W niedzielę 13 sierpnia 2023 w Czarni odbywa się największa impreza kulturalna w gminie. Na placu obok kościoła parafialnego już od godziny 10.00 dużo się działo. 📢 Jarmarki Czerwińskie 2023. Gwiazdami Margaret i Kubańczyk, 13.08.2023 Msza święta, odprawiona w południe, rozpoczęła Jarmarki Czerwińskie. Na scenie przy ul. Wolności można teraz oglądać występy artystyczne, kabaretowe. Od godz. 19.00 część koncertowa. Gwiazdy - Kubańczyk i Margaret - wystąpią po godz. 20.30. Na zakończenie imprezy przewidziano pokaz laserowy i zabawę taneczną z dj-em. 📢 Grzybobranie 2023. Zobaczcie zbiory 91-letniej mieszkanki gminy Krasnosielc. Co za okazy! Moja 91-letnia babcia z Sielca Nowego w gminie Krasnosielc (kojarzonego że słynnymi Warner Bros) w pobliskim lesie oraz prowadzącej do niego drodze przy polu kukurydzy znalazła takie oto okazy - napisała do naszej redakcji Ania (i dołączyła zdjęcia).

📢 Przegląd piosenki klubów seniora w Baranowie, 6.08.2023 To 15. edycja przeglądu. Odbywa się po trzyletniej przerwie. W upalne niedzielne popołudnie 6 sierpnia 2023 w baranowskim amfiteatrze pojawiły się grupy seniorów z powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego oraz ostrowskiego. I gościnnie - seniorzy z Lipnicy Wielkiej na Orawie. 📢 Rodzinny dom Zenka Martyniuka. Tu się urodził i uwielbia wracać. Zobacz zdjęcia Zenek Martyniuk nigdy nie ukrywał skąd pochodzi, wręcz przeciwnie - szczycił się tym. Król disco polo postanowił przyjść na świat w chwili, gdy jego mama właśnie kopała kartofle. Nie było czasu na szpital. Zobaczcie, gdzie urodził się Zenek Martyniuk, jak wygląda jego rodzinny dom, a w jakim mieszka dziś. 📢 Leśna Dycha 2023. 10. edycja Leśnej Dychy św. Rocha, 6.08.2023. W biegu wzięło udział 111 osób! Zdjęcia, wyniki W sobotę, 5 sierpnia odbyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja biegu Leśna Dycha św. Rocha. Deszczowa aura nikogo nie zniechęciła i na starcie pojawiło się 111 osób.

📢 Konferencja „Kultura językowa Kurpiów” w Kadzidle, 14.06.2023 W środę 14 czerwca 2023 w Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle odbyła się VII Konferencja „Kultura językowa Kurpiów”. Jej głównymi organizatorami była gmina Kadzidło oraz Związek Kurpiów. Impreza była powiązana z promocją „Słownika dialektu kurpiowskiego” autorstwa Henryka Gadomskiego. Wcześniej odbyło się zebranie walne członków Związku Kurpiów. Potem obradowała Rada Dialektu Kurpiowskiego, której przewodniczy Krystyna Łaszczych. 📢 Boże Ciało 2023 w Myszyńcu. Procesja w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej, 8.06.2023. Zdjęcia Procesja przeszła ulicami: Stacha Konwy, Witosa, Kurpiewską, Poległych i Sienkiewicza. Wierni modlili się przy czterech ołtarzach. 📢 Małkinia Górna. Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła 14.05.2023 W kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 6 dziewczynek i 13 chłopców.

📢 Lelis. Dożynki województwa mazowieckiego, 4.09.2022. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową (na stadionie gminnym w Lelisie - tu także odbyła się druga - rozrywkowa - część dożynek). 📢 Ostrołęckie Operalia 2022. Pierwszy koncert odbył się 26.08.2022 na Fortach Bema. Zdjęcia Ostrołęczanie mogą wziąć udział w pięciu niesamowitych spotkaniach z przepiękną muzyką i wybitnymi artystami w ramach VII Festiwalu Muzycznego „Ostrołęckie Operalia”. Pierwsze spotkanie za nami. Wystąpiła m.in. Natasza Urbańska i Jacek Wójcicki. 📢 Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Mnóstwo atrakcji, występów i wesołe miasteczko. Gwiazdą wieczoru zespół DEJW 21.08.2022 XXI Dni Kukurydzy zostały podzielone na dwa dni: 20 sierpnia to wykłady na temat nowych rozwiązań w uprawie kukurydzy oraz zawody wędkarskie i piłkarskie, a 21 sierpnia to przede wszystkim występy muzyczne.

📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. 12.08.2022. Relacja pielgrzyma z Ostrołęki - Henryka Guta Trwa Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi codziennie pokonują minimum 30 km. Zobaczcie aktualne zdjęcia z trasy. 📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Trzeci dzień pielgrzymowania. 3.08.2022. Zdjęcia Trwa 38. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. 📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody.

📢 Cmentarz w Piskach, powiat ostrołęcki. Zdjęcia nekropolii z maja 2022 Cmentarz w Piskach odwiedziliśmy 10 maja 2022 roku. 📢 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie świętuje 70-lecie. Zdjęcia Samodzielny Oddział Topograficzno-Geodezyjny utworzony 15 listopada 1951 r. po dwóch latach przemianowano na 22. Samodzielny Oddział Geodezyjny i przeniesiono z Warszawy do Komorowa. Od 2004 roku jednostka w Komorowie funkcjonuje jako 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny. 📢 Pogrzeb Małgorzaty Gołaszewskiej w Ostrowi Mazowieckiej. 9.11.2021 zmarłą żegnała rodzina, bliscy i współpracownicy. Zdjęcia 9 listopada 2021 rodzina, sąsiedzi, znajomi i współpracownicy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu śp. Małgorzaty Gołaszewskiej - wieloletniej nauczycielki i dyrektorki Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ostrowi w latach 2011 - 2021. Małgorzata Gołaszewska niedawno przeszła na emeryturę. Miała 60 lat.

📢 Cmentarz przy Wiśniowej w Ostrowi 1.11.2021. Tak w dniu Wszystkich Świętych wyglądał cmentarz komunalny w Ostrowi. Zdjęcia Nekropolia przy Wiśniowej jest dosyć młoda: działa od ponad 30 lat, dlatego nie ma tu zaniedbanych, starych lub zniszczonych grobów. Tak cmentarz przy ul. Wiśniowej wyglądał we Wszystkich Świętych.

📢 Nasz Nowy Dom w Ostrowi Mazowieckiej. Stary dom dostał nowe życie. Zdjęcia Ekipa Katarzyny Dowbor wyremontowała dom w Ostrowi Mazowieckiej. Przypomnijmy, że w kwietniu 2020 Nasz Nowy Dom gościł w Stoku, niedaleko Ostrowi. 📢 Uroczystości „W Hołdzie Marynarzom i Ułanom Poległym na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku”. 23.08.2020. Zdjęcia „W Hołdzie Marynarzom i Ułanom Poległym na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku”. Ta patriotyczna uroczystość co roku upamiętnia lokalne epizody wojny polsko-bolszewickiej. Tegoroczna była nieco inna.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces