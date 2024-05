Przegląd prasy 18.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź!”?

Prasówka 18.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie.

📢 Gminne eliminacje XLI Konkursu Recytatorskiego Kurpie Zielone w Literaturze w GBP w Czarni W piątek 17 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni odbyły się gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego Kurpie Zielone w Literaturze dla klas I - IV. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 21 uczniów ze szkół podstawowych w Czarni i w Surowem.

📢 Mężczyzna próbował przekupić policjantów, którzy znaleźli przy nim marihuanę. Do zdarzenia doszło 15.05.2024 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckiem zostali wezwani do interwencji wobec osób spożywających alkohol w miejscu publicznym na terenie miasta. Okazało się, że jeden z mężczyzn jest poszukiwany przez sąd, a drugi ma przy sobie narkotyki.

Prasówka 18.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Duże zagrożenie pożarowe w lasach naszego regionu. IMGW ostrzega: zachowajmy szczególną ostrożność! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że tylko w czwartek, 16 maja jednostki Państwowej Straży Pożarnej prowadziły działania przy 147 pożarach lasów, najwięcej w województwie mazowieckim – 58. Najbliższe dni mają przynieść ochłodzenie i burze, ale póki to nie nastąpi - należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przebywając na terenach leśnych.

📢 Kampania skierowana do seniorów: "Nie oddawaj pieniędzy oszustom": bilbordy, ulotki, spot W piątek 17.05.2024 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce rozpoczęli zakrojoną na dużą skalę kampanię skierowaną na ochronę seniorów przed atakami oszustów posługującymi się metodami na wnuczką, bądź policjanta. W ramach kampanii na terenie Ostrołęki powstały już trzy duże bilbordy, oprócz tego setki plakatów zostanie umieszczonych na tablicach ogłoszeniowych urzędów i instytucji. Ale to nie wszystko. 📢 Nauczycielki z Ostrołęki nagrodzone w konkursie "Lekcje o Mazowszu". Zadaniem było napisanie scenariusza lekcji W VIII edycji konkursu "Lekcje o Mazowszu" zorganizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli nagrodzono 3 nauczycielki z Ostrołęki. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej – dla wybranej grupy uczniów: I, II i III etapu edukacyjnego. W tym roku temat przewodni to "Kobiety Mazowsza".

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 MZDW w Warszawie podpisał umowę z wykonawcą DW 627 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Orło Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Grzegorz Obłękowski podpisał umowę z wykonawcą drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Orło. Przetarg na dokończenie przebudowy drogi wygrała firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Palędzia. Dokończenie zadania będzie kosztowało 24 270 360 zł. 📢 Nowe Gąsewo. Pijany rowerzysta wjechał pod koła busa W środę 15.05.2024 doszło do groźnej kolizji z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Do zdarzenia doszło w Nowym Gąsewie, pow. makowski. Pamiętajmy, nietrzeźwy rowerzysta jest poważnym zagrożeniem, nie tylko dla siebie, ale i dla innych użytkowników dróg.

📢 4. Wyprzedaż Garażowa w ogródku jordanowskim. 19.05.2024 warto odwiedzić Gród Książąt Mazowieckich Wyprzedaże garażowe w ogródku jordanowskim rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zainteresowanie: zarówno sprzedających, jak i kupujących było spore, dlatego w tym roku zaplanowano 7 takich wyprzedaży. Pierwsza odbyła się 21 kwietnia. Kolejną wyprzedaż w tym sezonie zaplanowano na niedzielę, 19 maja. Zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich. 📢 Wsaponalia 2024, czyli juwenalia w Ostrołęce. Impreza odbędzie się 25.05.2024 To pierwsze juwenalia organizowane przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej. Odbędą się 25 maja 2024. Co w programie?

📢 Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. 18.05.2024 zaplanowano wiele atrakcji Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej po raz ósmy organizuje Święto Rotmistrza Pileckiego. W sobotę, 18 maja warto przyjść do muzeum oraz do ogródka jordanowskiego. Zaplanowano wiele atrakcji, m.in. turniej piłki nożnej, paradę przedszkolaków, pokaz ułański i pokaz tańca ognia oraz zawody na skateparku.

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia!

📢 Wypadek w Drążdżewie, 15.05.2024. Skoda uderzyła w drzewo Do zdarzenia doszło w środę 15 maja 2024 przed południem. Kierujący skodą mieszkaniec powiatu przasnyskiego nie zatrzymał się do kontroli, chwilę później uderzył drzewo. Był trzeźwy. Dlaczego kierowca nie zatrzymał się do policyjnej kontroli? Przeczytajcie. 📢 Dziecięcy Festiwal Tańca w Ostrołęce. 9. jego edycja odbyła się 15.05.2024. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia Dziecięcy Festiwal Tańca organizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 17 „Kraina Misiów” w Ostrołęce. 15 maja 2024 odbyła się 9. edycja festiwalu. Na scenie przy Kupcu zatańczyły dzieci z dziewięciu przedszkoli - ośmiu z Ostrołęki oraz Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach.

📢 Jelenie, gmina Ostrów Maz. Kierowca seata zjechał do rowu i uciekł. Zostawił ranną pasażerkę Do zdarzenia doszło 13.05.2024 w miejscowości Jelenie, gmina Ostrów Mazowiecka. Kierowca seata jadąc w kierunku Ostrowi Mazowieckiej zjechał z drogi i zatrzymał się w przydrożnym rowie. W samochodzie znajdowała się jeszcze jedna osoba. 📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Wójt gminy Małkinia Górna złożył życzenia pielęgniarkom Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych wójt gminy Małkinia Górna, Dariusz Rafalik wraz z sekretarzem gminy Cezarym Pietrzakiem odwiedzili z życzeniami i słodkimi upominkami personel medyczny Ośrodka Zdrowia MAK - MED w Małkini Górnej oraz pracowników Ośrodka Zdrowia Sofi w Prostyni.

📢 Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim odbyły się we wtorek 14.05.2024 14 maja 2024 r. Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim rozpoczęły się od mszy świętej w intencji wszystkich strażaków w kościele pw. Św. Józefa w Makowie Mazowieckim, którą sprawował Ks. Stanisław Dziekan - kapelan powiatowy strażaków. Dalsza część uroczystości odbyła się pod komendą powiatową PSP. 📢 Program Dni Ostrołęki 2024. Kalendarium wydarzeń. Imprezy, akcje i koncerty będą odbywały się w ciągu całego miesiąca. Sprawdź Dni Ostrołęki rozpoczęły się 11 maja 2024 od Ostrołęckiego Festiwalu Książki, Moto Monster i Festiwalu Food Trucków. Dzień później odbyła się uroczysta sesja rady miasta. Przed nami kolejne wydarzenia związane ze świętem miasta. Przedstawiamy kalendarium Dni Ostrołęki 2024.

📢 Wypadek w Kurpiach Szlacheckich gm. Troszyn, 14.05.2024 Do zdarzenia doszło 15 maja 2024 ok. godz. 11.00. Poszkodowanych zostało 5 osób, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Tylko dziś na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego doszło do 3 zdarzeń drogowych. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 w Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej W Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej do egzaminu przystąpiło 34 ósmoklasistów. 14 maja 2024 r. o godz. 9.00 uczniowie klas ósmych rozpoczęli zdawanie egzaminów od egzaminu z języka polskiego.

📢 Czarna Dróżka coraz bliżej. Przekazano plac budowy wykonawcy. Zobaczcie, jak będzie wyglądała Wkrótce ruszy przebudowa tzw. “Czarnej Dróżki” w Rzekuniu. W poniedziałek 13 maja br. przekazano wykonawcy teren budowy. Za kilka miesięcy mieszkańcy będą mogli korzystać z wyjątkowej ścieżki pieszo-rowerowej w duchu kolejnictwa.

📢 Rada Miasta Ostrów Mazowiecka wybrała 13.05.2024 przewodniczącego. Został nim radny Koalicji Obywatelskiej Ostrowscy radni spotkali się na sesji 13 maja 2024. W głosowaniu wybrali prezydium rady.

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, 12.05.2024 W niedzielę 12 maja 2024 podczas mszy św. o godz. 11.00 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 59 dzieci.

📢 Gminne obchody Dnia Strażaka w Czarni, 12.05.2024 Termin tegorocznych obchodów Dnia Strażaka w gminie Czarnia wyznaczono na niedzielę 12 maja. Strażacy ochotnicy z czterech jednostek działających na terenie gminy zebrali się przed kościołem parafialnym w Czarni.

📢 Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki, 12.05.2024. Odznaki, medale, nagrody - za działania na rzecz miasta Tradycją jest, że uroczysta sesja RM otwiera Dni Ostrołęki. Podczas tej sesji wręczane są także medale, odznaki, nagrody. Otrzymują je osoby, które aktywnie działają na rzecz miasta. 📢 I Komunia Święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. 12.05.2024 W niedzielę, 12 maja dzieci z klasy III A i III B Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej przystąpiły do I Komunii Świętej. Msza święta rozpoczęła się o godz. 12.00. Przed mszą dzieci zostały powitanie przez ks. proboszcza Jacka Schneidera. Do sakramentu przystąpiło łącznie 46 dzieci.

📢 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Ostrowi Mazowieckiej 10.05.2024 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej odbyły się 10 maja w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Były występy artystyczne, przemówienia, kwiaty i podziękowania, a także tort. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas wydarzenia Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta.

📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna.

📢 Maturzyści żegnają się ze swoimi szkołami. Zakończenie roku w I LO w Ostrołęce, 26.04.2024 26 kwietnia 2024 to dla tegorocznych maturzystów ostatni dzień w szkole. Trwają uroczystości zakończenia roku. Matury 2024 w części pisemnej będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) od 7 do 24 maja, a w części ustnej od 11 do 25 maja. Życzymy połamania piór! 📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Trzecia edycja, 21.04.2024 W ogródku jordanowskim odbyła się 3. Wyprzedaż garażowa zorganizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zobaczcie, co można było kupić.

📢 Złote gody w Ugniewie. Małżeństwa z gm. Ostrów Mazowiecka zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 18.11.2023 Prezydent RP przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 24 parom z terenu gminy Ostrów Mazowiecka. Ponadto, w uroczystości w Ugniewie wzięły udział 2 pary, które świętowały diamentowe gody - 60. rocznicę ślubu.

📢 Ogródki działkowe w Czarnowcu. Zobacz jak mieszkańcy gminy zagospodarowali swoje działki. 6.07.2022 Zobacz, jak wyglądają ogródki działkowe w Czarnowcu, gm. Rzekuń. Tak zagospodarowali je mieszkańcy gminy.

