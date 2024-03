Przegląd prasy 18.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koło PZW nr 36 "Bolt" w Makowie Mazowieckim uczy dzieci wędkować. Pierwsze spotkanie odbyło się 16.03.2024”?

Prasówka 18.03: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Koło PZW nr 36 "Bolt" w Makowie Mazowieckim uczy dzieci wędkować. Pierwsze spotkanie odbyło się 16.03.2024 W sobotę, 16 marca Koło PZW nr 36 "Bolt" w Makowie Mazowieckim zorganizowało pierwsze zajęcia nad wodą z udziałem dzieci.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Przegląd Pieśni Wielkopostnych w Amelinie. Wystąpili soliści oraz zespoły i chóry Tegoroczny przegląd odbył się pod hasłem „Miłość przybita do krzyża”.

📢 Droga Krzyżowa ulicami Ostrowi Mazowieckiej. Nabożeństwo odbyło się 16.03.2024 Droga Krzyżowa była połączona z pieszą pielgrzymką „tylko dla mężczyzn" do Nowej Osuchowej. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę" z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Zebranie sprawozdawcze OSP w Brzozowym Kącie. 16.03.2024 zebrali się członkowie najstarszej w gminie jednostki strażackiej W niewielkiej, bo liczącej tylko stu kilkudziesięciu mieszkańców miejscowości Brzozowy Kąt w gminie Czarnia odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP. 📢 Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Miastowi są bezczelni. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 17.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Tak mieszka Maciej Maniewski. Zobacz, jak żyje z żoną i córka fryzjer gwiazd. Wyjątkowy dom Macieja Maniewskiego – galeria zdjęć Maciej Maniewski to ukochany fryzjer polskich gwiazd. Zaglądamy do domu topowego stylisty, który jest otoczony malowniczym lasem sosnowym. Zobacz, jak mieszka z żoną i córeczka mistrz, który słynie z kreowania nietuzinkowych fryzur. We wnętrzach króluje drewno, szkło i designerskie smaczki. 📢 Ogólnopolska konferencja z okazji Dnia Sołtysa: “Sukcesy sołeckie - energią wsi” Wydarzenie odbyło się w sobotę 16.03.2024 w hali przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu.

📢 Jarmark Wielkanocny w tężni w Rzekuniu. Zobaczcie co można tutaj kupić W tężni w Rzekunie odbywa się Jarmark Wielkanocny. W trakcie jarmarku lokalni wytwórcy prezentują i promują swoje produkty, a zwiedzający mają szansę na zakup unikatowych, regionalnych wyrobów, idealnych na świąteczny stół czy jako oryginalny prezent dla bliskich.

📢 Punkty widokowe w Polsce: 24 najbardziej niesamowite miejsca. Rekordowa wieża, najwyższy klif, platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski 18 - 22.03.2024 Zobaczcie, gdzie nie będzie prądu w dniach 18 - 22 marca.

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2024. Nauczyciele musieli coś odpowiedzieć. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Nauczyciele łatwo nie mają i często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem! 📢 Tak żyje córka Magdy Gessler! Oto jak wygląda prywatne życie Lary Gessler Lara Gessler poszła w ślady swojej mamy! Córka Magdy Gessler również jest związana z branżą kulinarną! Sprawdź, jak wygląda prywatne życie celebrytki i czym się zajmuje? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA LARY GESSLER - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Zenek Martyniuk i Magda Narożna wybrali domy na wsi. Zobacz, jak mieszkają największe podlaskie gwiazdy disco polo Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Jednak ani Zenek Martyniuk z zespołu Akcent ani Magda Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" nie zdecydowali się na zakup nieruchomości w dużym mieście. Postanowili wybudować się na wsi. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie.

📢 Menu na Wielkanoc 2024 – sałatki, przystawki, żurki, jajka, ciasta. Zobacz, co można podać na świąteczny stół [PRZEPISY] Przepisy na pyszne dania wielkanocne – sałatki, przystawki, żurki, jajka i ciasta. Jeżeli nie macie pomysłu, jakie dania wielkanocne podać na święta 2024 – zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy.

📢 Miałeś Atari? 7 gier, w które z pewnością grałeś. Sprawdź, czy pamiętasz wszystkie te tytuły, jeśli miałeś stary sprzęt Gry na Atari były dla dużej części osób wychowujących się w czasach PRL-u, pierwszą stycznością z multimedialną rozrywką. Obok Amigi była to najpopularniejsza marka na bazarach, stadionach, rynkach, jak i w domach Polaków. Dwa lata temu obchodziła ona swoje 50. urodziny. Z tej okazji warto powrócić do najlepiej wspominanych gier na tę platformę. Zobacz 7 najlepszych gier na Atari.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 175 lat szpitalnictwa w Ostrołęce. Drugi dzień wielkiego jubileuszu W piątek 15.03.2024 odbyła się druga część obchodów jubileuszowych szpitalnictwa w Ostrołęce. Tym razem uroczystość odbyła się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. 📢 Wielkanocne dekoracje na okno. Zobacz, jak oryginalnie ozdobić okno i parapet na Wielkanoc. Zobacz galerię inspirujących zdjęć Wielkanocne dekoracje na okno to nie tylko tradycyjne pisanki czy zajączki, ale również girlandy, figurki, a przede wszystkim żywe kwiaty, które symbolizują odrodzenie natury. Dzięki nim nawet w chłodny wielkanocny poranek (oby jednak nie!) poczujesz wiosnę w sercu! Ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne na okno sprawią, że twoje mieszkanie nabierze świątecznego klimatu.

📢 Dzień Patrona w ZS CKR w Starym Lubiejewie. Rozstrzygnięto także IV edycję konkursu o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie Co roku, 15 marca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie obchodzi Dzień Patrona - patronem szkoły jest Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie. Święto szkoły jest także okazją do podsumowania Internetowego Konkursu Wiedzy o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do wręczenia nagród zwycięzcom. 📢 Pyszne siekane kotlety z kurczaka. Sprawdź przepis na smakowity obiad. Zaskakujący składnik sprawia, że kotlety są wyśmienite Znudziły ci się tradycyjne kotlety z piersi kurczaka? Wypróbuj nowy pomysł na obiad! Mamy dla ciebie przepis na siekane kotlety z kurczaka w cieście. Kluczowy jest jeden, zaskakujący dodatek. Odrobina majonezu sprawia, że danie jest wyjątkowo smaczne i sycące oraz bardzo łatwe w przygotowaniu. Sprawdź nasz wypróbowany przepis na siekane kotlety z kurczaka. Tak dobre, że palce lizać!

📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na wójtów i burmistrzów w gminach pow. makowskiego. Kto startuje? W czwartek, 14 marca minął termin rejestracji kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów w zbliżających się wyborach samorządowych. Przeczytajcie, kto będzie walczył o fotel wójta lub burmistrza w gminach pow. makowskiego. W pięciu gminach o urząd ubiega się tylko jeden kandydat.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Szpital w Ostrołęce świętuje 175 lat szpitalnictwa. To czas na uhonorowanie zasłużonych, wspomnienia oraz życzenia na kolejne lata Uroczystości związane z obchodami 175-lecia szpitalnictwa w Ostrołęce rozpoczęły się w czwartek 14.03.2024. Tego dnia uhonorowano zasłużone osoby oraz wysłuchano wspomnień wieloletnich pracowników placówki. Były też występy artystyczne, wykład popularnonaukowy oraz czas na gratulacje i życzenia. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy, do których lepiej nie podróżować w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków mogą być niezadowoleni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Brak namiętności, komunikacji, czy niedopasowanie? Oto powody, dlaczego kobiety zdradzają. Czy różnią się one tak bardzo od mężczyzn? Jak zdradzają kobiety, a jak mężczyźni? Niewierność w związku to dla wielu osób coś niewybaczalnego. Inaczej ją odbierają panowie, a inaczej panie. Różnic między płcią żeńską i męską można również dopatrywać się w powodach zdrady. Jednak, aż tak bardzo się w tej materii nie różnimy. Oto 8 najczęstszych przyczyn niewierności pań!

📢 Dzień Kobiet i Dzień Sołtysa w Zarębach Kościelnych. Uroczystość odbyła się w Centrum Aktywności Kulturalnej 10.03.2024 Podwójne (a nawet potrójne!) święto obchodzono dziś w Zarębach Kościelnych. W niedzielne popołudnie 10 marca w Centrum Aktywności Kulturalnej zorganizowano gminny Dzień Kobiet oraz Dzień Sołtysa. 10 marca przypada także Dzień Mężczyzn. 📢 Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w Polsce! To nie jest żart. One naprawdę istnieją! W Polsce jest mnóstwo śmiesznych nazw miejscowości. Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w kraju... 📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań Cieszę się, że mogę dziś zobaczyć tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy, piękny wieczór upłynie w radosnej atmosferze i będzie obfitował w miłe niespodzianki i niezapomniane wrażenia - tak przywitała gości Klaudia Olkowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze, bo tam właśnie odbył się Gminny Dzień Kobiet. A upominków i niespodzianek, jak się wkrótce okazało, było sporo. O pierwszym wspomniała dyrektor GOK - pamiątkowy upominek (zestaw mydełek) leżał przy każdej wizytówce.

📢 Dzień Kobiet w Krasnosielcu. Biesiada dla pań. Były życzenia, upominki i występ kabaretu Tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbyło się spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku panie mogły liczyć na życzenia, drobne upominki, odbył się także występ kabaretu. 📢 Objazdy w Ostrołęce. Są związane z budową ronda w Łęgu Przedmiejskim i przebudową Słonecznej w Ostrołęce Przypominamy, że obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu ze względu na budowę ronda w Łęgu Przedmiejskim i przebudową ul. Słonecznej w Ostrołęce.

📢 Andris Skreija, amerykański antropolog, napisał doktorat o Bogutach. Po kilkudziesięciu latach dokument trafił do Bogut-Pianek Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku Boguty stały się obiektem badań antropologicznych prowadzonych przez doktoranta Uniwersytetu Minnesota (USA). Minęło 57 lat zanim mieszkańcy Bogut zapoznali się z fragmentami jego pracy. 📢 Kandydaci na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej. Zobacz zdjęcia wszystkich kandydatów Kto będzie walczył o fotel burmistrza w zbliżających się wyborach samorządowych? Przeczytajcie.

📢 Wybory samorządowe 2024. Anna Truszkowska-Aptacy kandydatką na prezydenta Ostrołęki W poniedziałek 12.02.2024 KWW Ostrołęka na pokolenia przedstawił swojego kandydata na fotel prezydenta miasta. Konferencja prasowa odbyła się w budynku WSAP w Ostrołęce. 📢 Studniówka Kopernika. Maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali Tango w Szulborzu Wielkim 10.02.2024 Bal Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył tegoroczny sezon studniówkowy szkół powiatu ostrowskiego.

📢 Studniówka Ekonomika. Maturzyści Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali "Tango" w Szulborzu Wielkim 27.01.2024 Na balu studniówkowym uczniów Zespołu Szkół nr 2 bawiło się blisko 100 maturzystów i maturzystek wraz z osobami towarzyszącymi, dyrekcją, gronem pedagogicznym i przedstawicielami rady rodziców.

📢 Przestrzeń kobiet - pierwsze w tym cyklu spotkanie odbyło się 13.01.2024 w Hotelu Korona w Krukach Moc kobiet, wiara w ich siłę ducha i życiową energię były motywem wiodącym podczas pierwszego spotkania w cyklu „Przestrzeń kobiet”, zorganizowanego z inicjatywy Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, posłanki z Ostrołęki - pierwszej ostrołęckiej parlamentarzystki.

Na spotkanie przy kawie w Hotelu Korona w sobotni wieczór, 13 stycznia 2024, mimo paskudnej pogody, dotarło kilkadziesiąt pań zaproszonych przez organizatorów. Były to kobiety prowadzące własne firmy, liderki organizacji pozarządowych, kobiety próbujące rozwinąć biznes. Kobiety aktywne.

📢 Studniówka maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie- Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim odbyła się 13.01.2024 Maturzyści swój bal maturalny zorganizowali w sobotę 13.01.2024 w Bobrowym Dworze. Tak się bawili! 📢 Cuda Krakowa: miejsca, którymi zachwycają się eksperci UNESCO. Zazdrości nam ich cały świat! Kraków to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów polskich miast. Przyciąga zarówno gości z kraju, jak i zagranicy. Międzynarodowi eksperci UNESCO docenili Kraków i jego unikalne zabytki już w 1978 r., wpisując trzy kluczowe obszary miasta na listę światowego dziedzictwa. Zapraszamy was na wirtualną wycieczkę po 27 najważniejszych zabytkach i atrakcjach Krakowa z listy UNESCO. To prawdziwe unikaty i cuda, których zazdroszczą nam na świecie. Każdy polski turysta powinien odwiedzić je chociaż raz. 📢 Sylwester w Restauracji Augustyniak w Ostrołęce. Tak się bawiliście 31.12.2023 Sylwestrowe szaleństwo w Restauracji Augustyniak: piękne kobiety w szałowych kreacjach, eleganccy mężczyźni, pięknie udekorowana sala i świetna zabawa przy muzyce. Zobaczcie galerię naszych zdjęć.

📢 Mikołajkowy Kiermasz Przedszkolaków w Prostyni. Druga edycja wydarzenia odbyła się 10.12.2023 Dla każdego coś smacznego, przyjemnego i pożytecznego - taką formułę przyjęli organizatorzy II Mikołajkowego Kiermaszu Przedszkolaków, który odbył się w SP w Prostyni.

📢 Dzień Rodziny w Przedświciu. Były atrakcje dla dzieci i dorosłych. Zobaczcie zdjęcia Po południu na placu przy Domu Kultury w Przedświciu zorganizowano wiele atrakcji dla najmłodszych oraz poczęstunek. A wieczorem zaplanowano potańcówkę dla dorosłych.

📢 Złote gody w Broku. 23 pary małżeńskie z terenu miasta i gminy Brok z medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 10.10.2021 10 października 2021 władze Broku zorganizowały uroczystość Złotych Godów dla par obchodzących w tym roku jubileusz 50-lecia małżeństwa.

📢 Małkinia Górna. Pierwsza Komunia Św. w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła. Obejrzyj zdjęcia i wideo Małkinia Górna. Pierwsza komunia święta. W parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła przystąpiło do niej 29 dzieci. Towarzyszyli im rodzice, chrzestni oraz bliższa i dalsza rodzina 📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa w Makowie Mazowieckim odbyła się po raz pierwszy. Wierni przemaszerowali 22,5 km Ekstremalna Droga Krzyżowa w Makowie Mazowieckim odbyła się w piątek 5 kwietnia. Wierni pokonali 22,5 km. Szli całą noc. Pomysłodawcą wydarzenia był proboszcz parafii pw. św. Józefa w Makowie Maz., Stanisław Dziekan.

📢 Międzynarodowy Dzień Szczęścia 20 marca. Obchodzicie? Warto i to każdego dnia! Zobaczcie memy 20 marca przypada Międzynarodowy Dzień Szczęścia. jak podpowiada Wikipedia, to święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 28 czerwca 2012 roku (rezolucja A/RES/66/281). 20 marca mamy tez pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Przypadek? A co my wiemy o szczęściu? Internet podpowiada.

